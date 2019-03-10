Survivor Advanced

Модификация известного советника " Survivor " с гибкими настройками и возможностью оптимизации.

Время работы: круглосуточно(настраивается)

Рекомендованная валютная пара: USDJPY, AUDUSD, GBPJPY, EURCHF

Рекомендованный таймфрейм: М5, М15

Описание: Трендовый советник с возможностью мартингейла и построением сетки ордеров. В советнике используются три группы аналогичных сигналов для открытия, закрытия и дополнительных сделок. При наличии тренда(определяется МА) ловится отскок в сторону движения тренда с помощью Боллинжер Бенс (по внутренней линии канала) и подтверждения осцилляторов. Может открывать серию сделок при " MaxOrders " >1 по отдельной группе индикаторов, а так же наращивать лот в зависимости от параметра " Lots_exp ". Закрывает сделки по фиксированным СЛ ТП, динамическим ТП либо по третьему каналу ББ(оптимизируется отдельно).

Важно: Для работы советника необходимы специально подготовленные настройки после оптимизации, параметры по умолчанию не подходят для работы. Файлы с пресетами и описанием настроек можно будет найти в обсуждении.

Материал для разработки взят с сайта: Tradelikeapro.ru