Dieser Indikator wendet ein dunkles Thema auf MetaTrader 4-Charts an.

Er ist auf Lesbarkeit ausgelegt und verwendet ein ruhiges Farbschema, um die Augen bei langen Chartsitzungen zu schonen.

Sie können das Thema optional auf alle geöffneten Charts auf einmal anwenden. Nach der Anwendung kann sich der Indikator auch automatisch selbst entfernen, so dass nichts Unnötiges auf Ihrem Chart verbleibt.





Für wen dieser Indikator geeignet ist

Händler, die das Aussehen von MT4 schnell aufräumen möchten

Trader, die helle Charts unangenehm finden

Trader, die ihre Augen bei der Beobachtung von Charts nicht überanstrengen wollen

Wie man ihn verwendet

Öffnen Sie den Zielchart und wenden Sie "Ast ChartTheme Dark for MT4" an. Passen Sie bei Bedarf die Parameter unter [Einstellungen] / [Farben] an. Klicken Sie auf OK, um das dunkle Thema anzuwenden.

Parameter

Einstellungen

Auf alle geöffneten Charts anwenden

Wählen Sie, ob das Thema nur auf den aktuellen Chart oder auf alle geöffneten Charts angewendet werden soll.

Wählen Sie, ob das Thema nur auf den aktuellen Chart oder auf alle geöffneten Charts angewendet werden soll.

Wählen Sie, ob der Indikator nach Anwendung des Themas automatisch aus dem Chart entfernt werden soll.

Wählen Sie, ob der Indikator nach Anwendung des Themas automatisch aus dem Chart entfernt werden soll.

Legen Sie fest, ob der Chart zur Candlestick-Ansicht wechseln soll.

Legen Sie fest, ob der Chart zur Candlestick-Ansicht wechseln soll.

Wählen Sie, ob die OHLC-Werte angezeigt werden sollen.

Wählen Sie, ob die OHLC-Werte angezeigt werden sollen.

Wählen Sie, ob Periodentrennzeichen angezeigt werden sollen.

Wählen Sie, ob Periodentrennzeichen angezeigt werden sollen.

Wählen Sie, ob Gitternetzlinien angezeigt werden sollen.

Wählen Sie, ob Gitternetzlinien angezeigt werden sollen.

Wählen Sie, ob Volumina angezeigt werden sollen.

Farben

Hintergrund

Hintergrundfarbe des Diagramms

Hintergrundfarbe des Diagramms

Haupttextfarbe (Preise, Zeitskala usw.)

Haupttextfarbe (Preise, Zeitskala usw.)

Rasterlinien und Gebotslinie

Rasterlinien und Gebotslinie

Farbe des oberen Balkens

Farbe des oberen Balkens

Farbe Balken abwärts

Farbe Balken abwärts

Farbe der Bullen-Kerze

Farbe der Bullen-Kerze

Farbe der Bärenkerze

Farbe der Bärenkerze

Farbe Liniendiagramm

Farbe Liniendiagramm

Farbe Volumen

Farbe Volumen

Farbe der Ask-Linie

Farbe der Ask-Linie

Farbe der Stop-Levels

Hinweise