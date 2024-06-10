All Time Trend Panel mt5 v1

  MetaTrader 5 플랫폼에서 사용되는 사용자 정의 인디케이터로, 다양한 타임프레임에서의 시장 트렌드를 시각적으로 표시하는 데 사용됩니다. 이 인디케이터는 사용자가 지정한 X 및 Y 좌표에 위치하는 패널을 생성하여, M1부터 MN1까지 총 21개의 타임프레임에 대한 트렌드를 각각 라벨 형태로 보여줍니다. 각 타임프레임의 트렌드는 20기간 단순 이동평균(SMA)과 50기간 단순 이동평균을 비교하여 결정되며, 상승 트렌드는 초록색, 하락 트렌드는 빨간색, 보합은 회색으로 표시됩니다. 또한, 모든 타임프레임에서의 트렌드를 종합하여 상승 비율을 계산하고, 이 비율에 따라 전체 시장 트렌드가 표시됩니다. 전체 트렌드는 일정 간격으로 깜빡이며 사용자에게 시각적 주의를 끌도록 설계되었습니다. 이 인디케이터는 시장 상황을 빠르게 파악하고자 하는 트레이더들에게 유용하며, 업데이트 간격과 깜빡임 간격은 사용자의 필요에 맞게 조정할 수 있습니다. 또한, 패널의 위치와 색상도 사용자 정의가 가능하여 다양한 트레이딩 환경에 적합하게 조정할 수 있습니다.
Recommended products
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Prometheus Analyst
Humphrey Mangera
Indicators
PROMETHEUS TECHNICAN VERSION Free | By THE SONS A gift from The Sons — no strings, no trial, no expiry. Every trader deserves access to professional-grade market intelligence. That belief is why Prometheus Technical Version exists, and why it costs nothing. Consider it our handshake to the trading community. What You're Getting This is not a simplified tool dressed up as a gift. Prometheus Technican Version is a fully built, institutional-quality technical analysis indicator running a dual-model
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
AB ZoneMatrix
Allan Deka
Indicators
How it works –   Base-departure detection — algorithmically finds consolidation bases (overlapping range with compressed volatility) followed by displacement departures. Patterns: Drop-Base-Rally, Rally-Base-Drop, Rally-Base-Rally, Drop-Base-Drop — detected structurally, not by candle names. –   Strength score (0–100) — from departure velocity, time-at-base, freshness (each revisit decays the score), higher-timeframe confluence and origin volume. –   Lifecycle — Fresh, Tested (decaying), Broken
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indicators
SUPERTREND; It is a trend following indicator based on the SuperTrend ATR created by Olivier Seban. It can be used to detect changes in trend direction and locate stops. When the price falls below the indicator curve, it turns red and indicates a downtrend. Conversely, when the price moves above the curve, the indicator turns green, indicating an uptrend. Like other indicators, it works well on SuperTrend when used in conjunction with other indicators such as MACD, parabolik SAR, Bollinger Band
FREE
NexusXAUPro
Dian Mahardika
Experts
NexusXAUPro is an automated Expert Advisor designed specifically for XAUUSD trading on MetaTrader 5. The system combines multiple market conditions to identify potential trading opportunities, including trend direction, trend strength, volatility, Bollinger Band context, pullback behavior, price location, candle confirmation, probability analysis, and risk management . NexusXAUPro is designed to avoid relying on a single indicator. Instead, it evaluates several conditions before allowing a trade
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicators
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Second Level Candles And Alligator Indicators
Chun Cai Lu
5 (1)
Utilities
Second Level Candles And Alligator Indicators 每12秒产生一个K线，而且自带Alligator指标，对超短线选手交易非常有帮助。程序启动时可能不成功，是因为MT5 MqlTick 数据加载少的原因。可以通过修改显示的数据参数避免，比如display=100，程序正常之后再将参数调大 display=300 。如果数据不正常，也可以采用重新加载的方式解决。 如果您对这个指标有任何建议，请联系作者。  Second Level Candles And Alligator Indicators  produced a candle per 12 seconds,include Alligator, it's helpful to Short-Term Trading。You'd better reload the indicator every start MT5 or change display parameter to reslove data bug. Please attach author when  you had some su
FREE
Cobalt Rainbow MMA
Volkan Karatepe
Indicators
Cobalt Rainbow MMA (Multi Moving Average) Pro Feel the pulse of the market through 66 different layers! Cobalt Rainbow MMA is an advanced technical analysis tool that transforms complex market trends into a visual masterpiece and a strategic signal station. Unlike ordinary moving averages, it scans 66 different layers with mathematical harmony to provide you with both macro and micro momentum of the market simultaneously. Why Cobalt Rainbow MMA? While most traders focus on just one or two mov
FREE
Portfolio Correlation Desk
Seckin Erkut
Utilities
Read-only analytics for accounts running several EAs. Groups your closed trades by magic number and measures how much of their combined risk actually cancels out. Free measurement edition. The monitoring and alerting edition is Portfolio Command Desk:  https://www.mql5.com/en/market/product/188884 The problem You run five Expert Advisors. Each backtest looked fine on its own. But the account does not trade five systems, it trades one portfolio, and no report in MetaTrader tells you how those sys
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicators
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Trade Behavior Mirror
Wataru Tsuboya
Indicators
Trade Behavior Mirror reads your own account's closed trade history and counts one specific pattern: opening a new position shortly after a loss, at a lot size larger than your own recent normal. It does not predict, and it does not advise. Every number on the panel is something that already happened on this account. How the numbers are built: it reads up to 31 days of closed deals across every symbol and every magic number - this is an account-wide picture, not a chart-specific one. From the 3
FREE
Fimathe PCM Indicador
Cristiano Rodrigo Olegini
Indicators
Velas Forex FIMATHE PCM Indicator (FREE) The Velas Forex FIMATHE PCM Indicator is a free indicator designed to help traders analyze the market visually in a simple, fast, and effective way. Its purpose is to make it easier to identify market conditions through clear visual signals, allowing traders to make more confident trading decisions. Best result: 5M timeframe MT5 server time: 2:00 Management: 1 Take Profit: stop trading, wait for the next day 2 Losses: stop trading, wait for the next day
FREE
AURA Trade Flow SMC and ICT
Roby Hidayat
Indicators
AURA Trade Flow SMC and ICT is a highly optimized, comprehensive Smart Money Concepts indicator designed specifically for the MetaTrader 5 platform. Are you tired of SMC indicators that clutter your charts, cause confusion, and slow down your terminal? AURA Trade Flow is your practical solution. Built with efficient memory algorithms, this indicator tracks Order Flow and Smart Money footprints in real-time with an Ultra-Clean UI . "Simplify your trading, maximize your profits, and eliminate emot
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
4.33 (3)
Indicators
RSI ABCD Pattern Finder: Technical Strategy 1. How the Indicator Works Combines the classic RSI with automatic detection of ABCD harmonic patterns . Key Components Standard RSI (adjustable period) Peak and Trough Markers (arrows) ABCD Patterns (green/red lines) Overbought (70) and Oversold (30) Filters 2. MT5 Setup period = 14 ; // RSI period size = 4 ; // Maximum pattern size OverBought = 70 ; // Overbought level OverSold = 30 ; // Oversold level Filter = USE_FILTER_ YES ; // Confirmation filte
FREE
TradeVision Pro
Ian Nganga Comba
Experts
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT5 Trading Account Analytics and Monitoring Dashboard TradeVisonPro Forex Analyzer Pro is a trading analytics and account monitoring solution designed for MetaTrader 5 users. The product organizes MT5 trading data in a structured web-based dashboard, allowing traders to review account information, monitor open positions, analyze trading history, track strategies, maintain a trading journal, and review performance statistics. TradeVisonPro Forex Analyzer Pro is d
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indicators
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Close ALL In This Current Chart MT5
Nino Guevara Ruwano
5 (3)
Utilities
A simple button to completely close all existing open trades (both Buy and Sell) on the current chart . Warning : Once the button is pressed, all open trades on the current chart will be deleted immediately without any more questions or dialogue. Use this utility very carefully. We recommend that you do a trial of removing open trades on a demo account first, before trying to use this utility on a real account.
