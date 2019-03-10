Survivor Advanced

4

Модификация известного советника " Survivor " с гибкими настройками и возможностью оптимизации.

Время работы: круглосуточно(настраивается)

Рекомендованная валютная пара: USDJPY, AUDUSD, GBPJPY,  EURCHF

Рекомендованный таймфрейм: М5, М15

Описание: Трендовый  советник с возможностью мартингейла и построением сетки ордеров. В советнике используются три группы аналогичных сигналов для открытия, закрытия и дополнительных сделок. При наличии тренда(определяется МА) ловится отскок в сторону движения тренда с помощью Боллинжер Бенс (по внутренней линии канала) и подтверждения осцилляторов. Может открывать серию сделок при " MaxOrders " >1 по отдельной группе индикаторов, а так же наращивать лот в зависимости от параметра " Lots_exp ". Закрывает сделки по фиксированным СЛ ТП, динамическим ТП либо по третьему каналу ББ(оптимизируется отдельно).

Важно: Для работы советника необходимы специально подготовленные настройки после оптимизации, параметры по умолчанию не подходят  для работы. Файлы с пресетами и описанием настроек можно будет найти в обсуждении.

Материал для разработки взят с сайта: Tradelikeapro.ru

Reviews 3
Hiram Eckstein
386
Hiram Eckstein 2019.09.24 18:24 
 

Excellent EA. The only EA I use. Good Profits. I used it for 3 months. I only optimised it once and still giving me good profits

lucyseven
61
lucyseven 2019.05.02 00:15 
 

このプログラムは優秀です！

良いプログラムに出会えました

ありがとう！感謝します。

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NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
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yudhi0777
97
yudhi0777 2021.09.08 09:37 
 

very few trades open, still testing on demo.

Pavel Nikiforov
4329
Reply from developer Pavel Nikiforov 2021.09.13 09:26
Hello. I tested the bot, everything works. Write what the problem is.
Hiram Eckstein
386
Hiram Eckstein 2019.09.24 18:24 
 

Excellent EA. The only EA I use. Good Profits. I used it for 3 months. I only optimised it once and still giving me good profits

lucyseven
61
lucyseven 2019.05.02 00:15 
 

このプログラムは優秀です！

良いプログラムに出会えました

ありがとう！感謝します。

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