OneLineRsiAdx

English

Our indicator is created by formulating a total of 6 different indicators under a common framework, reducing them to a single unit. You can observe three different timeframes simultaneously. I believe it will be of great assistance to you in determining entry and exit points.
Never forget this: no indicator can predict the future; it only helps you with your trades. Wishing you profitable trades.

German (Deutsch)

Unser Indikator wurde entwickelt, indem insgesamt 6 verschiedene Indikatoren unter einem gemeinsamen Dach formuliert und auf eine einzige Einheit reduziert wurden. Sie können drei verschiedene Zeitrahmen gleichzeitig beobachten. Ich bin überzeugt, dass er Ihnen bei der Bestimmung von Ein- und Ausstiegspunkten eine große Hilfe sein wird.
Vergessen Sie niemals: Kein Indikator kann die Zukunft vorhersagen; er unterstützt Sie lediglich bei Ihren Handelsentscheidungen. Ich wünsche Ihnen profitable Geschäfte.

Russian (Русский)

Наш индикатор создан путем формулировки и объединения шести различных индикаторов в единую систему, сведённых к одному элементу. Вы можете одновременно наблюдать три различных таймфрейма. Я уверен, что он окажет вам большую помощь в определении точек входа и выхода.
Никогда не забывайте: ни один индикатор не может предсказать будущее; он только помогает вам в ваших сделках. Желаю вам прибыльных сделок.

Spanish (Español)

Nuestro indicador se ha creado formulando un total de 6 indicadores diferentes bajo un marco común, reduciéndolos a una sola unidad. Puede observar tres marcos de tiempo diferentes simultáneamente. Creo que será de gran ayuda para determinar sus puntos de entrada y salida.
Nunca olvide esto: ningún indicador puede predecir el futuro; solo le ayuda en sus operaciones. Le deseo operaciones rentables.

Japanese (日本語)

当社のインジケーターは、合計6つの異なるインジケーターを共通の枠組みで公式化し、単一の単位に集約して作成されています。3つの異なる時間軸を同時に観察できます。エントリーとエグジットのポイントを判断する上で、大きな助けになると確信しています。
どうかお忘れなく：いかなるインジケーターも未来を予測することはできず、取引のサポートに過ぎません。収益性の高い取引をお祈りします。

Korean (한국어)

저희 지표는 총 6가지 서로 다른 지표를 공통의 프레임워크로 공식화하여 단일 단위로 축소하여 생성되었습니다. 서로 다른 세 가지 시간대를 동시에 관찰할 수 있습니다. 진입 및 청산 지점을 결정하는 데 큰 도움이 될 것이라고 믿습니다.
이 점을 절대 잊지 마세요: 어떤 지표도 미래를 예측할 수 없으며, 단지 거래에 도움을 줄 뿐입니다. 수익성 있는 거래를 기원합니다.


