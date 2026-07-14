Seconds Chart Tester

Seconds Chart Tester es la versión de prueba gratuita de Seconds Chart, la utilidad que muestra velas de segundos (S1, S3, S5, S10, S15, S30) en una ventana flotante sobre tu gráfico de MetaTrader 5.


A diferencia del demo del Probador de Estrategias, esta versión funciona en un gráfico real, para que puedas probar la herramienta en vivo antes de comprar.

Qué podés probar en el demo:
- Velas de segundos de S1 a S30, seleccionables con un click.
- Ventana flotante: mover, redimensionar, minimizar y cerrar.
- Colores heredados de tu gráfico de MetaTrader 5.
- Zoom con rueda o botones y desplazamiento horizontal.
- Escala de precios ajustable.
- Cuenta regresiva hasta el cierre de cada vela.
- Histograma de volumen de ticks.
- Crosshair con medición (barras, puntos y porcentaje).
- Línea de spread con bid/ask.
- Posiciones y órdenes pendientes con entrada, SL y TP.

Limitación del demo:
- Funciona únicamente en el gráfico GBPCAD, disponible en la mayoría de los brókers.

Cómo probar el demo:
1. Descargá el demo desde este producto.
2. Abrí un gráfico de GBPCAD.
3. Arrastrá el EA al gráfico.
4. Activá "Algo Trading" para poder mover SL y TP.

La versión completa funciona en cualquier símbolo (XAUUSD, EURUSD, BTCUSD y todos los demás) y en cualquier tipo de cuenta, sin limitaciones.

Conseguí la versión completa de Seconds Chart aquí:https://www.mql5.com/es/market/product/184483
Recommended products
G2 Dashboard PRO
Ida Bagus Putu Mahardika
Utilities
G2 DASHBOARD PRO by Ida Bagus Putu Mahardika PROFESSIONAL TRADE EXECUTION & MANAGEMENT DASHBOARD G2 Dashboard Pro is a comprehensive trading management tool that revolutionizes how you place and manage orders. No more manual calculations or switching between windows – everything you need is in one interactive, draggable dashboard directly on your chart. KEY ADVANTAGES 1. CHART-BASED PENDING ORDER PLACEMENT Click on the chart to set your entry price visually Support for all order types: Bu
FREE
Economic Calendar AS
Alexandr Saprykin
Utilities
This utility displays economic news directly on the chart. It shows upcoming events, the time until their release, their importance, and sends notifications. For: For traders who follow economic news For those who trade on the news For traders who want to receive timely alerts For users who need a simple and intuitive calendar right on the chart Key Features News Panel - Shows the nearest economic event on the chart Currency Filter - Displays only news for the currencies of your trading
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
Indicators
Dynamic Pivot Zones – Your Level Assistant on the Chart This indicator is a bit like a GPS for your trading . It shows you where the price likes to hang out, where it gets nervous, and where it flies through. No more calculating pivots by hand or guessing support and resistance levels. What it does: Automatically plots H1, H4, and D1 pivots . Shows support and resistance zones : R1, R2, S1, S2. Lines are colored and easy to read , so you can instantly see what’s hot or cold. Why you’ll love it:
FREE
TradeVision Pro
Ian Nganga Comba
Experts
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT5 Trading Account Analytics and Monitoring Dashboard TradeVisonPro Forex Analyzer Pro is a trading analytics and account monitoring solution designed for MetaTrader 5 users. The product organizes MT5 trading data in a structured web-based dashboard, allowing traders to review account information, monitor open positions, analyze trading history, track strategies, maintain a trading journal, and review performance statistics. TradeVisonPro Forex Analyzer Pro is d
FREE
AutoProtect R13
Ihsan Pratama
Utilities
️ AutoProtect R13: Your Intelligent Trade Guardian Tired of manual management and emotional exits? AutoProtect R13 is a professional-grade utility designed to automate your risk management. This tool ensures your account stays protected 24/7. WHAT’S NEW IN V1.1 Optimized Execution: Faster processing for high-volatility market conditions. New User Interface: Professional GUI Dialog panel (replacing basic chart comments). Smart Break-Even+: Move Stop Loss to entry plus a small profit buffer
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.88 (24)
Indicators
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Calendar DB
Vadim Zotov
Utilities
The strategy tester of the MT5 terminal does not allow robots (advisers) to read the events of the economic calendar. Therefore, news robots cannot be tested and optimized in the strategy tester. The solution to this problem is the reading of events by the robot from a previously prepared external database, in which the events of the economic calendar are recorded. With the help of this utility, a Database File is generated from the economic calendar of the MT5 terminal. The File is created in
FREE
Candle Time MT5
Danrlei Hornke
