Painel Mini Indice Lote Definido
- Yardımcı programlar
- Luis Eduardo Silveira Granados
- Sürüm: 1.44
- Etkinleştirmeler: 5
ControleProfit – Painel de Operações para MetaTrader 5
O ControleProfit é um painel simples e objetivo desenvolvido para facilitar a execução manual de operações no MetaTrader 5.
Foi criado para traders que desejam praticidade, rapidez e organização, mantendo o gráfico limpo e livre de elementos desnecessários.
Funcionalidades
-
Execução rápida de ordens
Botões BUY e SELL com tamanhos de lote pré-definidos (1, 5, 10 e 15).
Ideal para operações rápidas sem abrir janelas adicionais.
-
Encerramento imediato
Botão CLOSE ALL para fechar todas as posições e ordens pendentes do ativo atual.
-
Resultados em tempo real
Exibição do resultado realizado do dia (em dinheiro e pontos).
Exibição do resultado aberto da operação atual.
-
Gráfico limpo
O painel remove automaticamente níveis, setas e marcas de histórico de operações, mantendo o gráfico organizado.
-
Interface leve
Painel fixado no canto direito superior, com layout estável e sem interferir na visualização dos candles.
-
Compatível com qualquer símbolo
O painel detecta automaticamente o ativo exibido no gráfico.
Objetivo do Produto
O ControleProfit foi desenvolvido para traders que desejam executar suas ordens manualmente de forma rápida, clara e funcional.
O produto não abre operações automáticas, não utiliza algoritmos de negociação e não implementa qualquer lógica operacional.
Sua função é facilitar o processo de execução manual.
Público-alvo
-
Traders que utilizam ordem a mercado
-
Scalpers
-
Day traders
-
Usuários que preferem gráficos limpos e operação simplificada
-
Quem deseja substituir o painel nativo do terminal por algo mais prático
Notas importantes
-
O produto não é um robô de negociação automática.
-
O usuário mantém total controle sobre todas as operações.
-
Nenhuma promessa de desempenho financeiro é feita.
-
O produto não utiliza servidores externos, APIs ou integrações de terceiros.