Laser Sight Pro MT4
- 专家
- Abubakar Abu Saidu
- 版本: 18.4
- 更新: 28 十一月 2022
- 激活: 5
激光瞄准器
使用新闻进行回测和优化：D
一包中包含 5 种策略的组合。
1. 痛苦与收获 ~ 2019
2. Audible Scalper ~ 2019
3. 智能外汇系统 ~ 2022
4. 波浪 ~ 2021
5. 威克斯夫~2021
待定头寸策略 (PPS) 和高级敏感算法。
Laser - 一个内置的“尖峰算法系统”以及一些内置自定义指标和策略分析的组合，例如：
1. 趋势线分析入口。
2. 支撑和阻力位，
3. 波动率分析。
4. Ewaves 分析。
5. 横向市场检测。
6. 趋势市场检测。
7. 坡度偏差和限制。
联系方式-t.me/ask4abusadu
警告--->>仔细阅读所有细节
--->> 不要使用默认设置。
设置文件可在评论框中找到。
风险提示：
在购买 LASER SIGHT PRO 之前，请注意所涉及的风险。
过去的表现并不能保证未来的盈利能力（EA 也可能亏损）。
显示的回溯测试（例如在屏幕截图中）经过高度优化以找到最佳参数，但因此无法将结果转移到实时交易中。
此策略将始终使用止损，但 SL 的执行仍取决于您的经纪人。
信号
1.交易类型。
点偏移——止损单偏移。
2. 主信号。
每个系列一次——每个信号一个系列。
系列信号——每个信号复位的系列。
3. 信号分析。
S1-反向 - 交易置于反向。
S2-Direct——直接交易。
连续进场——交易被数次放置。
分析——分析类型。
信号偏差——敏感偏差。
波动率信号——来自所有内置指标的波动率。
过滤器偏差——来自所有内置指标的开发。
过滤器移位——移位。
特征
代码针对闪电速度回测和优化进行了优化。
拥有 99.9 个刻度数据，
随意优化最合适的设置。
资金管理。
1. 手数或风险百分比。如果 Auto_MM 为假，将使用固定 LotSize。
Use_AutoMM -- 使用 AutoMM 的选项。
风险百分比——风险百分比。
FixedLot - 要使用的固定批次。
2. 下一个对应订单。
手数指数 - 总交易的 LotSize 乘数。
距离开发 - 与上一个相应订单的距离。
限制。
1. 最大值。
最大传播——
滑点——
2. 固定止盈止损。
获利 -
止损 --
2x 尾随函数。
1.赫雷克。
Hrec_T_Start -
Hrec_T_Stop -
Hrec_T_Step -
2.推荐。
尾随开始 -
追踪止损 -
尾随步骤 -
时间、会话和新闻过滤器。
注意：时间和会话过滤器不会干扰除交易之外的其他功能不会放置
3x 内置时间和会话控制
1. 全球时间过滤器。
Use_Time - 启用或禁用
StartTrade - 何时开始
EndTrade - 何时结束
2.每天的时间过滤器。
开始时间_
开始结束时间_
3. 会话交易者。
选择时间 - 格林威治标准时间、当地时间或服务器时间。
使用亚洲？ - 亚洲贸易会议。
使用伦敦 - 伦敦交易时段。
使用 NewYork - 在 NewYork 会话中交易。
3.新闻过滤器。
使用新闻过滤器 - 启用或禁用新闻。
新闻过滤器类型 - 在新闻或外部新闻期间交易。
启用低消息 ::
启用媒体新闻 ::
启用热门新闻 ::
新闻之前的事件 - 几分钟内新闻之前的事件。
新闻之后的事件 - 几分钟内新闻之后的事件。
检查特定新闻 - 仅过滤特定新闻。
更新每日新闻 - 将新闻日期更新并下载到下一天/几天。
之后更新新闻 - 几分钟后检查更新。
新闻专线设置 - 绘制新闻专线选项。
新闻图表设置 - 在图表上显示新闻信息。
内置基于保证金的账户保护。
注意：一旦保证金低于设定值..所有交易将被关闭..并且交易被禁用直到第二天。这对 PropFirm 交易很重要。
使用帐户保护 - 启用或禁用 AP。
可用保证金 - 最大可用保证金
内置来自 Smart Forex 的 DD 减少算法。
支持手动订单 - 也可以选择检查手动交易。
DD Reduction - 启用或禁用 DD 减少。
DD 交易次数 - DD 算法的特定数量。
DD 利润百分比 - DD 交易的特定百分比利润。
