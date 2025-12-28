XAUUSD Trend Pro Expert Advisor

XAUUSD Trend Pro ist ein automatischer Handelsroboter, der für XAUUSD Gold entwickelt wurde.

Der EA handelt nur in Richtung des Trends und konzentriert sich auf kontrolliertes Risiko und konstante Performance.

Er verwendet einfache und bewährte Tools, um Overtrading zu vermeiden und das Konto zu schützen.

Wie der EA handelt

Trendrichtung

Der EA verwendet gleitende Durchschnitte auf höheren und niedrigeren Zeitrahmen, um den Hauptmarkttrend zu definieren.

Kaufgeschäfte werden nur bei einem Aufwärtstrend getätigt.

Verkaufsgeschäfte werden nur in einem Abwärtstrend getätigt.

Einstiegszeitpunkt

Trades werden während Pullbacks innerhalb des Trends unter Verwendung von Momentum-Bedingungen eröffnet.

Auf diese Weise wird vermieden, dem Preis hinterherzulaufen, und die Zahl der Fehleinstiege wird reduziert.

Handelsausstieg

Stop Loss und Take Profit werden anhand der Marktvolatilität berechnet.

Der EA kann einen Teil eines Handels vorzeitig schließen, um den Gewinn zu sichern und den Rest laufen zu lassen.

Risikomanagement

Das Risiko wird bei jedem Handel kontrolliert.

Die Losgröße wird automatisch auf der Grundlage des Kontostands berechnet.

Bei größeren Konten wird das Risiko reduziert.

Der EA beinhaltet auch

Maximales Handelslimit

Tägliches Verlustlimit

Spread-Filter zur Vermeidung schlechter Marktbedingungen

Kein Martingal

Kein Raster

Kein Hedging

Empfohlene Einstellungen für XAUUSD

Zeitrahmen M5

Risiko pro Handel 1 bis 2 Prozent

Am besten während aktiver Marktsitzungen verwenden

Große Nachrichtenveröffentlichungen vermeiden

Einrichtung

Öffnen Sie MetaTrader

Gehen Sie auf Datei und öffnen Sie den Datenordner

Öffnen Sie den Ordner Experts

Kopieren Sie die EA-Datei in den Ordner

Starten Sie die Plattform neu

Hängen Sie den EA an einen XAUUSD M5-Chart an

Aktivieren Sie AutoTrading

Wichtiger Hinweis

Der Handel mit Gold ist mit einem hohen Risiko verbunden.

Es kann zu Verlusten kommen.

Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie echtes Geld einsetzen.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.