RS Trade Copier

Soluzione professionale per la copia delle operazioni tra terminali.

RS Trade Copier è un sistema affidabile e versatile per copiare operazioni di trading tra terminali MetaTrader 4. Il programma è adatto sia ai trader esperti e ai servizi di segnali, sia agli investitori privati. Permette di trasferire segnali da uno o più fornitori a uno o più clienti con alta precisione e ritardi minimi. Supporta sia una configurazione automatica semplice che una configurazione manuale avanzata. Non interferisce con ordini aperti manualmente o da altri Expert Advisor. Tutte le operazioni avvengono localmente su MT4, senza server esterni.

In sviluppo dal 2008, il programma ha superato anni di perfezionamenti ed è utilizzato nel trading reale.

Caratteristiche principali

  • Due modalità: Fornitore e Cliente.

  • Rilevamento automatico dei fornitori attivi.

  • Regole flessibili di copia per ciascun simbolo.

  • Supporto completo per la chiusura parziale delle posizioni.

  • Inversione: possibilità di invertire le operazioni.

  • Correzione automatica dei simboli: adattamento automatico a diversi broker.

  • Ritardi minimi: esecuzione degli ordini in frazioni di secondo.

  • Supporto per configurazioni multi-terminali.

Esempi di utilizzo

  • Copia su più conti
    Un fornitore e un numero illimitato di clienti.

  • Aggregazione di segnali
    Diversi fornitori e un cliente.

Per chi è adatto?

  • Trader che gestiscono capitali di clienti.

  • Servizi di segnali e sistemi di arbitraggio.

  • Investitori che utilizzano più terminali.

  • Trader algoritmici che replicano operazioni su più conti.


Istruzioni per la configurazione di RS Trade Copier

#Tags: copiatore di operazioni, copia operazioni MT4, copia ordini Forex, duplicatore di conti, trading sociale, copy trading, mirror trading, terminale di copia operazioni, copiatore di segnali, copiatore di ordini MT4, copia automatica operazioni, copia segnali Forex, copiatore multi-account, copiatore a bassa latenza, copiatore per scalping, ripetitore di operazioni, duplicazione operazioni Forex, copier veloce, trading speculare, copier senza latenza, copy trades, social trading, social trade, mirror trade, trade copier, MT4 copier, forex copier, MetaTrader copier, order copier, fast copier, signal copier, Forex signals copier, multi-account copier, auto copy trading, zero latency copier, low latency copier, scalping copier, social trading copier, forex trade duplication, trade copying terminal, account duplicator, trade repeater.

Prodotti consigliati
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
Utilità
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol, and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so yo
VN Trade Panel II
Vyacheslav Nekipelov
4 (1)
Utilità
The new version of the trading panel, which now has the ability to separately close Buy and Sell orders, display targets for all orders on the chart, as well as the ability to use the panel to trade with brokers working on the FIFO rule. Also, the new version adds option buttons for separate management of open orders. It has a convenient visualized interface and intuitive control without a lot of additional tabs to which traders have to be distracted and switch their attention. Thanks to this,
Horizontal Ray Pro
Lukasz Kubisz
Utilità
Description: Please tick "Show object descriptions" in chart properties to enable hrays views That utility converts a trendline into a horizontal ray known as tool for drawing supply and demand zones. Simply create a trendline on a chart and once selected, it will get converted. Ray remains horizontal while dragging.  Quick ray plot: press "R" key to create horizontal ray. It will be snapped to the nearest OHLC value Further versions will be improved. For feature request please post new comm
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
Utilità
Program Overview: This program is a trading tool designed to monitor and analyze the 7 major currency pairs. It is a variant of a similar program used for tracking stock indices, but this version focuses on the seven major currency pairs. The program helps in identifying and calculating significant price movements (gaps) between the high and low prices of these currency pairs over a specified time frame. It then provides insights through comments and alerts based on the calculated gaps. Major Cu
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.75 (20)
Utilità
Questo è uno strumento multifunzionale: ha più da 66 funzioni, tra cui possiamo citare alcuni come: calcolatrice della dimensione del Lot, azione sui prezzi, rapporto R/R, gestore commerciale, zone di domanda e offerta Versione demo   |   Manuale d'uso   |   MT5 L'utilità non funziona nel tester di strategia: puoi scaricare la versione demo QUI per testare il prodotto. Se hai qualsiasi domanda / idea di miglioramento o anche nel caso di trovare un bug, ti prego di contattarmi appena possibile, e
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
ShvedSupDem Pro Buttons
Andrey Shvedov
Utilità
This panel is a part of the SupDem-Pro trading system and is used to search for the best opportunities for any available instruments. Which can be selected manually in the Market Watch (open it with CTRL + M). Using this trading panel in combination with ShvedSupDem-Pro_Zone allows to analyze multiple currency pairs with a single click. The panel allows to load any instruments from the Market Watch, from 6 major currency pairs up to all instruments (480). The indicator parameters Button Width -
JanosikFX Scalping Trade Panel
ROBERT URBANSKI
3.5 (2)
Utilità
The Best One Scalping Trade Panel functional manual trade panel with risk reward, auto SL by candle ( original solution), lot size calculation, one-click trading, scale in and out of trades (partial close),  Works with all symbols not just currency pairs, perfect works on DAX, NASDAQ, GOLD, ...... I earn every day during live stream on ZakopiecFX - join Me Risk by lot Risk by percent SL by points SL by Candle, Renko, RangeBar ( original solution) TP by point TP by Risk/Reward Auto Trailing by P
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicatori
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicatori
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Chart Trader
FX AutoTrader
Utilità
ChartTrader is a professional trading tool that every trader needs in their toolbox. It has been developed to work with the MT4 Platform. ChartTrader offers a number of options to make placing orders in the Forex market quick and easy. The GUI sits on the chart window so there is no need to navigate to separate windows when placing orders. The program allows you to set pending and instant orders. It has a built in risk management system, so every trade can risk a percentage or a fixed amount in
Tracing Spreads
Rustam Zaytsev
Utilità
Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
Auto Breakeven level
Makarii Gubaydullin
Utilità
Livelli automatici di break-even Utilizzando   questo   strumento ,   p uoi attivare lo spostamento automatico dello SL, quando il trade raggiunge un profitto desiderato.  Particolarmente   importante   per   i   trader   a   breve termine   .   È disponibile anche l'opzione offset: parte del profitto può essere protetta. Strumento multifunzione : 66+ funzioni, incluso questo strumento  |   Contattami  se hai domande  |   Versione MT5 Processo di attivazione della funzione automatica di break-e
BreakEven Grid Utility for MT4
Sergey Batudayev
Utilità
BreakEven Grid Utility for MT4 BreakEven Grid is a powerful utility for manual trade management on the MetaTrader 4 platform. It provides a convenient on-screen panel with buttons to help you manage your open positions with a single click.  Features: Set BE+Profit: Automatically sets Take Profit to breakeven + desired profit in pips or money. Close BUY/SELL: Instantly close all Buy or Sell orders for the current symbol. Close +$/-$/Old/New: Close only profitable, losing, oldest or newest tra
AnyChart MT4
Irek Gilmutdinov
Utilità
AnyChart is a multifunctional tool allowing you to work with non-standard charts in MetaTrader 4. It includes collector of ticks and generator of charts for trading (hst files) and testing (fxt files). Supported chart types are second, tick and renko ones. Settings Starting Date - start date for chart plotting. Ending Date - end date for chart plotting. Chart Type - chart type: Time - time chart, each bar contains a certain time interval; Tick - volume chart, each bar contains a certain number
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicatori
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicatori
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Imposta automaticamente livelli precisi di TP e SL su qualsiasi ordine ️ Compatibile con tutti i simboli e gli EA, filtrabile per simbolo o magic number Questo Expert Advisor consente di impostare Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) utilizzando valori di prezzo esatti (es: 1.12345 su EURUSD). Nessun pip o punto — solo controllo preciso e mirato su tutti gli ordini, anche con filtri per simbolo o numero magico. Funzionalità principali:
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
SSL Hybrid MT4
Rashed Samir
Indicatori
This indicator is the mql4 version of the   SSLHybrid   indicator. MT5 Version Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/rashedsamir/seller Description of TradingView version: This script is designed for the NNFX Method, so it is recommended for Daily charts only. Tried to implement a few VP NNFX Rules This script has a SSL / Baseline (you can choose between the SSL or MA), a secondary SSL for continiuation trades and a third SSL for exit trades. Alerts added for Baseline entries, SSL2
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicatori
Daily Candle Predictor è un indicatore che prevede il prezzo di chiusura di una candela. L'indicatore è destinato principalmente all'uso sui grafici D1. Questo indicatore è adatto sia per il trading forex tradizionale che per il trading di opzioni binarie. L'indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o può fungere da aggiunta al sistema di trading esistente. Questo indicatore analizza la candela corrente, calcolando alcuni fattori di forza all'interno del corpo della cande
Semi Auto Recovery Zone
Sirinya Pakkaman
5 (1)
Utilità
Details of each condition Type 1. Set no use Hedging Martingale, to open the order by yourself only through the push button. TP and SL follow setting. Set Setting_Hedging =false;     Use_Signal =false;  Type 2. Semi Auto Recovery Zone You have to open the order by yourself only through the push button. If in the wrong direction and Set true on Hedging Martingale, EA will fix the order with the zone system by use Hedging Martingale Set Setting_Hedging =true;     Use_Signal =false;  Type 3. Use
TakeProfit Catcher
Mikhail Kontsevoy
Utilità
It is so very disappointing when the price does not have enough points to achieve Take Profit and makes a reversal. This EA sets virtual levels near the TakeProfit levels. This EA sets virtual levels next to TakeProfit orders. If these levels are reached by price, breakeven or trailing stop is applied for an order. Features This EA does not set new orders. The aim of this EA is to manage stop losses of existing orders that are set by another EA or manually (magic number equals 0). For correct w
Trade Auto Close
Makarii Gubaydullin
Utilità
Chiusura automatica trade: a tempo, o trigger di Profitto / Perdita Con questa utility, puoi automatizzare la chiusura dei trade in base a una determinata condizione. Utility multifunzione : 66+ funzioni, inclusa questo strumento  |   Contattami  se hai domande  |   Versione MT5 Per attivare la Chiusura Automatica, è necessario impostare i seguenti parametri (nel pannello): 1. Simbolo   a cui verrà applicata la funzione: per un   [Symbol]   specifico / o per   [ALL]   tutti i simboli. 2.   Cond
Master scalping M1
Nataliia Marchuk
Indicatori
Master Scalping M1 è un indicatore innovativo che utilizza un algoritmo per determinare il trend in modo rapido e preciso. L'indicatore calcola il tempo di apertura e chiusura delle posizioni, gli algoritmi dell'indicatore consentono di trovare i momenti ideali per entrare in un trade (acquistare o vendere un asset), il che aumenta il successo delle transazioni per la maggior parte dei trader. Vantaggi dell'indicatore: Facile da usare, non sovraccarica il grafico con informazioni inutili. Può es
AutoOrderModifyEAPro
Hajime Tsuro
Utilità
AutoOrderModifyEAPro: A Vital Aid for Forex Traders, Both Manual and System-based Catering to the diverse needs of forex traders, whether engaged in manual or system-based trading, AutoOrderModifyEAPro emerges as a pivotal tool in this intricate landscape. The tool's efficacy is most evident in scenarios such as: Enhancing EA Strategies: Addressing the common dilemma of lacking Trailing and/or Break Even mechanisms in otherwise promising EAs. Streamlining Position Management: Overcoming the hass
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilità
Now, you have your very own   PROP FIRM AUTO-CLOSER   program! Once your account target or drawdown hits, all open orders will close automatically. ========================================== INPUTS: Account target (exact amount):   Put the exact account target. Once the equity hits your specied account balance target, all open orders will close. Make sure to add some buffer to consider slippage. Use fixed value or dynamic value:   Choose whether you will need a fixed value or dynamic value for
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicatori
L'indicatore costruisce le quotazioni attuali, che possono essere confrontate con quelle storiche e su questa base fanno una previsione del movimento dei prezzi. L'indicatore ha un campo di testo per una rapida navigazione fino alla data desiderata. Opzioni: Simbolo - selezione del simbolo che visualizzerà l'indicatore; SymbolPeriod - selezione del periodo da cui l'indicatore prenderà i dati; IndicatorColor - colore dell'indicatore; HorisontalShift - spostamento delle virgolette disegnate d
Granite Anvil NQ MT4
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicatori
Professional Cumulative Delta & Volume Median Indicator Track   real buying/selling pressure   with this powerful volume analysis tool. The   Volume Compare Indicator   combines   Cumulative Delta   and   Volume Medians   to help you identify institutional activity, imbalances, and potential reversals. Key Features:   Cumulative Delta Histogram   – Visualizes net buying vs. selling volume in real-time.   Buy/Sell Volume Medians   – Horizontal lines showing average buy & sell volume lev
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.44 (187)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (6)
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilità
Il MT4 to Telegram Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali a Telegram, trasformando il tuo account in un fornitore di segnali. Il formato dei messaggi è completamente personalizzabile! Tuttavia, per un uso semplice, puoi anche optare per un modello predefinito e abilitare o disabilitare parti specifiche del messaggio. [ Dimostrativo ]  [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (88)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Utilità
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilità
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilità
Visualizza immediatamente la cronologia delle tue operazioni chiuse per giorno e settimana, le tue operazioni aperte correnti e l'esposizione forex su un grafico! Utilizza la mappa di calore per identificare le operazioni redditizie e dove si trova il tuo drawdown attuale all'interno del tuo portafoglio di trading. Pulsanti di chiusura rapida Utilizza i pulsanti di chiusura rapida per chiudere ogni operazione su un singolo simbolo, chiudere singole operazioni per intero o ottenere profitti o p
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilità
Strumento di supporto al trading: questo tipo di strumento di supporto al trading ti aiuterà a calcolare la media delle tue posizioni precedentemente non redditizie utilizzando due tecniche: media standard copertura con successiva apertura di posizioni in base all'andamento L'utility permette   di gestire contemporaneamente diverse posizioni aperte in direzioni diverse, sia per l'acquisto che per la vendita. Ad esempio, se hai aperto una posizione per la vendita e la seconda per l'acquisto, entr
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilità
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilità
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Utilità
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
GRID Manual v02
Clim Fandeev
Utilità
Grid robot that maintains every open position opened by the trader. The buttons on the screen are used for opening the initial trade. The yellow labels display the price of total breakeven for each grid. The light blue labels display the level of total take profit for orders of each grid. The take profit is virtual. With each subsequent opened order the take profit of the grid is adjusted to get the total profit in the sum of the profit of the initial order, regardless of the size of all lots in
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilità
Easy Trade – Gestione Operativa Intelligente, Semplice e Potente Easy Trade è la soluzione tutto-in-uno per la gestione delle operazioni su MetaTrader, ideale per chi desidera mantenere il rischio sotto controllo e garantire un’esecuzione fluida. Progettato da zero con il feedback reale dei trader, Easy Trade rende semplice eseguire, monitorare e gestire operazioni su più simboli – senza complicare il tuo flusso di lavoro. Che tu faccia scalping manuale o gestisca un piccolo portafoglio di str
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (24)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 4. Suppo
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilità
Fai trading automaticamente su zone di supporto e resistenza o di domanda e offerta una volta identificate le aree chiave da cui vuoi fare trading. Questo EA ti consente di disegnare zone di acquisto e vendita con un solo clic e poi posizionarle esattamente dove ti aspetti che il prezzo cambi. L'EA monitora quindi quelle zone e farà trading automaticamente in base all'azione del prezzo che specifichi per le zone. Una volta che il trading iniziale è stato eseguito, l'EA uscirà in profitto nella
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilità
Copy Master MT4       è uno strumento di copia delle transazioni per i terminali MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Supporta la copia in entrambe le direzioni: da MT4 a MT5, da MT5 a MT4, nonché tra conti dello stesso tipo MT4 a MT4. Per funzionare correttamente, tutti i terminali devono essere in esecuzione sullo stesso PC o VPS. [   DEMO   ] [   Istruzioni   ] Per la copia su MetaTrader 4, una versione separata —       Copy Master MT5       - è obbligatorio. Caratteristiche principali: Modalità di c
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Utilizzando il nostro pannello di trading, puoi fare trading con un clic dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. Calcoli automatici di parametri e funzioni che semplificano la vita di un trader e lo aiutano a condurre le proprie attività di trading in modo molto più rapido e conveniente. Suggerimenti gra
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
Utilità
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT4 accounts only. For MT5 accounts, you must use Auto Trade Copier for MT5 . Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fre
Altri dall’autore
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore, expert advisor e script. È facile utilizzarli proprio come nei grafici standard. A differenza degli strumenti s
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore e Expert Advisor con supporto per simboli personalizzati. Lavorare con loro è comodo quanto operare sui grafici
Tick Volume Chart
Boris Sedov
4.33 (3)
Utilità
Tick Volume Chart — fixed volume bars for MetaTrader 4. The tool creates charts on which each candle has a fixed tick volume. Data sampling is carried out not by time but by the tick volume. Each bar contains a given (fixed) tick volume. Tick volume can be adjusted by changing the value of the Volume parameter. You can apply indicators, Expert Advisors and scripts to the tick chart. You get a fully functional chart, on which you can work just as well as on a regular chart. In the process of work
RenkoChart
Boris Sedov
5 (1)
Utilità
Renko Chart — opens renko charts for MetaTrader 4. Renko charts can be created using this utility with all bars being in the form of Renko "bricks". All bars on the renko chart are the same size, which can be changed to get the desired chart. You can add indicators, EAs and scripts to the resulting chart. You get the completely operational chart which can be processed just like a regular one. The Renko Chart utility is not only history based, but also builds online. At the same time, the data is
Quick Trade Manager
Boris Sedov
5 (5)
Utilità
Quick Trade Manager (QTM) è uno strumento comodo e intuitivo per il trading rapido sul grafico MT5. QTM amplia le possibilità di trading rapido direttamente sul grafico, rendendo ancora più comodo il trading con un solo clic. È disponibile il calcolo automatico del volume della posizione in base alla percentuale di rischio impostata per ogni operazione. È pienamente supportato qualsiasi simbolo personalizzato (sintetico). Ad esempio, QTM può essere utilizzato per fare trading su un grafico a sec
FREE
Range Bar Chart
Boris Sedov
4 (4)
Utilità
Range Bar Chart — opens range bar charts for MetaTrader 4. The utility allows you to create charts of range bars on which all candlesticks are the same size and may have shadows. Data on the range bar chart are distributed by the bar size, rather than by the time. Each bar represents the price movement instead of time period. It works simple – the bar is not drawn as long as the price does not move. You can add indicators, EAs and scripts to the resulting chart. You get the completely operationa
Exact Countdown Timer
Boris Sedov
Utilità
Exact Countdown Timer — shows the remaining time before the current bar closes and a new bar forms. A fast and exact countdown timer will help you find the best moment to open a position. For example, it can be used on a seconds chart built using the Seconds Chart utility. Inputs Base corner — the chart corner to which an timer Is attached. X distance — the horizontal distance from the chart corner. Y distance — the vertical distance from the chart corner. Text font — font name Font size — font
FREE
Tick Database
Boris Sedov
Utilità
Tick Database — export of tick database from MT5 terminal to MT4. The utility provides access to the tick database in real time. This is necessary to generate synthetic charts in the MT4 terminal, which initially does not provide for loading a tick database. For example, you can organize permanent access to the tick database for the Seconds Chart utility. If the opening time of the last candle in the terminals is different, then you need to specify the time offset in hours. Example We open M1 ch
FREE
Exact Time
Boris Sedov
Utilità
Exact Time — detailed time on the seconds chart. The utility shows the opening time of the selected candle. This is necessary when working with seconds charts. For example, it can be used on a seconds chart built using the Seconds Chart utility. Inputs Base corner — the chart corner to which an object Is attached. X distance — the horizontal distance from the chart corner. Y distance — the vertical distance from the chart corner. Text font — font name Font size — font size Color — text color
FREE
Chart Service
Boris Sedov
Utilità
Chart Service — improving the charts of the custom symbol. The service shows trading levels on the chart of a custom symbol. For example, it can be used when working on a seconds chart built using the Seconds Chart utility. Unlike Expert Advisors, indicators and scripts, services are not linked to a specific chart. Such applications run in the background and are launched automatically when the terminal is started (if they were previously launched). Use the Navigator to manage services. Services
FREE
Dashboard Premium
Boris Sedov
5 (1)
Utilità
The programmable signal panel analyzes the charts of all available symbols and timeframes and sends a notification about the appearance of a trading signal. You can program all the necessary signals using the free binding indicator "Signal Collection". The binding   indicator is provided with open source code. Thus, it is possible to program all the necessary signals for subsequent use in conjunction with the signal panel. The signal panel can not only analyze charts, but also manage these chart
FREE
DigitalFilterA
Boris Sedov
5 (5)
Indicatori
The algorithm of this indicator is based on a high-performance digital filter. The unique digital filtering algorithm allows receiving timely trading signals and estimating the current situation objectively while conducting technical analysis. The indicator is effective on small and big timeframes. Unlike common classic indicators, digital filtering method can significantly reduce the phase lag, which in turn allows obtaining a clear signal earlier than when using other indicators.
TickChart
Boris Sedov
5 (1)
Utilità
Tick Chart — full-featured chart for MetaTrader 4. A utility for creating and working with a tick chart in the MetaTrader 4 terminal. You can create a tick chart that works exactly the same as a regular chart. You can apply indicators, Expert Advisors and scripts to the tick chart. You get a fully functional tick chart on which you can work just as well as on a regular chart. You can enable the output of the Ask price data. The data are generated in the form of the upper shadow of a tick bar. Fr
EXP DFA
Boris Sedov
Experts
This Expert Advisor can work in three different modes, which can be configured by changing the input parameters. The Expert Advisor performs trading operations based on the signals of the built-in indicator "Digital Filter A". The algorithm of this indicator is based on a highly efficient digital filter. The indicator resembles a moving average, but has one significant difference — the digital filtering algorithm. This algorithm is based on a mathematical model of a digital filter with adaptive
Ilan Dynamic Pro
Boris Sedov
4 (6)
Experts
Ilan Dynamic Pro: A New Level of Algorithmic Trading Ilan Dynamic Pro is a unique modification of the popular Ilan 1.6 Dynamic Expert Advisor, which has earned the trust of traders worldwide. At the core of the advisor lies a proven position averaging algorithm, allowing a series of unidirectional orders to be closed at a common TakeProfit level. However, in this version, everything has been taken to a new level. The entire code has been written from scratch, and the analytical block has been co
Ilan Dynamic Premium
Boris Sedov
5 (3)
Experts
This Expert Advisor is based on the "Ilan 1.6 Dynamic" Advisor with full preservation of the idea and input parameters. The "Ilan 1.6 Dynamic" advisor is the predecessor of all Ilans and the most recognizable Martingale method Forex advisor. The number of titles given to this development can hardly be counted. In fact, the Advisor uses a simple trading strategy based on two standard technical indicators - RSI (Relative Strength Index) and CCI (Commodity Channel Index) . The first one is used to
Filtro:
Wooo7o9klW
48
Wooo7o9klW 2025.08.08 09:33 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Boris Sedov
10093
Risposta dello sviluppatore Boris Sedov 2025.08.08 09:48
Thank you so much for your feedback! I’m thrilled to hear you enjoyed the setup process, the dark theme, and the pop-up tips. It’s great to know my efforts to make the interface intuitive and user-friendly are making a difference. I hope you enjoy using RS Trade Copier, and I wish you successful trading!
Rispondi alla recensione