Ast ChartTheme Dark for MT4

Dieser Indikator wendet ein dunkles Thema auf MetaTrader 4-Charts an.

Er ist auf Lesbarkeit ausgelegt und verwendet ein ruhiges Farbschema, um die Augen bei langen Chartsitzungen zu schonen.

Sie können das Thema optional auf alle geöffneten Charts auf einmal anwenden. Nach der Anwendung kann sich der Indikator auch automatisch selbst entfernen, so dass nichts Unnötiges auf Ihrem Chart verbleibt.


Für wen dieser Indikator geeignet ist

  • Händler, die das Aussehen von MT4 schnell aufräumen möchten
  • Trader, die helle Charts unangenehm finden
  • Trader, die ihre Augen bei der Beobachtung von Charts nicht überanstrengen wollen

Wie man ihn verwendet

  1. Öffnen Sie den Zielchart und wenden Sie "Ast ChartTheme Dark for MT4" an.
  2. Passen Sie bei Bedarf die Parameter unter [Einstellungen] / [Farben] an.
  3. Klicken Sie auf OK, um das dunkle Thema anzuwenden.

Parameter

Einstellungen

  • Auf alle geöffneten Charts anwenden
    Wählen Sie, ob das Thema nur auf den aktuellen Chart oder auf alle geöffneten Charts angewendet werden soll.
  • Indikator nach Anwendung des Themas entfernen
    Wählen Sie, ob der Indikator nach Anwendung des Themas automatisch aus dem Chart entfernt werden soll.
  • Zu Candlesticks wechseln
    Legen Sie fest, ob der Chart zur Candlestick-Ansicht wechseln soll.
  • OHLC anzeigen
    Wählen Sie, ob die OHLC-Werte angezeigt werden sollen.
  • Periodentrennzeichen anzeigen
    Wählen Sie, ob Periodentrennzeichen angezeigt werden sollen.
  • Gitternetz anzeigen
    Wählen Sie, ob Gitternetzlinien angezeigt werden sollen.
  • Volumina anzeigen
    Wählen Sie, ob Volumina angezeigt werden sollen.

Farben

  • Hintergrund
    Hintergrundfarbe des Diagramms
  • Vordergrund
    Haupttextfarbe (Preise, Zeitskala usw.)
  • Raster
    Rasterlinien und Gebotslinie
  • Balken oben
    Farbe des oberen Balkens
  • Balken abwärts
    Farbe Balken abwärts
  • Bullen-Kerze
    Farbe der Bullen-Kerze
  • Bärenkerze
    Farbe der Bärenkerze
  • Liniendiagramm
    Farbe Liniendiagramm
  • Volumen
    Farbe Volumen
  • Ask-Linie
    Farbe der Ask-Linie
  • Stop-Levels
    Farbe der Stop-Levels

Hinweise

  • Ast im Produktnamen ist eine Abkürzung für die Entwicklermarke "Astrea". Es steht in keinem Zusammenhang mit Produkten, Unternehmen oder Dienstleistungen von Drittanbietern, die "Ast" in ihrem Namen verwenden.
  • Dieser Indikator ändert nur die Chartfarben und Anzeigeeinstellungen. Er liefert keine Handelssignale oder automatisierte Handelsfunktionen.
  • Abhängig von Ihrem Broker und MT4-Build kann das Aussehen und Verhalten leicht abweichen.
