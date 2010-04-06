Inverse Fair Value Gap Indicator

iFVG Invert Fair Value Gap – Die Ultimate Smart Money Engine

Handeln Sie Inversion Fair Value Gaps (iFVG) und Liquidity Sweeps mit chirurgischer Präzision – ohne das Chaos auf dem Chart.

Der iFVG-Indikator ist nicht einfach nur ein weiterer Indikator. Er ist ein komplettes Trading-System für Smart Money Concepts (SMC) und Price Action Trader. Er löst das größte Problem moderner Trader: Informationsüberflutung.

Anstatt Ihren Chart mit hunderten Linien zu pflastern, nutzt der iFVG Indikator eine saubere Logikabfolge und Prüfung, um nur die relevantesten Zonen anzuzeigen, alte Setups automatisch zu bereinigen und Ihnen glasklare Einstiege zu liefern.

Warum der iFVG Indikator?

  1. Präzise iFVG Signale: Erkennt automatisch Inversion Fair Value Gaps, die oft starke Reversal-Punkte markieren. Sie erhalten klare BUY und SELL Signale direkt im Chart – inklusive der exakten Entry-Zone.

  2. Smart Liquidity Sweeps: Der Indikator zeichnet automatisch Buy-Side (BSL) und Sell-Side (SSL) Liquidität basierend auf Swing-Highs und Lows.

    • Smart Clean-Up: Gebrochene Linien werden nach einer definierten Zeit gelöscht.

    • Smart History: Wichtige, ungebrochene Levels bleiben bestehen, aber die Anzahl wird begrenzt, um die Performance zu schonen.

  3. Pro Dashboard (HUD): Behalten Sie den Überblick, ohne zu scrollen. Das moderne Dashboard oben im Chart zeigt Ihnen:

    • Das letzte Setup (Long/Short).

    • Den Preis und die Zeit des Signals.

    • Das Alter des Signals (in Bars).

  4. Full Chart Styling Suite: Verwandeln Sie Ihren MT5 mit einem Klick in einen professionellen Arbeitsplatz. Der Indikator kann (optional) Kerzenfarben, Hintergründe und Gitter automatisch anpassen, passend zu den Signalfarben.

    • Bonus: Beim Entfernen des Indikators werden Ihre alten Chart-Farben automatisch wiederhergestellt!

  5. Session & Zeitfilter: Handeln Sie nur dann, wenn Volumen im Markt ist. Definieren Sie exakte Trading-Fenster (z.B. New York Killzone), um Fehlsignale in der Nacht zu vermeiden.

⚙️ Wichtige Einstellungen (Inputs)

  • DASHBOARD: Position, Farben und Sichtbarkeit des Info-Panels anpassbar.

  • PERFORMANCE: Stellen Sie ein, wie viele alte Setups in der Historie behalten werden sollen (Clean Chart).

  • CHART STYLE: Aktivieren Sie das automatische "Dark Mode" Styling für Kerzen und Hintergrund.

  • LOGIK: Passen Sie die Sensibilität der Swings und die Mindestgröße der Gaps an.

  • BIAS: Filtern Sie Signale global (Nur Long, Nur Short oder Neutral).

⚠️ Risikohinweis & Haftungsausschluss (Disclaimer)

Der Handel mit Devisen, Indizes, Rohstoffen oder Kryptowährungen ist mit einem hohen Risiko verbunden und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die hohe Hebelwirkung kann sowohl für Sie als auch gegen Sie arbeiten.

  • Keine Finanzberatung: Dieser Indikator stellt keine Anlageberatung, Handelsempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.

  • Eigenverantwortung: Alle Handelsentscheidungen treffen Sie auf eigenes Risiko. Die vergangene Performance des Indikators ist kein Garant für zukünftige Ergebnisse.

  • Software: Der Entwickler übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch die Nutzung dieser Software entstehen könnten. Bitte testen Sie den Indikator immer zuerst in einem Demo-Konto, bevor Sie echtes Kapital riskieren.*


Recommended products
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicators
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicators
The SMC Venom Model BPR indicator is a professional tool for traders working within the Smart Money (SMC) concept. It automatically identifies two key patterns on the price chart: FVG   (Fair Value Gap) is a combination of three candles, in which there is a gap between the first and third candles. It forms a zone between levels where there is no volume support, which often leads to a price correction. BPR   (Balanced Price Range) is a combination of two FVG patterns that form a “bridge” - a zon
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indicators
Volality Index scalper indicator  Meant for Volality pairs such as Volality 10, 25, 50, 75 and 100 The indicator works on all timeframes from the 1 minute to the monthly timeframe the indicator is non repaint the indicator has 3 entry settings 1 color change on zero cross 2 color change on slope change 3 color change on signal line cross Orange line is your sell signal Blue line is your buy signal.
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indicators
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicators
Our   Basic Support and Resistance   indicator is the solution you need to boost your technical analysis. This indicator allows you to project support and resistance levels on the chart /   MT4 Version Features Integration of Fibonacci Levels:  With the option to display Fibonacci levels alongside support and resistance levels, our indicator gives you an even deeper insight into market behavior and possible reversal areas. Performance Optimization:  With the option to update extended lines onl
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicators
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicators
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
DYJ BoS
Daying Cao
Indicators
The indicator automatically identifies and labels essential elements of market structure shift, including: Break of Structure (BoS): Detected when there is a significant price movement breaking previous structural points. It mark possible uptrend and downtrend lines(UP & DN, It means constantly update high and low ), and once the price breaks through these lines, mark the red (BEAR) and green (BULL) arrows. BoS typically occurs when the price decisively moves through swing lows or swing highs t
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicators
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicators
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicators
Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
Universal Soul Reaper
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicators
Universal Soul Reaper is an atmospheric market-flow oscillator designed to interpret price behavior as a cycle of spiritual energy. Instead of reacting to raw price alone, it visualizes the state of the market’s soul —revealing when momentum is awakening, stabilizing, or fading. The indicator operates in a separate window and presents three interwoven entities: the Ectoplasmic Veil , the Spirit Boundary , and the Soul Core . Together, they form a living framework that helps traders sense pressu
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicators
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indicators
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicators
MT4 version  |   FAQ The Owl Smart Levels Indicator is a complete trading system within the one indicator that includes such popular market analysis tools as Bill Williams' advanced fractals , Valable ZigZag which builds the correct wave structure of the market, and Fibonacci levels which mark the exact levels of entry into the market and places to take profits. Detailed description of the strategy Instructions for working with the indicator Advisor-assistant in trading Owl Helper Private User
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Indicators
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicators
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Trend Line Map Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.09 (11)
Indicators
Trend Line Map indicator is an addons for   Trend Screener Indicator . It's working as a scanner for all signals generated by Trend screener ( Trend Line Signals ) . It's a Trend Line Scanner based on Trend Screener Indicator.  If you don't have Trend Screener Pro Indicator,   the Trend Line Map Pro will not work.     LIMITED TIME OFFER : Trend Line Map Indicator is available for only 50 $ and lifetime. ( Original price 125$ ) By accessing to our MQL5 Blog,  you can find all our premium indicat
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Gann Square of 144 for MT5
Taras Slobodyanik
5 (5)
Indicators
The Gann Box (or Gann Square) is a market analysis method based on the "Mathematical formula for market predictions" article by W.D. Gann. This indicator can plot three models of Squares: 90, 52(104), 144. There are six variants of grids and two variants of arcs. You can plot multiple squares on one chart simultaneously. Parameters Square — selection of a Gann square model: 90 — square of 90 (or square of nine); 52 (104) — square of 52 (or 104); 144 — universal square of 144; 144 (full) — "fu
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicators
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for professional trading . [Online course] ,   and   [manual] The Smart Price Action Concepts Indicator is a very powerful tool for both new and experienced traders . It packs more than 20 useful indicators into one , combining advanced trading ideas like Inner Circle Trader Analysis and Smart Money Concepts Trading Strategies . This indicator focuses
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.5 (8)
Indicators
Stratos Pali Indicator is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost ! Down
Hull Heikin Ashi Smoothed
Flavio Javier Jarabeck
Indicators
Heikin Ashi candlesticks are a powerful tool for traders, offering a clear and smooth visualization of market trends. Unlike traditional candlesticks, they filter out market noise, providing a cleaner view of the market's direction and strength, which helps traders make more informed decisions. The Hull Heikin Ashi Smoothed indicator from Minions Labs takes this a step further by integrating the Hull Moving Average for enhanced smoothing and precision. This indicator not only simplifies trend id
US30NinjaMT5
Satyaseelan Shankarananda Moodley
Indicators
US30 Ninja is a 5 minute scalping indicator that will let know you when there is a trade set up (buy or sell). Once the indicator gives the trade direction, you can open a trade and use a 30 pip stop loss and a 30 pip to 50 pip take profit. Please trade at own own risk. This indicator has been created solely for the US30 market and may not yield positive results on any other pair. 
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Indicators
Magic Finger can help you identify trends and trading opportunities clearly. The finger points to the open position signal, and the discoloration line is confirmed by the trend. If you are a day trader, you can choose to trade during a period of active trading, referring to the discoloration line as the basis for the next order, finger signal as a filter. If you are a trend trader, you can choose a period above H1, wait for the appearance of the finger signal in the key price area, and enter th
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indicators
The indicator shows harmonic patterns on the chart without repainting with the minimum possible lag. The search for indicator tops is based on the wave principle of price analysis. Advanced settings allow you to choose parameters for your trading style. At the opening of a candle (bar), when a new pattern is formed, an arrow of the probable direction of the price movement is fixed, which remains unchanged. The indicator recognizes the following patterns and their varieties: ABCD, Gartley (Butter
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilities
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Indicators
Overview Heiken Ashi CE Filtered MT5 is a technical indicator for the MetaTrader 5 platform. It integrates smoothed candlestick charting with a dynamic exit strategy and a customizable trend filter to deliver clear buy and sell signals. The indicator is designed to improve trend detection and signal reliability by reducing market noise. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicators
New Update of   Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional Trade Manager + EA  for FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] , [manual] and [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for new and experienced traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicators
Power Candles – Strength-Based Entry Signals for Any Market Power Candles brings Stein Investments’ proven strength analysis directly onto your price chart. Instead of reacting to price alone, each candle is colored based on real market strength, allowing you to instantly identify momentum build-ups, strength acceleration, and clean trend transitions. One Logic for All Markets Power Candles works automatically on all trading symbols . The indicator detects whether the current symbol is a Forex p
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicators
Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk", "Balanced Risk", and "Wait-and-See Strategy" A step-by-step video manual to help you quickly install, configure, and s
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicators
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool developed based on Smart Money Concepts (SMC). It is designed to help traders analyze market structure systematically and gain a clearer view of overall market direction. The system analyzes Reversal Points, Key Zones, and Market Structure across multiple timeframes, while displaying Point Of Interest (POI) , No Repaint Signals, and Auto Fibonacci Levels to help detect pullbacks and reversal points with precision. Real
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicators
Get the FREE AUX Indicator and EA Support Direct Download — Click Here [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment is a specialized MT5 tool built for traders who apply Elliott Wave Theory within the framework of Trading Chaos techniques. It identifies hidden and regular divergences in price action, synchronized with the chaotic market environment described by Bill Williams. Key Features Elliott Wave–Aligned Divergence: Detects bullish and bearish divergences in harmony with
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicators
Introducing   Quantum Trend Sniper Indicator , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you identify and trade trend reversals! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years,   Quantum Trend Sniper Indicator   is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative way of identifying trend reversals with extremely high accuracy. ***Buy Quantum Trend Sniper Indicator and you could get Quantum Breakout Indicator for
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
Indicators
Game Changer is a revolutionary trend indicator designed to be used on any financial instrument to transform your metatrader in a powerful trend analyzer.  The indicator does not redraw and does not lag.  It works on any time frame and assists in trend identification, signals potential reversals, serves as a trailing stop mechanism, and provides real-time alerts for prompt market responses.  Whether you’re a seasoned, professional or a beginner seeking an edge, this tool empowers you to trade wi
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicators
Trend Screener Indicator --Professional Trend Trading & Market Scanning System for MetaTrader Unlock the true power of trend trading with Trend Screener Indicator — a complete multi-currency, multi-timeframe trend analysis solution powered by Fuzzy Logic,Trend Pulse Technology  and advanced market structure algorithms.   Trend Screener transforms your MetaTrader platform into a professional-grade Trend Analyzer and Market Scanner, helping you identify high-probability trend opportunities, early
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicators
New Update of   Atomic Analyst MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a bet
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicators
SuperScalp Pro – Advanced Multi-Filter Scalping Indicator System SuperScalp Pro is an advanced scalping indicator system that combines the classic Supertrend with multiple intelligent confirmation filters. The indicator performs efficiently across all timeframes from M1 to H4 and is especially suitable for XAUUSD, BTCUSD and major Forex pairs. It can be used as a standalone system or flexibly integrated into existing trading strategies. The indicator integrates more than 11 filters, including fa
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicators
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicators
Smart Stop Indicator – Intelligent Stop-Loss Precision Directly on Your Chart Overview The Smart Stop Indicator is the tailored solution for traders who want to place their stop loss clearly and methodically instead of guessing or relying on gut feeling. This tool combines classic price-action logic (higher highs, lower lows) with modern breakout recognition to identify where the next logical stop level truly is. Whether in trending markets, ranges, or fast breakout phases, the indicator displ
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicators
Super Signal – Skyblade Edition Professional No-Repaint / No-Lag Trend Signal System with Exceptional Win Rate | For MT4 / MT5 Core Features: Super Signal – Skyblade Edition is a smart signal system designed specifically for trend trading. It applies a multi-layered confirmation mechanism to detect only strong, directional moves supported by real momentum. This system does   not attempt to predict tops or bottoms . It only triggers signals when all three of the following conditions are met: Clea
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicators
Gold Sniper Scalper Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to help traders identify entry points and manage risk effectively. The indicator provides a comprehensive analysis toolkit including signal detection system, automatic Entry/SL/TP management, volume analysis, and real-time performance statistics. User guide to understand the system   |   User guide for other languages KEY FEATURES Signal Detection System The indicator automatically detects potential entry points base
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicators
Trend Ai indicator  mt5 is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advan
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicators
Let me introduce you to an excellent technical indicator – Grabber, which works as a ready-to-use "All-Inclusive" trading strategy. Within a single code, it integrates powerful tools for technical market analysis, trading signals (arrows), alert functions, and push notifications. Every buyer of this indicator also receives the following for free: Grabber Utility for automatic management of open orders Step-by-step video guide: how to install, configure, and trade with the indicator Custom set fi
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicators
The " Dynamic Scalper System MT5 " indicator is designed for the scalping method of trading within trend waves. Tested on major currency pairs and gold, compatibility with other trading instruments is possible. Provides signals for short-term opening of positions along the trend with additional price movement support. The principle of the indicator. Large arrows determine the trend direction. An algorithm for generating signals for scalping in the form of small arrows operates within trend wav
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicators
MetaForecast predicts and visualizes the future of any market using different powerful methods. While financial markets are not always predictable, if there are patterns in the past data, MetaForecast can learn and predict the future as accurately as possible. It features a complete implementation of neural networks embedded directly into the indicator, enabling traders to create and train AI models using data from multiple symbols to learn complex patterns. MetaForecast leverages your computer'
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicators
This is an astronomy indicator for the MT4 / MT5 platform like optuma program that performs a variety of functions. It uses complex algorithms to perform its own calculations, which are so accurate. The indicator has a panel that provides astronomical information such as planets' geo/heliocentric cords, distance of sun/earth, magnitude, elongation, constellation, ecliptic cords, equatorial cords, and horizontal cords depending on  the vertical line that generated by the indicator depend on the t
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicators
IX Power: Unlock Market Insights for Indices, Commodities, Cryptos, and Forex Overview IX Power is a versatile tool designed to analyze the strength of indices, commodities, cryptocurrencies, and forex symbols. While FX Power offers the highest precision for forex pairs by leveraging all available currency pair data, IX Power focuses exclusively on the underlying symbol’s market data. This makes IX Power an excellent choice for non-forex markets and a reliable option for forex charts when deta
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicators
FX Levels: Exceptionally Accurate Support & Resistance for All Markets Quick Overview Looking for a reliable way to pinpoint support and resistance levels across any market—currencies, indices, stocks, or commodities? FX Levels merges our traditional “Lighthouse” method with a forward-thinking dynamic approach, offering near-universal accuracy. By drawing from real-world broker experience and automated daily plus real-time updates, FX Levels helps you identify reversal points, set profit targe
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicators
The Berma Bands (BBs) indicator is a valuable tool for traders seeking to identify and capitalize on market trends. By analyzing the relationship between the price and the BBs, traders can discern whether a market is in a trending or ranging phase. Visit the [ Berma Home Blog ] to know more. Berma Bands are composed of three distinct lines: the Upper Berma Band, the Middle Berma Band, and the Lower Berma Band. These lines are plotted around the price, creating a visual representation of the pric
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicators
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tra
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicators
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.48 (138)
Indicators
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicators
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
More from author
Xaurix AI Scalping
Darwin Alexander Meinherz
3.67 (3)
Experts
XAURIX — AI Mean Reversion Engine for XAUUSD (MT5) Quick Facts Instrument: XAUUSD (Gold) Platform: MetaTrader 5 Timeframe: M5 Trade logic: Max 1 open position at a time , max 1 trade every 15 minutes (cooldown after exit) Risk profile: No Grid, No Martingale, no averaging down / no position layering Entries: Only when the internal quality score is sufficiently high (no random trades) IMPORTANT — Demo version The Demo runs exclusively in the MT5 Strategy Tester (not on a live chart). Quickstart
Filter:
No reviews
Reply to review