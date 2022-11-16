Laser Sight Pro MT4

激光瞄准器


使用新闻进行回测和优化：D


一包中包含 5 种策略的组合。


1. 痛苦与收获 ~ 2019


2. Audible Scalper ~ 2019


3. 智能外汇系统 ~ 2022


4. 波浪 ~ 2021


5. 威克斯夫~2021


待定头寸策略 (PPS) 和高级敏感算法。


Laser - 一个内置的“尖峰算法系统”以及一些内置自定义指标和策略分析的组合，例如：


1. 趋势线分析入口。


2. 支撑和阻力位，


3. 波动率分析。


4. Ewaves 分析。


5. 横向市场检测。


6. 趋势市场检测。


7. 坡度偏差和限制。


联系方式-t.me/ask4abusadu


警告--->>仔细阅读所有细节


                --->> 不要使用默认设置。


设置文件可在评论框中找到。


风险提示：


在购买 LASER SIGHT PRO 之前，请注意所涉及的风险。


过去的表现并不能保证未来的盈利能力（EA 也可能亏损）。


显示的回溯测试（例如在屏幕截图中）经过高度优化以找到最佳参数，但因此无法将结果转移到实时交易中。


此策略将始终使用止损，但 SL 的执行仍取决于您的经纪人。




信号


1.交易类型。


点偏移——止损单偏移。

2. 主信号。


每个系列一次——每个信号一个系列。

系列信号——每个信号复位的系列。

3. 信号分析。


S1-反向 - 交易置于反向。


S2-Direct——直接交易。


连续进场——交易被数次放置。


分析——分析类型。

信号偏差——敏感偏差。

波动率信号——来自所有内置指标的波动率。

过滤器偏差——来自所有内置指标的开发。

过滤器移位——移位。

特征


代码针对闪电速度回测和优化进行了优化。


拥有 99.9 个刻度数据，


随意优化最合适的设置。


资金管理。



1. 手数或风险百分比。如果 Auto_MM 为假，将使用固定 LotSize。


Use_AutoMM -- 使用 AutoMM 的选项。

风险百分比——风险百分比。

FixedLot - 要使用的固定批次。

2. 下一个对应订单。

手数指数 - 总交易的 LotSize 乘数。

距离开发 - 与上一个相应订单的距离。

限制。


1. 最大值。



最大传播——

滑点——

2. 固定止盈止损。


获利  - 

止损 --

2x 尾随函数。



1.赫雷克。


Hrec_T_Start -

Hrec_T_Stop -

Hrec_T_Step -

2.推荐。


尾随开始 -

追踪止损 -

尾随步骤 -


时间、会话和新闻过滤器。


注意：时间和会话过滤器不会干扰除交易之外的其他功能不会放置


3x 内置时间和会话控制


1. 全球时间过滤器。


Use_Time - 启用或禁用

StartTrade - 何时开始

EndTrade - 何时结束

2.每天的时间过滤器。


开始时间_

开始结束时间_

3. 会话交易者。


选择时间 - 格林威治标准时间、当地时间或服务器时间。

使用亚洲？ - 亚洲贸易会议。

使用伦敦 - 伦敦交易时段。

使用 NewYork - 在 NewYork 会话中交易。

3.新闻过滤器。


使用新闻过滤器 - 启用或禁用新闻。

新闻过滤器类型 - 在新闻或外部新闻期间交易。

启用低消息 ::

启用媒体新闻 ::

启用热门新闻 ::