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (57)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
4.5 (2)
Indicators
General Description This indicator is an enhanced version of the classic Donchian Channel , upgraded with practical trading functions. In addition to the standard three lines (high, low, and middle), the system detects breakouts and displays them visually with arrows on the chart, showing only the line opposite to the current trend direction for a cleaner view. The indicator includes: Visual signals : colored arrows on breakout Automatic notifications : popup, push, and email RSI filter : to val
FREE
Trend Alignment Scanner
Arif Yudis Tanto
Utilities
Trend Alignment Scanner Lite The Essential Volatility Direction Tool for MetaTrader 5 Looking for a reliable way to gauge market direction without cluttering your charts? Trend Alignment Scanner Lite delivers our core, powerful mathematical engine to your terminal for free. This version is designed for retail day-traders who want to experience the accuracy of our Volatility Direction Score (VDS) on major pairs before scaling up to institutional-grade multi-asset scanning. Pro vs. Lite Compari
FREE
Fractal Structure Auto Fibonacci
Vu Van Tien
Indicators
Fractal Structure Auto Fibonacci This tool is designed for price action traders and structural analysts who want to optimize their charting. It automatically identifies valid market swings using fractal logic, draws clear ZigZag lines, and automatically draws Fibonacci retracement levels for the most recent trading range. Key Features Dynamic Fractal Detection: Identifies valid swing peaks and troughs based on a user-defined review period (n). It filters out market noise and visually marks
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilities
MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indicator Description: MultiTimeframe Info Feed (MIF) is a smart MQL5 indicator that displays a dynamic, real-time info panel directly on your chart, offering powerful insight into current market conditions. Key features include: Real-time display of Open, High, Low, Close, and live Tick price Tick Rate (ticks per second) for assessing market activity Auto-calculated Entry Price on new candle formation Signal direction detection (BUY / SELL) Price action pattern re
FREE
GDS Renko Pip ST Chart
Andrey Goida
Indicators
GDS Renko Pip ST Chart - Pip-Based Renko Chart Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST Chart is a pip-based Renko chart indicator for MetaTrader 5. It helps traders build and study cleaner Renko price movement using a practical fixed pip or point-based brick structure. This tool is designed as a Renko chart foundation for manual analysis. It does not predict the market, does not generate buy or sell signals and does not decide whether a trade should be opened. What Pip ST Chart Does Renko ch
FREE
UltraFast Trade Manager MT5
Anh Tho Nguyen
Utilities
IMPORTANT NOTE: This is a professional Trade Management Utility and on-chart assistant. It is NOT an automated trading robot. It does not open trades on its own. The UltraFast Trade Manager MT5 is the ultimate execution and risk-management suite designed to give you absolute control over your manual and algorithmic trades. When managing multiple positions, calculating complex net break-even points, or constantly monitoring the economic calendar, hesitation can lead to costly mistakes. This utili
FREE
HTF Vision
Nindita Giwangkara
5 (2)
Indicators
HTF Vision - Higher Timeframe Candle Display Free now, celebrating release of Live Chart Viewer utility  https://www.mql5.com/en/market/product/158488 HTF Vision provides traders with an intuitive way to visualize higher timeframe price action directly on their current chart. This powerful indicator overlays candlestick data from selected higher timeframes (H1, H4, or Daily) as customizable boxes, giving you instant context of larger market movements without switching charts. Key Features: Mult
FREE
XbigCandleFibo
Alex Sandro Aparecido
Indicators
This indicator marks the 50% mark of each candle. It will help you make profitable scalping trades. If the next candle opens above the 50% mark of the previous candle, you should open a BUY position, and if the next candle opens below the 50% mark of the previous candle, you should open a SELL position. This strategy is very profitable. To make the most of it, keep an eye on the candle contexts on the left. Good luck!
FREE
FiT Panel Pro
Thonglak Janyakorn
Utilities
Overview FiT Panel Pro is a professional-grade trade management panel designed for MetaTrader 5 traders who demand speed, precision, and full control over their trades. Built with a modern dark-theme UI, it combines one-click execution with advanced risk management, visual SL/TP drag lines, automatic Fibonacci-based levels, and comprehensive order management — all in a single, compact panel. Whether you are a scalper, day trader, or swing trader, FiT Panel Pro gives you the edge you need to exec
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicators
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilities
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
Buyers of this product also purchase
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (216)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (673)
Utilities
Trade Manager MT5 is an advanced position size calculator and trade management tool for MetaTrader 5, designed to help traders plan trades faster, control risk more precisely, and manage open positions directly from the chart. It combines order placement, risk based lot calculation, Stop Loss and Take Profit management, Break Even, Trailing Stop, Partial Close, Equity Protection, and external trade management in one panel. Whether you trade forex, indices, metals, commodities, crypto, or future
Astro Trade MT5
Indra Maulana
5 (2)
Utilities
25% discount due to the launch of AstroTrade : 100$ >>> 75$ (Only for the first 10 purchases) AstroTrade Trading Assistant AstroTrade is a comprehensive multi-functional trading utility developed for the MetaTrader 5 platform. It integrates essential tools for trade execution, risk management, and technical monitoring into a single unified interface. The application is designed to assist traders in managing their daily operations through a visual and structured environment. Visual Trade Execu
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (167)
Utilities
Trade Panel is a multi-functional trading assistant. The app contains over 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading tasks. Before making a purchase, you can test the demo version on a demo account. Download the trial version of the application for a demonstration account: https://www.mql5.com/en/blogs/post/750865 . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk cal
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (146)
Utilities
Experience exceptionally fast trade copying with the   Local Trade Copier EA MT5 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the   Local Trade Copier EA MT5   offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking t
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (5)
Utilities
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Utilities
Beta Release The Telegram to MT5 Signal Trader is nearly at the official alpha release. Some features are still under development and you may encounter minor bugs. If you experience issues, please report them, your feedback helps improve the software for everyone. Telegram to MT5 Signal Trader is a powerful tool that automatically copies trading signals from Telegram channels or groups directly to your MetaTrader 5 account. It supports both public and private Telegram channels, and you can conn
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Utilities
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier automatically copies trading signals from your Telegram channels directly into MetaTrader 5. No bots, no browser extensions, no manual copying. You receive a signal on Telegram and the EA opens the trade on your terminal in a few seconds. The product includes two components: a Windows application that listens to your Telegram channels, and this Expert Advisor that executes the signals on your MT5 terminal. An MT4 version is also available. Setup guide and app
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.73 (22)
Utilities
Grid Manual is a trading panel for working with grid strategies. The utility is universal, has flexible settings and an intuitive interface. It works with a grid of orders not only in the direction of averaging losses, but also in the direction of increasing profits. The trader does not need to create and maintain a grid of orders, the utility will do it. It is enough to open an order and the "Grid manual" will automatically create a grid of orders for it and will accompany it until the close. F
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (52)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . PROMOTION - If you have already purchased the "Trade Copier MT5," you can receive the "Trade Copier MT4" for free (for copying MT4 > MT5 and MT4 < MT5). For more detailed information about the conditions, please contact us via private message
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Utilities
Professional Trade Copier for MetaTrader 5 Fast, professional, and reliable trade copier for MetaTrader . COPYLOT allows you to copy Forex trades between MT4 and MT5 terminals with support for Hedge and Netting accounts. COPYLOT MT5 version supports: - MT5 Hedge to MT5 Hedge - MT5 Hedge to MT5 Netting - MT5 Netting to MT5 Hedge - MT5 Netting to MT5 Netting - MT4 to MT5 Hedge - MT4 to MT5 Netting MT4 version Full Description +DEMO +PDF How To Buy How To Install How to get Log Files H
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.71 (17)
Utilities
LIMITED SUMMER SALE -40% !   ONLY $30 insead of $50!  Maximum real discount!  ONLY UNTIL 08/22 HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description   ::  demo-version  :: 60-sec-video-description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-p
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (4)
Utilities
Telegram To MT5 — Signal Copier Turn the trading calls from your Telegram channels into real MT5 orders — automatically, on as many accounts as you like, with risk and rules fully under your control. Telegram To MT5 connects the VIP / signal channels you already follow on Telegram to your MetaTrader 5 terminal. A free companion desktop app reads the messages (even from channels that block bots), and this Expert Advisor executes them on your account — applying your own risk settings, symbol mappi
