Painel Mini Indice Lote Definido

ControleProfit - Panel de operaciones para MetaTrader 5

ControleProfit es un panel sencillo y objetivo desarrollado para facilitar la ejecución manual de operaciones en MetaTrader 5.

Fue creado para los operadores que desean practicidad, rapidez y organización, manteniendo el gráfico limpio y sin elementos innecesarios.

Funciones

Ejecución rápida de órdenes

Botones de COMPRA y VENTA con números de lote predefinidos (1, 5, 10 y 15).

Ideal para operaciones rápidas sin abrir ventanas adicionales. Encerramiento inmediato

Botón CERRAR TODO para seleccionar todas las posiciones y órdenes pendientes del activo actual. Resultados en tiempo real

Visualización del resultado del día (en dinero y en puntos).

Exibição do resultado aberto da operação atual. Gráfico limpio

El panel elimina automáticamente los nombres, conjuntos y marcas del historial de operaciones, manteniendo el gráfico organizado. Interfaz ligera

Painel fijado en el canto derecho superior, con diseño estable y sin interferir en la visualización de las velas. Compatible con cualquier símbolo

El panel detecta automáticamente el icono que aparece en el gráfico.

Objetivo del producto

El ControleProfit ha sido desarrollado para traders que desean ejecutar sus órdenes manualmente de forma rápida, clara y funcional.

El producto no abre operaciones automáticas, no utiliza algoritmos de negociación y no implementa ninguna lógica operacional.

Su función es facilitar el proceso de ejecución manual.

Público-alvo

Operadores que utilizan el orden en el mercado

Scalpers

Operadores diarios

Usuarios que prefieren gráficos limpios y un funcionamiento simplificado

Quienes deseen sustituir el panel nativo del terminal por algo más práctico

Notas importantes