Active Impulse

Active Impulse - это высокоточный индикатор появления активного импульса (АИ), который является важным элементом современных торговых систем, разработанных на основе теории импульсного равновесия.

Индикатор позволяет кардинально снизить время нахождения трейдера у монитора - просто установите индикатор на группу графиков и не нужно будет часами сидеть у монитора, так как индикатор в потоке информации мгновенно находит активные импульсы с определёнными параметрами и при их появлении на графике любого финансового инструмента в любом масштабе, выдаст комплексный сигнал. Индикатор формирует не только отображение факта появления активного импульса на графике в виде стрелки, но и звуковой сигнал, а также параметры импульса в отдельном окне (направление импульса, контрольный уровень для дальнейшего уточнения точки входа, наименование финансового инструмента, таймфрейм, точное время импульса).

Индикатор разработан на языке программирования mql4 и устанавливается в торговый терминал MetaTrader 4 (MT4). При этом Вы можете торговать как в МТ4, так и в любом терминале, используя терминал МТ4 как информационный.


Особенности

Визуальным сигналом индикатора является появление на графике стрелки (в направлении импульса), а также параметров импульса. Сигнал появляется строго в момент окончания текущего бара соответствующего таймфрейма (в момент фиксации цены Close), что исключает возможность мерцания стрелки и гарантирует однозначность визуального и звукового сигнала.

Звуковой сигнал появляется одновременно с визуальным сигналом, и теперь, когда индикатор сэкономил несколько часов вашего времени, можно подойти к монитору для уточнения точки входа и принятия вашего торгового решения (алгоритмы уточнения точки входа – отдельная тема).

Индикатор работает на любом финансовом инструменте, на любом таймфрейме (доступных в терминале МТ4). Индикатор анализирует график того таймфрейма, на который установлен.

 

Как использовать

Установите индикатор на график (или несколько графиков разных таймфреймов) выбранного вами финансового инструмента (отдельно на каждый график).

Для внутридневной торговли рекомендуются таймфреймы М15, М30 и Н1. Основной принцип – чем активнее тренд, тем младше таймфрейм. Для среднесрочной торговли – таймфрейм Н4 и старше.

Сигналы индикатора является важным основанием для начала поиска точки входа. Далее требуется уточнение точки входа относительно контрольного уровня (методы разработаны на основе теории импульсного равновесия – это отдельная тема). Уточнение точки входа является основанием для принятия решения трейдером об открытии позиции.

 

Параметры и настройки:

K1  -  min соотношение размаха: активная свеча/пред свеча (рекомендуется около 1)

 K2 -  max соотношение размаха: активная свеча/пред свеча (рекомендуется не более 3.9)

 K3 – тело активной свечи к её размаху в % (рекомендуется от 55 до 100)

 K4 – соотношение конечной коррекция активной свечи к её размаху в % (рекомендуется не более 30)

 using_dist_B - true/false: вкл/откл (использование дистанции от фрактала поддержки)

 using_st_piv - true/false: вкл/откл (использование старшей Pivot)

 using_st_msad - true/false: вкл/откл (использование старшей MSAD)

Примечание:

Параметры (по умолчанию, а также рекомендуемые) подобраны с целью выявления активных импульсов при формировании трендовых движений цен финансовых инструментов. В то же время, данные параметры минимизируют риски, связанные с сверхактивными импульсами (классификация в теории импульсного равновесия). Величины периодов расчёта старшей Pivot и старшей MSAD рассчитываются автоматически в зависимости от используемого таймфрейма и не требуют настройки. Также автоматически отфильтровываются импульсы, имеющие обратную просадку активной свечи более 20% величины её размаха.


Ограничения:

Используются любые финансовые инструменты и таймфреймы, доступные в терминале MetaTrader 4.

Убедитесь в универсальности и эффективности индикатора в поиске заданных импульсов - на скриншотах (ниже) показаны сигналы данного индикатора, специально на различных финансовых инструментах и таймфреймах.