Recommended products
OneLineMultiIndicatorMTF
Osman Faruk Gokbulut
Indicators
English** Our indicator is created by formulating a total of 6 different indicators under a common framework, reducing them to a single unit. You can observe three different timeframes simultaneously. I believe it will be of great assistance to you in determining entry and exit points.   Never forget this: no indicator can predict the future; it only helps you with your trades. Wishing you profitable trades. German (Deutsch)** Unser Indikator wurde entwickelt, indem insgesamt 6 verschiedene In
RSI Bullish Bearish Divergence
Harun Celik
Indicators
This indicator is designed to find the difference in RSI price and indicator.  This indicator shows the price and indicator difference on the screen. The user is alerted with the alert sending feature. Our Popular Products Super Oscillator HC Cross Signal Super Cross Trend Strong Trend Super Signal Parameters divergenceDepth -   Depth of 2nd ref. point search RSI_Period -   Second calculation period indAppliedPrice -   Applied price of indicator indMAMethod -   MA calculation method findExtInte
High low levels
Guner Koca
Indicators
on demo mode, use date for testing. for people purchase thise indicator, there is bonus price chanell indicator . high low levels indicator is non repaint trend reversal indicator.and works all pairs and all timeframes. there is a histogram move up and down. and there is a level red and blue. when histogram reach the up red level that is top.and reversal is possible. when histogram down and reach blue level that is prices oversold and possible reversal up. this indicator suitable for beginners a
Reversal High Low
Santi Dankamjad
Indicators
Inficator MT4 : HiLo Objective : Find Support and Resistance zone How to set up Indicator   HiLo : 1. Indicators type multi time frame are MN1 W1 D1 H4. 2. Customize for use MN1 only or W1 only or D1 only or H4 only or open all. 3. We use MN1 and W1 for set to Key level. 4. For Close price or Open price to high price set for  Resistance zone. 5. For  Close price or Open price to Low price set for  Support zone. How to trade for success : Entry point : Buy / Long position 1. Price bid hit the f
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Indicators
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
Candlestick Patterns Scanner MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicators
KT Candlestick Patterns Scanner is a Multi-Symbol and Multi-Timeframe scanner that fetches and shows various candlestick patterns on 28 currency pairs and 9 time-frames concurrently . The scanner finds the candlestick patterns by loading the KT Candlestick Patterns indicator as a resource in the background. Features The scanner can find the candlestick patterns on 252* combinations of symbols and time-frames from a single chart. Open the signal's chart loaded with a predefined template with a s
MACD Bullish Bearish Divergence
Harun Celik
Indicators
This indicator is designed to find the difference in MACD price and indicator.  This indicator shows the price and indicator difference on the screen. The user is alerted with the alert sending feature. Our Popular Products Super Oscillator HC Cross Signal Super Cross Trend Strong Trend Super Signal Parameters divergenceDepth -  Depth of 2nd ref. point search Fast ema -  Fast ema setting Slow ema - slow ema setting MACD sma - macd sma setting indAppliedPrice -  Applied price of indicator indMAM
KT Displaced Moving Averages MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicators
KT DMA is a modified and advanced version of the classic Displaced Moving Averages with buy/sell crossover alerts and a Multi-Timeframe scanner that shows DMA's direction across each real-time time frame. A Displaced Moving Average is a simple moving average that moves ahead or backward in a time frame (either short-term or long-term). It also allows you to predict price movement more accurately. Features Depicts the trend direction using the alignment of three moving averages. Buy/Sell signals
Forex Trend Detection
Bilal Haider
Indicators
Revolutionize Your Trading with This Powerful Indicator-Based System Are you struggling to find accurate entry and exit points in trading? Do you want a proven, indicator-driven system that helps you maximize profits and minimize risks ? Introducing our Advanced Trading System —a powerful, easy-to-use technical analysis tool designed for forex, stocks, and crypto traders . Key Features & Benefits: Precision Buy & Sell Signals – Our system generates crystal-clear buy (green) and sell (red
Trend Scanner Xtra
Wartono
1 (1)
Indicators
TrendScanner XTra scans market trends from Multi Symbols and Multi Timeframes with extra additional Entry Point Signals arrow on the current chart. Features: -Entry Point SIgnals :  This is additional feature in the indicator. No repaint arrows. The Trading system in the single indicator. MTF Trend informations and Entry Signals. In order to make it easier for trader to get trading moments from a single chart and  deciding entry time.  -Changeable Panel Display :  Change the value of Max.Symbol
KT Price Border MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicators
KT Price Border creates a three-band price envelope that identifies potential swing high and low areas in the market. These levels can also be used as dynamic market support and resistance. The mid-band can also be used to identify the trend direction. As a result, it also functions as a trend-following indicator. In addition, its ease of use and more straightforward conveyance of trade signals significantly benefit new traders. Features It works well on most of the Forex currency pairs. It wo
