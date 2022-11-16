Laser Sight Pro MT4

Visión Laser

BackTest y optimizar con noticias :D

Una combinación de 5 estrategias en un paquete.

1. Dolor y ganancia ~ 2019

2. Revendedor audible ~ 2019

3. Sistema Forex inteligente ~ 2022

4. Olas ~ 2021

5. WicksOff~2021

Estrategia de posición pendiente (PPS) y un algoritmo sensible avanzado.

Láser: un "Sistema de algoritmo de picos" incorporado junto con algunas combinaciones de indicadores personalizados incorporados y análisis de estrategias, tales como:

1. Entrada de análisis de línea de tendencia.

2. Niveles de soporte y resistencia,

3. Análisis de volatilidad.

4. Análisis de ondas electrónicas.

5. Detección de mercado lateral.

6. Detección de tendencias de mercado.

7. Desviación y Limitación de Taludes.

Contacto- t.me/ask4abusaidu

ADVERTENCIA --->> LEA TODOS LOS DETALLES CUIDADOSAMENTE

                --->> No usar la configuración predeterminada.

EL ARCHIVO ESTABLECIDO ESTÁ DISPONIBLE EN EL CUADRO DE COMENTARIOS.

Advertencia de riesgo:

Antes de comprar LASER SIGHT PRO, tenga en cuenta los riesgos que implica.

El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (EA también podría tener pérdidas).

Las pruebas retroactivas que se muestran (por ejemplo, en las capturas de pantalla) están altamente optimizadas para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto, los resultados no se pueden transferir a operaciones en vivo.

Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero aún así la ejecución del SL depende de su corredor.



SEÑAL

1. Tipo de negociación.

Compensación de pip -- Compensación de orden de parada.
2. Señal principal.

Una vez por serie: una serie por señal.
Señal de serie: restablecimiento de serie por señal.
3. Análisis de señales.

S1-Reverse: las transacciones se colocan en reversa.

S2-Direct: las transacciones se colocan en directo.

Entrada continua: las operaciones se colocan de forma continua.

Análisis -- Tipo de análisis.
Desviación de señal -- Desviación sensible.
Señal de volatilidad: relación de volatilidad de todos los indicadores incorporados.
Desviación del filtro -- Desv de todos los indicadores incorporados.
Cambio de filtro -- Cambio.
CARACTERISTICAS

Los códigos están optimizados para backtests y optimizaciones de Lightning Speed.

Con 99.9 datos de ticks,

Siéntase libre de optimizar para el mejor conjunto adecuado.

Manejos de Dinero.


1. % Lote o Riesgo Si Auto_MM es falso, se utilizará el tamaño de lote fijo.

Use_AutoMM -- Opción para usar AutoMM.
Porcentaje de riesgo -- Porcentaje de riesgo.
FixedLot -- Lote fijo para usar.
2. Próxima Orden Correspondiente.
Exponente de lote -- Multiplicador de tamaño de lote de operaciones totales.
Distancia Desv -- Distancia desde la última orden correspondiente.
Limitaciones.

1. Máximos.


MaxSpread --
Deslizamiento --
2. TP y SL fijos.

Tomar ganancias --
Detener la pérdida de   --
2 funciones de rastreo.


1. Rec.

Hrec_T_Start -
Hrec_T_Stop -
Hrec_T_Paso -
2. Rec.

Comienzo final -
Parada final -
Paso final -

Filtro de Hora, Sesión y Noticias.

Nota: El filtro de tiempo y sesión no interfiere con otras funciones, excepto las operaciones, no se colocarán

Control de sesión y tiempo integrado 3x

1. Filtro de tiempo global.

Use_Time - Habilitar o deshabilitar
StartTrade - Cuándo empezar
EndTrade - Cuándo finalizar
2. Filtro de tiempo por día.

Hora de inicio_
StartEndTime_
3. Operador de sesión.

Seleccione Hora - Hora GMT, Hora local u Hora del servidor.
¿Usar Asia? - Sesión de Comercio en Asia.
Utilice Londres - Sesión de Comercio en Londres.
Use NewYork - Negocie en la sesión de NewYork.
3. Filtro de noticias.

