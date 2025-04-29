RS Trade Copier
- Utilità
- Boris Sedov
- Versione: 8.7
- Aggiornato: 8 agosto 2025
- Attivazioni: 20
Soluzione professionale per la copia delle operazioni tra terminali.
RS Trade Copier è un sistema affidabile e versatile per copiare operazioni di trading tra terminali MetaTrader 4. Il programma è adatto sia ai trader esperti e ai servizi di segnali, sia agli investitori privati. Permette di trasferire segnali da uno o più fornitori a uno o più clienti con alta precisione e ritardi minimi. Supporta sia una configurazione automatica semplice che una configurazione manuale avanzata. Non interferisce con ordini aperti manualmente o da altri Expert Advisor. Tutte le operazioni avvengono localmente su MT4, senza server esterni.
In sviluppo dal 2008, il programma ha superato anni di perfezionamenti ed è utilizzato nel trading reale.
Caratteristiche principali
-
Due modalità: Fornitore e Cliente.
-
Rilevamento automatico dei fornitori attivi.
-
Regole flessibili di copia per ciascun simbolo.
-
Supporto completo per la chiusura parziale delle posizioni.
-
Inversione: possibilità di invertire le operazioni.
-
Correzione automatica dei simboli: adattamento automatico a diversi broker.
-
Ritardi minimi: esecuzione degli ordini in frazioni di secondo.
-
Supporto per configurazioni multi-terminali.
Esempi di utilizzo
-
Copia su più conti
Un fornitore e un numero illimitato di clienti.
-
Aggregazione di segnali
Diversi fornitori e un cliente.
Per chi è adatto?
-
Trader che gestiscono capitali di clienti.
-
Servizi di segnali e sistemi di arbitraggio.
-
Investitori che utilizzano più terminali.
-
Trader algoritmici che replicano operazioni su più conti.
Istruzioni per la configurazione di RS Trade Copier
