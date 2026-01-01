Local Trade Copier

Local Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool, das für das effiziente Kopieren von Trades zwischen Konten imlokalen Modus entwickelt wurde. Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus weniger als 1 Sekunde dauert.

MT5-Version

MT5 Vollversion (Lokal & Remote)

MT4 Vollversion (Lokal & Remote)

Der lokale Modus bezieht sich darauf, dass beide MetaTrader-Plattformen auf demselben System installiert sind.

  • Er unterstützt Auftragsänderungen, Pending Orders und Trailing Stop.
  • Sie können sogar Trades rückgängig machen oder dieOrdergröße auf dem Slave-Konto anpassen.

Hauptmerkmale:

  • Maximales Tages- und Gesamtgewinn-/Verlustmanagement: Automatische Beendigung des Handels, sobald vordefinierte Grenzen erreicht sind.
  • Fortgeschrittener Nachrichtenfilter: Enthält einen fortgeschrittenen Nachrichtenfilter, um den Handel während aufsehenerregender Nachrichten zu vermeiden.
  • Manueller Kopiermodus: Manuelles Platzieren von Aufträgen über eine Tastatursimulation.
  • Plattformübergreifende Unterstützung: Kopieren von Trades von MT4 auf MT4- und MT5-Konten .
  • Unbegrenzte Anzahl von Slaves: Keine Beschränkungen für die Anzahl der Slave-Konten.
  • Vollständige Handelsspiegelung: Unterstützt Ordereröffnungen, -änderungen, -schließungen und Trailing-Stop-Funktionen.
  • Hochgeschwindigkeits-Ausführung: Ultraschnelles Kopieren von Trades mit minimaler Latenzzeit.
  • Sicher & Zuverlässig: Entwickelt für professionelle Trader und Signalanbieter.

Hauptmerkmale eines Stealth Copy Trade Systems für PROP

  • Manuelle Handelsausführung (simuliert)
  • Zufallsgesteuerte Ausführungsverzögerung
  • Selektives Kopieren von Trades (z.B. Überspringen von 5-10% der Trades nach dem Zufallsprinzip)
  • Anpassbare Lotgröße, SL/TP unabhängig von der Quelle
  • Kein nachvollziehbarer Expert Advisor Name oder Kommentare
  • Unsichtbares Logging oder natürliche Log-Ausgaben (kein Druck-Spam)
  • Variation des Order-Timings zur Vermeidung von Mustererkennung
  • Volle Kontrolle über die Handelsrichtung (normal oder umgekehrt)

Perfekt für Prop-Firmen, Fondsmanager, Kundenbetreuer und alle, die mehrere Konten mit Präzision und Leichtigkeit verwalten möchten.

Wie wird es verwendet?

Die Verwendung des Tools ist einfach. Führen Sie es einfach im Master-Modus auf dem Master-Konto und im Slave-Modus auf dem Slave-Konto aus und geben Sie dann die Nummer des Master-Kontos in das Slave-Konto ein.

Free version of the tool specifically for the slave account (MT5 and MT4):

MT5 Version: ( Mit manueller Handelsausführung (simuliert) Option)
MT4 Version: (Mit manueller Handelsausführung (simuliert) Option)

Um die kostenlose Version mit zusätzlichen Funktionen zu erhalten, hinterlassen Sie bitte nach dem Kauf eine Nachricht im Kommentarbereich. Bitte beachten Sie, dass die gekaufte Version allein verwendet werden kann.

Kostenlose Test-Demoversion: https://www.mql5.com/en/market/product/136982
Einige neue Funktionen (Nachrichtenfilter, Aktienmanagement, manueller Kopiermodus usw.) sind in der Testversion möglicherweise nicht verfügbar.

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
 Kontaktinformationen:

Telegram (Siehe Profil)

https://www.mql5.com/en/users/Rashedsamir/messages



