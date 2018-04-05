BlLLionaire Ea

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GLoad Pro
Stefano Padovano
Experts
DA 100€/$ A 400.000 IN UN ANNO !!! SI è PROPRIO COSI QUESTO BOT METTE AUTOMATICAMENET L'INTERESSE COMPOSTO. ( SCARICARE IL FILE SET DA INSERIRE NELLE IMPOSTAZIONI ALTRIMENTI IL BACK TEST NON FA GLI STESSI PROFITTI, LO TROVATE SOTTO I COMMENTI ) G-load Pro. MARCHIO REGISTRATO è L'UNICO ORIGINALE  I TEST SONO STATI FATTI SU XMGLOBAL ( NO ECN)   ( SCARICARE IL FILE SET DA INSERIRE NELLE IMPOSTAZIONI ALTRIMENTI IL BACK TEST NON FA GLI STESSI PROFITTI, LO TROVATE SOTTO I COMMENTI ) TIME FRAME h1
GLoad OnlyMaster
Stefano Padovano
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Experts
DO THE BACKTEST YOU WILL UNDERSTAND THE POTENTIAL OF THIS EA. EURUSD - GBPUSD PAIRS ( FROM + OF ONE YEAR BETWEEN DEMO AND REAL WITH TWO ACTIVE PAIRS TOGETHER EURUSD - GBPUSD )  BACKTEST EVERY REAL TICK  $1500 time frame M5 lot 0.02 max dd $660 profit 5%-8% monthly    $3000 time frame M5 lot 0.03 max dd $995 profit 8%-15% monthly    FROM 3000 AND UP Backtest for DD  EURUSD /GBPUSD ALL PAIRS LOW SPREAD. VPS AND ECN/STANDARD STP BROKERS ARE RECOMMENDED The EA will open two COUNT TRADES right aw
Noloss
Stefano Padovano
Experts
Vi Presento NOLOSS   un Ea complesso creato e testato su EURUSD (si puo' cmq usare su altre coppie forex basso spread). La sua caratterista è di equilibrare i lotti in base al capitale disponibile . time frame  M5 Coppia consigliata EURUSD CAPITLE MINIMO 500€  Consigliato Conto  ecn . ATTENZIONE PRIMA DI FARE IL TEST modificate questo dato : >Capitale incremento lotti<  se fate il test su 500$\€ mettete 500 $\€ lottagio iniziale consiglio 0.01 conservativo 0.02 Medio  0.03 spinto  A CHI LASCI
TradeGhost
Stefano Padovano
Experts
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea,fa scalping però quando apre c'è una sorte di tranquillità ) NON APRE MOLTI TRADE APRE SOL
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