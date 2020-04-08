Active Impulse

Active Impulse - это высокоточный индикатор появления активного импульса (АИ), который является важным элементом современных торговых систем, разработанных на основе теории импульсного равновесия.

Индикатор позволяет кардинально снизить время нахождения трейдера у монитора - просто установите индикатор на группу графиков и не нужно будет часами сидеть у монитора, так как индикатор в потоке информации мгновенно находит активные импульсы с определёнными параметрами и при их появлении на графике любого финансового инструмента в любом масштабе, выдаст комплексный сигнал. Индикатор формирует не только отображение факта появления активного импульса на графике в виде стрелки, но и звуковой сигнал, а также параметры импульса в отдельном окне (направление импульса, контрольный уровень для дальнейшего уточнения точки входа, наименование финансового инструмента, таймфрейм, точное время импульса).

Индикатор разработан на языке программирования mql4 и устанавливается в торговый терминал MetaTrader 4 (MT4). При этом Вы можете торговать как в МТ4, так и в любом терминале, используя терминал МТ4 как информационный.


Особенности

Визуальным сигналом индикатора является появление на графике стрелки (в направлении импульса), а также параметров импульса. Сигнал появляется строго в момент окончания текущего бара соответствующего таймфрейма (в момент фиксации цены Close), что исключает возможность мерцания стрелки и гарантирует однозначность визуального и звукового сигнала.

Звуковой сигнал появляется одновременно с визуальным сигналом, и теперь, когда индикатор сэкономил несколько часов вашего времени, можно подойти к монитору для уточнения точки входа и принятия вашего торгового решения (алгоритмы уточнения точки входа – отдельная тема).

Индикатор работает на любом финансовом инструменте, на любом таймфрейме (доступных в терминале МТ4). Индикатор анализирует график того таймфрейма, на который установлен.

 

Как использовать

Установите индикатор на график (или несколько графиков разных таймфреймов) выбранного вами финансового инструмента (отдельно на каждый график).

Для внутридневной торговли рекомендуются таймфреймы М15, М30 и Н1. Основной принцип – чем активнее тренд, тем младше таймфрейм. Для среднесрочной торговли – таймфрейм Н4 и старше.

Сигналы индикатора является важным основанием для начала поиска точки входа. Далее требуется уточнение точки входа относительно контрольного уровня (методы разработаны на основе теории импульсного равновесия – это отдельная тема). Уточнение точки входа является основанием для принятия решения трейдером об открытии позиции.

 

Параметры и настройки:

K1  -  min соотношение размаха: активная свеча/пред свеча (рекомендуется около 1)

 K2 -  max соотношение размаха: активная свеча/пред свеча (рекомендуется не более 3.9)

 K3 – тело активной свечи к её размаху в % (рекомендуется от 55 до 100)

 K4 – соотношение конечной коррекция активной свечи к её размаху в % (рекомендуется не более 30)

 using_dist_B - true/false: вкл/откл (использование дистанции от фрактала поддержки)

 using_st_piv - true/false: вкл/откл (использование старшей Pivot)

 using_st_msad - true/false: вкл/откл (использование старшей MSAD)

Примечание:

Параметры (по умолчанию, а также рекомендуемые) подобраны с целью выявления активных импульсов при формировании трендовых движений цен финансовых инструментов. В то же время, данные параметры минимизируют риски, связанные с сверхактивными импульсами (классификация в теории импульсного равновесия). Величины периодов расчёта старшей Pivot и старшей MSAD рассчитываются автоматически в зависимости от используемого таймфрейма и не требуют настройки. Также автоматически отфильтровываются импульсы, имеющие обратную просадку активной свечи более 20% величины её размаха.


Ограничения:

Используются любые финансовые инструменты и таймфреймы, доступные в терминале MetaTrader 4.

Убедитесь в универсальности и эффективности индикатора в поиске заданных импульсов - на скриншотах (ниже) показаны сигналы данного индикатора, специально на различных финансовых инструментах и таймфреймах.


