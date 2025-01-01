DocumentationSections
CDefaultEqualityComparer<T> is a helper class that implements the IEqualityComparer<T> generic interface based on Equals<T> and GetHashCode global methods.

Description

The CDefaultEqualityComparer<T> class is used by default in generic data collections, unless the user implicitly uses another class implementing the IEqualityComparer<T> interface.

Declaration

   template<typename T>
   class CDefaultEqualityComparer : public IEqualityComparer<T>

Header

   #include <Generic\Internal\DefaultEqualityComparer.mqh>

Inheritance Hierarchy

  IEqualityComparer

      CDefaultEqualityComparer

Class Methods

Method

Description

Equals

Compares two values of type T

HashCode

Calculates the hash code value based on the T type object