Seconds Chart Tester

Seconds Chart Tester es la versión de prueba gratuita de Seconds Chart, la utilidad que muestra velas de segundos (S1, S3, S5, S10, S15, S30) en una ventana flotante sobre tu gráfico de MetaTrader 5.


A diferencia del demo del Probador de Estrategias, esta versión funciona en un gráfico real, para que puedas probar la herramienta en vivo antes de comprar.

Qué podés probar en el demo:
- Velas de segundos de S1 a S30, seleccionables con un click.
- Ventana flotante: mover, redimensionar, minimizar y cerrar.
- Colores heredados de tu gráfico de MetaTrader 5.
- Zoom con rueda o botones y desplazamiento horizontal.
- Escala de precios ajustable.
- Cuenta regresiva hasta el cierre de cada vela.
- Histograma de volumen de ticks.
- Crosshair con medición (barras, puntos y porcentaje).
- Línea de spread con bid/ask.
- Posiciones y órdenes pendientes con entrada, SL y TP.

Limitación del demo:
- Funciona únicamente en el gráfico GBPCAD, disponible en la mayoría de los brókers.

Cómo probar el demo:
1. Descargá el demo desde este producto.
2. Abrí un gráfico de GBPCAD.
3. Arrastrá el EA al gráfico.
4. Activá "Algo Trading" para poder mover SL y TP.

La versión completa funciona en cualquier símbolo (XAUUSD, EURUSD, BTCUSD y todos los demás) y en cualquier tipo de cuenta, sin limitaciones.

Conseguí la versión completa de Seconds Chart aquí:https://www.mql5.com/es/market/product/184483
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