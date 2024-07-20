Mr Beast Analize
- Utilità
- Luis Mariano Vazquez Marcos
- Versione: 1.0
Descripción del Asesor Experto "Mr. Beast Analyze"
Nombre del Robot: Mr. Beast Analyze
Descripción General:
El Asesor Experto (EA) Mr. Beast Analyze está diseñado para proporcionar una visión completa y detallada del mercado a través de la visualización de información clave en la pantalla de MetaTrader 4 (MT4). Aunque el EA no realiza operaciones automáticamente, ofrece una amplia gama de datos útiles y gráficos que pueden ayudar a los operadores a tomar decisiones informadas. El EA se enfoca en mostrar tendencias, estadísticas y datos del mercado de manera clara y accesible.
Características Principales:
-
Visualización de Tendencias:
- Tendencia a Corto Plazo: Muestra la tendencia del mercado en el corto plazo (por ejemplo, 1 hora).
- Tendencia a Medio Plazo: Muestra la tendencia del mercado en el medio plazo (por ejemplo, 4 horas).
- Tendencia a Largo Plazo: Muestra la tendencia del mercado en el largo plazo (por ejemplo, 1 día).
- Se utilizan flechas para indicar visualmente la dirección de la tendencia:
- Flecha Verde: Indica que las tres tendencias (corto, medio y largo plazo) son alcistas.
- Flecha Roja: Indica que las tres tendencias (corto, medio y largo plazo) son bajistas.
-
Datos del Mercado:
- Nombre del Robot: Se muestra en la parte superior derecha de la pantalla con un tamaño de fuente configurable y en color oro para mayor visibilidad.
- Fecha de Expiración: Muestra la fecha y hora en la que el EA dejará de operar.
- Precio Actual: Muestra el precio de cotización actual del activo.
- Cambio Diario de Precio: Muestra el cambio en el precio desde el cierre del día anterior y su porcentaje de variación.
- Valor del RSI: Muestra el valor actual del Índice de Fuerza Relativa (RSI), un indicador técnico clave.
- Volumen Mínimo y Máximo Permitido del Bróker: Indica los volúmenes mínimos y máximos permitidos para las operaciones.
- Porcentaje de Ganancias y Pérdidas: Proporciona el porcentaje de ganancias y pérdidas en relación con el saldo de la cuenta.
- Spread: Muestra el spread actual del activo.
- Rango Diario: Muestra la diferencia entre el precio más alto y el más bajo del día.
- Volumen Diario: Muestra el volumen de operaciones del día.
- Número de Operaciones del Día: Muestra el número de operaciones realizadas durante el día.
-
Visualización de Datos:
- Los textos en la pantalla están configurados con un tamaño de fuente personalizable y pueden incluir color y formato para mejorar la legibilidad.
- El fondo de los textos es negro para contrastar con el texto claro y asegurar la visibilidad en gráficos con colores variados.
Uso del Asesor Experto:
- Configuración Inicial: Al iniciar el EA, se crea una serie de etiquetas de texto en la pantalla con la información detallada.
- Actualización de Datos: Los datos se actualizan automáticamente cada segundo para reflejar las condiciones actuales del mercado.
- Fecha de Expiración: El EA verifica la fecha de expiración y se detiene automáticamente si se alcanza la fecha establecida.
Notas Adicionales:
- El EA no realiza operaciones ni gestiona órdenes. Su función principal es proporcionar información y visualizaciones que ayuden al operador a analizar el mercado de manera efectiva.
- La configuración del tamaño de la fuente y la fecha de expiración pueden ser ajustadas por el usuario según sus preferencias.
Requisitos:
- MetaTrader 4 (MT4)
- Acceso a datos del mercado en tiempo real
Esta descripción proporciona una visión clara de las funcionalidades del Asesor Experto y cómo puede ser útil para los operadores en la toma de decisiones. Si tienes alguna otra petición o ajuste, estaré encantado de ayudarte.
super bien todo