新闻之前的事件 - 几分钟内新闻之前的事件。

新闻之后的事件 - 几分钟内新闻之后的事件。

检查特定新闻 - 仅过滤特定新闻。

更新每日新闻 - 将新闻日期更新并下载到下一天/几天。

之后更新新闻 - 几分钟后检查更新。

新闻专线设置 - 绘制新闻专线选项。

新闻图表设置 - 在图表上显示新闻信息。

内置基于保证金的账户保护。


注意：一旦保证金低于设定值..所有交易将被关闭..并且交易被禁用直到第二天。这对 PropFirm 交易很重要。


使用帐户保护 - 启用或禁用 AP。

可用保证金 - 最大可用保证金

内置来自 Smart Forex 的 DD 减少算法。


支持手动订单 - 也可以选择检查手动交易。

DD Reduction - 启用或禁用 DD 减少。

DD 交易次数 - DD 算法的特定数量。

DD 利润百分比 - DD 交易的特定百分比利润。

Trend King (MT4) – v4.4 AO Adaptive Trend–Pullback EA with AO Baseline Snap, 3-EMA Mapping, and Hybrid Exits  What is Trend King? Trend King is a professional trend–pullback EA that combines a clean 3-EMA regime model with an Adaptive Optimization (AO) core. The AO learns market volatility via percentiles and snaps your baseline to symbol/timeframe conditions, then maps entry strictness, stops and exits around those baselines (no recompile). It adds robust risk controls, volatility exits ,
Crash And Boom Detector MT5
Abubakar Abu Saidu
指标
An algorithm to detect a spike instantly with zero lag.. Use default settings for "Crash And Boom" This smart algorithm detects a spike, which can be use to filter out market spikes, give entry signals with exit. Trading:-  Booming for Boom and Crashing for Crash Spike Signal:- The less you decrease the more signals Multiplier:- This multiplies the Signal Time Ratio:- For adjusting the Signal AlertProperties = "====== Alert Properties ======"; SendAlertViaAlertWindow:- if set to true it will mak
The Gov Impulse Pro Indicator MT5
Abubakar Abu Saidu
指标
快速回测和优化 Impulse Pro 指标是一个强大的斐波那契指标，旨在在单个图表上绘制多个时间帧斐波那契分析 带提醒功能 代码经过优化，可在 MT4 和 MT5 上进行更快的回测和优化 两个方向都可以交易或分析，例如。 买入信号 Impulse 可以在相反方向交易，也类似于卖出。 可以以相反的方向交易或分析卖出信号脉冲。 对于 MT4 版本：- 即将推出！！ 敬请关注， Impulse Expert Advisor 即将推出！！！！！！！ 输入部分 1：- 时间帧控制，禁用或启用某些时间帧。 输入部分 2：- 影响所有时间范围的通用参数。 输入第 3 部分：- 线条外观和颜色。 输入部分 4：- 脉冲检测属性。 输入第 5 节：- 警报属性。 输入部分 1：- 时间帧控制，禁用或启用某些时间帧。 输入部分 2：- 影响所有时间范围的通用参数。 输入第 3 部分：- 线条外观和颜色。 输入部分 4：- 脉冲检测属性。 输入第 5 节：- 警报属性。
HotSpot Ultimate MT5
Abubakar Abu Saidu
专家
介绍"热点终极EA：精英级交易和高分析信号" 描述:热点EA是一个特殊的和精心设计的专家顾问(EA). 它利用高级交易技术和高级分析的力量产生高度准确和可靠的交易信号。 通过访问庞大而全面的数据库，这种尖端的EA使交易者在动态外汇市场中具有战略优势。 100k实时信号分析：- https://www.mql5.com/en/signals/1974792 C200k实时信号分析：- https://www.mql5.com/en/signals/2023446 注意:上面的信号是一个热点恢复帐户,在优化之前经历了巨大的损失. 有关更多信息，请查看评论部分！. 主要特点: 水平交易策略:热点EA利用水平交易的证明有效性. 它智能识别关键支撑位和阻力位，优化交易入口和出口。 高分析信号：基于广泛的市场分析，热点EA的信号是严格的数据检查，算法计算和模式识别的结果。 EA利用丰富的历史和实时数据为交易者提供及时准确的交易信号。 强大的数据库集成：HotSpot EA与广泛且持续更新的数据库无缝集成，确保生成准确的交易信号的强大基础。 这种集成使EA能够适应市场条件，保持领
CobWeb Ultimate Pro MT5
Abubakar Abu Saidu
专家
介绍蜘蛛网终极专业：十年交易中最先进、最全面的专家顾问 描述：蜘蛛网终极专业是超过10年的专家顾问开发和广泛的交易经验的顶峰。 这款尖端EA结合了10多种策略，每种策略都经过精心设计和优化。 通过一系列复杂的交易技术和分析方法，蜘蛛网终极专业为交易者提供了一个无与伦比的优势在动态外汇市场。 100k实时信号分析： https://www.mql5.com/en/signals/1999922 当然可以！ 在CobWeb Ultimate Pro真实账户中投资$100,000表明了对此专家顾问广泛功能的承诺和利用。 以下是这样的投资可能有利的一些原因: 1. 全面的策略整合：蜘蛛网终极专业结合了超过10个精心制作的交易策略，荣誉超过十年的专业知识。 通过大量投资，您可以确保每个策略都有足够的资本配置来充分发挥其潜力。 这 种 将 将 风险 降至 最 ， 并 了 在 在 在 市场 市场 捕 交易 交易 的 的 2. 增强：$100,000的投资为扩展头寸和同时执行多个交易提供了充足的空间。 通过CobWeb Ultimate Pro的复杂策略和先进的分析技术，您可以利用更广泛的
回复评论