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Power Candles Strategy Scanner - Self-Optimizing Multi-Symbol Setup Finder Power Candles Strategy Scanner runs the same self-optimizing engine that powers the Power Candles indicator - on every symbol in your Market Watch, side by side. One panel tells you which symbols are statistically tradable right now, which strategy wins on each, the optimal Stop Loss / Take Profit pair, and pings you the moment a fresh signal fires. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Utilities
Premium Trade Manager - The Trade Panel With a Coach Built In Premium Trade Manager puts a trading coach inside your chart, with a full execution engine underneath it. Set the trade up the way you always do, then let Max, your AI trading coach, read that exact setup against your live account and give you a straight verdict before you commit: is the stop disciplined, is the risk sane, is a high-impact release minutes away, are you near a prop-firm limit. Below sits the engine that runs everything
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (8)
Utilities
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Utilities
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Utilities
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Trade Copier Ultimate
Janitha Sandaruwan Amaradasa Wickramasingha Arachchilage
5 (4)
Utilities
Trade Copier Ultimate - Telegram to MT5 Signal Copier Trade Copier Ultimate automatically copies Telegram trading signals into MetaTrader 5. The EA can read signal messages, detect the symbol, order type, entry price, Stop Loss, Take Profit levels and selected update commands, then execute or manage the trade in MT5 using your lot and risk settings. It is more than a basic Telegram to MT5 copier. TCU also supports Bot API and user-account Bridge workflows, Discord signal routing, local MT5 to MT
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Utilities
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
Utilities
This software has no equals in the world and represents a universal trade "console" covering trading signals, automated market entry, setting of Stop Loss and Take Profit, as well as Trailing Profit for multiple trades at the same time in a single open window. Intuitive control of the Expert Advisor in "three clicks" ensures a comprehensive use of all its functions on different computers, including tablets PCs. Interacting with additional signal indicators that mark the chart to give a real mark
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilities
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Custom Alerts AIO: All-in-One Market Scanner – No Setup Required Overview Custom Alerts AIO is the fastest and easiest way to monitor multiple markets for real-time trading signals—without any setup or extra licenses. It comes with all required Stein Investments indicators already embedded, making it the perfect plug-and-play solution for traders who value simplicity and performance. Just load it to any chart and start receiving alerts across Forex, Metals, Crypto, and Indices. Shares can be a
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Utilities
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
Utilities
Signal TradingView to MT5 Pro  Instant professional execution between TradingView and MetaTrader 5 Automate your trading strategy with the most robust communication bridge between TradingView alerts and real execution in MT5. Designed for traders who demand speed, flexibility, and impeccable risk management, this Expert Advisor transforms any alert message into a precise market or limit order.   Install and TEST the TRIAL version HERE STRENGTHS AND ADVANTAGES Universal Parsing Engine (Propriet
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Utilities
Seconds Chart is a unique tool for creating second-based charts in MetaTrader 5 . With Seconds Chart , you can construct charts with timeframes set in seconds, providing unparalleled flexibility and precision in analysis that is unavailable with standard minute or hourly charts. For example, the S15 timeframe indicates a chart with candles lasting 15 seconds. You can use any indicators and Expert Advisors that support custom symbols. Working with them is just as convenient as on standard charts.
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 5, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (7)
Utilities
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Utilities
Working Demo Download Copy Cat More Trade Copier MT5 is a local trade copier and a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with a blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both Master (sender) and Slave (receiver) modes, with real-time synchronization of market and pending orders,
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
5 (1)
Utilities
VirtualTradePad PRO SE MT5 — professional trading control center for MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE is a premium chart-based trading panel and trade-management workspace for MetaTrader 5 . It is designed for traders who want faster execution, clearer position control, structured trade management, visual level planning and a professional workflow directly from the chart. This is not only a BUY / SELL panel. PRO SE combines manual trading, pending orders, position management, partial exits, b
More from author
Window Time Display for Korea Tokyo
Kyoung Man Han
Utilities
- 사용 설명서 개요 Time Scale Korea Display 는 차트 시간 스케일에 로컬 시간(한국시간)을 표시하는 MT5 커스텀 인디케이터입니다. 각 캔들에 해당하는 한국시간을 보여주어 트레이더가 현지 시간대와 시장 움직임을 쉽게 연결할 수 있습니다. 주요 기능 동적 시간 표시 : 각 차트 캔들에 해당하는 한국시간 표시 위치 선택 : 차트 상단/중앙/하단 표시 위치 선택 가능 윈도우 시간 연동 : 윈도우 시스템 시간으로 정확한 로컬시간 표시 타임프레임 적응 : 차트 타임프레임에 맞춰 자동 조정 외관 커스터마이징 : 폰트 크기, 색상, 위치 조정 가능 브로커 시간 독립 : 브로커 시간대(UTC+2, UTC+3 등)와 무관하게 작동 설정 옵션 표시 설정 매개변수 기본값 설명 DISPLAY_POSITION 하단 표시 위치 (상단/중앙/하단) SCALE_TEXT_COLOR 노란색 시간 텍스트 색상 SCALE_FONT_SIZE 10 폰트 크기 SCALE_FONT_NAME "Arial
FREE
Filter:
Antonio Sena
49
Antonio Sena 2024.08.25 04:53 
 

User didn't leave any comment to the rating

Kyoung Man Han
597
Reply from developer Kyoung Man Han 2024.09.04 13:04
You are my first reviewer. I love you.
Reply to review