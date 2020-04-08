Active Impulse

Active Impulse - это высокоточный индикатор появления активного импульса (АИ), который является важным элементом современных торговых систем, разработанных на основе теории импульсного равновесия.

Индикатор позволяет кардинально снизить время нахождения трейдера у монитора - просто установите индикатор на группу графиков и не нужно будет часами сидеть у монитора, так как индикатор в потоке информации мгновенно находит активные импульсы с определёнными параметрами и при их появлении на графике любого финансового инструмента в любом масштабе, выдаст комплексный сигнал. Индикатор формирует не только отображение факта появления активного импульса на графике в виде стрелки, но и звуковой сигнал, а также параметры импульса в отдельном окне (направление импульса, контрольный уровень для дальнейшего уточнения точки входа, наименование финансового инструмента, таймфрейм, точное время импульса).

Индикатор разработан на языке программирования mql4 и устанавливается в торговый терминал MetaTrader 4 (MT4). При этом Вы можете торговать как в МТ4, так и в любом терминале, используя терминал МТ4 как информационный.


Особенности

Визуальным сигналом индикатора является появление на графике стрелки (в направлении импульса), а также параметров импульса. Сигнал появляется строго в момент окончания текущего бара соответствующего таймфрейма (в момент фиксации цены Close), что исключает возможность мерцания стрелки и гарантирует однозначность визуального и звукового сигнала.

Звуковой сигнал появляется одновременно с визуальным сигналом, и теперь, когда индикатор сэкономил несколько часов вашего времени, можно подойти к монитору для уточнения точки входа и принятия вашего торгового решения (алгоритмы уточнения точки входа – отдельная тема).

Индикатор работает на любом финансовом инструменте, на любом таймфрейме (доступных в терминале МТ4). Индикатор анализирует график того таймфрейма, на который установлен.

 

Как использовать

Установите индикатор на график (или несколько графиков разных таймфреймов) выбранного вами финансового инструмента (отдельно на каждый график).

Для внутридневной торговли рекомендуются таймфреймы М15, М30 и Н1. Основной принцип – чем активнее тренд, тем младше таймфрейм. Для среднесрочной торговли – таймфрейм Н4 и старше.

Сигналы индикатора является важным основанием для начала поиска точки входа. Далее требуется уточнение точки входа относительно контрольного уровня (методы разработаны на основе теории импульсного равновесия – это отдельная тема). Уточнение точки входа является основанием для принятия решения трейдером об открытии позиции.

 

Параметры и настройки:

K1  -  min соотношение размаха: активная свеча/пред свеча (рекомендуется около 1)

 K2 -  max соотношение размаха: активная свеча/пред свеча (рекомендуется не более 3.9)

 K3 – тело активной свечи к её размаху в % (рекомендуется от 55 до 100)

 K4 – соотношение конечной коррекция активной свечи к её размаху в % (рекомендуется не более 30)

 using_dist_B - true/false: вкл/откл (использование дистанции от фрактала поддержки)

 using_st_piv - true/false: вкл/откл (использование старшей Pivot)

 using_st_msad - true/false: вкл/откл (использование старшей MSAD)

Примечание:

Параметры (по умолчанию, а также рекомендуемые) подобраны с целью выявления активных импульсов при формировании трендовых движений цен финансовых инструментов. В то же время, данные параметры минимизируют риски, связанные с сверхактивными импульсами (классификация в теории импульсного равновесия). Величины периодов расчёта старшей Pivot и старшей MSAD рассчитываются автоматически в зависимости от используемого таймфрейма и не требуют настройки. Также автоматически отфильтровываются импульсы, имеющие обратную просадку активной свечи более 20% величины её размаха.


Ограничения:

Используются любые финансовые инструменты и таймфреймы, доступные в терминале MetaTrader 4.

Убедитесь в универсальности и эффективности индикатора в поиске заданных импульсов - на скриншотах (ниже) показаны сигналы данного индикатора, специально на различных финансовых инструментах и таймфреймах.


Produits recommandés
Smooth price for Monarch MT4
Konstantin Gruzdev
3.67 (3)
Indicateurs
The Smooth Price technical indicator is used for plotting a smoothed line as close to the price of the financial instrument as possible, and serves to eliminate its noise components. The indicator is part of the Monarch trading system, but here it is presented as an independent technical analysis tool. The indicator is based on the cluster digital filter , which, unlike the ClusterSMA , is applied directly to the price time series. Smooth Price does not redraw (except the very last, zero bar) an
Gann Zone Pro
Kirill Borovskii
Indicateurs
This indicator identifies and displays zones, as it were areas of strength, where the price will unfold. The indicator can work on any chart, any instrument, at any timeframe. The indicator has two modes. The indicator is equipped with a control panel with buttons for convenience and split into two modes. Manual mode: To work with manual mode, you need to press the NEW button, a segment will appear. This segment is stretched over the movement and the LVL button is pressed. The level is displayed
Gann Price Level
Kirill Borovskii
Indicateurs
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Fantastic Price Entry
Muhammed Emin Ugur
Indicateurs
The   Fantastic Price Entry   Signal Indicator is a powerful tool designed to assist traders in making informed decisions in the financial markets. This advanced indicator leverages cutting-edge algorithms and technical analysis to identify potential entry points with high accuracy.  Features: 1. Precision Entry Points: The indicator generates precise arrow signals on the chart, highlighting potential entry points for various trading strategies. 2. Trend Identification: By analyzing price mov
TrendySignalMt4
Andrey Spiridonov
Indicateurs
TrendySignalMt4l is a trend-following indicator that quickly responds to a trend change. The indicator forms the line so that it is always located above or below the chart depending on a trend. This allows using the indicator both for a trend analysis and setting stop loss and take profit. The indicator should be attached in the usual way. It works on any timeframe from M1 to MN and with any trading symbols. The indicator has no configurable inputs. Recommendations on working with the indicator
Eagle Eye Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicateurs
Optimisez vos opportunités de trading d'options binaires avec l'indicateur "Eagle Eye" pour MT4 Plongez dans le monde révolutionnaire du trading d'options binaires avec l'impressionnant indicateur "Eagle Eye" pour MetaTrader 4 (MT4). Cet outil novateur est prêt à transformer votre expérience de trading en vous offrant une précision chirurgicale et des opportunités de gains inégalées. Plongez dans un monde où les limites du potentiel sont brisées et les bénéfices sont maximisés grâce à la précisi
Trend Flasher
Amarnath K M
Indicateurs
Trend Flasher Trend is your friend is the age old saying quote in trading arena, there are though many ways to gauge the trend and its direction, more scientific measure and logically meaningful will be an ATR break outs to identify and spot the trend and its acceleration, so we created this easy to use trend identification panel and optimized super trend based multi time frame panel entry system to aid and help the traders to make their trading decision. Unique Features of Trend Flasher 1. H
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicateurs
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicateurs
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Night Ghost - Indicateur de flèche pour les options binaires. Ceci est un assistant fiable pour vous à l'avenir! - Pas de redessin sur le graphique -Fonctionne très bien sur toutes les paires de devises ! -Précision de l'indicateur jusqu'à 90% (surtout la nuit) -Pas besoin de configurer pendant une longue période (configurer parfaitement pour les options binaires) - Pas de signaux en retard - L'apparition d'un signal sur la bougie en cours -Parfait pour la période M1 (Pas Plus !) - Cou
Market Secret
Ramzi Abuwarda
Indicateurs
Dans le monde du trading d'options binaires, où l'analyse précise du marché et la prise de décisions stratégiques sont primordiales, la quête d'un indicateur de trading exceptionnel capable de débloquer des opportunités rentables est sans fin. Entrez dans le Secret Indicator - un remarquable outil de trading d'options binaires MT4 qui a acquis sa réputation en tant que meilleur et plus performant de sa catégorie. Le Secret Indicator est le fruit de plusieurs années de recherche minutieuse, de
WR Clock Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicateurs
Êtes-vous fatigué d'utiliser des indicateurs d'options binaires peu fiables qui donnent de faux signaux, entraînant des pertes et de la frustration ? Ne cherchez pas plus loin que l'INDICATEUR CLOCK - le meilleur indicateur d'options binaires disponible pour la plateforme de trading MT4 ! Grâce à son algorithme avancé et à ses puissants outils d'analyse technique, l'INDICATEUR CLOCK est l'outil ultime de trading aussi bien pour les traders novices que pour les traders expérimentés. Il prédit a
