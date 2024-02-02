Gann Swing Chart

This indicator show Gann Swing Chart (One Bar) with multi layer wave.

1. Wave layer F1: Gann waves are drawn based on candles. SGann wave(Swing of Gann) is drawn based on Gann wave of wave layer  F1.

2. Wave layer F2: Is a Gann wave drawn based on the SGann wave of wave layer F1. SGann waves are drawn based on Gann waves of wave layer  F2.

3. Wave layer F3: Is a Gann wave drawn based on the SGann wave of wave layer F2. SGann waves are drawn based on Gann waves of wave layer  F3.

---------Vietnamese---------

Indicator này vẽ sóng Gann, nó có thể vẽ sóng chồng sóng với 3 lớp sóng.

1. Lớp sóng F1: Sóng Gann được vẽ dựa theo nến. Sóng SGann(Swing of Gann) được vẽ dựa trên sóng Gann của lớp sóng F1.

2. Lớp sóng F2: Là sóng Gann được vẽ dựa trên sóng SGann của lớp sóng F1. Sóng SGann được vẽ dựa trên sóng Gann của lớp sóng F2.

3. Lớp sóng F3: Là sóng Gann được vẽ dựa trên sóng SGann của lớp sóng F2. Sóng SGann được vẽ dựa trên sóng Gann của lớp sóng F3.

