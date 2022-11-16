Laser Sight Pro MT4

レーザーサイト

ニュースでバックテストと最適化:D

1 つのパックに 5 つの戦略の組み合わせ。

1. ペイン＆ゲイン ~ 2019

2.可聴スキャルパー〜2019

3. スマート外国為替システム ~ 2022

4. 波 ~ 2021

5. ウィックスオフ ~2021

保留中のポジション戦略 (PPS) と高度な機密アルゴリズム。

レーザー-組み込みの「スパイクアルゴリズムシステム」と、組み込みのカスタムインジケーターの組み合わせと、次のような戦略分析のいくつかの組み合わせ:

1. トレンドライン分析エントリ。

2.サポートとレジスタンスのレベル、

3. ボラティリティ分析。

4. Ewaves 分析。

5. サイドウェイ マーケットの検出。

6.トレンド市場の検出。

7. 勾配偏差と制限。

連絡先 - t.me/ask4abusaidu

警告 --->> すべての詳細を注意深くお読みください

                --->> デフォルト設定を使用しないでください。

セットファイルはコメント欄から入手できます。

リスク警告:

LASER SIGHT PRO を購入する前に、関連するリスクに注意してください。

過去のパフォーマンスは、将来の収益性を保証するものではありません (EA は損失を被る可能性もあります)。

表示されているバック テスト (スクリーンショットなど) は、最適なパラメーターを見つけるために高度に最適化されていますが、結果を実際の取引に転送することはできません。

この戦略は常にストップ ロスを使用しますが、SL の実行はブローカーによって異なります。



信号

1. 取引の種類。

Pip Offset -- 逆指値注文オフセット。
2. 主信号。

シリーズごとに 1 回 -- 信号ごとに 1 つのシリーズ。
シリーズ信号 -- 信号リセットごとのシリーズ。
3. シグナル分析。

S1-リバース -- 取引はリバースで行われます。

S2-Direct -- 取引は直接に行われます。

連続エントリー -- 取引は連続して行われます。

分析 -- 分析タイプ。
信号偏差 -- 敏感な偏差。
ボラティリティ シグナル -- すべてのビルトイン インジケーターからのボラティリティ。
フィルター偏差 -- すべての組み込みインジケーターからの偏差。
フィルタ シフト -- シフト。
特徴

コードは、ライトニング スピードのバックテストと最適化のために最適化されています。

99.9 ティックのデータでは、

最適な適切なセットを自由に最適化してください。

マネーマネジメント。


1. ロットまたはリスク %。 Auto_MM が false の場合、固定 LotSize が使用されます。

Use_AutoMM -- AutoMM を使用するオプション。
リスク パーセント -- リスク パーセント。
FixedLot -- 使用する固定ロット。
2. 次の対応する注文。
Lot Exponent -- 総取引の LotSize 乗数。
Distance Dev -- 最後の対応する注文からの距離。
制限。

1. 最大値。


MaxSpread --
スリッページ --
2.TPとSLを修正しました。

テイクプロフィット --
ストップロス --
2x トレーリング関数。


1.Hrec。

Hrec_T_Start -
Hrec_T_Stop -
Hrec_T_Step -
2. Rec.

TrailingStart -
トレーリングストップ -
TrailingStep -

時間、セッション、ニュース フィルター。

注: 時間とセッションのフィルターは、取引が行われないことを除いて、他の機能を妨げません

3x ビルトイン タイム & セッション コントロール

1. グローバル タイム フィルター。

Use_Time - 有効または無効にします
StartTrade - 開始時期
EndTrade - いつ終了するか
2. 1 日あたりの時間フィルター。

始まる時間_
StartEndTime_
3. セッション トレーダー。

時刻 - GMT 時刻、現地時刻、またはサーバー時刻を選択します。
アジアを使う？ - 貿易アジア セッション。
ロンドン - Trade in London セッションを使用します。
NewYork を使用 - NewYork セッションで取引します。
3.ニュースフィルター。




ニュースフィルターを使用 - ニュースを有効または無効にします。
ニュース フィルター タイプ - ニュース中またはニュース外での取引。
低ニュースを有効にする::
ミディアム ニュースを有効にする ::
ハイニュースを有効にする ::
ニュースの前のイベント - ニュースの前のイベントを数分で。
ニュース後のイベント - ニュース後のイベントを数分で。
特定のニュースをチェック - 特定のニュースのみをフィルタリングします。
Upadte News to Day - ニュースの日付を次の日に更新およびダウンロードします。
ニュースの更新後 - _ 分の後に更新を確認します。
ニュース ライン設定 - ニュース ライン オプションを描画します。
ニュース チャート設定 - チャートにニュース情報を表示します。
証拠金に基づく組み込みのアカウント保護。

注: 証拠金が設定値を下回ると.. すべての取引が終了します.. そして取引は翌日まで無効になります.これは PropFirm Trading にとって重要です。

アカウント保護を使用 - AP を有効または無効にします。
フリーマージン - 最大フリーマージン
Smart Forex の DD リダクション アルゴリズムが組み込まれています。

手動注文のサポート - Manul Trades もチェックするオプション。
DD リダクション - DD リダクションを有効または無効にします。
DD 取引数 - DD アルゴリズムの特定の数。
DD の利益率 - DD 取引の特定の利益率。
