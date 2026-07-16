Smart Sync SL and TP

Smart Sync SL/TP Panel: The Ultimate Trade Management Dashboard



For high-frequency manual traders and systematic grid operators, managing risk across multiple positions on a single asset can be a logistical nightmare. The Smart Sync SL/TP Panel is an advanced MQL5 utility engineered to eliminate the friction of mass order modification, giving you total control over your risk parameters in a fraction of a second.

If you execute entries like a machine gun, this tool helps you place precise and uniform SL/TP simultaneously. Whether you are scaling into a breakout or managing a multi-tier structure, this dashboard ensures your exit strategies are synchronized instantly and flawlessly.

Key Advantages:

Universal Synchronization: Modify Stop Loss and Take Profit levels for dozens of open positions with a single click of the "APPLY TO ALL ENTRY" button. No more modifying orders one by one.



Modify Stop Loss and Take Profit levels for dozens of open positions with a single click of the "APPLY TO ALL ENTRY" button. No more modifying orders one by one. Interactive Trade Detection: The panel intelligently reads your manual chart interactions. Drag a single SL/TP line on your chart, and the dashboard automatically catches the transaction and syncs the exact price coordinates across all your running entries.



The panel intelligently reads your manual chart interactions. Drag a single SL/TP line on your chart, and the dashboard automatically catches the transaction and syncs the exact price coordinates across all your running entries. Fluid & Unobtrusive UI: Features a frictionless drag-and-drop capability. Move the panel anywhere on your chart without dragging the background, or minimize it to a tiny footprint so it never obstructs your price action analysis.



Features a frictionless drag-and-drop capability. Move the panel anywhere on your chart without dragging the background, or minimize it to a tiny footprint so it never obstructs your price action analysis. Tactical "Nuke All" Execution: Equipped with a robust "CLOSE ALL" function that integrates slippage-tolerant algorithms, allowing you to instantly liquidate all positions on the current symbol smoothly, even during high-volatility spikes.

