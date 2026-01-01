Tick History Loader ist ein unentbehrliches Hilfswerkzeug, das die gesamte verfügbare Tick-Historie für jedes Symbol in Ihrem MT5-Terminal herunterlädt.

Das Skript führt eine Tiefensynchronisation mit dem Handelsserver durch, indem es nacheinander die gesamte Tick-Historie ab dem frühesten verfügbaren Datum anfordert und speichert. Dies ist für den korrekten Betrieb von fortgeschrittenen Analysetools erforderlich, die vollständige Marktdaten benötigen. Die erhaltene Tick-Historie dient als Grundlage für die Erstellung von benutzerdefinierten Charts mit einem Zeitrahmen in Sekunden unter Verwendung des Dienstprogramms Seconds Chart.

Tick History Loader arbeitet automatisch, informiert über den Fortschritt und schließt seine Operation ab, indem er das genaue Datum des frühesten Ticks liefert. Dies ist eine einfache und zuverlässige Lösung für die Datenaufbereitung, die den Weg für tiefgreifende Analysen in sehr kleinen Zeitrahmen öffnet.





#Tags: tick loading, history loading, tick history, tick data, history synchronization, data for charts, second charts, seconds chart, custom timeframe, history depth, deep history, market depth.