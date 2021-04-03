TrailingStopByStep

Данный советник автоматически переносит SL в зону безубытка, и по мере увеличения текущей прибыли переносит SL все выше.

В отличие от стандартного трейлингстопа, этот автоматически работает со всеми открытыми позициями, которые открыты у текущего символа.

Так же если выставлен флаг автоматически выставлять SL, то в случае пустого SL, автоматически выставит его.