Recommended products
Volt Info
Ahmad Ali Lutfi
5 (1)
Indicators
VoltTrade Info — Real-Time Account Statistics Panel for MT5 VoltTrade Info is a comprehensive account monitoring dashboard designed for MetaTrader 5. It displays all critical trading statistics in one clean, dark-themed panel — giving you full visibility of your account performance at a glance. Key Features: Account Overview Real-time Balance, Equity, Deposits, Withdrawals Leverage and account currency display Live date and time Exposure Monitor Buy and Sell lots currently open Net lot position
FREE
Proton Candle Time MT5
Vijay Singh
Indicators
Proton Candle Time MT5 OVERVIEW Proton Candle Time MT5 is an indicator for MetaTrader 5 that displays a real-time countdown timer showing the number of seconds remaining in the current candle. The indicator updates continuously as the candle develops and resets when a new candle opens. This tool is designed for traders who need precise timing information while analyzing price action. PRIMARY FUNCTION The indicator displays the active candle countdown timer directly on the chart. The timer show
FREE
Time Scale for MT5
Taras Slobodyanik
4.78 (32)
Indicators
The indicator draws the time scale on the chart. You can specify the time offset, adjust the size and font to display on the chart ( it is displaying your local time on your chart instead of MT time ). You can also select the desired format for displaying the date and time. You may be interested in my other product , which contains a more advanced version of the Time Scale . You can also find my other products here . Parameters Hours (time shift) — time shift (hours); Minutes (time shift) — tim
FREE
Crash spike mitigation zone pro
Israr Hussain Shah
Indicators
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis A professional spike pattern indicator built for synthetic traders who scalp and swing Crash 500/300/1000 with precision.  This indicator: Detects powerful 3-candle spike formations (Spike → Pullback → Spike) Automatically draws a clean box a
FREE
DBS Time
Dmitriy Burlachenko
5 (3)
Indicators
A small utility displays the time in five time zones. You can customize the display of one to five time zones. For each time it is configured: show or not; name; time offset from GMT; color; In general settings, you can change: date / time format ("hh: mi", "hh: mi: ss", "yyyy.mm.dd hh: mi", "yyyy.mm.dd hh: mi: ss") font name; font size; offset from the left edge of the chart; offset from the top edge of the chart;
FREE
Gold Max pro
Israr Hussain Shah
Indicators
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis Automatic Professional Theme:   Instantly applies a high-contrast "Color on White" theme with DeepSkyBlue bull candles and Black bear candles for maximum clarity. Interactive Timeframe Panel:   21 vertical buttons on the left side allow for one-clic
FREE
Session Box Hours
Aleksandr Bernes
Indicators
Session Box Hours draws rectangular session windows on the chart for Asia, London, and New York. Each box uses the high and low of bars that fall inside the configured time range. It is a visual context tool only — it does not send orders or generate entry signals. What it does - Three sessions: Asia, London, New York (each on/off + hours/minutes + color) - Time base: broker/server clock or GMT hours with Broker GMT offset - Overnight sessions (end ≤ start) span into the next day - History depth
FREE
Chart Mirror Client MT5
Fabio Albano
Indicators
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 5 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.55 (11)
Indicators
This indicator plots the volume profile by Price on the chart There are 5 ways to view it: By Total Volume Traded (Premium Version); Volume Ticks(Forex) Separated by Buyers and Sellers (Premium Version); Buyers Only (Premium Version); Sellers Only (Premium Version); Business balance (Buyers - Sellers) (Premium Version); . It is possible to select how many days the profiles will be calculated.( Premium Version) On the current day it recalculates the histogram data for each new candlestick.
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.58 (12)
Indicators
Haven Volume Profile is a multifunctional indicator for volume profile analysis that helps identify key price levels based on the distribution of trading volume. It is designed for professional traders who want to better understand the market and identify important entry and exit points for trades. Other Products ->  HERE Main features: Point of Control (POC) calculation - the level of maximum trading activity, which helps identify the most liquid levels Value Area definition (area of increased
FREE
Prop Edge Heartbeat
Nuno Madeira Amaro Pire Costa
Utilities
EA to prevent inactivity violations on prop firms. This EA will scout for your most recent trade and if it is older than the number of days defined, will enter a micro lot position size 0.01 on the pair defined. It is recommended to use a tight spread pair like EURUSD. This EA will not act as long as you have at least one trade in the last X days (defined on config). This EA will not place other trades or modify existing position.
FREE
Enhanced Volume Profile
Raka
5 (2)
Indicators
Enhanced Volume Profile: The Ultimate Order Flow & Liquidity Analysis Tool Overview Enhanced Volume Profile is an indicator for MetaTrader 5 that displays the traded volume at specific price levels over a defined period. It separates the total volume into buy and sell components, presenting them as a side-by-side histogram on the chart. This allows users to observe the volume distribution and the proportion of buy and sell volumes at each price level. Graphics Rendering The indicator uses the
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (14)
Indicators
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Trade Manager Auto SLTP Trailing and Breakeven MT5
Nguyen Thanh Trieu
5 (9)
Utilities
