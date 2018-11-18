Trailing FORTS Pavel Nikiforov Utilities

У стандартного трейлинга на FORTS две проблемы и обе связанны с клирингом. 1. Во первых при клиринге закрываются/открываются позиции, после чего цена открытия позиции становится каждый раз равной цене клиринга. Это можно исправить двумя способами. a) Сохранить цену открытия позиции в трейлинге, для этого нужно просто установить утилиту Trailing FORTS до клиринга. b) Но если цена уже изменилась после клиринга, то можно задать цену вручную. 2. Во вторых во время клиринга может происход