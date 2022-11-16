Laser Sight Pro MT4

Laservisier

Backtest und optimiere mit News :D

Eine Kombination aus 5 Strategien in einem Paket.

1. Schmerz & Gewinn ~ 2019

2. Hörbarer Scalper ~ 2019

3. Intelligentes Forex-System ~ 2022

4. Wellen ~ 2021

5. WicksOff ~2021

Pending Position Strategy (PPS) und ein fortschrittlicher sensibler Algorithmus.

Laser- ein eingebautes "Spike-Algorithmus-System" neben wenigen Kombinationen aus eingebauten benutzerdefinierten Indikatoren und Strategieanalysen wie:

1. Trendlinienanalyse-Eintrag.

2. Unterstützungs- und Widerstandsstufen,

3. Volatilitätsanalyse.

4. Ewaves-Analyse.

5. Seitwärtsmarkterkennung.

6. Erkennung von Trendmärkten.

7. Steigungsabweichung und Begrenzung.

Kontakt – t.me/ask4abusaidu

WARNUNG --->> LESEN SIE ALLE DETAILS SORGFÄLTIG DURCH

                --->> Standardeinstellung nicht verwenden.

SET-DATEI SIND IM KOMMENTARFELD VERFÜGBAR.

Risikowarnung:

Seien Sie sich vor dem Kauf von LASER SIGHT PRO der damit verbundenen Risiken bewusst.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Rentabilität (EA könnte auch Verluste machen).

Die gezeigten Backtests (z. B. in Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, aber daher können die Ergebnisse nicht auf den Live-Handel übertragen werden.

Diese Strategie verwendet immer einen Stop-Loss, aber die Ausführung des SL hängt immer noch von Ihrem Broker ab.



SIGNAL

1. Handelstyp.

Pip-Offset – Stop-Order-Offset.
2. Hauptsignal.

Einmal pro Serie – Eine Serie pro Signal.
Seriensignal -- Serien-pro-Signal-Reset.
3. Signalanalyse.

S1-Reverse – Der Handel wird auf der Rückseite platziert.

S2-Direct – Der Handel wird auf Direct platziert.

Kontinuierliche Eingabe – Trades werden fortlaufend platziert.

Analyse – Analysetyp.
Signalabweichung – Empfindliche Abweichung.
Volatilitätssignal – Volatilitätsverhältnis von allen eingebauten Indikatoren.
Filterabweichung – Abweichung von allen eingebauten Indikatoren.
Filterverschiebung - Verschiebung.
MERKMALE

Codes sind für Backtests und Optimierungen mit Blitzgeschwindigkeit optimiert.

Mit 99,9 Tickdaten,

Fühlen Sie sich frei, für das am besten geeignete Set zu optimieren.

Geldverwaltungen.


1. Los oder Risiko %. Wenn Auto_MM falsch ist, wird Fixed LotSize verwendet.

Use_AutoMM – Option zur Verwendung von AutoMM.
Risikoprozent -- Risikoprozent.
FixedLot - Festes zu verwendendes Lot.
2. Nächster entsprechender Auftrag.
Lot-Exponent – ​​LotSize-Multiplikator der gesamten Trades.
Distance Dev – Abstand von der letzten entsprechenden Bestellung.
Einschränkungen.

1. Höchstwerte.


MaxSpread --
Schlupf --
2. Feste TP & SL.

TakeProfit --
StopLoss --
2x Schleppfunktion.


1. Hrec.

Hrec_T_Start -
Hrec_T_Stop -
Hrec_T_Step -
2. Empf.

Schleppstart -
TrailingStop -
TrailingStep -

Zeit-, Sitzungs- und Nachrichtenfilter.

Hinweis: Zeit- und Sitzungsfilter beeinträchtigen andere Funktionen nicht, außer dass Trades nicht platziert werden

3x eingebaute Zeit- und Sitzungssteuerung

1. Globaler Zeitfilter.

Use_Time – Aktivieren oder deaktivieren
StartTrade - Wann anfangen
EndTrade - Wann endet
2. Zeitfilter pro Tag.

Startzeit_
StartEndzeit_
3. Sitzungshändler.

Wählen Sie Zeit – GMT-Zeit, Ortszeit oder Serverzeit.
Asien verwenden? - Trade In Asia-Sitzung.
Verwenden Sie London - Trade in London Session.
Verwenden Sie NewYork - Trade in NewYork Session.
3. Nachrichtenfilter.




Nachrichtenfilter verwenden - Nachrichten aktivieren oder deaktivieren.
Nachrichtenfiltertyp - Handeln Sie während der Nachrichten oder außerhalb der Nachrichten.
Niedrige Nachrichten aktivieren ::
Mediennachrichten aktivieren ::
High News aktivieren ::


