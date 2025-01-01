MQL5 ReferenceStandard LibraryGeneric Data CollectionsCDefaultEqualityComparer<T>
CDefaultEqualityComparer<T>
CDefaultEqualityComparer<T> is a helper class that implements the IEqualityComparer<T> generic interface based on Equals<T> and GetHashCode global methods.
Description
The CDefaultEqualityComparer<T> class is used by default in generic data collections, unless the user implicitly uses another class implementing the IEqualityComparer<T> interface.
Declaration
|
template<typename T>
Header
|
#include <Generic\Internal\DefaultEqualityComparer.mqh>
|
Inheritance Hierarchy
CDefaultEqualityComparer