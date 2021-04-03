TrailingStopByStep
- Utilities
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- Version: 1.3
- Updated: 17 September 2021
Данный советник автоматически переносит SL в зону безубытка, и по мере увеличения текущей прибыли переносит SL все выше.
В отличие от стандартного трейлингстопа, этот автоматически работает со всеми открытыми позициями, которые открыты у текущего символа.
Так же если выставлен флаг автоматически выставлять SL, то в случае пустого SL, автоматически выставит его.
Эксперт не открывает ордера. Значит, нужен еще эксперт, который их открывает. А два эксперта одновременно на терминале работать не могут. Попытка совмещения данного эксперта с другими, которые открывали ордера, не увенчалась успехом. Как раз функционал данного эксперта и не работал. Причин я не нашел. Для этого требуются знания и опыт, которых у меня нет.
Я не собираюсь писать эксперта, который будет сам торговать. Скоро выпущу эксперта, который добавляет функционал на график, чтобы были кнопки покупки/продажи, создание сетки ордеров, а так же информация по текущим позициям. У меня только черновик есть пока. В течении пары недель надеюсь опубликовать две версии, бесплатную, и платную за 10-20 долларов в месяц. В бесплатной будет минимум фукционала.