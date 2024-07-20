Mr Beast Analize

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Descripción del Asesor Experto "Mr. Beast Analyze"

Nombre del Robot: Mr. Beast Analyze

Descripción General:

El Asesor Experto (EA) Mr. Beast Analyze está diseñado para proporcionar una visión completa y detallada del mercado a través de la visualización de información clave en la pantalla de MetaTrader 4 (MT4). Aunque el EA no realiza operaciones automáticamente, ofrece una amplia gama de datos útiles y gráficos que pueden ayudar a los operadores a tomar decisiones informadas. El EA se enfoca en mostrar tendencias, estadísticas y datos del mercado de manera clara y accesible.

Características Principales:

  1. Visualización de Tendencias:

    • Tendencia a Corto Plazo: Muestra la tendencia del mercado en el corto plazo (por ejemplo, 1 hora).
    • Tendencia a Medio Plazo: Muestra la tendencia del mercado en el medio plazo (por ejemplo, 4 horas).
    • Tendencia a Largo Plazo: Muestra la tendencia del mercado en el largo plazo (por ejemplo, 1 día).
    • Se utilizan flechas para indicar visualmente la dirección de la tendencia:
      • Flecha Verde: Indica que las tres tendencias (corto, medio y largo plazo) son alcistas.
      • Flecha Roja: Indica que las tres tendencias (corto, medio y largo plazo) son bajistas.

  2. Datos del Mercado:

    • Nombre del Robot: Se muestra en la parte superior derecha de la pantalla con un tamaño de fuente configurable y en color oro para mayor visibilidad.
    • Fecha de Expiración: Muestra la fecha y hora en la que el EA dejará de operar.
    • Precio Actual: Muestra el precio de cotización actual del activo.
    • Cambio Diario de Precio: Muestra el cambio en el precio desde el cierre del día anterior y su porcentaje de variación.
    • Valor del RSI: Muestra el valor actual del Índice de Fuerza Relativa (RSI), un indicador técnico clave.
    • Volumen Mínimo y Máximo Permitido del Bróker: Indica los volúmenes mínimos y máximos permitidos para las operaciones.
    • Porcentaje de Ganancias y Pérdidas: Proporciona el porcentaje de ganancias y pérdidas en relación con el saldo de la cuenta.
    • Spread: Muestra el spread actual del activo.
    • Rango Diario: Muestra la diferencia entre el precio más alto y el más bajo del día.
    • Volumen Diario: Muestra el volumen de operaciones del día.
    • Número de Operaciones del Día: Muestra el número de operaciones realizadas durante el día.

  3. Visualización de Datos:

    • Los textos en la pantalla están configurados con un tamaño de fuente personalizable y pueden incluir color y formato para mejorar la legibilidad.
    • El fondo de los textos es negro para contrastar con el texto claro y asegurar la visibilidad en gráficos con colores variados.

Uso del Asesor Experto:

  • Configuración Inicial: Al iniciar el EA, se crea una serie de etiquetas de texto en la pantalla con la información detallada.
  • Actualización de Datos: Los datos se actualizan automáticamente cada segundo para reflejar las condiciones actuales del mercado.
  • Fecha de Expiración: El EA verifica la fecha de expiración y se detiene automáticamente si se alcanza la fecha establecida.

Notas Adicionales:

  • El EA no realiza operaciones ni gestiona órdenes. Su función principal es proporcionar información y visualizaciones que ayuden al operador a analizar el mercado de manera efectiva.
  • La configuración del tamaño de la fuente y la fecha de expiración pueden ser ajustadas por el usuario según sus preferencias.

Requisitos:

  • MetaTrader 4 (MT4)
  • Acceso a datos del mercado en tiempo real

Esta descripción proporciona una visión clara de las funcionalidades del Asesor Experto y cómo puede ser útil para los operadores en la toma de decisiones. Si tienes alguna otra petición o ajuste, estaré encantado de ayudarte.


Reviews 2
Cristobal Hidalgo Soriano
2546
Cristobal Hidalgo Soriano 2024.09.08 13:04 
 

super bien todo

Tiziano Coco
562
Tiziano Coco 2024.07.24 12:12 
 

GREAT!

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Cristobal Hidalgo Soriano
2546
Cristobal Hidalgo Soriano 2024.09.08 13:04 
 

super bien todo

Tiziano Coco
562
Tiziano Coco 2024.07.24 12:12 
 

GREAT!

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