5 (3)
Utilities
Free indicator that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
Professional Grade ATR And Volume Dashboard
Jason Smith
Indicators
Finally, a dashboard that cuts through the noise and shows what actually matters. – Displays All Symbols In Your Market Watch List (Updates in real time) This advanced Multi-Timeframe ATR & Volume Dashboard gives traders a crystal-clear view of market volatility and liquidity across all symbols and timeframes in one glance .     Real-Time ATR & Volume Data – See exact volatility (ATR) and trading activity (Volume) for M1 to MN1     Smart Grouping – Automatically classifies instruments (Forex, In
FREE
Market Hours Pro
Musa Terrance Khosa
Indicators
Market Hours Pro shows Tokyo, London, and New York trading sessions directly on your MT5 chart, including scheduled overlap periods. It’s designed to give you a clear view of global market timing so you can plan trades, spot high-activity periods, and align strategies with standard Forex hours. How It Works Displays scheduled session times visually on your chart. Highlights session overlaps for London/New York and Tokyo/London. Automatically adjusts times for your timezone or broker time. Shows
FREE
Exp Assistant 5
Vladislav Andruschenko
4.77 (126)
Utilities
Auto Setting, stop loss, take profit, trailing stop, breakeven levels, enabling virtual stop loss and take profit. Exp Assistant will help you organize maintenance of your positions. This program, the Expert Advisor, is designed to automatically set the  Real or Virtual   Stop Loss and Take Profit  levels for your positions while trading.  You can easily manage all the operations of the Expert Advisor from the control panel on the chart.  If you face any difficulty in setting stop loss, take pro
FREE
Bohemia Gold MT5
Vladislav Taska
4.75 (4)
Experts
Bohemia Gold MT5 is  Trend & Volatility EA trading system designed specifically for Gold (XAUUSD) . It combines higher-timeframe trend filtering , trend detection , volatility-based SL management , and advanced trade management to adapt market conditions. It uses style logic focused on trend strength, volatility, and capital protection. NOTE:   Based on backtests, I found better trading results with the following setup: D1/H4/H2 (Trend/ADX/ATR & trade). The SET file can be downloaded here … bohe
FREE
TerminalBridge Account Analytics
Weite Yu
Indicators
TerminalBridge Account Analytics is an on-chart account statistics indicator for MetaTrader 5. It organizes closed trading activity into day, week, month, quarter and year views. Account-wide records include all symbols by default. Main features - Live floating profit or loss - Recorded daily maximum floating loss - Floating-loss percentage, occurrence time and data status - Today, All, Last 1 Month, Last 3 Months and Custom history ranges - Built-in calendar for custom date selection - Filt
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
4.33 (3)
Indicators
RSI ABCD Pattern Finder: Technical Strategy 1. How the Indicator Works Combines the classic RSI with automatic detection of ABCD harmonic patterns . Key Components Standard RSI (adjustable period) Peak and Trough Markers (arrows) ABCD Patterns (green/red lines) Overbought (70) and Oversold (30) Filters 2. MT5 Setup period = 14 ; // RSI period size = 4 ; // Maximum pattern size OverBought = 70 ; // Overbought level OverSold = 30 ; // Oversold level Filter = USE_FILTER_ YES ; // Confirmation filte
FREE
Symbol Switcher Pro
Ferdi
Utilities
Symbol Switcher Pro Symbol Switcher Pro is a free utility panel for MetaTrader 5 that lets you navigate up to 40 trading symbols from a single draggable interface — with live PnL displayed per pair so you always know where you stand without leaving the chart. Overview Managing multiple symbols in MetaTrader 5 typically means jumping between chart windows, losing context, and wasting time. Symbol Switcher solves this with a compact, customizable button panel that sits on your chart. One click swi
FREE
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
5 (1)
Indicators
The  Smart FVG Statistics Indicator  is a powerful MetaTrader 5 tool designed to automatically identify, track, and analyze Fair Value Gaps (FVGs) on your charts. Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Try "The AUDCAD Trader": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Key Features Advanced  Fair Value Gap  Detection Automatic Identification : Automatically scans for both bullish and bearish FVGs across specified histo
FREE
Support Resistance Dynamic
Quang Huy Quach
5 (2)
Indicators
The "Support Resistance Dynamic" indicator is a powerful technical analysis tool for the MetaTrader 5 platform, designed to automatically identify and plot dynamic Support and Resistance zones on price charts. This indicator helps traders easily recognize important price levels, potential reversal points, or breakout areas, thereby enabling more informed trading decisions. 2. Key Features Dynamic S/R Identification : Automatically identifies support and resistance zones based on an advanced Pivo
