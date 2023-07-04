Trailing FORTS

У стандартного трейлинга на FORTS две проблемы и обе связанны с клирингом.

1. Во первых при клиринге закрываются/открываются позиции, после чего цена открытия позиции становится каждый раз равной цене клиринга. Это можно исправить двумя способами. 

    a) Сохранить цену открытия позиции в трейлинге, для этого нужно просто установить утилиту Trailing FORTS  до клиринга.

    b) Но если цена уже изменилась после клиринга, то можно задать цену вручную.

2. Во вторых во время клиринга может происходить проброс не рыночных котировок, тогда советник реагирует и переставляет СЛ в прибыльную зону после чего позиция закрывается при первом тике после клиринга.

    Для этого в утилите есть временные ограничения на отслеживание цены, по умолчанию установленные на время открытия торговой сессии и время клиринга, но нужно учитывать что основная сессия может продлиться минут на       

    двадцать, такое может быть при экспирации опционов, фьючерсных контрактов.

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