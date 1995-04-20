OneLineRsiAdx

TrendPlator Francisco Gomes Da Silva Indicadores

TrendLines Plator: Potencialize suas Estratégias de Negociação com um Indicador Avançado de Projeção de Tendências Explore o potencial do nosso indicador inovador! Com a habilidade de analisar e projetar linhas de tendência de prazos mais amplos diretamente no seu período de tempo atual, ele oferece um suporte estratégico que chama a atenção de traders em geral. Esses pontos se transformam em níveis estratégicos de suporte ou resistência para suas operações, fortalecendo sua estratégia de negoci