Proceso de activación del filtro de noticias :: ---

(1) Haga clic en "Herramientas"

(2) Haga clic en - "Opciones"

(3) Seleccione - "Asesores expertos"

(4) Haga clic en "Permitir WebRequest para la URL enumerada"

(5) Seleccione - "Agregar nueva URL"

(6) Copiar - "Copiar y pegar enlace---- http://calendar.fxstreet.com


Usar filtro de noticias: habilitar o deshabilitar noticias.
Tipo de filtro de noticias: comercio durante las noticias o noticias externas.
Habilitar noticias bajas ::
Habilitar noticias medianas ::
Habilitar noticias destacadas ::
Evento antes de las noticias - Evento antes de las noticias en minutos.


Productos recomendados
Gold Ultimate bs
Miracle Obinna Okafor
Asesores Expertos
Gold Ultimate_bs representa un sofisticado indicador de forex MT4 diseñado para operar con XAUUSD, que engloba varias estrategias y técnicas de gestión, incluida la estrategia Martingale. Este indicador opera de forma autónoma, seleccionando operaciones durante momentos específicos del día tras someterse a múltiples comprobaciones y filtros. Incorpora robustos protocolos de gestión de riesgos, cerrando automáticamente las operaciones al alcanzar umbrales predefinidos de beneficios o pérdidas par
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Asesores Expertos
Presentación de News scalp: El principal asesor experto en scalping de noticias y arbitraje En el ámbito del mercado de divisas, aprovechar las oportunidades fugaces en medio de las turbulencias del mercado exige precisión y velocidad. Introduzca News scalp, el pináculo de los Asesores Expertos (EAs) de scalping de noticias diseñado para sobresalir en la arena de alto riesgo de las operaciones impulsadas por las noticias. Con sus innovadoras características, diseñadas específicamente para estr
Gold Go Goal
Kittipong Runganotipanich
Asesores Expertos
GOL DE ORO ( SISTEMA GGG ) ¡¡¡NUEVOS LANZAMIENTOS!!! Actualizado Junio 2020 Puro Indicador Técnico No Martingala No Hedging No Grid Menos riesgo / Más recompensa Tamaño de los lotes : 200 $ / 0.01 lotes estándar Divisa : mejor en ORO (XAUUSD) & PLATA (XAGUSD) ********** : ( no recomendado ) NZD , JPY , CHF Marco de tiempo : H1 ( recomendado ) o superior Sobrevivir en Lateral / Fuerte ganancia en Tendencia / Menor Drawdown ( menos del 30% )
Trend rider pro
Okezie Ojimadu
Asesores Expertos
Resultado en directo: https: //www.mql5.com/en/signals/1924716 Descargar archivo de sets para EURUSD Trend Rider Pro V2 es un robot de comercio que funciona en todos los pares de divisas y le ayuda a operar de forma automática. Está codificado de forma única para gestionar sus inversiones en divisas y optimizar el mejor resultado de las complejidades del mercado de divisas. Tanto si acaba de empezar como si es un operador a tiempo completo, Trend Rider Pro V2 es la elección perfecta para un crec
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Asesores Expertos
¿Hambriento de estilo japonés? ¿Sediento de acción samurái? ¡Contemple! Ichimoku Super Swift Ease Pro es un asesor experto que tiene un indicador Ichimoku con un tamaño de lote moderado. Se recomienda que utilice este EA para pares JPY como USDJPY, EURJPY, etc. Si le gusta usar Ichimoku, este EA puede ser lo que está buscando. De acuerdo con los detalles de este asesor experto, tiene un ATR para permitir a los comerciantes para ver la línea con el flujo del yen japonés junto con otro par de divi
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
Arda
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
Quedan 2 copias de 10 a este precio. Próximas 10 copias $549. Arda es un Asesor Experto de comercio basado en la disonancia de los indicadores técnicos y patrones de precios. Soporte: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter El Asesor Experto fue probado en datos históricos reales de EURUSD, GBPUSD y XAUUSD (Oro). Puede descargar una versión demo de cualquier programa (por ejemplo, tickstory - hay una versión gratuita) que proporciona cotizaciones con una calidad del 99,9% y comprobarlo us
MT4 Arbor Nova
Rudy Tanureja
Asesores Expertos
