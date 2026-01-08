Shadow System Candles MT4

Schattensystem-Kerzen - AI-Trendvisualisierung



Konzept

"Handeln Sie nicht mehr im Dunkeln. Rüsten Sie Ihren Chart mit Nachtsicht aus."





Shadow System Candles ist der visuelle Kern des Projekts "Shadow Operation". Es eliminiert das Marktrauschen und visualisiert die wahre Richtung des Trends mit Hilfe einer KI-basierten Logik (ADX + MA Integration).





Hinweis: Dieses Tool generiert keine Kauf-/Verkaufspfeile. Es wurde entwickelt, um Ihre Augen zu schulen, um "aktive Trends" und "gefährliche Bereiche" zu erkennen.





Hauptmerkmale

・AI Logic Coloring[/b]: Färbt Kerzen automatisch nach der Stärke des Trends.

・Tiefblauer starker Aufwärtstrend (Beschleunigungsphase)

・Hellblauer Aufwärtstrend

・Graue Spanne / Geringe Volatilität (Wartezone)

・Hellroter Abwärtstrend

・Tiefroter starker Abwärtstrend (Beschleunigungsphase)

・Rauschunterdrückung Hilft Ihnen, den Handel in unruhigen Märkten zu vermeiden, indem niedrige ADX-Zonen in Grau hervorgehoben werden.





Empfohlene Verwendung

Verwenden Sie diesen Indikator, um Ihre eigenen Strategien zu filtern. Handeln Sie nur Long, wenn er blau ist, Short, wenn er rot ist, und STAND BY, wenn er grau ist.





Upgrade auf COMMANDER

Für automatische Kauf-/Verkaufssignale, Warnungen, Dashboard und Auto-TP/SL-Linien, sehen Sie sich bitte die Vollversion an: Shadow AI Commander Ultimate.