FREE
Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter
Kenichiro Sakamoto
Indicators
FREE — ZigZag swing pivots plus a moving-average trend filter, drawn together. It shows the pivot levels and trend context that a pivot-breakout system trades on. Tuned for gold (XAUUSD). 100% free, no limitations. If it earns a place on your charts, a short review is the one thing that helps us most — it takes 30 seconds and it is what lets other traders find this tool. A pivot break only means something in the direction of the larger trend. This indicator marks each confirmed swing pivot and
FREE
EMA offset band
Minh Vuong Pham
Indicators
EMA Offset Bands is a MetaTrader 5 indicator that plots a central EMA surrounded by percentage-based offset bands. The bands act as dynamic support and resistance that adjust automatically as the EMA moves. Features Central EMA trend line as the directional anchor. Percentage offset bands: upper and lower bands set as a percent of the EMA, so they scale with price. Dynamic support/resistance: the bands move with the market instead of being fixed lines. Simple, clean overlay that works on any sym
FREE
TradeDeck Lot Calculator
Joaquin Nicolas Metayer
Indicators
LotCalc is a minimalist MT5 indicator designed for fast, precise position sizing. Set your risk amount in dollars, click the button, then click your entry and stop-loss levels directly on the chart — the lot size and point distance are calculated and displayed instantly. No clutter, no extra panels, just the one tool you actually need before placing a trade.
FREE
The Ultimate Risk Calculator
Elias Jose Vielma Molina
Utilities
Risk Calculator EA – Utility for Precise Trade Sizing If you find this tool useful consider to  Buy me a coffee!   The Ultimate Risk Calculator is a lightweight in-chart Expert Advisor (EA) designed to help you easily and quickly calculate position size and set stop-loss / take-profit levels with full control over risk management directly on the chart. What it does? It turns manual risk decisions into fast, visual, and accurate calculations. You draw or adjust the Entry, Stop-Loss and Take-P
FREE
Renko Box
Andrey Dik
5 (1)
Indicators
Description. The basis for the formation of the Renko chart is the price range. If the price goes beyond its limits, the chart shows a box above or below the previous one. As a result, we see price movement without additional "noise" and important support and resistance levels. Features. For use in conjunction with the Expert Advisor, an additional buffer is implemented-a box counter. For convenience and to increase the speed of testing, the user can use the "new box" event, which the indicator
FREE
RoundNum for MT5
Koji Kobayashi
Utilities
RoundNum Readme (Traders Club) 特徴： このツールはDOWやNIKKEIなど500や1000ポイントがラウンドナンバーの 指数を取引する際に表示するように開発しました。 もちろんメジャー通貨でも表示はされます。 更新頻度を制限しているのでチャート表示が遅くなるということは ありません。 XMでDOWを取引される場合、Main Levelsを10000 Sub Levelsを5000にしてください。 各パラメータの説明: Number to display lines：表示するライン数を設定します。 Main Levels：メインレベルをポイントで指定します。 Main Line Color：メインラインの色を設定します。 Main Line Style：メインラインで使用されるラインを設定します。 Show Sub Lines：サブラインを表示するか設定します。 Sub Levels：サブレベルをポイントで指定します。 Sub Line Color：サブラインの色を設定します。 Sub Line Style：サブラインで使用され
FREE
Candels Scanner
Israr Hussain Shah
Utilities
Telegram Configuration Instructions To route alerts directly to your Telegram channel: In MetaTrader 5, navigate to   Tools   ->   Options   ->   Expert Advisors . Check   "Allow WebRequest for listed URL" . Add the following URL:   https://api.telegram.org Set   InpTelegramEnabled = true   and populate your custom Bot Token and Chat ID in the inputs. this is  for free tool 
FREE
Trade Manager Auto SLTP Trailing and Breakeven MT5
Nguyen Thanh Trieu
5 (9)
Utilities
Manual position management. Missing SL. Price moves against you. No protection. Trade Manager Lite automates Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, and Break-Even for your open positions. Attach to one chart. Configure your default SL/TP distance. Let it manage your positions automatically. What's Included (FREE Version) Auto SL/TP: Applies missing Stop Loss and Take Profit to positions based on your configured distance in points Trailing Stop: Adjusts SL dynamically as price moves in your favor
FREE
News Command Center
Abhilash Keshav Dhumatkar
Utilities
**X-STOX News Command Center** turns MetaTrader 5's built-in Economic Calendar into a clean, always-visible command dashboard — and, uniquely, lets your Expert Advisors *read the same news data* so they can protect your account around high-impact events. Built as a single lightweight indicator. No DLLs. No WebRequest. No external servers. Everything runs on the calendar data already inside your MT5 terminal. **— What it does —** • **Floating dashboard** — a compact, movable panel showing upco
FREE
Phoenix Candle Timer Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicators
Phoenix Candle Timer Panel (MT5) Real-time candle countdown timer for MetaTrader 5. Displays precise time remaining in the current candle to improve execution timing and trade discipline. Purpose Accurate candle timing is critical for discretionary traders and algorithmic strategies. Entering too early or too late within a candle can impact risk, spread exposure, and signal validity. The Phoenix Candle Timer Panel provides clear countdown visibility synced to broker server time. The timer au
FREE
Liquidity Delta Profiler Yoshi
Le Quang Thanh
Indicators
Liquidity Delta Profiler Yoshi Read liquidity-zone interaction with a four-part relative delta view on MetaTrader 5 Many indicators draw a line and leave the trader to decide what the next touch means. In live trading, the difficult part is not locating every swing. It is judging how price behaves after it reaches an area where liquidity may be resting. A brief test, a decisive sweep and a failed breakout can look similar at first, yet they call for different decisions. Liquidity Delta Profiler
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.33 (9)
Experts
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Virtual Targets MT5
Hoang Van Dien
4.63 (8)
Indicators
This indicator is very useful for day traders or short term traders. (MT5 version) No need to calculate the number of pips manually, just look at the chart and you will see the Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss target line and evaluate whether the entry point is feasible to reach the intended target or not. Enter the intended   Take Profit / Stop Loss   pips for your trade. The indicator will display   Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss   lines for you to easily see if the target is
FREE
Buyers of this product also purchase
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
Utilities
Trade Manager MT5 is an advanced position size calculator and trade management tool for MetaTrader 5, designed to help traders plan trades faster, control risk more precisely, and manage open positions directly from the chart. It combines order placement, risk based lot calculation, Stop Loss and Take Profit management, Break Even, Trailing Stop, Partial Close, Equity Protection, and external trade management in one panel. Whether you trade forex, indices, metals, commodities, crypto, or future
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
Utilities
Experience exceptionally fast trade copying with the   Local Trade Copier EA MT5 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the   Local Trade Copier EA MT5   offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking t
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
Utilities
Trade Panel is a multi-functional trading assistant. The app contains over 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading tasks. Before making a purchase, you can test the demo version on a demo account. Download the trial version of the application for a demonstration account: https://www.mql5.com/en/blogs/post/750865 . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk cal
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Utilities
Beta Release The Telegram to MT5 Signal Trader is nearly at the official alpha release. Some features are still under development and you may encounter minor bugs. If you experience issues, please report them, your feedback helps improve the software for everyone. Telegram to MT5 Signal Trader is a powerful tool that automatically copies trading signals from Telegram channels or groups directly to your MetaTrader 5 account. It supports both public and private Telegram channels, and you can conn
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Utilities
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Utilities
Anchor: The EA Manager Run your full EA portfolio without conflicts, without stacked risk, and without watching every chart yourself. Anchor coordinates up to 64 Expert Advisors on a single account, including daily loss protection built for prop firm rules. Attach Anchor to any chart. Type your EA names and magic numbers in one line. Click OK. Anchor begins coordinating immediately. Built for portfolios. Built for prop firms. Built for discipline. The Problem Running multiple EAs on the same acc
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (3)
Utilities
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier automatically copies trading signals from your Telegram channels directly into MetaTrader 5. No bots, no browser extensions, no manual copying. You receive a signal on Telegram and the EA opens the trade on your terminal in a few seconds. The product includes two components: a Windows application that listens to your Telegram channels, and this Expert Advisor that executes the signals on your MT5 terminal. An MT4 version is also available. Setup guide and app
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Utilities
Premium Trade Manager - The Trade Panel With a Coach Built In Premium Trade Manager puts a trading coach inside your chart, with a full execution engine underneath it. Set the trade up the way you always do, then let Max, your AI trading coach, read that exact setup against your live account and give you a straight verdict before you commit: is the stop disciplined, is the risk sane, is a high-impact release minutes away, are you near a prop-firm limit. Below sits the engine that runs everything
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Utilities
Professional Trade Copier for MetaTrader 5 Fast, professional, and reliable trade copier for MetaTrader . COPYLOT allows you to copy Forex trades between MT4 and MT5 terminals with support for Hedge and Netting accounts. COPYLOT MT5 version supports: - MT5 Hedge to MT5 Hedge - MT5 Hedge to MT5 Netting - MT5 Netting to MT5 Hedge - MT5 Netting to MT5 Netting - MT4 to MT5 Hedge - MT4 to MT5 Netting MT4 version Full Description +DEMO +PDF How To Buy How To Install How to get Log Files H
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.56 (50)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . PROMOTION - If you have already purchased the "Trade Copier MT5," you can receive the "Trade Copier MT4" for free (for copying MT4 > MT5 and MT4 < MT5). For more detailed information about the conditions, please contact us via private message
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Utilities
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Utilities
VirtualTradePad PRO SE MT5 — professional trading control center for MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE is a premium chart-based trading panel and trade-management workspace for MetaTrader 5 . It is designed for traders who want faster execution, clearer position control, structured trade management, visual level planning and a professional workflow directly from the chart. This is not only a BUY / SELL panel. PRO SE combines manual trading, pending orders, position management, partial exits, b
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Power Candles Strategy Scanner - Self-Optimizing Multi-Symbol Setup Finder Power Candles Strategy Scanner runs the same self-optimizing engine that powers the Power Candles indicator - on every symbol in your Market Watch, side by side. One panel tells you which symbols are statistically tradable right now, which strategy wins on each, the optimal Stop Loss / Take Profit pair, and pings you the moment a fresh signal fires. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.75 (16)
Utilities
LIMITED SUMMER SALE -40% !   ONLY $30 insead of $50!  Maximum real discount!  ONLY UNTIL 08/22 HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description   ::  demo-version  :: 60-sec-video-description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-p
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Utilities
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
Utilities
MT5 to Telegram Signal Provider turns your trading account into a signal provider. Every trade action, whether manual, by EA or from your phone, is instantly sent as a message to Telegram. You can fully customize the format or use a ready-made template for quick setup. [ Demo ] [ Manual ] [ MT4 Version ] [ Discord Version ]     New: [ Telegram To MT5 ] Setup A step by step user guide is available. Key Features Ability to customize order details sent to subscribers You can create a tiered subs
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Utilities
Multifunctional tool: Lot Calculator, Grid Orders, R/R ratio, Trade Manager, Supply and Demand zones, Price Action and much more Demo version   |   User manual Trade Assistant   doesn't work in the strategy tester : you can download the   Demo Version HERE  to test the utility . Contact me   for any questions  / ideas for improvement / in case of a bug found If you need a MT4 version, it is available here Simplify, speed up and automate your trading   process . Expand the standard terminal capa
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Utilities
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Utilities
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilities
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Utilities
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Utilities
Trading Panel for MetaTrader 5 — professional one-click trading from chart and keyboard A powerful trading panel for active manual trading, designed to open, manage, and close trades far faster and more efficiently than the standard MetaTrader interface. This panel is built for traders who want full control over positions, pending orders, profit management, and trading execution inside one professional workspace. This is not just another utility. It is a complete trading cockpit for MetaTrader
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Utilities
Equity Protect Pro: Your Comprehensive Account Protection Expert for Worry-Free Trading If you're looking for features like account protection, equity protection, portfolio protection, multi-strategy protection, profit protection, profit harvesting, trading security, risk control programs, automatic risk control, automatic liquidation, conditional liquidation, scheduled liquidation, dynamic liquidation, trailing stop loss, one-click close, one-click liquidation, and one-click restore, Equity P
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Utilities
The one EA every MetaTrader trader should be running, but isn't. Most accounts don't blow up because the strategy was wrong. They blow up because, in a bad moment, a trader let a loss run, doubled down, held trades into the weekend, gave back a winning week, or forgot the daily prop-firm limit by one bad click. KT Equity Protector is the automated guardian that won't let that happen. Install it on one chart. Set your rules once in a guided, plain-English wizard: daily loss, max drawdown, profit
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Utilities
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Utilities
Working Demo Download Copy Cat More Trade Copier MT5 is a local trade copier and a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with a blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both Master (sender) and Slave (receiver) modes, with real-time synchronization of market and pending orders,
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 5, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Utilities
Telegram To MT5 — Signal Copier Turn the trading calls from your Telegram channels into real MT5 orders — automatically, on as many accounts as you like, with risk and rules fully under your control. Telegram To MT5 connects the VIP / signal channels you already follow on Telegram to your MetaTrader 5 terminal. A free companion desktop app reads the messages (even from channels that block bots), and this Expert Advisor executes them on your account — applying your own risk settings, symbol mappi
More from author
Draw Order Blocks
Federico Ruben Vissio
Indicators
Draw Order Blocks – Channels and Market Structure Manual -A simple tool for drawing precise channels on Order Blocks or any area you choose. It offers three drawing modes: full candle, wick only, or body only, each with a 50% level. It also includes "BOS" and "CHoCH" lines with two-level confirmation: one checkmark on wick break and two checkmarks on candle close-
FREE
Opens
Federico Ruben Vissio
Indicators
Opens — Multi-Timeframe Openings Opens plots the opening price for multiple timeframes directly on your chart with clean, configurable horizontal levels. Openings (daily, weekly, monthly, quarterly, yearly, and intraday) are key reference points for traders and institutions, and this indicator displays them all at once, neatly organized and without cluttering the chart. Key Features: 5 fully configurable rows. For each row, select the timeframe from a dropdown menu: 3m, 5m, 10m, 15m, 30m, 45
FREE
Spread Candle Clock Pro
Federico Ruben Vissio
5 (1)
Utilities
Spread Candle Clock is a clock that displays the remaining time of the current candle along with the spread in real time directly on the chart. Features: Real-time candle countdown. Live spread (SP) display. Adjustable size. Customizable colors. Configurable position in all four corners. Compatible with all symbols and timeframes. Includes a button to minimize to a small panel.
FREE
Spread Candle Clock MT4
Federico Ruben Vissio
Utilities
Spread Candle Clock is a clock that displays the remaining time of the current candle along with the real-time spread directly on the chart. Features: Real-time candle countdown. Live spread display. Minimize button to small panel. Adjustable size. Customizable colors. Configurable position in all four corners. Compatible with all symbols and timeframes.
FREE
Precision Position Calculator
Federico Ruben Vissio
Utilities
Risk calculator for MetaTrader 5. Precision Position Calculator is a MetaTrader 5 utility that helps calculate trade volume based on the risk configured by the user. The panel allows the user to work with Entry, Stop Loss and up to three Take Profit levels directly on the chart. Main description Precision Position Calculator is a utility for MetaTrader 5 designed to help calculate the volume of a trade before opening it. The panel allows the user to configure risk, select the order type, set th
Seconds Pro
Federico Ruben Vissio
Utilities
Seconds Chart -- Seconds Candlestick Chart for MT5 --  MetaTrader 5 only offers timeframes starting from 1 minute. This utility adds a seconds candlestick chart in a floating window over your chart Key Features: Displays your open positions with entry lines, Stop Loss, and Take Profit. Modify the Stop Loss and Take Profit by dragging the lines directly onto the seconds chart. Floating window that you can freely move, resize, minimize, and close. Selectable timeframes of 1, 3, 5, 10, 15, and 30
Filter:
No reviews
Reply to review