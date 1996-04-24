Painel Mini Indice Lote Definido

ControleProfit - Panel de operaciones para MetaTrader 5

ControleProfit es un panel sencillo y objetivo desarrollado para facilitar la ejecución manual de operaciones en MetaTrader 5.
Fue creado para los operadores que desean practicidad, rapidez y organización, manteniendo el gráfico limpio y sin elementos innecesarios.

Funciones

  1. Ejecución rápida de órdenes
    Botones de COMPRA y VENTA con números de lote predefinidos (1, 5, 10 y 15).
    Ideal para operaciones rápidas sin abrir ventanas adicionales.

  2. Encerramiento inmediato
    Botón CERRAR TODO para seleccionar todas las posiciones y órdenes pendientes del activo actual.

  3. Resultados en tiempo real
    Visualización del resultado del día (en dinero y en puntos).
    Exibição do resultado aberto da operação atual.

  4. Gráfico limpio
    El panel elimina automáticamente los nombres, conjuntos y marcas del historial de operaciones, manteniendo el gráfico organizado.

  5. Interfaz ligera
    Painel fijado en el canto derecho superior, con diseño estable y sin interferir en la visualización de las velas.

  6. Compatible con cualquier símbolo
    El panel detecta automáticamente el icono que aparece en el gráfico.

Objetivo del producto

El ControleProfit ha sido desarrollado para traders que desean ejecutar sus órdenes manualmente de forma rápida, clara y funcional.
El producto no abre operaciones automáticas, no utiliza algoritmos de negociación y no implementa ninguna lógica operacional.
Su función es facilitar el proceso de ejecución manual.

Público-alvo

  • Operadores que utilizan el orden en el mercado

  • Scalpers

  • Operadores diarios

  • Usuarios que prefieren gráficos limpios y un funcionamiento simplificado

  • Quienes deseen sustituir el panel nativo del terminal por algo más práctico

Notas importantes

  • El producto no es un robot de comercio automático.

  • El usuario mantiene el control total sobre todas las operaciones.

  • No se realiza ninguna promesa de rendimiento financiero.

  • El producto no utiliza servidores externos, API ni integraciones de terceros.


