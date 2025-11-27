Painel Mini Indice Lote Definido

ControleProfit – Painel de Operações para MetaTrader 5

O ControleProfit é um painel simples e objetivo desenvolvido para facilitar a execução manual de operações no MetaTrader 5.

Foi criado para traders que desejam praticidade, rapidez e organização, mantendo o gráfico limpo e livre de elementos desnecessários.

Funcionalidades

Execução rápida de ordens

Botões BUY e SELL com tamanhos de lote pré-definidos (1, 5, 10 e 15).

Ideal para operações rápidas sem abrir janelas adicionais. Encerramento imediato

Botão CLOSE ALL para fechar todas as posições e ordens pendentes do ativo atual. Resultados em tempo real

Exibição do resultado realizado do dia (em dinheiro e pontos).

Exibição do resultado aberto da operação atual. Gráfico limpo

O painel remove automaticamente níveis, setas e marcas de histórico de operações, mantendo o gráfico organizado. Interface leve

Painel fixado no canto direito superior, com layout estável e sem interferir na visualização dos candles. Compatível com qualquer símbolo

O painel detecta automaticamente o ativo exibido no gráfico.

Objetivo do Produto

O ControleProfit foi desenvolvido para traders que desejam executar suas ordens manualmente de forma rápida, clara e funcional.

O produto não abre operações automáticas, não utiliza algoritmos de negociação e não implementa qualquer lógica operacional.

Sua função é facilitar o processo de execução manual.

Público-alvo

Traders que utilizam ordem a mercado

Scalpers

Day traders

Usuários que preferem gráficos limpos e operação simplificada

Quem deseja substituir o painel nativo do terminal por algo mais prático

Notas importantes