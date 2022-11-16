Laser Sight Pro MT4
- Эксперты
- Abubakar Abu Saidu
- Версия: 18.4
- Обновлено: 28 ноября 2022
- Активации: 5
Лазерный прицел
BackTest и оптимизация с помощью новостей :D
Сочетание 5 стратегий в одном Паке.
1. Боль и прибыль ~ 2019
2. Звуковой скальпер ~ 2019
3. Система Smart Forex ~ 2022 г.
4. Волны ~ 2021
5. ВиксОфф ~ 2021 г.
Стратегия отложенной позиции (PPS) и расширенный чувствительный алгоритм.
Laser - встроенная «система алгоритмов шипов» наряду с несколькими комбинациями встроенных пользовательских индикаторов и анализа стратегии, таких как:
1. Запись анализа линии тренда.
2. Уровни поддержки и сопротивления,
3. Анализ волатильности.
4. Анализ волн.
5. Обнаружение бокового рынка.
6. Обнаружение тенденций рынка.
7. Отклонение и ограничение уклона.
ВНИМАНИЕ --->> ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ДЕТАЛИ
--->> Не использовать настройку по умолчанию.
УСТАНОВИТЬ ФАЙЛ ДОСТУПЕН В КОММЕНТАРИИ.
Предупреждение о рисках:
Перед покупкой LASER SIGHT PRO помните о связанных с этим рисках.
Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности (EA также может понести убытки).
Показанные бэк-тесты (например, на скриншотах) оптимизированы для поиска наилучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.
Эта стратегия всегда будет использовать стоп-лосс, но выполнение SL зависит от вашего брокера.
СИГНАЛ
1. Тип торговли.
Смещение пункта -- Смещение стоп-ордера.
2. Основной сигнал.
Один раз на серию -- Одна серия на сигнал.
Серийный сигнал -- Серийный сброс сигнала.
3. Анализ сигналов.
S1-Reverse -- Сделка размещается на реверсе.
S2-Direct -- Сделки размещаются в Директе.
Непрерывный вход -- сделки размещаются по количеству.
Анализ -- Тип анализа.
Отклонение сигнала -- чувствительное отклонение.
Сигнал волатильности - коэффициент волатильности от всех встроенных индикаторов.
Отклонение фильтра -- отклонение от всех встроенных индикаторов.
Сдвиг фильтра -- Сдвиг.
ОСОБЕННОСТИ
Коды оптимизированы для молниеносных бэктестов и оптимизаций.
С данными 99,9 тика,
Не стесняйтесь оптимизировать для наиболее подходящего набора.
Управление деньгами.
1. Лот или риск %. Если Auto_MM имеет значение false, будет использоваться фиксированный размер лота.
Use_AutoMM -- возможность использовать AutoMM.
Процент риска -- Процент риска.
FixedLot -- Фиксированный лот для использования.
2. Следующий соответствующий заказ.
Экспонента лота -- множитель LotSize от общего количества сделок.
Distance Dev -- Расстояние от последнего соответствующего заказа.
Ограничения.
1. Максимумы.
Максимальное распространение --
Проскальзывание --
2. Фиксированные TP и SL.
Тейк-профит --
Остановить убыток --
2-кратная функция трейлинга.
1. Грек.
Hrec_T_Start -
Hrec_T_Stop -
Hrec_T_Step -
2. Рек.
ТрейлингСтарт -
Трейлинг-стоп -
TrailingStep -
Фильтр времени, сеанса и новостей.
Примечание. Фильтр времени и сеанса не мешает другим функциям, за исключением того, что сделки не будут размещены.
3-кратное встроенное управление временем и сеансом
1. Глобальный фильтр времени.
Use_Time — включить или отключить
StartTrade - Когда начинать
EndTrade - Когда заканчивать
2. Фильтр времени по дням.
Время начала_
StartEndTime_
3. Сессионный трейдер.
Выберите время — время по Гринвичу, местное время или время сервера.
Использовать Азию? - Торговая сессия в Азии.
Используйте London - Trade in London Session.
Используйте NewYork — торгуйте в NewYork Session.
3. Фильтр новостей.
Используйте фильтр новостей - включите или отключите новости.
Тип фильтра новостей - Торговать во время новостей или вне новостей.
Включить низкие новости ::
Включить средние новости ::
Включить высокие новости ::
Событие перед новостями - Событие перед новостями в минутах.
Событие после новостей - Событие после новостей в минутах.
Пользователь не оставил комментарий к оценке