Multiple RSI
Harun Celik
Indicators
Multiple RSI indicator works based on the standard RSI indicator. This indicator will display the RSI indicator from different timeframes on one screen. You will see the RSI indicator for all timeframes on one screen. This indicator saves you from constantly changing charts. At the same time you can analyze the operations of other graphs relative to each other. Features This indicator shows the RSI graph of the timeframe you are working on and the upper timeframe graphs. For example, if you run
Trend Waves
Harun Celik
Indicators
Trend Waves indicator is a trend indicator that uses Average True Range and Standard Deviation indications. It is aimed to find more healthy trends with this indicator. This indicator can be used alone as a trend indicator. Detailed review 4 different trend colors appear on this indicator.  The aqua color represents the rising trend. Dark aqua color means the train is getting weaker. pink color represents the downtrend trend. The dark pink color  means the trend is weaker. Parameters Stdeviatio
RSI Mirrors and Reflections
Libertas LLC
5 (9)
Indicators
"Battles between bulls and bears continue to influence price development long after the combat has ended, leaving behind a messy field that observant technicians can use to manage risk and find opportunities. Apply "trend mirror" analysis to examine these volatile areas, looking for past action to impact the current trend when price turns and crosses those boundaries." - Investopedia.com RSI Mirrors and Reflections is a robust technique using multiple RSI periods, mirrors and reflections based o
TDSequential Scanner
George Njau Ngugi
Indicators
To access the TD sequential Scanner for MT5, please check https://www.mql5.com/en/market/product/123369?source=Site +Market+My+Products+Page. One of the MT5 versions includes additional timeframes such as M1, M2, M3,H2,H6,H8 and so on.( https://www.mql5.com/en/market/product/123367?source=Site +Market+My+Products+Page) TD Sequential Scanner: An Overview The TD Sequential scanner is a powerful technical analysis tool designed to identify potential price exhaustion points and trend reversals in fi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicators
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Strong Volume Trend
Muhammed Emin Ugur
Indicators
The Strong Volume Trend  MT4 indicator is a powerful tool designed to help traders identify and capitalize on significant volume trends in the financial markets. With its advanced algorithm, this indicator accurately detects the strength and direction of volume movements, allowing traders to make informed trading decisions. Features: Volume Strength Analysis: The indicator analyzes the volume data and identifies strong volume trends, helping traders spot potential market reversals, breakouts, or
Accumulated Rsi
Muhammed Emin Ugur
Indicators
Introducing the Accumulated RSI,  your ultimate tool for precise trend identification and momentum analysis in the world of Forex and financial markets. This cutting-edge MetaTrader 4 (MT4) indicator, designed for traders seeking unparalleled insight and accuracy, empowers you to make well-informed trading decisions like never before. Features Accurate Trend Detection: The Accumulated RSI utilizes the Relative Strength Index (RSI) in an innovative way to pinpoint the prevailing market trends wit
Intraday Trading System
Waseem Ejaz
Indicators
Would you like to learn a technical system refined by centuries of use, but virtually unknown here? A system so versatile that it can be fused with any other indicator/technical tool? A system as pleasurable to use as it is powerful? If so, this indicator which scans candlestick charting techniques is for you. You should find it valuable no matter what your background in technical analysis. This trading system has been designed after years of hard work and back testing. Indicator will find stro
Break Out Detector
Chi Sum Poon
Indicators
Breakout Detector - Advanced Volatility Analysis Tool Description The Breakout Detector is a sophisticated technical indicator that identifies low volatility periods which often precede significant price breakouts. By combining Parkinson Volatility calculations with RSI analysis, this indicator helps traders spot potential breakout opportunities before they occur. The Pinpoint Problem You Face As a trader, you've likely experienced these frustrating situations: Missing Breakouts : By the time yo
Super Trend Channels
Muhammed Emin Ugur
Indicators
Super Trend Channels MT4 Indicator Looking for a versatile and powerful channel indicator for your MetaTrader 4 trading platform? Look no further than the "Super Trend Channels" indicator! This advanced tool is designed to help traders identify trend channels accurately, enabling you to make informed trading decisions with confidence. Key Features: Multi-Channel Support: The "Super Trend Channels" indicator supports multiple channels simultaneously. You can visualize various channel types, inclu
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicators
This indicator is an indicator for automatic wave analysis that is perfect for practical trading! Case... Note:   I am not used to the Western name for wave classification. Influenced by the naming habit of Chaos Theory (Chanzhongshuochan), I named the basic wave as   pen   , the secondary wave band as   segment   , and the segment with trend direction   as main trend segment   (this naming method will be used in future notes, let me tell you in advance), but the algorithm is not closely relat
