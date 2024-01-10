Global Average

El indicador Global Average es una media móvil que difiere significativamente de las medias móviles tradicionales. Su función principal es proporcionar un precio objetivo de take profit que sirve como referencia para la estrategia de regresión a la media. Este manual detallará la estrategia de Venta/Compra basada en este indicador, que implica medir el primer impulso del precio despues de romper la media del indicador, luego avanzar con el nivel de Global Average, y vender/comprar cuando el precio se separe la misma distancia del primer impulso.

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**I. "Global Average": Una Media Móvil Especial**
El "Global Average" no sigue la convención de las medias móviles tradicionales. En lugar de centrarse en un período de tiempo específico, este indicador considera un rango más amplio de datos, proporcionando así una visión más global del comportamiento del precio.

**II. Estrategia de Venta: Primer Impulso y Regresión a la Media**
La estrategia se basa en la identificación del primer impulso del precio y utiliza el "Global Average" como guía para determinar el nivel de take profit. Aquí están los pasos clave:

1. **Medición del Primer Impulso:**
   - Identificar el primer impulso alcista del precio.
   - Medir la magnitud de este impulso para determinar la amplitud del movimiento inicial.

2. **Avance con el "Global Average":**
   - Utilizar el "Global Average" como referencia para avanzar en la dirección del impulso medido.
   - Este nivel actuará como el precio de take profit objetivo.

3. **Venta en el Precio Objetivo:**
   - Vender cuando el precio alcance el nivel o la distancia determinado por el primer impulso de la tendencia.
   - Este enfoque sigue la estrategia de regresión a la media, anticipando que el precio volverá al nivel promedio.

**III. Gestión de Riesgos y Volatilidad:**
La estrategia también incorpora medidas de gestión de riesgos:

1. **Sell Stop en Caso de Volatilidad Excesiva:**
   - Si la volatilidad supera el rango del impulso medido, considerar colocar una orden de sell stop para esperar a una posible reversión.
   
2. **Stop Loss en el Máximo Generado:**
   - Establecer un stop loss por encima de máximo recien generado, para limitar las pérdidas en caso de movimientos adversos del precio.

-Reakizar la misma metodologia pero para compra, en la parte inferior del indicador.


**Conclusión:**
La estrategia basada en el "Global Average" busca capitalizar los impulsos del precio y anticipar una regresión a la media. La combinación de la medición cuidadosa del impulso, el uso del "Global Average" como referencia y medidas de gestión de riesgos proporciona un enfoque estructurado para la toma de decisiones en el trading.

*Nota: Esta estrategia es proporcionada con fines educativos y no garantiza resultados específicos en el mercado. Se recomienda realizar pruebas exhaustivas y ajustes según las condiciones del mercado antes de implementarla en situaciones de trading en vivo.*


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