Recommended products
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indicators
Limitless MT4 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT4 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT4? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicators
VR Cub is an indicator for getting high-quality entry points. The indicator was developed to facilitate mathematical calculations and simplify the search for entry points into a position. The trading strategy for which the indicator was written has been proving its effectiveness for many years. The simplicity of the trading strategy is its great advantage, which allows even novice traders to successfully trade with it. VR Cub calculates position opening points and Take Profit and Stop Loss targe
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indicators
Night Ghost - Arrow indicator for binary options. This is a reliable assistant to you in the future! - No redrawing on the chart -Works great on EUR/USD currency pairs! -Indicator accuracy up to 90% (Especially at night) -No long setup required (Perfectly set up for Binary Options) - Not late signals - The appearance of a signal on the current candle -Perfect for M1 period (No More!) - Eye-friendly candle color (Red and Blue) -Installed Alert Working with it: - Blue arrow shows signa
TrendySignalMt4
Andrey Spiridonov
Indicators
TrendySignalMt4l is a trend-following indicator that quickly responds to a trend change. The indicator forms the line so that it is always located above or below the chart depending on a trend. This allows using the indicator both for a trend analysis and setting stop loss and take profit. The indicator should be attached in the usual way. It works on any timeframe from M1 to MN and with any trading symbols. The indicator has no configurable inputs. Recommendations on working with the indicator
Gann Zone Pro
Kirill Borovskii
Indicators
This indicator identifies and displays zones, as it were areas of strength, where the price will unfold. The indicator can work on any chart, any instrument, at any timeframe. The indicator has two modes. The indicator is equipped with a control panel with buttons for convenience and split into two modes. Manual mode: To work with manual mode, you need to press the NEW button, a segment will appear. This segment is stretched over the movement and the LVL button is pressed. The level is displayed
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicators
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicators
The BB Reversal Arrows technical trading system has been developed to predict reverse points for making retail decisions. The current market situation is analyzed by the indicator and structured for several criteria: the expectation of reversal moments, potential turning points, purchase and sale signals. The indicator does not contain excess information, has a visual understandable interface, allowing traders to make reasonable decisions. All arrows appear to close the candle, without redrawin
Eagle Eye Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicators
Unleash the Power of Profitable Binary Option Trading with the "Eagle Eye Indicator" for MT4 Prepare to embark on a game-changing journey in the realm of binary option trading with the awe-inspiring "Eagle Eye Indicator" for MetaTrader 4 (MT4). This revolutionary tool is poised to revolutionize your trading experience, infusing it with laser-focused precision and unrivaled profitability. Step into a world where the boundaries of potential are shattered and profits are maximized, thanks to the
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicators
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
Indicators
BinaryScalping is a professional indicator for trading binary options and scalping. The algorithm of the indicator is based on the calculation of pivot points for each time period separately, the location of the price of the trading instrument relative to the pivot points is analyzed and the probability of a trading operation is calculated. The indicator has a built-in filter of trading signals based on the global trend. The indicator is installed in the usual way and works with any trading inst
WR Clock Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicators
Are you tired of using unreliable binary options indicators that give false signals, leading to losses and frustration? Look no further than the CLOCK INDICATOR – the best binary options indicator available for the MT4 trading platform! With its advanced algorithm and powerful technical analysis tools, the CLOCK INDICATOR is the ultimate trading tool for both novice and experienced traders alike. It accurately predicts market trends and identifies profitable trading opportunities, helping you to
Quantum Smart Signals
Shaaban Riad
Indicators
Quantum Falcon Signal Free is a smart visual trading indicator for MetaTrader 4 designed for Forex and Gold traders. The indicator combines: • Trend analysis • RSI momentum confirmation • MACD momentum filtering • ATR volatility filtering • Higher timeframe confirmation • Smart exit signal detection Main Features: • Smart Buy and Sell signals • Exit Buy / Exit Sell alerts • Real-time dashboard on chart • Professional candle arrows • Multi-timeframe trend confirmation • ATR market volatility filt
FREE
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicators
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
NostradamusMT4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Indicators
NostradamusMT4 is a powerful indicator from the set of professional trader. The indicator is based on Andrei Spiridonov's original price calculation method (ESTIMATED PRICE) for the current candle price. Advantages The indicator does not redraw. It works on any timeframes. Works with any trading instruments. Perfectly suitable for scalping and trading binary options. Parameters Color - color of the ESTIMATED PRICE FUTURE line. How to work with the indicator The indicator forms the ESTIMATED P
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
Indicators
Gioteen Volatility Index (GVI)   - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicat
Smart Gread Ultimate Edition
Serhii Bernatskyi
Indicators
Smart Gread Ultimate Edition (SGUL) indicator - based on smart order grid strategy. Maximum customization and flexibility of strategies are the main features of this indicator. In the right corner there is a table with the number and volume of orders. List of adjustable parameters: K: 2.0 - Factor of the next order increase (if the price moves in the other direction). TP: 50 - The number of points at which the order is closed with a profit (minimum profit per 1 lot). Step: 80 - The numb
Belladonna
Dmitriy Kashevich
Indicators
Belladonna is an advanced custom technical indicator for MetaTrader 4 based on Hull Moving Average (HMA). It visualizes the trend direction using colored lines and arrows on the chart. The indicator is optimized to minimize lag and eliminate market noise, making it especially useful for short-term and medium-term trading.  Functions and Features: Moving Average Type: Hull Moving Average (based on two EMA/SMA lines). Calculation Methods: Support for different types of moving average (SMA, EMA,
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicators
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicators
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicators
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Sharp Scalper
Mazin Salim Said Ba Abbad
Indicators
The “Sharp Scalper” indicator is high-frequency trading tool designed for quick, short term trades in the forex market. It focus on identifying rapid price movement and generating signals for best entry. This indicator is known for its ability to capture small profit opportunities multiple times throughout the day making it ideal for scalpers looking to capitalize on market volatility. The” sharp scalper” indicator employs advance algorithms to detect market trends and fluctuation, helping trade
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicators
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
SupplyDemandZoneLines
Ning Liu
Indicators
Supply Demand Zone Lines Indicator Background The system automatically searches for supply and demand zones in the Chart and draws real-time key price lines. Traders can trade according to the price trading lines. Main Features The system automatically searches for supply and demand zones. The system also draws real-time key price lines. Traders can trade according to the price trading lines. Therefore, traders who use the supply and demand zone strategy no longer need to spend time looking for
Possibility 75
Leonid Basis
Indicators
Next level of trend trading here. Possibility 75%, the indicator analyzes the current market to determine short (small dot), middle (circle with a dot inside) and long (cross with a circle and a dot inside) trends.  Wingdings characters of  Aqua color represents the beginning of the UP trend. Wingdings characters of  Orange color represents the beginning of the DOWN trend. Possibility 75% Indicator will improve your trading in the world of forex, commodities, cryptocurrencies and indices.
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicators
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Reversion King MT4
Eugen-alexandru Zibileanu
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) ( FULL TRADING SYSTEM )  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indicator Does NOT Repaint You will learn not only to trade but, effectively manage multiple positions
No Skam
Abdulkarim Karazon
Indicators
NO SKAM Arrow Indicator The NO SKAM Arrow Indicator is a self-optimizing trading indicator designed to automatically fine-tune its signal generation and TP/SL levels based on your performance goals. Instead of manually testing hundreds of parameter combinations, the indicator searches for settings that best match your optimization targets, such as: Minimum Win Rate Maximum Losing Streak Minimum Trade Count Positive net profit This can save traders hours—or even days—of manual optimization. The i
Gann Price Level
Kirill Borovskii
Indicators
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Master Volume profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Money Flow Profile MT5 HERE   Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis This Master Edition is engineered for clarity and speed, featuring a unique Auto-Theme Sync system that instantly beautifies your chart layout upon loading. Key Features: True Money Flow Calculation: Goes beyond stand
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Indicators
QuantumEdge Trader v1.0 AI-Powered Precision Signals for Serious Traders QuantumEdge Trader is a smart and reliable indicator that delivers accurate BUY and SELL signals using advanced market analysis and trend detection. Designed for M1 to M60 timeframes, it's ideal for scalping and intraday strategies. --- Key Features: No Repaint – Signals never change after appearing Smart trend filters to reduce noise Adjustable sensitivity and alerts Perfect for XAUUSD, EURUSD, and m
Buyers of this product also purchase
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (5)
Indicators
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculation
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Indicators
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods . It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Setup & Guide:  Download  MT5 Ver
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicators
Super Signal – Skyblade Edition Professional No-Repaint / No-Lag Trend Signal System with Exceptional Win Rate | For MT4 / MT5 It works best on lower timeframes, such as 1-minute, 5-minute, and 15-minute charts. Core Features: Super Signal – Skyblade Edition is a smart signal system designed specifically for trend trading. It applies a multi-layered confirmation mechanism to detect only strong, directional moves supported by real momentum. This system does not attempt to predict tops or bottoms
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
Indicators
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicators
Miraculous Indicator – 100% Non-Repaint Forex and Binary Tool Based on Gann Square of Nine This video introduces the Miraculous Indicator , a highly accurate and powerful trading tool specifically developed for Forex and Binary Options traders. What makes this indicator unique is its foundation on the legendary Gann Square of Nine and Gann's Law of Vibration , making it one of the most precise forecasting tools available in modern trading. The Miraculous Indicator is fully non-repaint, meaning t
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indicators
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicators
MT4 Multi-timeframe Order Blocks detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Detect OBs on multiple timeframes. - Select OBs quantity to display. - Different OBs user interface. - Different filters on OBs. - OB proximity alert. - ADR High and Low lines. - Notification service (Screen alerts | Push notifications). Summary Order block is a market behavior that indicates order collection
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (9)
Indicators
ENIGMERA: The core of the market (This is a manual indicator and contains features that may not supported by the MetaTrader current testing environment) Introduction This indicator and trading system is a remarkable approach to the financial markets . ENIGMERA uses the fractal cycles to accurately calculate support and resistance levels. It shows the authentic accumulation phase and gives direction and targets.  A system that works whether we are in a trend or a correction.   How It Works Most
Meravith
Ivan Stefanov
5 (3)
Indicators
Market makers' tool. Meravith will: Analyze all timeframes and display the current trend in force. Highlight liquidity zones (volume equilibrium) where bullish and bearish volumes are equal. Display all liquidity levels across different timeframes directly on your chart. Generate and present text-based market analysis for your reference. Calculate targets, support levels, and stop-loss points based on the current trend. Compute the risk/reward ratio for your trades. Determine position size accor
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicators
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicators
This indicator is an indicator for automatic wave analysis that is perfect for practical trading! Case... Note:   I am not used to the Western name for wave classification. Influenced by the naming habit of Chaos Theory (Chanzhongshuochan), I named the basic wave as   pen   , the secondary wave band as   segment   , and the segment with trend direction   as main trend segment   (this naming method will be used in future notes, let me tell you in advance), but the algorithm is not closely relate
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Indicators
Linear Trend Predictor - A trend indicator that combines entry points and direction support lines. It works on the principle of breaking through the High/Low price channel. The indicator algorithm filters market noise, takes into account volatility and market dynamics. Indicator capabilities Using smoothing methods, it shows the market trend and entry points for opening BUY or SELL orders. Suitable for determining short-term and long-term market movements by analyzing charts on any timeframes.
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.65 (107)
Indicators
RelicusRoad Pro: Quantitative Market Operating System 70% OFF LIFETIME ACCESS (LIMITED TIME) - JOIN 2,000+ TRADERS Why do most traders fail even with "perfect" indicators? Because they trade Single Concepts in a vacuum. A signal without context is a gamble. To win consistently, you need CONFLUENCE . RelicusRoad Pro is not a simple arrow indicator. It is a complete Quantitative Market Ecosystem . It maps the "Fair Value Road" price travels on, distinguishing between random noise and true structur
Peak Formation Dashboard Pro MT4
Sarika G Talekar
Indicators
The Propfolio Master Suite is the ultimate all-in-one analytical workstation for professional traders. Combining the power of the Beat The Market Maker (BTMM) methodology, Smart Money Concepts (SND/Liquidity), and Advanced Volume Profile, this suite replaces multiple different indicators with one optimized engine. Monitor up to 14 pairs simultaneously from a single chart, instantly identify market cycles, and seamlessly map institutional footprints with the click of a button. The Command Center
KuKl
IGOR KIRIANEN
Indicators
The indicator is built on a non-standard Zig Zag, it draws accumulations after which if the price leaves this zone and a test of this zone occurs, then a sound signal is given and an arrow appears - after the test candle closes.The indicator does not redraw its signals, it is very easy to use, there are only three settings 1- this is the zig zag parameter 2- this is the minimum price exit from the zone 3- this is the maximum price exit from the zone. The lower the parameter for Zig Zag, the more
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Indicators
GoldRush Trend Arrow Signal V1.6 The GoldRush Trend Arrow Signal indicator V1.6 continues to provide precise, real-time trend analysis tailored for high-speed, short-term scalpers in XAU/USD , but it now has additional features and improved efficiency and reliability. Built specifically for the 1-minute time frame, this tool displays directional arrows for clear entry points, allowing scalpers to navigate volatile market conditions with confidence. The indicator consists of PRIMARY and SECONDARY
KT Alpha Hunter Arrows MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicators
Most arrow indicators give you a signal and leave you to figure out the rest. KT Alpha Hunter Arrows gives you the full trading plan. Every signal arrow prints with a full plan already drawn: entry line, stop-loss, four take-profit levels, and a live edge verdict telling you whether this symbol and time-frame is worth trading right now. An included Trade Manager EA handles the execution after you enter, so discipline stays intact when the market gets loud. Non-repaint. Closed-bar signals only. B
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicators
OrderFlow Absorption – Professional Delta & Absorption Signal Indicator for MT4 Unlock the power of true order flow analysis with   OrderFlow Absorption   – the ultimate delta histogram and absorption signal indicator for MetaTrader 4. Designed for traders who want to see what’s really happening behind every price move, this tool reveals hidden buy/sell pressure and absorption events that drive the market. Features Delta Histogram Visualization:   Instantly see buy and sell pressure with clear,
TrendMaestro
Stefano Frisetti
4 (4)
Indicators
Attention: beware of SCAMS, TRENDMAESTRO is only ditributed throught MQL5.com market place. note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes a
Volatility Ratio Histogram MTF
Damien Camille Leriche
Indicators
There is always a need to measure if the market is "quiet" or it is volatile. One of the possible way is to use standard deviations, but the issue is simple : We do not have some levels that could help us find out if the market is in a state of lower or higher volatility. This indicator is attempting to do that : •           values above level 0 are indicating state of higher volatility (=GREEN buffer) •           values below level 0 are indicating state of lower volatility (=RED buffer)
Quant Direction
Georgios Kalomoiropoulos
Indicators
Quant Direction is a 3 dimensional market analysis tool. It provides a purely objective, algorithmic view of the market by calculating exact percentage-based biases across multiple dimensions simultaneously. Developed utilizing advanced AI modeling tools and subjected to thorough testing, this algorithm is engineered to read the market with unique precision. It can analyze any currency pair or financial instrument available on your platform.  Quant Direction is the ideal tool whether you are a S
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicators
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  MT5 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/170028 MT4 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/88034 Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will hel
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Indicators
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. "Millionaires don't use astrology, billionaires do" . - J.P. Morgan, Legendary American financier and banker. Welcome to  the new and updated  IQ Star Lines , the ultimate fusion of ancient planetary harmonic cycles and modern quantitative trading. published for the   first time on Metatrader. This is an indicator built by the developer, who has spent almost 2 decades trading while studying Vedic
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (2)
Indicators
The " Dynamic Scalper System " indicator is designed for the scalping method of trading within trend waves. Tested on major currency pairs and gold, compatibility with other trading instruments is possible. Provides signals for short-term opening of positions along the trend with additional price movement support. The principle of the indicator. Large arrows determine the trend direction. An algorithm for generating signals for scalping in the form of small arrows operates within trend waves.
Gold Scalper Indicator
Jeremy Nicolaj Van Hoorn
Indicators
GoldScalperX V2 PRO Institutional-Style Gold Scalping for Serious Traders Gold doesn’t forgive hesitation. GoldScalperX V2 PRO was built for traders who operate with speed, discipline and structure. This is not a “random arrow indicator.” This is a precision scalping framework engineered for XAUUSD volatility. Why Most Gold Traders Fail They: Enter too early Chase breakouts Trade noise Ignore volatility expansion Blow prop challenges GoldScalperX V2 PRO filters the chaos. It highlights onl
Breakout Arrows Mt4
Michael Oko Oboh
5 (1)
Indicators
Trend Breakout Arrows Indicator The Trend Breakout Arrows Indicator is a momentum-based signal tool designed to identify potential bullish and bearish breakout opportunities. It displays clear arrow signals directly on the price chart, helping traders quickly recognize possible trend changes and continuation setups. Up Arrow (Buy Signal) A magenta up arrow appears below a candle when bullish momentum begins to strengthen. This signal indicates that buying pressure may be overtaking selling press
Scientific trade
Aleksey Ivanov
5 (1)
Indicators
An extremely convenient indicator that truly makes the process of making money on the exchange easy. It is based on the scientifically rigorous theory of the market developed by the author, the beginning of which is presented here .                The full algorithm of this indicator operation is presented in the article .               The indicator calculates the most probable price movement trajectory and displays it on the chart. Based on the predicted price movement trajectory
Smart Order Block Indicator
Aditya Jayswal
5 (7)
Indicators
Smart4x Institutional Order Blocks v6.0 Advanced Smart Money Concepts (SMC) Indicator with Quality Scoring, Fibonacci Confluence & Multi-Timeframe Analysis The Ultimate Smart Money Trading Tool for Forex, Crypto, Indices, and Commodities Brand:   Smart4x Version:   6.0 Type:   MT4 Indicator Overview Smart4x Institutional Order Blocks v6.0   is a next-generation Smart Money Concepts indicator designed to scout, score, and filter institutional-grade order blocks with unparalleled precision. Bui
Filter:
No reviews
Reply to review