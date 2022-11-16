Laser Sight Pro MT4
- エキスパート
- Abubakar Abu Saidu
- バージョン: 18.4
- アップデート済み: 28 11月 2022
- アクティベーション: 5
レーザーサイト
ニュースでバックテストと最適化:D
1 つのパックに 5 つの戦略の組み合わせ。
1. ペイン＆ゲイン ~ 2019
2.可聴スキャルパー〜2019
3. スマート外国為替システム ~ 2022
4. 波 ~ 2021
5. ウィックスオフ ~2021
保留中のポジション戦略 (PPS) と高度な機密アルゴリズム。
レーザー-組み込みの「スパイクアルゴリズムシステム」と、組み込みのカスタムインジケーターの組み合わせと、次のような戦略分析のいくつかの組み合わせ:
1. トレンドライン分析エントリ。
2.サポートとレジスタンスのレベル、
3. ボラティリティ分析。
4. Ewaves 分析。
5. サイドウェイ マーケットの検出。
6.トレンド市場の検出。
7. 勾配偏差と制限。
連絡先 - t.me/ask4abusaidu
警告 --->> すべての詳細を注意深くお読みください
--->> デフォルト設定を使用しないでください。
セットファイルはコメント欄から入手できます。
リスク警告:
LASER SIGHT PRO を購入する前に、関連するリスクに注意してください。
過去のパフォーマンスは、将来の収益性を保証するものではありません (EA は損失を被る可能性もあります)。
表示されているバック テスト (スクリーンショットなど) は、最適なパラメーターを見つけるために高度に最適化されていますが、結果を実際の取引に転送することはできません。
この戦略は常にストップ ロスを使用しますが、SL の実行はブローカーによって異なります。
信号
1. 取引の種類。
Pip Offset -- 逆指値注文オフセット。
2. 主信号。
シリーズごとに 1 回 -- 信号ごとに 1 つのシリーズ。
シリーズ信号 -- 信号リセットごとのシリーズ。
3. シグナル分析。
S1-リバース -- 取引はリバースで行われます。
S2-Direct -- 取引は直接に行われます。
連続エントリー -- 取引は連続して行われます。
分析 -- 分析タイプ。
信号偏差 -- 敏感な偏差。
ボラティリティ シグナル -- すべてのビルトイン インジケーターからのボラティリティ。
フィルター偏差 -- すべての組み込みインジケーターからの偏差。
フィルタ シフト -- シフト。
特徴
コードは、ライトニング スピードのバックテストと最適化のために最適化されています。
99.9 ティックのデータでは、
最適な適切なセットを自由に最適化してください。
マネーマネジメント。
1. ロットまたはリスク %。 Auto_MM が false の場合、固定 LotSize が使用されます。
Use_AutoMM -- AutoMM を使用するオプション。
リスク パーセント -- リスク パーセント。
FixedLot -- 使用する固定ロット。
2. 次の対応する注文。
Lot Exponent -- 総取引の LotSize 乗数。
Distance Dev -- 最後の対応する注文からの距離。
制限。
1. 最大値。
MaxSpread --
スリッページ --
2.TPとSLを修正しました。
テイクプロフィット --
ストップロス --
2x トレーリング関数。
1.Hrec。
Hrec_T_Start -
Hrec_T_Stop -
Hrec_T_Step -
2. Rec.
TrailingStart -
トレーリングストップ -
TrailingStep -
時間、セッション、ニュース フィルター。
注: 時間とセッションのフィルターは、取引が行われないことを除いて、他の機能を妨げません
3x ビルトイン タイム & セッション コントロール
1. グローバル タイム フィルター。
Use_Time - 有効または無効にします
StartTrade - 開始時期
EndTrade - いつ終了するか
2. 1 日あたりの時間フィルター。
始まる時間_
StartEndTime_
3. セッション トレーダー。
時刻 - GMT 時刻、現地時刻、またはサーバー時刻を選択します。
アジアを使う？ - 貿易アジア セッション。
ロンドン - Trade in London セッションを使用します。
NewYork を使用 - NewYork セッションで取引します。
3.ニュースフィルター。
ニュースフィルターを使用 - ニュースを有効または無効にします。
ニュース フィルター タイプ - ニュース中またはニュース外での取引。
低ニュースを有効にする::
ミディアム ニュースを有効にする ::
ハイニュースを有効にする ::
ニュースの前のイベント - ニュースの前のイベントを数分で。
ニュース後のイベント - ニュース後のイベントを数分で。
特定のニュースをチェック - 特定のニュースのみをフィルタリングします。
Upadte News to Day - ニュースの日付を次の日に更新およびダウンロードします。
ニュースの更新後 - _ 分の後に更新を確認します。
ニュース ライン設定 - ニュース ライン オプションを描画します。
ニュース チャート設定 - チャートにニュース情報を表示します。
証拠金に基づく組み込みのアカウント保護。
注: 証拠金が設定値を下回ると.. すべての取引が終了します.. そして取引は翌日まで無効になります.これは PropFirm Trading にとって重要です。
アカウント保護を使用 - AP を有効または無効にします。
フリーマージン - 最大フリーマージン
Smart Forex の DD リダクション アルゴリズムが組み込まれています。
手動注文のサポート - Manul Trades もチェックするオプション。
DD リダクション - DD リダクションを有効または無効にします。
DD 取引数 - DD アルゴリズムの特定の数。
DD の利益率 - DD 取引の特定の利益率。
ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした