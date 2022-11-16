Laser Sight Pro MT4

Лазерный прицел

BackTest и оптимизация с помощью новостей :D

Сочетание 5 стратегий в одном Паке.

1. Боль и прибыль ~ 2019

2. Звуковой скальпер ~ 2019

3. Система Smart Forex ~ 2022 г.

4. Волны ~ 2021

5. ВиксОфф ~ 2021 г.

Стратегия отложенной позиции (PPS) и расширенный чувствительный алгоритм.

Laser - встроенная «система алгоритмов шипов» наряду с несколькими комбинациями встроенных пользовательских индикаторов и анализа стратегии, таких как:

1. Запись анализа линии тренда.

2. Уровни поддержки и сопротивления,

3. Анализ волатильности.

4. Анализ волн.

5. Обнаружение бокового рынка.

6. Обнаружение тенденций рынка.

7. Отклонение и ограничение уклона.

ВНИМАНИЕ --->> ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ДЕТАЛИ

                --->> Не использовать настройку по умолчанию.

УСТАНОВИТЬ ФАЙЛ ДОСТУПЕН В КОММЕНТАРИИ.

Предупреждение о рисках:

Перед покупкой LASER SIGHT PRO помните о связанных с этим рисках.

Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности (EA также может понести убытки).

Показанные бэк-тесты (например, на скриншотах) оптимизированы для поиска наилучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.

Эта стратегия всегда будет использовать стоп-лосс, но выполнение SL зависит от вашего брокера.



СИГНАЛ

1. Тип торговли.

Смещение пункта -- Смещение стоп-ордера.
2. Основной сигнал.

Один раз на серию -- Одна серия на сигнал.
Серийный сигнал -- Серийный сброс сигнала.
3. Анализ сигналов.

S1-Reverse -- Сделка размещается на реверсе.

S2-Direct -- Сделки размещаются в Директе.

Непрерывный вход -- сделки размещаются по количеству.

Анализ -- Тип анализа.
Отклонение сигнала -- чувствительное отклонение.
Сигнал волатильности - коэффициент волатильности от всех встроенных индикаторов.
Отклонение фильтра -- отклонение от всех встроенных индикаторов.
Сдвиг фильтра -- Сдвиг.
ОСОБЕННОСТИ

Коды оптимизированы для молниеносных бэктестов и оптимизаций.

С данными 99,9 тика,

Не стесняйтесь оптимизировать для наиболее подходящего набора.

Управление деньгами.


1. Лот или риск %. Если Auto_MM имеет значение false, будет использоваться фиксированный размер лота.

Use_AutoMM -- возможность использовать AutoMM.
Процент риска -- Процент риска.
FixedLot -- Фиксированный лот для использования.
2. Следующий соответствующий заказ.
Экспонента лота -- множитель LotSize от общего количества сделок.
Distance Dev -- Расстояние от последнего соответствующего заказа.
Ограничения.

1. Максимумы.


Максимальное распространение --
Проскальзывание --
2. Фиксированные TP и SL.

Тейк-профит --
Остановить убыток   --
2-кратная функция трейлинга.


1. Грек.

Hrec_T_Start -
Hrec_T_Stop -
Hrec_T_Step -
2. Рек.

ТрейлингСтарт -
Трейлинг-стоп -
TrailingStep -

Фильтр времени, сеанса и новостей.

Примечание. Фильтр времени и сеанса не мешает другим функциям, за исключением того, что сделки не будут размещены.

3-кратное встроенное управление временем и сеансом

1. Глобальный фильтр времени.

Use_Time — включить или отключить
StartTrade - Когда начинать
EndTrade - Когда заканчивать
2. Фильтр времени по дням.

Время начала_
StartEndTime_
3. Сессионный трейдер.

Выберите время — время по Гринвичу, местное время или время сервера.
Использовать Азию? - Торговая сессия в Азии.
Используйте London - Trade in London Session.
Используйте NewYork — торгуйте в NewYork Session.
3. Фильтр новостей.



Используйте фильтр новостей - включите или отключите новости.
Тип фильтра новостей - Торговать во время новостей или вне новостей.
Включить низкие новости ::
Включить средние новости ::
Включить высокие новости ::
Событие перед новостями - Событие перед новостями в минутах.
Событие после новостей - Событие после новостей в минутах.


Фильтр:
mirku85
32
mirku85 2023.01.30 12:03 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Vadim Gorodetskii
290
Vadim Gorodetskii 2022.12.01 05:37 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Abubakar Abu Saidu
18404
Ответ разработчика Abubakar Abu Saidu 2022.12.03 10:34
You are currently running out of update!!.. Be careful and always seek for assistance in other to be on track.. you can't just ride a boat without learning how to!!.. As mentioned.. You just don't decide in a short period of time.. refer back to comment section..
Just wait!!.. Time will tell!
SERGEI STOVBA
557
SERGEI STOVBA 2022.11.30 17:38 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Abubakar Abu Saidu
18404
Ответ разработчика Abubakar Abu Saidu 2022.12.03 10:39
You cant expect a good result in under a small period of time.. this week hasn't been good not only yours.
Even from testing and forward test shows equity downtrend before the big equity uptrend..
Why Didn't you analyze and give it enough space to prove the strategy?
Why not trade it during high market volatility as mentioned in comment section?
Note: This is a Static Advisor!!.. becareful and read carefully!!
Yang Yang Kuang
155
Yang Yang Kuang 2022.11.30 07:40 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Abubakar Abu Saidu
18404
Ответ разработчика Abubakar Abu Saidu 2022.11.30 10:12
Hi.. if you are facing trouble.. please send me a DM so i can help resolve it!!
Damir Hadzic
279
Damir Hadzic 2022.11.28 12:50 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

fullbio kine.
34
fullbio kine. 2022.11.24 23:40 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Jignesh Maisuriya
23
Jignesh Maisuriya 2022.11.18 17:57 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Riyazahmed Gulamnabi Mansur
143
Riyazahmed Gulamnabi Mansur 2022.11.17 18:33 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mansuri Parvez
2323
Mansuri Parvez 2022.11.16 11:44 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв