ReboltDelta

El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula