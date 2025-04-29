RS Trade Copier

5

터미널 간 거래 복사를 위한 전문적인 솔루션.

RS Trade Copier는 MetaTrader 4 터미널 간 거래 신호를 복사하는 안정적이고 유연한 시스템입니다. 이 프로그램은 경험 많은 트레이더, 신호 서비스, 개인 투자자 모두에게 적합합니다. 하나 또는 여러 공급자(provider)로부터 하나 또는 여러 클라이언트(client)로 신호를 정확하게 전송하며 지연 시간을 최소화합니다. 간단한 자동 설정부터 고급 수동 구성까지 지원합니다. 수동 또는 다른 EA로 열린 주문에 간섭하지 않음. 모든 작업이 MT4 내부에서 로컬로 처리되며 외부 서버 의존성 없음.

2008년부터 개발되어 오랜 기간 테스트를 거쳤으며 실제 거래에서 사용되고 있습니다.

주요 기능

  • 두 가지 모드: 공급자(Provider)클라이언트(Client).

  • 자동 공급자 감지 기능.

  • 각 심볼에 대한 유연한 복사 규칙.

  • 부분 청산 완벽 지원.

  • 역방향 복사 기능: 거래 반전 가능.

  • 심볼 자동 조정: 다른 브로커에 자동 적응.

  • 최소 지연: 거래 실행 시간 단축.

  • 다중 터미널 구성 지원.

사용 예시

  • 여러 계정에 복사
    한 개의 공급자와 무제한 클라이언트.

  • 신호 통합
    여러 공급자와 한 개의 클라이언트.

대상 사용자

  • 고객 자산을 관리하는 트레이더.

  • 신호 서비스 및 차익 거래 시스템.

  • 여러 터미널을 사용하는 투자자.

  • 여러 계정에 거래를 복제하는 알고리즘 트레이더.


RS Trade Copier 설정 안내서

리뷰 2
RagneAu
46
RagneAu 2025.10.01 05:16 
 

A great system and a wonderful experience. Once test n will love n thrill. TQ for the support n efficiency