Nota : - Feliz Navidad el 25 de diciembre de 2025 y Feliz Año Nuevo el 1 de enero de 2026. - 40% de descuento hasta fin de año . Precio normal de lanzamiento 450 USD. - La señal en vivo está aquí . ¡La señal en vivo está en vivo! Ahora estoy ampliando a cuentas adicionales en los corredores regulados a través de diferentes regiones para ofrecerle más consistente, verificable datos de rendimiento en el tiempo. - Además de su inversión de Arbor, es necesario registrarse en DeepSeek y recargar min
MA turn and 1 to 6 MA trend and 3 SL and RSI EA
Klein Gyula
Asesores Expertos
Hablo en húngaro. Magyarul beszélek benne. https://www.mql5.com/en/market/product/54925 Első felvétel . https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Második felvétel. A videóban csak a 3 SL számít a végén magyarázatnak. A robotban nem ez a kereskedési vásárlás működik. Hanem amit fent mutattam. h ttps:// www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp ;ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel. h ttps:// www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&amp ;t=9s Első felvétel. https://www.youtube.com/wat
Bossman EA Marti
Farabi Aminy
Asesores Expertos
Bossman EA Ver 1.1 Es el Asesor Experto de Forex Scalping para MT4 Bossman EA Ver 1.1 Trabajando en Timeframes (M5) Bossman EA Ver 1.1 Mejor Configuración de Disparo en el Par EURUSD o USDCHF Bossman EA Ver 1.1 El cálculo se basa en el indicador Envelopes ///////////////////////////////////////////////////////////// (I N D O N E S I A (ID) (Rakyat +62)) Bossman EA Ver 1.1 Adalah Penasihat Ahli Scalping Forex untuk MT4 EA Bossman Ver 1.1 para el mercado de divisas (M5) Bossman EA Ver 1.1 Pengatu
Fx Lion Gold Trading
Mr Viwat Kongthon
Asesores Expertos
. .. *** Señal : https://www.mql5.com/en/signals/1743955 EA Fx Lion Gold Trading es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro (XAUUSD) El proceso de trabajo calculará el soporte y la resistencia incluyendo el precio más alto y más bajo de cada vela El EA calculará las órdenes pendientes en el precio más alto o más bajo después del nivel de soporte / resistencia. y cerrará la orden pendiente en el día siguiente si no está en uso -EA no martingala -EA tiene Stop Loss y Tak
Whoosh
Agus Santoso
Asesores Expertos
WHOOSH – Asesor Experto Inteligente Heiken Ashi Grid Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/142798 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/142799 WHOOSH es un Asesor Experto (EA) inteligente, basado en Heiken Ashi multi-temporal, diseñado para captar rápidamente el impulso del mercado, gestionar posiciones dinámicamente y proteger las cuentas con una gestión integral del riesgo. Este EA combina la potencia del filtrado de tendencias, el control de promedios de grid y
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Asesores Expertos
Bfxenterprise RSI Inspirado y optimizado indicador RSI es el foco de este Asesor Experto (EA). Diseñado con el uso de RSI para realizar operaciones óptimas. Lectura de las tendencias y las inversiones de precios se realiza por el RSI cuyas funciones se han ordenado. Versión de Bfxenterprise La versión con el nombre "Bfxenterprise" se centra en la ordenación especial y minuciosa de las transacciones. Por lo tanto, esta versión no siempre realiza transacciones, a diferencia de la versión Expert A
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
Falcon Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Falcon Gold es un EA de alta frecuencia con un riesgo relativamente bajo. El algoritmo de scalping está diseñado para detectar puntos de entrada y salida de alta probabilidad, asegurando que cada operación se ejecute con la mayor probabilidad de éxito. El par de divisas óptimo para trabajar con este robot de scalping es XAUUSD (Oro vs. Dólar estadounidense). Es ideal para los traders que prefieren un entorno de trading activo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.
Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao
5 (1)
Asesores Expertos
