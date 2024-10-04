FractalZones RUS

5

Данный индикатор рисует торговые зоны по фракталам со старших периодов, что упрощает торговлю по уровням.


На одном графике данный индикатор рисует два типа торговых зон.

Например если текущий период - H1, то торговые зоны будут искаться по фракталам с H4 и с D1.

В стандартных настройках фрактальные зоны с H4 будут рисоваться желтым цветом, а с D1 - зеленым.

При наложении зон, происходит смешивание цветов в месте пересечения зон. Как данную вещь поправить, я не знаю в данный момент.


Принцип поиска фрактальных зон

Зоны находятся по фракталам. В ходе перебора фракталов находятся фрактальные зоны. При проверке очередного фрактала, проверяется, имеется уже данная зона, или нет. Если данной зоны нет, то создается новая зона. Высота зоны определяется по высоте тени фрактальной свечи. Если высота зоны слишком маленькая, то она увеличивается до минимальной высоты.

Принцип отображения фрактальных зон

Для каждого периода идет поиск фрактальных зон со старших периодов:

Период Поиск младших зон Поиск старших зон
H1 H4 D1
H4 D1 W1
D1 W1 MN1
W1 MN1 -

Описание параметров

В настройках можно менять следующие параметры:

  • Цвет уровней
  • Цвет зоны со следующего периода
  • Цвет зоны со старшего периода
  • Цвет текста
  • Размер текста
  • За какое количество баров искать фрактальные зоны
  • Показывать рейтинг зоны
  • Показывать зоны старших периодов
  • Минимальная высота для каждой зоны
  • Префикс названия объектов

Рейтинг зон

Я не знаю, на сколько нужен рейтинг. Это пока эксперимент. Под рейтингом зоны я подразумеваю сколько фракталов задевало фрактальную зону. Если не будет необходимости в этом, то уберу рейтинг.


Reviews 2
Евгений Дронов
33
Евгений Дронов 2024.11.05 17:10 
 

Классные уровни, мне нравится. А для мт4 нету? Тоже бы не помешало.

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GEORGI ANIKIN
4.58 (19)
Indicators
This indicator draws trading zones based on fractals from higher periods, which simplifies trading by levels. This indicator draws two types of trading zones on one chart. For example, if the current period is H1, then trading zones will be searched for by fractals from H4 and D1. In the standard settings, fractal zones from H4 will be drawn in yellow, and from D1 - in green. When zones are superimposed, colors are mixed at the intersection of zones. I don’t know how to fix this at the mome
FREE
TrailingStopByStep
GEORGI ANIKIN
2 (1)
Utilities
Данный советник автоматически переносит SL в зону безубытка, и по мере увеличения текущей прибыли переносит SL все выше. В отличие от стандартного трейлингстопа, этот автоматически работает со всеми открытыми позициями, которые открыты у текущего символа. Так же если выставлен флаг автоматически выставлять SL, то в случае пустого SL, автоматически выставит его.
FREE
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genadi
180
genadi 2025.02.23 18:18 
 

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Евгений Дронов
33
Евгений Дронов 2024.11.05 17:10 
 

Классные уровни, мне нравится. А для мт4 нету? Тоже бы не помешало.

GEORGI ANIKIN
17303
Reply from developer GEORGI ANIKIN 2024.11.06 22:39
К сожалению в МТ4 нет нужных инструментов. Если даже в теории переписывать под МТ4, будет тяжело, и будет ресурсы кушать. Он и так "тяжеловат".
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