TrailingStopByStep

2

Данный советник автоматически переносит SL в зону безубытка, и по мере увеличения текущей прибыли переносит SL все выше.

В отличие от стандартного трейлингстопа, этот автоматически работает со всеми открытыми позициями, которые открыты у текущего символа.

Так же если выставлен флаг автоматически выставлять SL, то в случае пустого SL, автоматически выставит его.

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GEORGI ANIKIN
17292
Reply from developer GEORGI ANIKIN 2024.10.04 11:17
Если Вы использете своего эксперта, то значит внутри него надо реализовывать функцию трейлинг стопа. Можно в маркете поискать другие утилиты, где есть и трейлинг стоп, и кнопки для торговли.
Я не собираюсь писать эксперта, который будет сам торговать. Скоро выпущу эксперта, который добавляет функционал на график, чтобы были кнопки покупки/продажи, создание сетки ордеров, а так же информация по текущим позициям. У меня только черновик есть пока. В течении пары недель надеюсь опубликовать две версии, бесплатную, и платную за 10-20 долларов в месяц. В бесплатной будет минимум фукционала.
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