Aureus Quantum surge - h1: liberar el potencial del comercio automático de oro Limited Time Offer: Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next price: $899 Señal de cuenta real: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site + Perfil + vendedor Resumen Aureus Quantum surge - H1 es un consultor experto de última generación diseñado para comerciar xausd (oro) durante el período h1. Combina múltiples indicadores técnicos con técnicas sólidas de gestión de riesgos para proporcion
Market Trast
Snanislav Nagornyuk
Asesores Expertos
Me propongo familiarizarme con mi primer asesor. No voy a escribir mucho. El Asesor de Expertos es simple. Captura de pantalla de prueba está bajo la descripción. Recomendaciones: Funciona en el par EURUSD Marco de tiempo - M1. Terminal de comercio - MetaTrader4. Depósito mínimo recomendado - $10000 para 0.01 lote. Apalancamiento mínimo recomendado de la cuenta de operaciones - 1:500. Parámetros - por defecto. Pero si lo desea, puede experimentar en una cuenta demo.
ORB Williams FPO
Jaime Ynzenga Gimeno
Asesores Expertos
El robot de trading ORB-Williams FPO es el resultado de combinar diferentes estrategias de ruptura del rango de apertura (ORB) incluyendo la de Toby Crabel, junto con indicadores de tendencia adicionales para una mejor señal de entrada, con la estrategia salida de la primera apertura rentable (FPO) de Larry Williams. Puedes ver resultado de mi operativa real automatizada en señales:  https://www.mql5.com/es/signals/1481106?source=Site +Signals+Favorites El Opening Range Breakout (ORB) es un rang
Ego ea
Victor Chukwuebuka Okeke
4.67 (3)
Asesores Expertos
Título: EGO ea - MQL4 Asesor Experto Descripción: Libere todo el potencial del trading automatizado con Ego ea, un potente Asesor Experto MQL4 diseñado para mejorar su experiencia de trading. Desarrollado por traders y programadores experimentados, este EA incorpora algoritmos avanzados y una gestión inteligente del riesgo para optimizar su estrategia de trading. Características principales: Lógica de trading inteligente: Ego EA utiliza un sofisticado algoritmo de negociación que se adapta a las
FREE
Elirox Trading EA
Gerry Rios
Asesores Expertos
Bienvenido, Trader! ¿Está buscando un EA que opere con la precisión de un inversor experimentado y la inteligencia de una automatización avanzada? Presentamos Elirox Trading EA - un Asesor Experto de nueva generación diseñado para los traders que exigen precisión, consistencia y crecimiento a largo plazo . Basado en la Inteligencia Artificial de Reversión de última generación , Elirox Trading EA analiza meticulosamente las estructuras del mercado, identifica los puntos de inflexión críticos y ej
Chefs Arbitrage
Emmanuel Chukwudi Offor
Asesores Expertos
Chefs Arbitrage es el EA profesional que utiliza la banda de Bollinger RSI y estocástico para determinar la acción del precio. He implementado una gran cantidad de características y sistemas en este EA con el fin de mejorar su rendimiento general. MACD como filtro opcional para impulsar las 3 estrategias comerciales adicionales en el Arbitraje Chefs que aumentan el beneficio total. El EA tiene características opcionales como el sistema avanzado de gestión del tiempo, sistema de notificación, si
Bird Onix Bot4
Yvan Musatov
Asesores Expertos
El experto profesional Bird Onix analiza el mercado utilizando un algoritmo especial. El principio básico es que el bot toma los precios especificados para un determinado periodo de tiempo y calcula la fuerza y amplitud del precio comparándolo con su propio sistema de indicación basado en datos reales. Se registra el momento en que la tendencia pierde fuerza y se invierte, y entonces se cierra la serie anterior y se prepara una nueva. El bot también analiza sus propias señales de sobrecompra/so
OsMa TrendSurfer
Augustine Kamatu
Asesores Expertos
Esta es una versión gratuita del EA TrendSurfer OsMa https://www.mql5.com/en/market/product/104264 TrendSurfer OsMa recibe señales de un análisis técnico de MetaTrader 4 incorporado indicador Oscilador de una Media Móvil (OsMA) y luego implementa The Quantum Forex Trading System para generar resultados positivos. Descubra: The Quantum Forex Trading System _Mastering the Market with Advanced Algorithms & Multifaceted Strategies_ --- Redefiniendo el trading en Forex: En el vasto reino de Forex, d