RSI Scanner with Alerts
Keith Watford
Indicators
A useful scanner/dashboard that shows the RSI values for multiple symbols and time-frames. It can be easily hidden/displayed with a simple click on the scanner man top left of the dashboard. You can input upper and lower RSI values and the colours can be set to show when above/below these values. The default values are 70 and 30. There are also input colours for when the RSI is above or below 50 (but not exceeding the upper/lower levels Symbols and time-frames are input separated by commas.
Legacy
Ivan Simonika
Indicators
This is a hybrid trend indicator, as it is based on the signals of elementary indicators and a special algorithm for analysis. The smart algorithm of the indicator determines the trend, filters out market noise and generates input signals. The indicator uses a color alarm: blue - when changing from descending to ascending, and red - on the contrary, to descending. You can use the indicator as the main indicator for determining the trend. The indicator can work both for entry points and as a filt
TrendPlator
Francisco Gomes Da Silva
Indicators
TrendPlator: Empower Your Trading Strategies with an Advanced Trend Projection Indicator Explore the potential of our innovative indicator! With the ability to analyze and project trend lines from larger timeframes directly onto your current timeframe, it provides strategic support that catches the attention of traders across the board. These points become strategic levels of support or resistance for your trades, strengthening your trading strategy. Visualize the opportunity to add an indicator
VolumeOHLC
Ahmet Metin Yilmaz
Indicators
An "Intraday" indicator makes no sense anymore above H1 !! VOHLC is calculated using the following formula: VOHLC= ( Price * Volume ) / Volume Where Price= ( Open + High + Low + Close ) / 4 Volume= Tick Volume   This indicator helps us to understand the current direction of the trend in the selected period. Typically, the indicator is calculated for one day, so there is no reason to use it on timeframes larger than the H1 timeframe.
Cool Monkey
Sze Yu Ma
4 (1)
Experts
Cool Monkey is a fully automatic, highly customizable EA based on Volatility, MACD and RSI to select optimal entry points. It uses a specialized grid structure  to achieve a high winning rate with improved safety. All tests are performed with 99.90% tick data, with simulated spread, execution delay, commission and swap. Trading and optimization experience required if you wish to optimize it. Limited time to buy Cool Monkey for USD30 ! Recommendations: Default settings works on EURUSD M1 chart Cu
RangeBorder Buy Sell Non Repaint
Wartono
Indicators
Some informations on the chart with the single attachment. RangeBorder Buy Sell (RBBS) Non Repaint Indicator will provide trend line, buy sell arrows,reversal arrows, range channel, order exit area,high average price line and low average price line.All arrows and lines don't repaint and not lagging. Once candle closed it won't  repaint. Reading Indicator: 1. Small Stars , Indicates oversold and overbought with certain logic and price may reverse when this small star triggers. Useful to identify
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicators
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Orions Bands Suocera
Umberto Boria
Indicators
The indicator is like a mother-in-law, who talks often, talks a lot and often inappropriately. The indicator, in addition to giving us an entry signal on parameters which I will then list, monitors the trend of the hourly timeframe, OSMA to understand the entry direction, RSI to sense any overbought or oversold conditions from which to abstain, ATR for the volatility and ADX for the trend. Indicator not recommended for newbies. Only the human judgment of these parameters, combined with the entr
Buyers of this product also purchase
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicators
Christmas Trading Special –50% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when yo
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING TIPS, BONUSES  AND GANN MADE EASY EA ASSISTANT  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicators
M1 SNIPER is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets a
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicators
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicators
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicators
Apollo SR Master is a Support/Resistance indicator with special features which make trading with Support/Resistance zones easier and more reliable. The indicator calculates Support/Resistance zones in real-time without any time lag by detecting local price tops and bottoms. Then to confirm the newly formed SR area, the indicator shows special signal which signalizes that the SR zone can be taken into consideration and used as an actual SELL or BUY signal. In this case the strength of the SR zone
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicators
Unlock the Power of Trends Trading with the Trend Screener Indicator: Your Ultimate Trend Trading Solution powered by Fuzzy Logic and Multi-Currencies System! Elevate your trading game with the Trend Screener, the revolutionary trend indicator designed to transform your Metatrader into a powerful Trend Analyzer. This comprehensive tool leverages fuzzy logic and integrates over 13 premium features and three trading strategies, offering unmatched precision and versatility. LIMITED TIME OFFER : Tre
