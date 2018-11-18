Survivor
- Experts
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- Version: 1.37
- Название советника: Survivor (есть расширенная версия: https://www.mql5.com/ru/market/product/36530)
- Валютные пары: USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, GBPJPY, XAUUSD, EURCHF
- Рекомендованная валютная пара: USDJPY
- Таймфрейм: М5
- Время торговли: круглосуточно
- Описание: Трендовый советник с возможностью мартингейла и построением сетки ордеров. В советнике используются три группы аналогичных сигналов для открытия, закрытия и дополнительных сделок. При наличии тренда(определяется МА) ловится отскок в сторону движения тренда с помощью Боллинжер Бенс (по внутренней линии канала) и подтверждения осциляторов. Может открывать серию сделок при MaxOrders>1 по отдельной группе индикаторов. Закрывает сделки по СЛ ТП либо по третьему каналу ББ(оптимизируется отдельно).
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