Gann Swing Chart
- Indicators
-
- Version: 1.0
This indicator show Gann Swing Chart (One Bar) with multi layer wave.
1. Wave layer F1: Gann waves are drawn based on candles. SGann wave(Swing of Gann) is drawn based on Gann wave of wave layer F1.
2. Wave layer F2: Is a Gann wave drawn based on the SGann wave of wave layer F1. SGann waves are drawn based on Gann waves of wave layer F2.
3. Wave layer F3: Is a Gann wave drawn based on the SGann wave of wave layer F2. SGann waves are drawn based on Gann waves of wave layer F3.
---------Vietnamese---------
Indicator này vẽ sóng Gann, nó có thể vẽ sóng chồng sóng với 3 lớp sóng.
1. Lớp sóng F1: Sóng Gann được vẽ dựa theo nến. Sóng SGann(Swing of Gann) được vẽ dựa trên sóng Gann của lớp sóng F1.
2. Lớp sóng F2: Là sóng Gann được vẽ dựa trên sóng SGann của lớp sóng F1. Sóng SGann được vẽ dựa trên sóng Gann của lớp sóng F2.
3. Lớp sóng F3: Là sóng Gann được vẽ dựa trên sóng SGann của lớp sóng F2. Sóng SGann được vẽ dựa trên sóng Gann của lớp sóng F3.