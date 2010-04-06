Ast ChartTheme Dark for MT4
- Indikatoren
- Wataru Horino
- Version: 1.1
Dieser Indikator wendet ein dunkles Thema auf MetaTrader 4-Charts an.
Er ist auf Lesbarkeit ausgelegt und verwendet ein ruhiges Farbschema, um die Augen bei langen Chartsitzungen zu schonen.
Sie können das Thema optional auf alle geöffneten Charts auf einmal anwenden. Nach der Anwendung kann sich der Indikator auch automatisch selbst entfernen, so dass nichts Unnötiges auf Ihrem Chart verbleibt.
Für wen dieser Indikator geeignet ist
- Händler, die das Aussehen von MT4 schnell aufräumen möchten
- Trader, die helle Charts unangenehm finden
- Trader, die ihre Augen bei der Beobachtung von Charts nicht überanstrengen wollen
Wie man ihn verwendet
- Öffnen Sie den Zielchart und wenden Sie "Ast ChartTheme Dark for MT4" an.
- Passen Sie bei Bedarf die Parameter unter [Einstellungen] / [Farben] an.
- Klicken Sie auf OK, um das dunkle Thema anzuwenden.
Parameter
Einstellungen
- Auf alle geöffneten Charts anwenden
Wählen Sie, ob das Thema nur auf den aktuellen Chart oder auf alle geöffneten Charts angewendet werden soll.
- Indikator nach Anwendung des Themas entfernen
Wählen Sie, ob der Indikator nach Anwendung des Themas automatisch aus dem Chart entfernt werden soll.
- Zu Candlesticks wechseln
Legen Sie fest, ob der Chart zur Candlestick-Ansicht wechseln soll.
- OHLC anzeigen
Wählen Sie, ob die OHLC-Werte angezeigt werden sollen.
- Periodentrennzeichen anzeigen
Wählen Sie, ob Periodentrennzeichen angezeigt werden sollen.
- Gitternetz anzeigen
Wählen Sie, ob Gitternetzlinien angezeigt werden sollen.
- Volumina anzeigen
Wählen Sie, ob Volumina angezeigt werden sollen.
Farben
- Hintergrund
Hintergrundfarbe des Diagramms
- Vordergrund
Haupttextfarbe (Preise, Zeitskala usw.)
- Raster
Rasterlinien und Gebotslinie
- Balken oben
Farbe des oberen Balkens
- Balken abwärts
Farbe Balken abwärts
- Bullen-Kerze
Farbe der Bullen-Kerze
- Bärenkerze
Farbe der Bärenkerze
- Liniendiagramm
Farbe Liniendiagramm
- Volumen
Farbe Volumen
- Ask-Linie
Farbe der Ask-Linie
- Stop-Levels
Farbe der Stop-Levels
Hinweise
- Ast im Produktnamen ist eine Abkürzung für die Entwicklermarke "Astrea". Es steht in keinem Zusammenhang mit Produkten, Unternehmen oder Dienstleistungen von Drittanbietern, die "Ast" in ihrem Namen verwenden.
- Dieser Indikator ändert nur die Chartfarben und Anzeigeeinstellungen. Er liefert keine Handelssignale oder automatisierte Handelsfunktionen.
- Abhängig von Ihrem Broker und MT4-Build kann das Aussehen und Verhalten leicht abweichen.