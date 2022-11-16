レーザーサイト





1 つのパックに 5 つの戦略の組み合わせ。





1. ペイン＆ゲイン ~ 2019





2.可聴スキャルパー〜2019





3. スマート外国為替システム ~ 2022





4. 波 ~ 2021





5. ウィックスオフ ~2021





保留中のポジション戦略 (PPS) と高度な機密アルゴリズム。





レーザー-組み込みの「スパイクアルゴリズムシステム」と、組み込みのカスタムインジケーターの組み合わせと、次のような戦略分析のいくつかの組み合わせ:





1. トレンドライン分析エントリ。





2.サポートとレジスタンスのレベル、





3. ボラティリティ分析。





4. Ewaves 分析。





5. サイドウェイ マーケットの検出。





6.トレンド市場の検出。





7. 勾配偏差と制限。





警告 --->> すべての詳細を注意深くお読みください





--->> デフォルト設定を使用しないでください。





セットファイルはコメント欄から入手できます。





リスク警告:





LASER SIGHT PRO を購入する前に、関連するリスクに注意してください。





過去のパフォーマンスは、将来の収益性を保証するものではありません (EA は損失を被る可能性もあります)。





表示されているバック テスト (スクリーンショットなど) は、最適なパラメーターを見つけるために高度に最適化されていますが、結果を実際の取引に転送することはできません。





この戦略は常にストップ ロスを使用しますが、SL の実行はブローカーによって異なります。













信号





1. 取引の種類。





Pip Offset -- 逆指値注文オフセット。

2. 主信号。





シリーズごとに 1 回 -- 信号ごとに 1 つのシリーズ。

シリーズ信号 -- 信号リセットごとのシリーズ。

3. シグナル分析。





S1-リバース -- 取引はリバースで行われます。





S2-Direct -- 取引は直接に行われます。





連続エントリー -- 取引は連続して行われます。





分析 -- 分析タイプ。

信号偏差 -- 敏感な偏差。

ボラティリティ シグナル -- すべてのビルトイン インジケーターからのボラティリティ。

フィルター偏差 -- すべての組み込みインジケーターからの偏差。

フィルタ シフト -- シフト。

特徴





コードは、ライトニング スピードのバックテストと最適化のために最適化されています。





99.9 ティックのデータでは、





最適な適切なセットを自由に最適化してください。





マネーマネジメント。









1. ロットまたはリスク %。 Auto_MM が false の場合、固定 LotSize が使用されます。





Use_AutoMM -- AutoMM を使用するオプション。

リスク パーセント -- リスク パーセント。

FixedLot -- 使用する固定ロット。

2. 次の対応する注文。

Lot Exponent -- 総取引の LotSize 乗数。

Distance Dev -- 最後の対応する注文からの距離。

制限。





1. 最大値。









MaxSpread --

スリッページ --

2.TPとSLを修正しました。





テイクプロフィット --

ストップロス --

2x トレーリング関数。









1.Hrec。





Hrec_T_Start -

Hrec_T_Stop -

Hrec_T_Step -

2. Rec.





TrailingStart -

トレーリングストップ -

TrailingStep -





時間、セッション、ニュース フィルター。





注: 時間とセッションのフィルターは、取引が行われないことを除いて、他の機能を妨げません





3x ビルトイン タイム & セッション コントロール





1. グローバル タイム フィルター。





Use_Time - 有効または無効にします

StartTrade - 開始時期

EndTrade - いつ終了するか

2. 1 日あたりの時間フィルター。





始まる時間_

StartEndTime_

3. セッション トレーダー。





時刻 - GMT 時刻、現地時刻、またはサーバー時刻を選択します。

アジアを使う？ - 貿易アジア セッション。

ロンドン - Trade in London セッションを使用します。

NewYork を使用 - NewYork セッションで取引します。

3.ニュースフィルター。

















ニュースフィルターを使用 - ニュースを有効または無効にします。

ニュース フィルター タイプ - ニュース中またはニュース外での取引。

低ニュースを有効にする::

ミディアム ニュースを有効にする ::

ハイニュースを有効にする ::

ニュースの前のイベント - ニュースの前のイベントを数分で。

ニュース後のイベント - ニュース後のイベントを数分で。

特定のニュースをチェック - 特定のニュースのみをフィルタリングします。

Upadte News to Day - ニュースの日付を次の日に更新およびダウンロードします。

ニュースの更新後 - _ 分の後に更新を確認します。

ニュース ライン設定 - ニュース ライン オプションを描画します。

ニュース チャート設定 - チャートにニュース情報を表示します。

証拠金に基づく組み込みのアカウント保護。





注: 証拠金が設定値を下回ると.. すべての取引が終了します.. そして取引は翌日まで無効になります.これは PropFirm Trading にとって重要です。





アカウント保護を使用 - AP を有効または無効にします。

フリーマージン - 最大フリーマージン

Smart Forex の DD リダクション アルゴリズムが組み込まれています。





手動注文のサポート - Manul Trades もチェックするオプション。

DD リダクション - DD リダクションを有効または無効にします。

DD 取引数 - DD アルゴリズムの特定の数。

DD の利益率 - DD 取引の特定の利益率。