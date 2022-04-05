AutoPilot Easy Panel

Autopilot Easy Panel: Das Wichtigste für effektiven Handel

Das Autopilot Easy Panel wurde entwickelt, um Ihren Handel zu vereinfachen. Es ist das ideale Tool für Händler, die ihre Effizienz steigern wollen, ohne sich in komplexen Funktionen zu verlieren. Es wurde von Marktexperten entwickelt und bietet Ihnen die wichtigsten Tools für eine optimale Verwaltung Ihres Geldes und Ihrer Positionen. Eine sorgfältig ausgearbeitete Benutzerführung und eine intuitive Schnittstelle ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Ihre Trades.

Hauptmerkmale:

  • Visuelle Handelsvorbereitung mit Risk-Reward-Tool
  • Automatische Losgrößenberechnung auf Basis von Risiko und Stop-Loss-Abstand
  • Überwachung und Ausstieg bei maximalem Drawdown (unverzichtbare Funktion für die Überwachung von Herausforderungen oder finanzierten Konten von Prop-Firmen).
  • Schaltfläche zum Stornieren von Aufträgen, automatische Schließung nach Typ (KAUFEN oder VERKAUFEN), Verschieben zum Breakeven.
  • Ausstieg bei Gewinn, Verlust und Prozentsatz.
  • Zwei einstellbare Risiken, die es Ihnen ermöglichen, die beste Option zu wählen, bevor Sie den Handel auf der Grundlage der Marktchancen und/oder der Volatilität abschicken
  • Gewinnstatistiken über 5 Perioden


    • Autopilot Easy Panel bedeutet das Ende von mühsamen Berechnungen und Beurteilungsfehlern.
    Gewinnen Sie Gelassenheit und Effizienz mit diesem unverzichtbaren Werkzeug für jeden Trader.

    Profitieren Sie jetzt von unserem speziellen Einführungsangebot von $30!

