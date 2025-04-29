RS Trade Copier

5

Professionelle Lösung zum Kopieren von Trades zwischen Terminals.

Der RS Trade Copier ist ein zuverlässiges und flexibles System zum Kopieren von Handelsoperationen zwischen verschiedenen MetaTrader 4 Terminals. Die Software eignet sich sowohl für erfahrene Trader und Signalservices als auch für private Investoren. Signale können präzise und mit minimalen Verzögerungen von einem oder mehreren Quellkonten (Signalgeber) an ein oder mehrere Zielkonten (Empfänger) übertragen werden. Es werden sowohl eine einfache automatische Konfiguration als auch erweiterte manuelle Einstellungen unterstützt. Kein Eingriff in manuell oder durch andere EAs eröffnete Positionen. Alle Operationen erfolgen lokal innerhalb von MT4, ohne externe Server.

Die Entwicklung erfolgt seit 2008, die Software wurde jahrelang optimiert und in der Praxis getestet.

Hauptmerkmale

  • Zwei Betriebsmodi: Signalgeber und Empfänger.

  • Automatische Erkennung aktiver Signalgeber.

  • Flexible Kopierregeln für jedes Handelssymbol.

  • Vollständige Unterstützung von Teilpositionsschließungen.

  • Umkehrung: Möglichkeit der Umkehrung von Trades.

  • Automatische Symbolkorrektur: automatische Anpassung an verschiedene Broker.

  • Minimale Verzögerung: Ausführung von Trades innerhalb von Sekundenbruchteilen.

  • Unterstützung von Multi-Terminal-Konfigurationen.

Anwendungsbeispiele

  • Kopieren auf mehrere Konten
    Ein Signalgeber und unbegrenzte Anzahl an Empfängern.

  • Aggregation von Signalen
    Mehrere Signalgeber und ein Empfänger.

Für wen ist diese Lösung geeignet?

  • Trader, die Kundengelder verwalten.

  • Signalservices und Arbitrage-Systeme.

  • Investoren, die mehrere Terminals verwenden.

  • Algo-Trader, die Trades auf mehreren Konten duplizieren.


Anleitung zur Einrichtung von RS Trade Copier

Bewertungen 2
RagneAu
46
RagneAu 2025.10.01 05:16 
 

A great system and a wonderful experience. Once test n will love n thrill. TQ for the support n efficiency

Auswahl:
RagneAu
46
RagneAu 2025.10.01 05:16 
 

A great system and a wonderful experience. Once test n will love n thrill. TQ for the support n efficiency

Boris Sedov
10889
Antwort vom Entwickler Boris Sedov 2025.10.01 08:54
Thank you for your feedback! I’m glad RS Trade Copier gave you a smooth and efficient experience. It’s built to save traders time while keeping everything reliable. Wishing you great results in your trading!
Wooo7o9klW
48
Wooo7o9klW 2025.08.08 09:33 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

