All Time Trend Panel mt5 v1

MetaTrader 5 플랫폼에서 사용되는 사용자 정의 인디케이터로, 다양한 타임프레임에서의 시장 트렌드를 시각적으로 표시하는 데 사용됩니다. 이 인디케이터는 사용자가 지정한 X 및 Y 좌표에 위치하는 패널을 생성하여, M1부터 MN1까지 총 21개의 타임프레임에 대한 트렌드를 각각 라벨 형태로 보여줍니다. 각 타임프레임의 트렌드는 20기간 단순 이동평균(SMA)과 50기간 단순 이동평균을 비교하여 결정되며, 상승 트렌드는 초록색, 하락 트렌드는 빨간색, 보합은 회색으로 표시됩니다. 또한, 모든 타임프레임에서의 트렌드를 종합하여 상승 비율을 계산하고, 이 비율에 따라 전체 시장 트렌드가 표시됩니다. 전체 트렌드는 일정 간격으로 깜빡이며 사용자에게 시각적 주의를 끌도록 설계되었습니다. 이 인디케이터는 시장 상황을 빠르게 파악하고자 하는 트레이더들에게 유용하며, 업데이트 간격과 깜빡임 간격은 사용자의 필요에 맞게 조정할 수 있습니다. 또한, 패널의 위치와 색상도 사용자 정의가 가능하여 다양한 트레이딩 환경에 적합하게 조정할 수 있습니다.