FREE
Multi Timeframe Cash MT4
Obinna Stanley Osuji
Asesores Expertos
Multi Timeframe Efectivo Este Asesor Experto (Multi Timeframe Cash - MTCash) se puede utilizar para operar con la mayoría de los pares de divisas. Se registraron beneficios significativamente altos con los pares GBPJPY, XAUUSD(Gold) y GBPAUD. En general, el EA se recomienda para el comercio GBPJPY, XAUUSD(Gold), GBPAUD, GBPUSD, GBPNZD, AUDUSD, EURCAD, EURJPY, USDCAD, USDCHF y NZDUSD. Obtenga la versión MT5 aquí . Por favor, conéctese con nuestro grupo de Telegram para actualizaciones regulares.
Battle Bot
Meinrik Sikuvi Sipahu
Asesores Expertos
Este robot está diseñado para el comercio basado en la oferta y la demanda, comercia pares de divisas. Utilice este robot en el m1 y m5 marco de tiempo. evitar el uso del robot durante las noticias ya que esto puede tener un efecto negativo en el rendimiento de este EA. Este robot utiliza el indicador de cocodrilo con el indicador RSI para obtener sus entradas. Su objetivo es capturar los puntos más bajos y más altos de una tendencia de mercado durante el período de tiempo específico.
Wave Rider EA
Andri Maulana
Asesores Expertos
Presentamos el EA Wave Rider: ¡Tu centro neurálgico para operar con oro! ¿Está listo para elevar sus operaciones con oro (XAUUSD) al siguiente nivel? Conozca el Wave Rider EA, un sofisticado Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para capturar poderosos movimientos en el mercado del oro con una estrategia inteligente y consciente de la volatilidad. Olvídese del trading emocional y de los complejos análisis manuales. El EA Wave Rider está diseñado para un rendimiento máximo , cent
News Robot MT4
Andrey Tatarinov
4.48 (42)
Asesores Expertos
News Robot 4.0 Durante la publicación de noticias económicas, el precio puede superar decenas de puntos solo en el primer minuto después de la publicación. Operar manualmente durante una alta volatilidad es muy arriesgado, ya que es difícil responder rápidamente a las cotizaciones que cambian rápidamente y a los indicadores de comunicados de prensa actuales. Para operar con las noticias, debe preparar un escenario con anticipación, prescribir el riesgo máximo. Utilice un robot profesional esp
Shaiane
Helder Castro
Asesores Expertos
ShaianeEA es un avanzado sistema de trading automatizado desarrollado enteramente usando inteligencia artificial para MetaTrader 4. Este asesor experto emplea una sofisticada estrategia multicapa basada en señales de cruce de EMA con dimensionamiento dinámico de posiciones. El motor de IA utiliza el cálculo adaptativo de la distancia entre órdenes basado en ATR, ajustándose automáticamente a las condiciones de volatilidad del mercado. Cuenta con una gestión inteligente del riesgo con activación
Gold Bullion
Armin Heshmat
Asesores Expertos
Gold Bullion EA es VIP , Fue desarrollado por el equipo ENZOFXEA en Alemania con los comerciantes experimentados con más de 15 años de experiencia comercial.los indicadores utilizados en expertos no tienen nada que ver con los indicadores estándar en el mercado y se derivan por completo de la estrategia. Todas las operaciones tienen StopLoss siempre detrás de la orden Un experto basado en (GOLD , XAUUSD ) Este Experto es Day Trader y estrategia Breakout NOTA La configuración por defecto de EA e
Hedgeuptodown
Hafis Mohamed Yacine
Asesores Expertos
¿Qué es la cobertura en el mercado de divisas? La cobertura en forex es una estrategia utilizada para proteger la posición en un par de divisas de un movimiento adverso. Suele ser una forma de protección a corto plazo cuando un operador está preocupado por las noticias o un acontecimiento que desencadena la volatilidad en los mercados de divisas. Hay dos estrategias relacionadas cuando se habla deHedge pares de divisas de esta manera. Una consiste en colocar una cobertura tomando la posición con
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Asesores Expertos
¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026 ? 40% DE DESCUENTO en Dynamic Pips EA — ahora solo $799 con 8 activaciones incluidas. Y eso no es todo: Boring Pips EA (MT4 o MT5) gratis si aún no lo tienes. 10% de descuento extra si ya eres cliente. ¡Date prisa! Esta oferta está limitada a los primeros 5 compradores o hasta el 7 de enero de 2026 — lo que ocurra primero. Para más detalles o para unirte a la oferta, simplemente déjame un men
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Asesores Expertos
️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
Extractors MT4
DRT Circle
Asesores Expertos
Extractores para XAUUSD Extractors for XAUUSD es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para operadores que valoran la precisión, el control del riesgo y una lógica de trading adaptable al operar con oro (XAUUSD). Integra dos estrategias avanzadas integradas y cinco modos flexibles de enfoque de mercado, lo que brinda a los operadores control total sobre cómo el sistema interpreta, introduce y gestiona las operaciones en diferentes estructuras de mercado. Basado en una extensa investig
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
Real Miner MT4
M Ardiansyah
Asesores Expertos
Real Miner EA es un robot inteligente detector de tendencias que utiliza avanzadas teorías matemáticas y estadísticas. Los filtros de entrada tienen potentes y avanzadas correcciones en los puntos de entrada. Todas las operaciones son impulsadas por TP/SL para controlar el riesgo de la cuenta. También algunos algoritmos inteligentes insertados dentro de la EA para ajustar algunos parámetros basados en los símbolos seleccionados y el marco de tiempo de forma automática. Así que el uso de la EA es
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Asesores Expertos
Exorcist Bot es un asesor multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. - El funcionamiento del robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de construcción de una parrilla de negociación. - Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, limitación interna del tiempo de negociación. - Construcción de una red de trading teniendo en cuenta importantes niveles internos. - Posi
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Presentamos Trade Vantage : Analista Profesional de Mercados Trade Vantage es una herramienta analítica altamente eficaz que utiliza un algoritmo especializado para operar en los mercados Forex y de criptomonedas. Su principio de funcionamiento se basa en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo determinado, identificando la fuerza y la amplitud de los movimientos de los precios mediante un sistema de indicación único. Cuando una tendencia pierde fuerza y cambia de dirección, e
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Asesores Expertos
Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Asesores Expertos
MATrader QuickScalper – Scalping preciso impulsado por el núcleo MATrader MATrader QuickScalper es un Expert Advisor de scalping desarrollado por Marc Albrecht Trading, creado como una estrategia independiente junto al conocido MATrader AI. Mientras MATrader AI se enfoca en ciclos adaptativos y movimientos de mayor amplitud, MATrader QuickScalper está diseñado para ejecución rápida, operaciones cortas y entradas limpias de scalping . Este EA lleva el nombre MATrader porque se basa en la misma
Trend King EA
Frank Paetsch
Asesores Expertos
Trend King (MT4) - v4.4 AO EA Adaptativo de Retroceso de Tendencia con AO Baseline Snap, Mapeo 3-EMA y Salidas Híbridas ¿Qué es Trend King? Trend King es un EA profesional de retroceso de tendencia que combina un modelo de régimen 3-EMA limpio con un núcleo de Optimización Adaptativa (AO) . La AO aprende la volatilidad del mercado a través de percentiles y ajusta su línea de base a las condiciones del símbolo/marco de tiempo, luego asigna el rigor de entrada, las paradas y las salidas en tor
Otros productos de este autor
Crash And Boom Detector MT5
Abubakar Abu Saidu
Indicadores
Un algoritmo para detectar un pico al instante con cero lag.. Utilice la configuración predeterminada para "Crash And Boom". Este algoritmo inteligente detecta un pico, que puede ser utilizado para filtrar los picos de mercado, dar señales de entrada con salida. Trading:- Booming para Boom y Crashing para Crash Spike Signal:- Cuanto menos disminuya más señales Multiplier:- Esto multiplica la Señal Time Ratio:- Para ajustar la Señal AlertProperties = "====== Propiedades de Alerta ======"; SendAle
The Gov Impulse Pro Indicator MT5
Abubakar Abu Saidu
Indicadores
Backtest y optimizar con velocidad El indicador Impulse Pro es un fuerte indicador de Fibonacci diseñado para trazar análisis de Fibonacci de múltiples períodos de tiempo en un solo gráfico con función de alertas Los códigos están optimizados para realizar backtesting y optimización más rápidos tanto en MT4 como en MT5 Ambas direcciones se pueden negociar o analizar, por ejemplo. Una señal de compra Impulse podría negociarse en la dirección opuesta y similar a la venta. Una señal de impuls
HotSpot Ultimate MT5
Abubakar Abu Saidu
Asesores Expertos
Presentamos "Hotspot Ultimate EA: Comercio de Nivel Elite y Señales de Alto Análisis" Descripción: Hotspot EA es un asesor experto (EA) excepcional y meticulosamente diseñado. Aprovecha el poder de las técnicas de negociación de nivel avanzado y el análisis de alto nivel para generar señales de negociación altamente precisas y confiables. Con acceso a una amplia y completa base de datos, este asesor experto de vanguardia capacita a los operadores con una ventaja estratégica en el dinámico merca
CobWeb Ultimate Pro MT5
Abubakar Abu Saidu
Asesores Expertos
Presentamos CobWeb Ultimate Pro: El Asesor Experto Más Avanzado y Completo para Operaciones de Una Década Presentamos CobWeb Ultimate Pro: El Asesor Experto Más Avanzado y Completo para Operaciones de Una Década Description: CobWeb Ultimate Pro es la culminación de más de 10 years de desarrollo de asesores experts y una amplia experiencia comercial. Este asesor experto de vanguardia combina more de 10 estrategias, cada una designed and optimizada meticulosamente. Con una variedad de sofisticad
Filtro:
mirku85
32
mirku85 2023.01.30 12:03 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Vadim Gorodetskii
290
Vadim Gorodetskii 2022.12.01 05:37 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Abubakar Abu Saidu
18404
Respuesta del desarrollador Abubakar Abu Saidu 2022.12.03 10:34
You are currently running out of update!!.. Be careful and always seek for assistance in other to be on track.. you can't just ride a boat without learning how to!!.. As mentioned.. You just don't decide in a short period of time.. refer back to comment section..
Just wait!!.. Time will tell!
SERGEI STOVBA
557
SERGEI STOVBA 2022.11.30 17:38 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Abubakar Abu Saidu
18404
Respuesta del desarrollador Abubakar Abu Saidu 2022.12.03 10:39
You cant expect a good result in under a small period of time.. this week hasn't been good not only yours.
Even from testing and forward test shows equity downtrend before the big equity uptrend..
Why Didn't you analyze and give it enough space to prove the strategy?
Why not trade it during high market volatility as mentioned in comment section?
Note: This is a Static Advisor!!.. becareful and read carefully!!
Yang Yang Kuang
155
Yang Yang Kuang 2022.11.30 07:40 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Abubakar Abu Saidu
18404
Respuesta del desarrollador Abubakar Abu Saidu 2022.11.30 10:12
Hi.. if you are facing trouble.. please send me a DM so i can help resolve it!!
Damir Hadzic
279
Damir Hadzic 2022.11.28 12:50 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

fullbio kine.
34
fullbio kine. 2022.11.24 23:40 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Jignesh Maisuriya
23
Jignesh Maisuriya 2022.11.18 17:57 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Riyazahmed Gulamnabi Mansur
143
Riyazahmed Gulamnabi Mansur 2022.11.17 18:33 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mansuri Parvez
2324
Mansuri Parvez 2022.11.16 11:44 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario