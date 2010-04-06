Inverse Fair Value Gap Indicator

iFVG Invert Fair Value Gap – Die Ultimate Smart Money Engine

Handeln Sie Inversion Fair Value Gaps (iFVG) und Liquidity Sweeps mit chirurgischer Präzision – ohne das Chaos auf dem Chart.

Der iFVG-Indikator ist nicht einfach nur ein weiterer Indikator. Er ist ein komplettes Trading-System für Smart Money Concepts (SMC) und Price Action Trader. Er löst das größte Problem moderner Trader: Informationsüberflutung.

Anstatt Ihren Chart mit hunderten Linien zu pflastern, nutzt der iFVG Indikator eine saubere Logikabfolge und Prüfung, um nur die relevantesten Zonen anzuzeigen, alte Setups automatisch zu bereinigen und Ihnen glasklare Einstiege zu liefern.

Warum der iFVG Indikator?

  1. Präzise iFVG Signale: Erkennt automatisch Inversion Fair Value Gaps, die oft starke Reversal-Punkte markieren. Sie erhalten klare BUY und SELL Signale direkt im Chart – inklusive der exakten Entry-Zone.

  2. Smart Liquidity Sweeps: Der Indikator zeichnet automatisch Buy-Side (BSL) und Sell-Side (SSL) Liquidität basierend auf Swing-Highs und Lows.

    • Smart Clean-Up: Gebrochene Linien werden nach einer definierten Zeit gelöscht.

    • Smart History: Wichtige, ungebrochene Levels bleiben bestehen, aber die Anzahl wird begrenzt, um die Performance zu schonen.

  3. Pro Dashboard (HUD): Behalten Sie den Überblick, ohne zu scrollen. Das moderne Dashboard oben im Chart zeigt Ihnen:

    • Das letzte Setup (Long/Short).

    • Den Preis und die Zeit des Signals.

    • Das Alter des Signals (in Bars).

  4. Full Chart Styling Suite: Verwandeln Sie Ihren MT5 mit einem Klick in einen professionellen Arbeitsplatz. Der Indikator kann (optional) Kerzenfarben, Hintergründe und Gitter automatisch anpassen, passend zu den Signalfarben.

    • Bonus: Beim Entfernen des Indikators werden Ihre alten Chart-Farben automatisch wiederhergestellt!

  5. Session & Zeitfilter: Handeln Sie nur dann, wenn Volumen im Markt ist. Definieren Sie exakte Trading-Fenster (z.B. New York Killzone), um Fehlsignale in der Nacht zu vermeiden.

⚙️ Wichtige Einstellungen (Inputs)

  • DASHBOARD: Position, Farben und Sichtbarkeit des Info-Panels anpassbar.

  • PERFORMANCE: Stellen Sie ein, wie viele alte Setups in der Historie behalten werden sollen (Clean Chart).

  • CHART STYLE: Aktivieren Sie das automatische "Dark Mode" Styling für Kerzen und Hintergrund.

  • LOGIK: Passen Sie die Sensibilität der Swings und die Mindestgröße der Gaps an.

  • BIAS: Filtern Sie Signale global (Nur Long, Nur Short oder Neutral).

⚠️ Risikohinweis & Haftungsausschluss (Disclaimer)

Der Handel mit Devisen, Indizes, Rohstoffen oder Kryptowährungen ist mit einem hohen Risiko verbunden und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die hohe Hebelwirkung kann sowohl für Sie als auch gegen Sie arbeiten.

  • Keine Finanzberatung: Dieser Indikator stellt keine Anlageberatung, Handelsempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.

  • Eigenverantwortung: Alle Handelsentscheidungen treffen Sie auf eigenes Risiko. Die vergangene Performance des Indikators ist kein Garant für zukünftige Ergebnisse.

  • Software: Der Entwickler übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch die Nutzung dieser Software entstehen könnten. Bitte testen Sie den Indikator immer zuerst in einem Demo-Konto, bevor Sie echtes Kapital riskieren.*