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicators
Christmas Trading Special –50% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maxim
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicators
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicators
Trend Ai indicator is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advantage
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicators
Christmas Trading Special –50% OFF ! This dashboard is a very powerful piece of software working on multiple symbols and up to 9 timeframes. It is based on our main indicator (Best reviews:   Advanced Supply Demand ). The dashboard gives a great overview. It shows: Filtered Supply and Demand values including zone strength rating, Pips distances to/and within zones, It highlights nested zones, It gives 4 kind of alerts for the chosen symbols in all (9) time-frames. It is highly configurable fo
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicators
Indicator in advance   determines market reversal levels and zones , allows you to wait for the price to return to the level and enter at the beginning of a new trend, and not at its end. He shows   reversal levels   where the market confirms a change in direction and forms further movement. The indicator works without redrawing, is optimized for any instruments, and reveals its maximum potential when paired with the   TREND LINES PRO   indicator. Reversible structure scanner for all instrumen
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicators
Introducing   Quantum Trend Sniper Indicator , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you identify and trade trend reversals! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years,   Quantum Trend Sniper Indicator   is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative way of identifying trend reversals with extremely high accuracy. ***Buy Quantum Trend Sniper Indicator and you could get Quantum Breakout Indicator for
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicators
Currency Strength Wizard is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real str
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicators
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. What the indicator shows: Real shifts   trend (BOS lines) Once a signal appears, it remains valid! This is an important difference from indicators
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicators
M1 Arrow is an indicator which is based on natural trading principles of the market which include volatility and volume analysis. The indicator can be used with any time frame and forex pair. One easy to use parameter in the indicator will allow you to adapt the signals to any forex pair and time frame you want to trade. The Arrows DO NOT REPAINT and DO NOT LAG! The algorithm is based on the analysis of volumes and price waves using additional filters. The intelligent algorithm of the indicator
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicators
PRO Renko System is a highly accurate trading system specially designed for trading RENKO charts. The ARROWS and Trend Indicators DO NOT REPAINT! The system effectively neutralizes so called market noise giving you access to accurate reversal signals. The indicator is very easy to use and has only one parameter responsible for signal generation. You can easily adapt the tool to any trading instrument of your choice and the size of the renko bar. I am always ready to provide extra support to help
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicators
Stop Guessing. Start Trading with a Statistical Edge. Stock indices don't trade like forex. They have defined sessions, they gap overnight, and they follow predictable statistical patterns. This indicator gives you the probability data you need to trade indices like the DAX, S&P 500, and Dow Jones with confidence. What Makes This Different Most indicators show you what happened. This one shows you what's likely to happen next.  Every trading day, the indicator analyses your current setup against
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicators
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicators
Market makers' tool. The indicator analyzes volume from every point and calculates exhaustion market levels for that volume. ( This is a manual indicator and contains features that may not supported by the MetaTrader current testing environment ) Meravith main lines: - Bullish volume exhaustion line   - serves as a target. - Bearish volume exhaustion line   - serve as a target. -   A line indicating the market trend. It changes color depending on whether the market is bullish or bearish and s
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicators
CURRENTLY 20% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is specialized to show currency strength for any symbols like Exotic Pairs Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show true currency strength of Gold, Silver, Oil, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. This is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. Imagine how your trading
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicators
Day Trader Master is a complete trading system for traders who prefer intraday trading. The system consists of two indicators. The main indicator is the one which is represented by arrows of two colors for BUY and SELL signals. This is the indicator which you actually pay for. I provide the second indicator to my clients absolutely for free. This second indicator is actually a good trend filter indicator which works with any time frame. THE INDICATORS DO NOT REPAINT AND DO NOT LAG! The system is
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicators
FX Volume: Experience Genuine Market Sentiment from a Broker’s Perspective Quick Overview Looking to elevate your trading approach? FX Volume provides real-time insights into how retail traders and brokers are positioned—long before delayed reports like the COT. Whether you’re aiming for consistent gains or simply want a deeper edge in the markets, FX Volume helps you spot major imbalances, confirm breakouts, and refine your risk management. Get started now and see how genuine volume data can
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicators
Apollo Secret Trend is a professional trend indicator which can be used to find trends on any pair and time frame. The indicator can easily become your primary trading indicator which you can use to detect market trends no matter what pair or time frame you prefer to trade. By using a special parameter in the indicator you can adapt the signals to your personal trading style. The indicator provides all types of alerts including PUSH notifications. The signals of the indicator DO NOT REPAINT! In
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicators
Trend indicators are one of the areas of technical analysis for use in trading on financial markets. The Angular Trend Lines comprehensively determines the trend direction and generates entry signals. In addition to smoothing the average direction of candles, it also uses the slope of the trend lines. The principle of constructing Gann angles was taken as the basis for the slope angle. The technical analysis indicator combines candlestick smoothing and chart geometry. There are two types of tre
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicators
New Update of Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] ,   [manual]   and   [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for   new   and   e
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicators
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
More from author
OneLineAdx
Osman Faruk Gokbulut
Indicators
3in1. A simple and understandable ADX indicator instead of a complex indicator display. We're setting aside the confusion caused by three lines and enjoying the ease of trend following with a special formula that reduces it to a single line. Wishing you abundant profits already. 3in1. Ein einfacher und verständlicher ADX-Indikator anstelle einer komplexen Indikatoranzeige. Wir lassen die Verwirrung durch drei Linien beiseite und genießen die Einfachheit der Trendverfolgung mit einer speziellen
SupDemKey
Osman Faruk Gokbulut
Indicators
E: This Sup-Dem indicator is a combination of many similar indicators I have used before. It is very successful in finding definite turning points. It is a piece of work that you will enjoy using, and you may even want to send a thank-you message for it. I wish you good luck. I hope it helps. R: Этот индикатор Sup-Dem представляет собой комбинацию многих похожих индикаторов, которые я использовал ранее. Он очень успешно находит точные точки разворота. Вам понравится работать с ним, и, возможно,
Smart Hybrid Predictor
Osman Faruk Gokbulut
Indicators
Our indicator consists of 3 main components: 1. Capturing sudden trend changes, 2. Anticipating breakouts in advance, 3. Checking whether we are in a buying or selling zone. By evaluating these 3 main components, it guides us on where to enter and exit trades. No indicator can predict the future; it only assists you in trading. Please keep this in mind when using my software, or anyone else’s.
OneLineBullBear
Osman Faruk Gokbulut
Indicators
English Our indicator blends the bull and bear indicators into a more accessible and understandable form.   Thanks to our indicator, we can easily see the direction of the trend in the market and the balance between buyers and sellers.   No indicator can predict the future; it only assists you during your trades. Deutsch Unser Indikator vereint Bullen- und Bären-Indikatoren in einer zugänglicheren und verständlicheren Form.   Dank unseres Indikators können wir die Trendrichtung auf dem Markt u
OneLineBullBearMTF
Osman Faruk Gokbulut
Indicators
English Our indicator blends the bull and bear indicators into a more accessible and understandable form.   Thanks to our indicator, we can easily see the direction of the trend in the market and the balance between buyers and sellers.   No indicator can predict the future; it only assists you during your trades. Deutsch Unser Indikator vereint Bullen- und Bären-Indikatoren in einer zugänglicheren und verständlicheren Form.   Dank unseres Indikators können wir die Trendrichtung auf dem Markt u
OneLineMultiIndicatorMTF
Osman Faruk Gokbulut
Indicators
English** Our indicator is created by formulating a total of 6 different indicators under a common framework, reducing them to a single unit. You can observe three different timeframes simultaneously. I believe it will be of great assistance to you in determining entry and exit points.   Never forget this: no indicator can predict the future; it only helps you with your trades. Wishing you profitable trades. German (Deutsch)** Unser Indikator wurde entwickelt, indem insgesamt 6 verschiedene In
Filter:
No reviews
Reply to review