SupplyDemandZoneLines
Ning Liu
Indicateurs
Indicateurs clés des prix de la zone d'offre et de demande arrière-plan Le système recherche automatiquement les zones d'offre et de demande dans la ligne K et trace des lignes de prix clés en temps réel. Les traders peuvent négocier en fonction des lignes de négociation de prix. Caractéristiques principales Le système recherche automatiquement les zones d'offre et de demande dans la ligne K. Le système tracera également des lignes de prix clés en temps réel, et les traders pourront négocier en
LDS Scalper
Justice Chinemelum Clement
Indicateurs
PLEASE LEAVE US A 5-STAR REVIEW   LDS Scalper User Manual+ Extra LDS CSDIF INDICATOR + Training Videos   ABOUT LDS SCALPER INDICATOR STRATEGY Built on  15+ years of trading experience. LDS Scalper is a very powerful  trading indicator for scalping strategy, returns very high accuracy rate in forex, futures, cryptocurrencies, stocks and indices. This indicator displays arrow signals based on price action information with high accuracy. The LDS Scalper Indicator strategy when applied can turn a ne
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
ReboltDelta
David Theodore Caro-greene
Indicateurs
Rebalance Overlay Technology (Rebolt) enables the trader to visualize the flow of money from one chart to another chart. Rebolt Delta (ReboltDelta) indicates the probable price change that will occur in the target chart based on changes in the source chart. ReboltDelta is designed for use in cooperation with Rebolt Probability. La tecnología de superposición de reequilibrio (Rebolt) permite al operador visualizar el flujo de dinero de un gráfico a otro gráfico. Rebolt Delta (ReboltDelta) indica
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicateurs
Alpha Trend sign est notre outil de Trading très populaire depuis longtemps, il valide notre système de Trading et invite clairement les signaux de Trading sans dérive. Fonctions principales: • En fonction de la zone active du marché, selon les indicateurs, il est intuitif de déterminer si le cours actuel appartient à la tendance ou à la tendance. Et coupez le marché selon les flèches d'indication de l'indicateur, les flèches vertes suggèrent d'acheter et les flèches rouges suggèrent de vend
Reback
Yazhou Liu
Indicateurs
This index can be traced back to historical transactions, and can clearly see the trading location, trading type, profit and loss situation, as well as statistical information. Showlabel is used to display statistics. Summy_from is the start time of order statistics. This parameter is based on the opening time of the order. Backtracking can help us to correct the wrong trading habits, which is very important for beginners to learn manual transactions. This index is suitable for each time per
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicateurs
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Limitless MT4 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT4 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT4? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Alqannas
Mouhcine Haddad
Indicateurs
ALQANNAS (Sniper) Indicator Overview: Welcome to ALQANNAS, your ultimate sniper in the forex market! ALQANNAS is a powerful and versatile trading indicator designed to enhance your trading experience. Whether you're a beginner or an experienced trader, ALQANNAS provides you with accurate non repainting signals, trend direction and strength, and advanced features to elevate your trading strategy.   Key Features: Buy and Sell Signals: ALQANNAS is equipped with a sophisticated algorithm that genera
The Hurricane Forex Cave indicator
Paul Nicholas Clevett
Indicateurs
The Hurricane Cave Indicator shows different trade areas based on price action. It looks in the past and works out patterns that can enforce support and resistance as targets. When price breaks out of a trade area you can target just inside the next trade area. If you can't see the target just go to a slower time frame, it means the price hasn't been there for a long time. The Hurricane Cave Indicator is designed to be an add on to The Hurricane Forex Indicator also available in the Meta Trader
FREE
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicateurs
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Breakout Pro Scalper Solution
Remi Passanello
5 (1)
Indicateurs
Conçu pour être utilisé seul, aucun autre indicateur n'est requis. Vous donne la tendance et le potentiel de Take Profit en début de journée. Un graphique spécifique vous montre le gain potentiel en fonction des données historiques. Comment ça marche Breakout Pro Scalper Solution utilise une stratégie d'évasion combinée à une action sur les prix et à un support et des résistances dynamiques. La tendance nocturne et la volatilité sont analysées pour être utilisées le jour suivant. A partir de
King Binary Forex Scalping
Md Meraz Mahmud
Indicateurs
However, the difficult task here for traders is to understand and select the indicator or tool that can help them with their trading plan and benefit their trading style. Traders want a tool that requires minimal effort and provides as much support as it can. There are multiple reasons for which traders need an indicator. One such reason is to determine the buy-sell signals in the market. The   King Binary Forex Scalping Indicator   is a tool that can help traders get answers to many questions
Falcon pointer 20
Moaz Qasem
Indicateurs
The falcon indicator works based on the innovative falcon strategy before me, as I used special numbers for the Moving Release indicator and the Bollinger Band, in addition to many indicators for filtering the signal, some numbers from the Nine Square and the Fibonacci numbers, where the results were impressive. We also have a free version for a month in the video description on Youtube download link Thanks
King of Forex Trend Cloud
Elias Mtwenge
Indicateurs
The King of Forex Trend Cloud Indicator is a trend following indicator based on moving averages. The Indicator is meant to Capture both the beginning and the end of a trend. This indicator can be used to predict both short and long terms market trends.  The king of Forex Trend Cloud if paired together with the King of Forex Trend Indicator can give a broad picture in market analysis and forecasts. I have attached images for both the  The king of Forex Trend Cloud on its own and  The king of Fore
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicateurs
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
CISD fvg and ifvg ICT MT4
Eda Kaya
5 (1)
Indicateurs
CISD FVG and IFVG ICT Indicator MT4 The CISD – CSD + FVG – IFVG indicator is an advanced ICT-based tool designed to identify CISD levels using Fair Value Gap (FVG) and Inverse Fair Value Gap (IFVG) . Built for MetaTrader 4 , this liquidity indicator dynamically maps CISD zones with directional arrow signals. These Change in Delivery Price (CISD) levels help traders understand market shifts and trend developments in real time. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  | 
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec de **grands backtests,** une **preuve de performance sur compte réel** avec des chiffres fantastiques et des **statistiques partout**, mais après l'avoir utilisé, vous **finissez par vider votre compte ?** Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel de l'utilisateur + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe pr
High Degree Swing angles MT4
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
Core Principles Swing Angle Measurement   Swing angles are calculated by measuring the degree of price movement between swing highs and lows over time. Steeper angles (typically 45+ degrees) indicate stronger momentum and potentially more profitable trading opportunities. Traders use various timeframes to identify these patterns, from intraday charts to weekly swings. Momentum Confirmation   High degree swing angles often coincide with strong momentum indicators like RSI breakouts, volume spikes
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicateurs
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Indicateurs
The We-Spread mt4 indicator is a spread trading tools and it is suitable for those who want to study the markets with a different approach to the contents that are normally available in online trading bookstores. I think the Spread Trading strategy is one of the best I've ever used in the last few years. This is a unique indicator for spread trading because allow you to study till 3 spreads in one time. What is Spread Trading on forex The Spread Trading is the study of the strength of 2 currency
Opening Range Breakout with targets
AK Capital Markets Limited
Indicateurs
Offer 249 down from 350 for the next 3 copies. then back to 350 $ Are you tired of using outdated indicators that leave you guessing where to set your profit targets? Look no further than the AK CAP Opening Range Breakout Indicator. This powerful tool is backed by a US patent and has already helped countless traders pass funded challenges like FTMO. We use it daily on our prop traders and internal funds, and now it's available to you as well. The calculation behind the indicator is incredibly a
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicateurs
#EasyWayTradePanel indicator for #MetaTrader4 , is trade assistants for manual trading in any #currency in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY as #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin and more. Also is EasyWay to use for #COMMODITY as #Gold , #Silver , #Oil , #Gas ...... and #CFDs . When installed on the chart in your chosen time frame and trading tool, the indicator automatically draws the following custom indicators used in the EasyWayTradePanel trading strategy. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_C
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicateurs
MT4 Multi-timeframe Order Blocks detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Detect OBs on multiple timeframes. - Select OBs quantity to display. - Different OBs user interface. - Different filters on OBs. - OB proximity alert. - ADR High and Low lines. - Notification service (Screen alerts | Push notifications). Summary Order block is a market behavior that indicates order collection
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicateurs
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
Forecast System
Peter Maggen
Indicateurs
Il s'agit d'une stratégie simple basée sur les niveaux BREAKOUT et FIBONACCI. Après une évasion, soit le marché poursuit son mouvement directement vers les niveaux 161, 261 et 423 ou, revient au niveau de 50 % (également appelé correction) et continue ensuite très probablement le mouvement dans la direction initiale jusqu'aux niveaux 161, 261 et 423. La clé du système est la détection de la barre de répartition indiquée par un objet rectangle vert (UP TREND) ou rouge (DOWN TREND). Au momen
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
Indicateurs
L'indicateur MT4 "Binary Smart Eye" est conçu pour fournir des signaux de trading pour les options binaires et les marchés forex, fonctionnant sur une large gamme d'unités de temps, de M1 à W1. Il emploie une stratégie propriétaire qui combine des niveaux de tendance, une moyenne mobile intelligente et des périodes de trading optimisées pour identifier les points d'entrée potentiels. Voici une ventilation de ses principales caractéristiques : Analyse multi-timeframes : La polyvalence de l'indica
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (1)
Indicateurs
Signal GoldRush Trend Arrow L'indicateur GoldRush Trend Arrow Signal fournit une analyse précise et en temps réel des tendances, spécialement conçue pour les scalpers à haute vitesse et à court terme sur la paire XAU/USD. Conçu spécialement pour les intervalles de temps d'une minute, cet outil affiche des flèches directionnelles indiquant clairement les points d'entrée, ce qui permet aux scalpers de naviguer en toute confiance dans des conditions de marché volatiles. L'indicateur se compose
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicateurs
ENIGMERA : Le cœur du marché Important : La démo de MQL5.com fonctionne dans le Strategy Tester et peut ne pas refléter pleinement les fonctionnalités d'Enigmera. Consultez la description, les captures d'écran et la vidéo pour plus de détails. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions ! Le code de l'indicateur a été entièrement réécrit. La version 3.0 ajoute de nouvelles fonctionnalités et corrige les bugs accumulés depuis le lancement de l'indicateur. Introduction Cet in
Beast Super Signal
Dustin Vlok
4.73 (89)
Indicateurs
Vous recherchez un puissant indicateur de trading forex qui peut vous aider à identifier facilement des opportunités de trading rentables ? Ne cherchez pas plus loin que le Beast Super Signal. Cet indicateur basé sur les tendances facile à utiliser surveille en permanence les conditions du marché, en recherchant de nouvelles tendances en développement ou en sautant sur celles existantes. Le Beast Super Signal donne un signal d'achat ou de vente lorsque toutes les stratégies internes s'alignent e
The Positive Zone
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicateurs
Specialized Binary Options Indicator.  The name positive zone is inspired by how this indicator ultimately made me feel, which is "Positive". Not only from a emotional stand point but from a financial one. Once you start earning from this indicator it will give you that runners high, or that nice buzz after you finish a warm cup off coffee in the morning and blast on Cumbawamba's on hit wonder Tubthumping. The key to winning Binary Option is patience and controlling your emotion . This is why th
MTF Non Repaint Arrow Five Moving Average RTD
Anon Candra N
Indicateurs
[V 1.00] MTF NRPA 5 Moving Average RTD est sorti ! Tableau de bord en temps réel avec flèche non repeinte. Si vous recherchez le meilleur indicateur de moyenne mobile, vous êtes sur la bonne page. Généralement, les gens installeront deux moyennes mobiles car l'intersection des deux moyennes mobiles (le croisement) déterminera la direction de la prochaine tendance des prix. Si la moyenne mobile rapide croise la moyenne mobile lente et rapide> lente, la tendance est à la hausse. Inversement, si
Scientific trade
Aleksey Ivanov
5 (1)
Indicateurs
An extremely convenient indicator that truly makes the process of making money on the exchange easy. It is based on the scientifically rigorous theory of the market developed by the author, the beginning of which is presented here .                The full algorithm of this indicator operation is presented in the article .               The indicator calculates the most probable price movement trajectory and displays it on the chart. Based on the predicted price movement trajectory
