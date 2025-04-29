Professionelle Lösung zum Kopieren von Trades zwischen Terminals.

Der RS Trade Copier ist ein zuverlässiges und flexibles System zum Kopieren von Handelsoperationen zwischen verschiedenen MetaTrader 4 Terminals. Die Software eignet sich sowohl für erfahrene Trader und Signalservices als auch für private Investoren. Signale können präzise und mit minimalen Verzögerungen von einem oder mehreren Quellkonten (Signalgeber) an ein oder mehrere Zielkonten (Empfänger) übertragen werden. Es werden sowohl eine einfache automatische Konfiguration als auch erweiterte manuelle Einstellungen unterstützt. Kein Eingriff in manuell oder durch andere EAs eröffnete Positionen. Alle Operationen erfolgen lokal innerhalb von MT4, ohne externe Server.

Die Entwicklung erfolgt seit 2008, die Software wurde jahrelang optimiert und in der Praxis getestet.

Hauptmerkmale

Zwei Betriebsmodi: Signalgeber und Empfänger .

Automatische Erkennung aktiver Signalgeber.

Flexible Kopierregeln für jedes Handelssymbol.

Vollständige Unterstützung von Teilpositionsschließungen .

Umkehrung : Möglichkeit der Umkehrung von Trades.

Automatische Symbolkorrektur : automatische Anpassung an verschiedene Broker.

Minimale Verzögerung : Ausführung von Trades innerhalb von Sekundenbruchteilen.

Unterstützung von Multi-Terminal-Konfigurationen.

Anwendungsbeispiele

Kopieren auf mehrere Konten

Ein Signalgeber und unbegrenzte Anzahl an Empfängern.

Aggregation von Signalen

Mehrere Signalgeber und ein Empfänger.

Für wen ist diese Lösung geeignet?

Trader, die Kundengelder verwalten.

Signalservices und Arbitrage-Systeme.

Investoren, die mehrere Terminals verwenden.

Algo-Trader, die Trades auf mehreren Konten duplizieren.



Anleitung zur Einrichtung von RS Trade Copier





#Tags: Trade Copier, Forex Trade Copier, MT4 Trade Copier, Order Copier, Signal Copier, Auto Copy Trading, Copy Trading, Mirror Trading, Social Trading, Multi-Account Copier, Trade Repeater, Konto-Duplikator, Handelskopierer, Forex Kopierer, MetaTrader Kopierer, Positionskopierer, Orderskopierer, Schnellkopierer, Latenzfreier Kopierer, Skalping-Kopierer, Trading Kopierer Terminal, Handelsreplikator, Copy-Trades, Soziales Trading, Forex Signale Kopierer, Null-Latenz Kopierer, Geringe-Latenz Kopierer, social trade, mirror trade, MT4 copier, forex copier, MetaTrader copier, fast copier, Forex signals copier, zero latency copier, low latency copier, scalping copier, social trading copier, forex trade duplication, trade copying terminal, account duplicator.