Manual position management. Missing SL. Price moves against you. No protection. Trade Manager Lite automates Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, and Break-Even for your open positions. Attach to one chart. Configure your default SL/TP distance. Let it manage your positions automatically. What's Included (FREE Version) Auto SL/TP: Applies missing Stop Loss and Take Profit to positions based on your configured distance in points Trailing Stop: Adjusts SL dynamically as price moves in your favor
FREE
Market Session by TradingLabs ID
Robby Suhendrawan
Indicators
Master the market rhythm with the Advanced Market Sessions indicator. Timing is everything in trading. Knowing exactly when major financial centers open and close is the key to understanding market volatility, liquidity, and directional bias. This indicator gives you crystal-clear visibility into the three major trading sessions: Asia, London, and New York. By automatically mapping the exact High and Low of each session in real-time, this tool empowers you to trade with true institutional contex
FREE
CloseAllChartsExceptCurrent
Roman Lomaev
Utilities
CloseAllChartsExceptCurrent — Smart Script for MetaTrader 5 Description: Tired of manually closing dozens of open charts in the MT5 terminal? CloseAllChartsExceptCurrent does it for you! The script instantly closes all charts except the one it’s launched on. Perfect for traders who value order and speed. Key Benefits: Automate Routine — close all unnecessary charts with one click. Save Time — no more switching between tabs. Focus on What Matters — keep only the chart that needs att
FREE
RM Sync Master
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
5 (1)
Indicators
IF YOU FIND THIS TOOL HELPFUL, PLEASE LEAVE A 5-STAR RATING & REVIEW! Your feedback helps us maintain and update this FREE tool for the trading community. ================================================================= RM Sync Master - Ultimate Multi-Chart & Multi-Timeframe Sync Utility ================================================================= RM Sync Master is a powerful chart synchronization utility for MetaTrader designed to link and synchronize multiple charts instantly. Align
FREE
MT5 opnMAX Moirai
Nelson Rodrigo Caldeira Patrao
Indicators
opnMAX Moirai: Indicator Overview opnMAX Moirai is an indispensable, sleek Heads-Up Display (HUD) utility designed for MQL5 traders who require absolute precision in timing and volatility monitoring. While visually non-intrusive, Moirai runs on a high-performance, second-by-second background timer engine. This ensures that clocks and countdowns tick smoothly and remain perfectly accurate even during periods of low liquidity when price ticks are sparse. Essential synergy for opnMAX EAs Moirai wa
FREE
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.53 (62)
Indicators
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
AvgVolumes
Marco Montemari
5 (1)
Indicators
This indicator is based on Volumes standard indicator, calculates the average of Volumes based on the last N bars set by users, and if the value of the volume is bigger then a set % respect the average a different color will be used. The indicator is shown in a separate indicator window. This version has now a limitation in setting the % about the threshold. If you are interested to set threshold consider to buy the PRO version ( https://www.mql5.com/en/market/product/35925 ) If you want to use
FREE
VP hidden
Emr Aljnaby
4.33 (12)
Indicators
The indicator works to convert normal volume into levels and determine financial liquidity control points. It is very similar in function to Fixed Volume Profile. But it is considered more accurate and easier to use than the one found on Trading View because it calculates the full trading volumes in each candle and in all the brokers present in MetaTrade, unlike what is found in Trading View, as it only measures the broker’s displayed prices. To follow us on social media platforms: telegram
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
Indicators
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M3 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M3 to H1, M5 - for periods from H2 to H12, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considere
FREE
Crystal Cross Sync
Muhammad Jawad Shabir
Utilities
Crystal Cross Sync Advanced MT5 Chart Synchronization & Backtesting Engine Crystal Cross Sync is a high-performance MetaTrader 5 utility designed to transform the way traders analyze, replay, and synchronize market data. Built specifically for serious MT5 traders, this tool delivers ultra-fast chart synchronization, automatic time alignment, precision zoom control, and structured backtesting assistance — all in one optimized engine. This is not an indicator. This is a professional chart control
FREE
Mirror Chart MT5
Andrej Hermann
5 (1)
Indicators
The Mirror Chart MT5 is a overlay indicator specifically designed to project a second financial instrument directly onto the main chart window. This tool is invaluable for traders who rely on correlation analysis, as it visualizes the price movements of two different instruments in real time. Unlike traditional overlays, this indicator utilizes intelligent, dynamic centering and scaling logic. It continuously analyzes the visible price range in the current window for both symbols and calculates
FREE
Trade Behavior Mirror
Wataru Tsuboya
Indicators
Trade Behavior Mirror reads your own account's closed trade history and counts one specific pattern: opening a new position shortly after a loss, at a lot size larger than your own recent normal. It does not predict, and it does not advise. Every number on the panel is something that already happened on this account. How the numbers are built: it reads up to 31 days of closed deals across every symbol and every magic number - this is an account-wide picture, not a chart-specific one. From the 3
FREE
WaCandleTimerMT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
5 (1)
Indicators
Wa Candle Timer MT5 displays a live countdown showing how much time is left until the current candle closes on the main chart. As the bar approaches its end, the timer changes color (by default when ~95% of the candle’s duration has elapsed, i.e., ~5% time remaining). The indicator is lightweight, clear, and ideal for traders who synchronize entries/exits with candle closes. Key Features Real-time countdown to bar close for any symbol and timeframe. Color change when the candle is near completi
FREE
BreakEven Finder
Halilulloh Rahmatullayev
Indicators
BreakEven Finder – Indicator Description (English) BreakEven Finder is a free and lightweight MetaTrader 5 indicator designed specifically for scalpers and intraday traders . It analyzes your open positions and clearly displays the break-even point on the chart, helping you understand when your trade is nearing zero profit/loss. Key Features: Visually shows the break-even level for each position Automatically calculates the average break-even point for multiple trades Simple and intuitive
FREE
Spread highlighter
Jonathan Daniel Marion
Indicators
This spread indicator displays the actual spread of each candle. It highlights the maximum spread and the minimum spread of the chosen symbol. This indicator is very helpful to see in real time the spread evolution helping to avoid taking a trade when the spread is too high. Inputs: Print value in Points: if true displays the spread as a whole number D isplay minimum and maximum spread of the past N days: select the number of days to consider the maximum and minimum spread Automatically adj
FREE
TMA Overlay
Quang Huy Quach
Indicators
TMA Overlay Indicator for MT5 - User Guide 1. Introduction TMA Overlay is a versatile technical analysis indicator for the MetaTrader 5 platform. The indicator's goal is to provide traders with a comprehensive overview of the trend, potential entry signals, and key trading sessions, all integrated into a single chart. This is not a trading system, but a comprehensive analysis tool designed to help you make more informed decisions. 2. Core Indicator Components The indicator consists of multiple c
FREE
Simple QM Pattern MT5
Suvashish Halder
3.33 (3)
Indicators
Simple QM Pattern   is a powerful and intuitive trading indicator designed to simplify the identification of the Quasimodo (QM) trading pattern. The QM pattern is widely recognized among traders for effectively signaling potential   reversals   by highlighting key market structures and price action formations. This indicator helps traders easily visualize the QM pattern directly on their charts, making it straightforward even for those who are new to pattern trading. Simple QM Pattern includes d
FREE
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.79 (149)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE:   Smart Trend Trading System is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades.   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] Smart T
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (11)
Indicators
Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! How to Maximize Your Win Rate with Trend Sniper X: Key Rules & Session Tips Technical Specifications Platform MetaTrader 5
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Indicators
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.61 (31)
Indicators
SuperScalp Pro –  Professional Multi-Layer Confluence Scalping System SuperScalp Pro is a professional multi-layer confluence scalping system designed to help traders identify higher-probability opportunities with clearer entry confirmation, ATR-based Stop Loss and Take Profit levels, and flexible signal filtering across XAUUSD, BTCUSD, and major Forex pairs. Full documentation available in the product blog:   [User Guide] Auto trading available via SuperScalp Pro Auto Trader EA:   [Auto Trader
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (94)
Indicators
From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Indicators
The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (22)
Indicators
Secure the Lowest Price Today. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. Let's be honest first. No indicator will make you profitable on its own. If someone tells you otherwise, they're selling you a dream. Every indicator that shows perfect buy/sell arrows can be made to look flawless — just zoom into the right window of history and screenshot the winners. We won't do that. SMC Intraday Formula is a tool. It reads the market structure for you, maps the hig
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicators
The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (6)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Indicators
Price will increase by $20 every 10 buyers to maintain premium value. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. You have probably tested dozens of indicators before. But we are not here to be “just another signals indicator.” Behind GoldenX Entry is intensive research & development focused on building sophisticated algorithms designed to adapt to the real behavior of every instrument — not generic signals recycled everywhere else. From advanced Auto Optim
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Indicators
discount ends SOON next price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 5 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactly where th
Session High Low Lines
Rostyslav Hrytsai
Indicators
Session High Low Lines Indicator that plots key intraday reference levels directly on the chart: the previous day's high/low and the current day's high/low, updated automatically as the new day forms. An optional previous week high/low can also be displayed. These levels are widely used as reference points for potential support and resistance zones, breakout confirmation, and range context during a trading session. Features Previous day High/Low lines Current day High/Low lines (updates in real
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.44 (54)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases . SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. [Online Course] ,  [How to use] , [User Manual] ,  [PDF]  And [DEMO] Atomic Analyst is a non-repainting, n
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (19)
Indicators
Gold Entry Sniper – Professional Multi-Timeframe ATR Dashboard for Gold Scalping & Swing Trading Gold Entry Sniper is a cutting-edge MetaTrader 5 indicator designed to give traders precise buy/sell signals for XAUUSD and other symbols, powered by ATR Trailing Stop logic and a multi-timeframe analysis dashboard . Built for both scalpers and swing traders, it combines real-time market direction , dynamic stop levels , and professional visual dashboards to help you identify high-probability gold en
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Indicators
The  UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5  is a Non Repaint high-performance trading indicator designed for Scalpers, Day Traders, and Swing Traders  who demand accurate, real-time signals in fast-moving markets. Developed by  (UZFX-LABS) , this indicator combines price action analysis, trend confirmation, and smart filtering to generate high-probability  buy and sell signals, Warning Signals, and Trend Continuation Opportunities across all currency pairs and timeframes.  Stop second-guess
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Indicators
Gann Made Easy   is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicators
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity   is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that dr
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicators
Power Candles V3 - Self-Optimizing Strength Indicator Power Candles V3 turns currency and instrument strength into an actionable trade plan on every chart it is attached to. Instead of just coloring candles, it runs a live auto-optimization in the background and hands you the best Stop Loss, Take Profit and signal threshold for the symbol in front of you. One click adopts it for live trading - entry, Stop Loss and Take Profit rays appear on the chart at the exact prices, and alerts fire with dir
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Indicators
Azimuth Pro V2: Synthetic Fractal Structure and Confirmed Entries for MT5 Overview Azimuth Pro is a multi-level swing structure indicator by Merkava Labs . Four nested swing layers, swing-anchored VWAP, ABC pattern detection, three-timeframe structural filtering, and closed-bar confirmed entries — one chart, one workflow from micro-swings to macro-cycles. This is not a blind signal product. It is a structure-first workflow for traders who care about location, context, and timing. ️ Summer Sale
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (9)
Indicators
Market Structure Order Block Dashboard MT5 is an MT5 indicator designed for traders who want to read market structure and the main price reaction zones directly on the chart. It combines BOS, ChoCH, Order Blocks, Fair Value Gaps (FVG), Liquidity, Kill Zones, Volume Profile, and a compact dashboard for quick analysis. This indicator targets traders who use market structure, ICT and Smart Money concepts as a decision framework. It can help spot trend continuations, possible reversals, price imbala
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Indicators
LAUNCH PRICE: $99 Axiom Matrix is available at the launch price of $99. The price will increase to $199 after the first 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom Matrix, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. [User Manual] , [Online Course] , [PDF]  And [DEMO] Axiom Matrix is a professional multi-symbol, multi-timeframe market scanner and decision dashboard for MetaTrader 5. It scans your Market Watc
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Indicators
Live Trading Signals Using M1 Quantum : Signal  (Trade executed automatically by the Quantum Trade Assistant , included free with this product.) Latest News : Version 1.64 has been released, All trades now have a Stop Loss placed behind the relevant Support/Resistance zones. The Smart Close function has also been improved to increase the EA’s performance in this version. Since August 9, the live signal has been running on Version 1.64. Price Plan: Current Price: $169 (Early Adopter Offer) Next
Crystal Quantum Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicators
CRYSTAL QUANTUM PRO Institutional Signal & Trade Intelligence for MetaTrader 5 Final Price: 199 USD ----> Price goes up 10 USD after every 10 sales. Limited launch slots available, act fast. Most indicators give you an arrow and leave you alone. A naked arrow is a gamble. Winning consistently requires CONFLUENCE , a clear STOP and TARGET , and honest PROOF that the system works. Crystal Quantum Pro delivers all three in one clean, no-repaint package. Crystal Quantum Pro is a complete decision sy
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (6)
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
More from author
PositionCalculatorMT5
Nguyen Duy Trung
4.44 (45)
Utilities
Position Calculator calculates how many lots to trade based on: Entry and stop-loss levels Risk tolerance Account size (balance, equity, or even your savings account) Account currency Currency exchange rates - The main tab of the panel provides the primary control over the EA's functions and serves to output the most important calculation results: the position size, risk, reward, and risk-to-reward ratio. - The risk tab can help you assess current and potential risk and reward profile. Using a s
FREE
PositionCalculatorMT4
Nguyen Duy Trung
5 (6)
Utilities
Position Calculator calculates how many lots to trade based on: Entry and stop-loss levels Risk tolerance Account size (balance, equity, or even your savings account) Account currency Currency exchange rates - The main tab of the panel provides the primary control over the EA's functions and serves to output the most important calculation results: the position size, risk, reward, and risk-to-reward ratio. - The risk tab can help you assess current and potential risk and reward profile. Using a s
FREE
Filter:
No reviews
Reply to review