Painel Mini Indice Lote Definido

ControleProfit - Bedienungssoftware für MetaTrader 5

ControleProfit ist ein einfaches und zielgerichtetes Tool, das die manuelle Ausführung von Operationen im MetaTrader 5 erleichtern soll.
Es wurde für Trader entwickelt, die Praxisnähe, Schnelligkeit und Organisation wünschen, wobei die Grafik übersichtlich und frei von überflüssigen Elementen ist.

Funktionen

  1. Rasche Ausführung von Aufträgen
    Botões BUY e SELL mit vordefinierten Noten (1, 5, 10 und 15).
    Ideal für schnelle Operationen ohne zusätzliche Handbücher.

  2. Unverzügliche Erfassung
    Botão CLOSE ALL, um alle Positionen und Abfolgen des aktuellen Bildes festzulegen.

  3. Resultados em tempo real
    Exibição do resultado realizado do dia (em dinheiro e pontos).
    Darstellung des Ergebnisses der aktuellen Operation.

  4. Übersichtliches Bild
    O painel entfernt automatisch Ebenen, Felder und Markierungen aus der Bearbeitungshistorie, so dass das Bild übersichtlich bleibt.

  5. Interface leve
    Painel fixado no canto direito superior, com layout estável e sem interferir na visualização dos candles.

  6. Kompatibel mit allen Symbolen
    Das Symbol erkennt automatisch das im Bild dargestellte Motiv.

Zielsetzung des Produkts

ControleProfit wurde für Trader entwickelt, die ihre Aufträge manuell schnell, klar und funktional ausführen möchten.
Das Produkt führt keine automatischen Operationen aus, verwendet keine Verhandlungsalgorithmen und implementiert keine operative Logik.
Ihre Aufgabe ist die Erleichterung des manuellen Ausführungsprozesses.

Öffentlich-rechtlicher Bereich

  • Händler, die den Markt ausnutzen

  • Scalper

  • Daytrader

  • Benutzer, die einfache Grafiken und eine einfache Bedienung bevorzugen

  • Quem deseja substituir o painel nativo do terminal por algo mais prático

Wichtige Hinweise

  • Das Produkt ist kein automatischer Einkaufsroboter.

  • Der Benutzer behält die volle Kontrolle über alle Vorgänge.

  • Es wird kein finanzielles Gewinnversprechen abgegeben.

  • Das Produkt nutzt keine externen Dienste, APIs oder Integrationen von Drittanbietern.


