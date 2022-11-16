Laser Sight Pro MT4

Лазерный прицел





BackTest и оптимизация с помощью новостей :D





Сочетание 5 стратегий в одном Паке.





1. Боль и прибыль ~ 2019





2. Звуковой скальпер ~ 2019





3. Система Smart Forex ~ 2022 г.





4. Волны ~ 2021





5. ВиксОфф ~ 2021 г.





Стратегия отложенной позиции (PPS) и расширенный чувствительный алгоритм.





Laser - встроенная «система алгоритмов шипов» наряду с несколькими комбинациями встроенных пользовательских индикаторов и анализа стратегии, таких как:





1. Запись анализа линии тренда.





2. Уровни поддержки и сопротивления,





3. Анализ волатильности.





4. Анализ волн.





5. Обнаружение бокового рынка.





6. Обнаружение тенденций рынка.





7. Отклонение и ограничение уклона.





Связаться - t.me/ask4abusaidu





ВНИМАНИЕ --->> ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ДЕТАЛИ





--->> Не использовать настройку по умолчанию.





УСТАНОВИТЬ ФАЙЛ ДОСТУПЕН В КОММЕНТАРИИ.





Предупреждение о рисках:





Перед покупкой LASER SIGHT PRO помните о связанных с этим рисках.





Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности (EA также может понести убытки).





Показанные бэк-тесты (например, на скриншотах) оптимизированы для поиска наилучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.





Эта стратегия всегда будет использовать стоп-лосс, но выполнение SL зависит от вашего брокера.













СИГНАЛ





1. Тип торговли.





Смещение пункта -- Смещение стоп-ордера.

2. Основной сигнал.





Один раз на серию -- Одна серия на сигнал.

Серийный сигнал -- Серийный сброс сигнала.

3. Анализ сигналов.





S1-Reverse -- Сделка размещается на реверсе.





S2-Direct -- Сделки размещаются в Директе.





Непрерывный вход -- сделки размещаются по количеству.





Анализ -- Тип анализа.

Отклонение сигнала -- чувствительное отклонение.

Сигнал волатильности - коэффициент волатильности от всех встроенных индикаторов.

Отклонение фильтра -- отклонение от всех встроенных индикаторов.

Сдвиг фильтра -- Сдвиг.

ОСОБЕННОСТИ





Коды оптимизированы для молниеносных бэктестов и оптимизаций.





С данными 99,9 тика,





Не стесняйтесь оптимизировать для наиболее подходящего набора.





Управление деньгами.









1. Лот или риск %. Если Auto_MM имеет значение false, будет использоваться фиксированный размер лота.





Use_AutoMM -- возможность использовать AutoMM.

Процент риска -- Процент риска.

FixedLot -- Фиксированный лот для использования.

2. Следующий соответствующий заказ.

Экспонента лота -- множитель LotSize от общего количества сделок.

Distance Dev -- Расстояние от последнего соответствующего заказа.

Ограничения.





1. Максимумы.









Максимальное распространение --

Проскальзывание --

2. Фиксированные TP и SL.





Тейк-профит --

Остановить убыток --

2-кратная функция трейлинга.









1. Грек.





Hrec_T_Start -

Hrec_T_Stop -

Hrec_T_Step -

2. Рек.





ТрейлингСтарт -

Трейлинг-стоп -

TrailingStep -





Фильтр времени, сеанса и новостей.





Примечание. Фильтр времени и сеанса не мешает другим функциям, за исключением того, что сделки не будут размещены.





3-кратное встроенное управление временем и сеансом





1. Глобальный фильтр времени.





Use_Time — включить или отключить

StartTrade - Когда начинать

EndTrade - Когда заканчивать

2. Фильтр времени по дням.





Время начала_

StartEndTime_

3. Сессионный трейдер.





Выберите время — время по Гринвичу, местное время или время сервера.

Использовать Азию? - Торговая сессия в Азии.

Используйте London - Trade in London Session.

Используйте NewYork — торгуйте в NewYork Session.

3. Фильтр новостей.













Используйте фильтр новостей - включите или отключите новости.

Тип фильтра новостей - Торговать во время новостей или вне новостей.

Включить низкие новости ::

Включить средние новости ::

Включить высокие новости ::

Событие перед новостями - Событие перед новостями в минутах.

Событие после новостей - Событие после новостей в минутах.



