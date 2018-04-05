BlLLionaire Ea
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Stefano PadovanoMi Chiamo Stefano , e come molti ho iniziato da qui a cercare Robot Automatici ... con ottimi risultati!
Dopodichè ho deciso di approfondire il linquaggio mql5 , cosi Creando il mio Robot, Gload EA .
- Version: 1.26
- Activations: 6
- Billionaire Ea Studiato nei minimi Particolari
- Grossa percentuale di profitti!
- NUOVO SET PER PIU' COPPIE INSIEME BASSO SPREAD TIME FRAME M5 SET NEI COMMENTI
- Time Frame H1 (M5 PER PIU' COPPIE INSIEME SU 500€ LOTTO 0.01 ANCHE 4 COPPIE ALTERNATE ESEMPIO EURUSD , USDCHF Ecc)
- Capitale minimo 500€$\$ LOTTO =0.10 - 1000€$ = 0.35
- Coppie( XAUSUSD /EURUSD /EURAUD principalI) e su tutte le altre basso spread
- Conti ECN (consigliato)
COME FUNZIONA?
Billionaire , grazie all 'intellgenza artificiale prevede quando un eventuale trade possa fare drawdown .
in modo da fare meno dd ed arrivare al tp piu' facilmente .
LA FUNZIONE AI è interna non modificabile.
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