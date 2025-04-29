RS Trade Copier

5

专业的交易复制解决方案，支持多终端同步。

RS Trade Copier 是一款可靠且灵活的MetaTrader 4交易复制系统。该程序适合专业交易员、信号服务商以及个人投资者使用，能够以高精度和低延迟将一个或多个信号源（Provider）的交易操作同步到一个或多个接收端（Client）。支持简单自动配置和高级手动设置。不会干扰手动或其他EA开的订单。完全在MT4本地运行，无需第三方服务器。

本产品自2008年开始开发，经过多年实际交易环境验证。

核心功能

  • 双模式：信号源（Provider）接收端（Client）

  • 自动发现 活跃信号源。

  • 为每个交易品种设置灵活的复制规则

  • 完整支持部分平仓操作。

  • 反向功能：多空互换。

  • 自动修正品种名称：适配不同经纪商。

  • 极低延迟：订单执行仅需毫秒级。

  • 支持多终端集群配置

应用场景

  • 多账户同步
    一个信号源和无限个接收端。

  • 信号聚合
    多个信号源和一个接收端。

目标用户

  • 管理客户资金的交易员。

  • 信号服务和套利系统。

  • 使用多终端的投资者。

  • 需要克隆交易到多个账户的算法交易者。


RS Trade Copier 设置指南

评分 2
RagneAu
46
RagneAu 2025.10.01 05:16 
 

A great system and a wonderful experience. Once test n will love n thrill. TQ for the support n efficiency

