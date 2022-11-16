Laser Sight Pro MT4
- Asesores Expertos
- Abubakar Abu Saidu
- Versión: 18.4
- Actualizado: 28 noviembre 2022
- Activaciones: 5
Visión Laser
BackTest y optimizar con noticias :D
Una combinación de 5 estrategias en un paquete.
1. Dolor y ganancia ~ 2019
2. Revendedor audible ~ 2019
3. Sistema Forex inteligente ~ 2022
4. Olas ~ 2021
5. WicksOff~2021
Estrategia de posición pendiente (PPS) y un algoritmo sensible avanzado.
Láser: un "Sistema de algoritmo de picos" incorporado junto con algunas combinaciones de indicadores personalizados incorporados y análisis de estrategias, tales como:
1. Entrada de análisis de línea de tendencia.
2. Niveles de soporte y resistencia,
3. Análisis de volatilidad.
4. Análisis de ondas electrónicas.
5. Detección de mercado lateral.
6. Detección de tendencias de mercado.
7. Desviación y Limitación de Taludes.
Contacto- t.me/ask4abusaidu
ADVERTENCIA --->> LEA TODOS LOS DETALLES CUIDADOSAMENTE
--->> No usar la configuración predeterminada.
EL ARCHIVO ESTABLECIDO ESTÁ DISPONIBLE EN EL CUADRO DE COMENTARIOS.
Advertencia de riesgo:
Antes de comprar LASER SIGHT PRO, tenga en cuenta los riesgos que implica.
El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (EA también podría tener pérdidas).
Las pruebas retroactivas que se muestran (por ejemplo, en las capturas de pantalla) están altamente optimizadas para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto, los resultados no se pueden transferir a operaciones en vivo.
Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero aún así la ejecución del SL depende de su corredor.
SEÑAL
1. Tipo de negociación.
Compensación de pip -- Compensación de orden de parada.
2. Señal principal.
Una vez por serie: una serie por señal.
Señal de serie: restablecimiento de serie por señal.
3. Análisis de señales.
S1-Reverse: las transacciones se colocan en reversa.
S2-Direct: las transacciones se colocan en directo.
Entrada continua: las operaciones se colocan de forma continua.
Análisis -- Tipo de análisis.
Desviación de señal -- Desviación sensible.
Señal de volatilidad: relación de volatilidad de todos los indicadores incorporados.
Desviación del filtro -- Desv de todos los indicadores incorporados.
Cambio de filtro -- Cambio.
CARACTERISTICAS
Los códigos están optimizados para backtests y optimizaciones de Lightning Speed.
Con 99.9 datos de ticks,
Siéntase libre de optimizar para el mejor conjunto adecuado.
Manejos de Dinero.
1. % Lote o Riesgo Si Auto_MM es falso, se utilizará el tamaño de lote fijo.
Use_AutoMM -- Opción para usar AutoMM.
Porcentaje de riesgo -- Porcentaje de riesgo.
FixedLot -- Lote fijo para usar.
2. Próxima Orden Correspondiente.
Exponente de lote -- Multiplicador de tamaño de lote de operaciones totales.
Distancia Desv -- Distancia desde la última orden correspondiente.
Limitaciones.
1. Máximos.
MaxSpread --
Deslizamiento --
2. TP y SL fijos.
Tomar ganancias --
Detener la pérdida de --
2 funciones de rastreo.
1. Rec.
Hrec_T_Start -
Hrec_T_Stop -
Hrec_T_Paso -
2. Rec.
Comienzo final -
Parada final -
Paso final -
Filtro de Hora, Sesión y Noticias.
Nota: El filtro de tiempo y sesión no interfiere con otras funciones, excepto las operaciones, no se colocarán
Control de sesión y tiempo integrado 3x
1. Filtro de tiempo global.
Use_Time - Habilitar o deshabilitar
StartTrade - Cuándo empezar
EndTrade - Cuándo finalizar
2. Filtro de tiempo por día.
Hora de inicio_
StartEndTime_
3. Operador de sesión.
Seleccione Hora - Hora GMT, Hora local u Hora del servidor.
¿Usar Asia? - Sesión de Comercio en Asia.
Utilice Londres - Sesión de Comercio en Londres.
Use NewYork - Negocie en la sesión de NewYork.
3. Filtro de noticias.
Proceso de activación del filtro de noticias :: ---
(1) Haga clic en "Herramientas"
(2) Haga clic en - "Opciones"
(3) Seleccione - "Asesores expertos"
(4) Haga clic en "Permitir WebRequest para la URL enumerada"
(5) Seleccione - "Agregar nueva URL"
(6) Copiar - "Copiar y pegar enlace---- http://calendar.fxstreet.com
Usar filtro de noticias: habilitar o deshabilitar noticias.
Tipo de filtro de noticias: comercio durante las noticias o noticias externas.
Habilitar noticias bajas ::
Habilitar noticias medianas ::
Habilitar noticias destacadas ::
Evento antes de las noticias - Evento antes de las noticias en minutos.
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración