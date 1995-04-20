OneLineRsiAdx

Englisch

Unser Indikator wurde durch die Formulierung von insgesamt 6 verschiedenen Indikatoren in einem gemeinsamen Rahmen erstellt, der sie auf eine einzige Einheit reduziert. Sie können drei verschiedene Zeitrahmen gleichzeitig beobachten. Ich bin davon überzeugt, dass er Ihnen bei der Bestimmung von Ein- und Ausstiegspunkten eine große Hilfe sein wird.

Vergessen Sie nie: Kein Indikator kann die Zukunft vorhersagen; er hilft Ihnen nur bei Ihren Geschäften. Ich wünsche Ihnen profitable Trades.

Deutsch (Deutsch)

Unser Indikator wurde entwickelt, indem insgesamt 6 verschiedene Indikatoren unter einem gemeinsamen Dach formuliert und auf eine einzige Einheit reduziert wurden. Sie können drei verschiedene Zeitrahmen gleichzeitig beobachten. Ich bin überzeugt, dass er Ihnen bei der Bestimmung von Ein- und Ausstiegspunkten eine große Hilfe sein wird.

Vergessen Sie niemals: Kein Indikator kann die Zukunft vorhersagen; er unterstützt Sie lediglich bei Ihren Handelsentscheidungen. Ich wünsche Ihnen profitable Geschäfte.

Russisch (Русский)

Наш индикатор создан путем формулировки и объединения шести различных индикаторов в единую систему, сведённых к одному элементу. Вы можете одновременно наблюдать три различных таймфрейма. Я уверен, что он окажет вам большую помощь в определении точек входа и выхода.

Никогда не забывайте: ни один индикатор не может предсказать будущее; он только помогает вам в ваших сделках. Желаю вам прибыльных сделок.

Spanisch (Español)

Nuestro indicador se ha creado formulando un total de 6 indicadores diferentes bajo un marco común, reduciéndolos a una sola unidad. Sie können drei verschiedene Zeitspannen gleichzeitig beobachten. Ich glaube, dass dies eine große Hilfe bei der Bestimmung der Einstiegs- und Ausstiegspunkte sein wird.

Nuncaolvide esto: ningún indicador puede predecir el futuro; solo le ayuda en sus operaciones. Le deseo operaciones rentables.

Japanisch (日本語)

当社のインジケー ターは、合計6つの異なるインジケーターを共通の枠組みで公式化し、単一の単位に集約して作成されています。3つの異なる時間軸を同時に観察できます。エントリーとエグジットのポイントを判断する上で、大きな助けになると確信しています。

どうかお忘れなく：いかなるインジケーターも未来を予測することはできず、取引のサポートに過ぎません。収益性の高い取引をお祈りします。

Koreanisch (한국어)

저희 지표는 총 6가지 서로 다른 지표를 공통의 프레임워크로 공식화하여 단일 단위로 축소하여 생성되었습니다. 서로 다른 세 가지 시간대를 동시에 관찰할 수 있습니다. 진입및 청산 지점을 결정하는 데 큰 도움이 될 것이라고 믿습니다.

이 점을 절대 잊지 마세요: 어떤 지표도 미래를 예측할 수 없으며, 단지 거래에 도움을 줄 뿐입니다. 수익성 있는 거래를 기원합니다.