Painel Mini Indice Lote Definido

ControleProfit – Painel de Operações para MetaTrader 5

O ControleProfit é um painel simples e objetivo desenvolvido para facilitar a execução manual de operações no MetaTrader 5.
Foi criado para traders que desejam praticidade, rapidez e organização, mantendo o gráfico limpo e livre de elementos desnecessários.

Funcionalidades

  1. Execução rápida de ordens
    Botões BUY e SELL com tamanhos de lote pré-definidos pelo usuário.
    Ideal para operações rápidas sem abrir janelas adicionais.

  2. Ordens Limit diretamente no gráfico
    Campos para inserir preço e quantidade de contratos.
    Botões Buy Limit e Sell Limit para envio rápido de ordens pendentes.

  3. Linha de Breakeven do Dia
    Indica o preço necessário para zerar o resultado financeiro do dia.

  4. Ideal para operações rápidas sem abrir janelas adicionais.

  5. Encerramento imediato
    Botão CLOSE ALL para fechar todas as posições e ordens pendentes do ativo atual.

  6. Resultados em tempo real
    Exibição do resultado realizado do dia (em dinheiro e pontos).
    Exibição do resultado aberto da operação atual.

  7. Gráfico limpo
    O painel remove automaticamente níveis, setas e marcas de histórico de operações, mantendo o gráfico organizado.

  8. Interface leve
    Painel fixado no canto direito superior, com layout estável e sem interferir na visualização dos candles.

  9. Compatível com qualquer símbolo
    O painel detecta automaticamente o ativo exibido no gráfico.

Objetivo do Produto

O ControleProfit foi desenvolvido para traders que desejam executar suas ordens manualmente de forma rápida, clara e funcional.
O produto não abre operações automáticas, não utiliza algoritmos de negociação e não implementa qualquer lógica operacional.
Sua função é facilitar o processo de execução manual.

Público-alvo

  • Traders que utilizam ordem a mercado

  • Scalpers

  • Day traders

  • Usuários que preferem gráficos limpos e operação simplificada

  • Quem deseja substituir o painel nativo do terminal por algo mais prático

Notas importantes

  • O produto não é um robô de negociação automática.

  • O usuário mantém total controle sobre todas as operações.

  • Nenhuma promessa de desempenho financeiro é feita.

  • O produto não utiliza servidores externos, APIs ou integrações de terceiros.