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Linear Trend Predictor - Un indicateur de tendance qui combine des points d'entrée et des lignes de support de direction. Fonctionne sur le principe de franchissement du canal des prix haut/bas. L'algorithme de l'indicateur filtre le bruit du marché, prend en compte la volatilité et la dynamique du marché. Capacités de l'indicateur  À l'aide de méthodes de lissage, il montre la tendance du marché et les points d'entrée pour l'ouverture d'ordres d'ACHAT ou de VENTE.  Convient pour déterminer l
PTS Precision Index Oscillator V2
PrecisionTradingSystems
5 (1)
Indicateurs
L'oscillateur de l'indice de précision (Pi-Osc) de Roger Medcalf de Precision Trading Systems La version 2 a été soigneusement recodée pour être ultra-rapide à charger sur votre graphique, et quelques autres améliorations techniques ont été incorporées pour améliorer l'expérience. Le Pi-Osc a été créé pour fournir des signaux de synchronisation de trading précis conçus pour trouver des points d'épuisement extrêmes, les points auxquels les marchés sont contraints d'aller simplement pour élimin
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Indicateurs
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods. It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download the Metatrader 5 Version M
Wall Street Indicator
Nicola Capatti
Indicateurs
Ultimate Arrow Indicator - Votre outil pour réussir dans le trading ! Vous en avez assez des outils qui promettent beaucoup mais offrent peu ? Notre Ultimate Arrow Indicator pour MT4 est la solution définitive qui propulsera votre trading à un niveau supérieur. Cet indicateur a été conçu avec une précision chirurgicale pour vous offrir des signaux clairs, fiables et sans compromis. Voici pourquoi Ultimate Arrow Indicator est le choix idéal pour les traders expérimentés et les débutants : Perform
POWR Rise Coming
Trade Indicators LLC
Indicateurs
This indicator is SO SIMPLE… when the green Rise Coming arrow appears, a price drop may be on the way! Plain and easy profits! As you receive more than one 'Rise Coming' text signal in a downtrend, it means momentum is building larger for a bull run. HOW TO USE 1. When the green "Rise Coming" text appears, a price jump may be on the way! This indicator Never Repaints! To get the best setting it's a matter of tweaking the indicator until it gives you the best results. Our recommendation, and what
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Indicateurs
This is a mini One pair version of Advanced Detector of Trend Reversal and Continuance known as TrueTrendStarM(TTSm25). It is a sensitive and Predictive indicator of Price Trends for Professional traders.  ( ATTENTION BUYERS:-Now the indicator is available for UNLIMITED TIME ONE TIME buy of just $500 ). Avail the Opportunity.    It detects high odds changes in Price Trend direction long before other indicator detects it. I have been working on it since 2019.    This is possible due to fractal
Magic of Ichimoku
Ayman Magdy
5 (1)
Indicateurs
Hello, I am Ayman from Egypt, I want to present an interesting indicator to you. It depends on Ichimoku Kinko Hyo, but there is a secret that i use in it. By using my indicator, you will be able to know a lot of important information in the market such as: Live Signal : https://www.mql5.com/en/signals/821024 Features You can avoid entry during market turbulence You can enter orders on the general trend only You will know if the trend is strong or weak If you entered an any orders by the help of
Trend Harmony MTF Trend and Phase Visualizer MT4
Andras Salamon
Indicateurs
TREND HARMONY MT4 –  Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer indicator for Metatrader4 The TREND HARMONY indicator automates deep trend analysis and generates visualizations for you. Take control of your trades by eliminating uncertainty! Revolutionize your trading experience with precision and insight through the TREND HARMONY Multi Timeframe Trend Indicator – your ultimate MT4 trend visualization indicator. Are you tired of missing trading opportunities or consistently e
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
Indicateurs
Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal offre une approche totalement innovante. Il est idéal pour ceux qui souhaitent évaluer à l’avance comment le signal fonctionne avec un TP-SL spécifique et dans quels PAIRES/TF il est le plus performant. La stratégie Hit Rate Top Bottom Signal est un outil essentiel pour tout trader et type de trading car elle émet non seulement des signaux précis sans redessiner , indiquant clairement quand trader et dans quelle dir
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicateurs
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis