NNFX Tool
- Utilitys
- Nguyen Thi Kieu Oanh
- Version: 1.1
NNFX TOOL - Das unverzichtbare Order Management Tool für den modernen Trader
Ein "kleiner, aber feiner" EA, der entwickelt wurde, um Ihren Handelsablauf zu optimieren:
-
Hohe Leistung: Leichter und dennoch leistungsstarker Betrieb, der eine präzise und effiziente Orderausführung gewährleistet.
-
Vielseitig: Perfekt für Anhänger der NNFX-Methode, dabei unglaublich benutzerfreundlich für Anfänger und anspruchsvoll genug für Profi-Trader.
-
⭐ BESONDERE FEATURE - Mobile Trading-Unterstützung: Setzt automatisch sofortigen Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) für schwebende Orders oder manuelle Trades, die über das Mobiltelefon platziert werden. Machen Sie sich keine Sorgen mehr über das Risiko, wenn Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sitzen.
