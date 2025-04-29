专业的交易复制解决方案，支持多终端同步。

RS Trade Copier 是一款可靠且灵活的MetaTrader 4交易复制系统。该程序适合专业交易员、信号服务商以及个人投资者使用，能够以高精度和低延迟将一个或多个信号源（Provider）的交易操作同步到一个或多个接收端（Client）。支持简单自动配置和高级手动设置。不会干扰手动或其他EA开的订单。完全在MT4本地运行，无需第三方服务器。

本产品自2008年开始开发，经过多年实际交易环境验证。

核心功能

双模式： 信号源（Provider） 与 接收端（Client） 。

自动发现 活跃信号源。

为每个交易品种设置 灵活的复制规则 。

完整支持 部分平仓 操作。

反向功能 ：多空互换。

自动修正品种名称 ：适配不同经纪商。

极低延迟 ：订单执行仅需毫秒级。

支持多终端集群配置。

应用场景

多账户同步

一个信号源和无限个接收端。

信号聚合

多个信号源和一个接收端。

目标用户

管理客户资金的交易员。

信号服务和套利系统。

使用多终端的投资者。

需要克隆交易到多个账户的算法交易者。



RS Trade Copier 设置指南





