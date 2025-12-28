Xauusd Trend Pro

XAUUSD Trend Pro Expert Advisor

XAUUSD Trend Pro ist ein automatischer Handelsroboter, der für XAUUSD Gold entwickelt wurde.
Der EA handelt nur in Richtung des Trends und konzentriert sich auf kontrolliertes Risiko und konstante Performance.

Er verwendet einfache und bewährte Tools, um Overtrading zu vermeiden und das Konto zu schützen.

Wie der EA handelt

Trendrichtung
Der EA verwendet gleitende Durchschnitte auf höheren und niedrigeren Zeitrahmen, um den Hauptmarkttrend zu definieren.
Kaufgeschäfte werden nur bei einem Aufwärtstrend getätigt.
Verkaufsgeschäfte werden nur in einem Abwärtstrend getätigt.

Einstiegszeitpunkt
Trades werden während Pullbacks innerhalb des Trends unter Verwendung von Momentum-Bedingungen eröffnet.
Auf diese Weise wird vermieden, dem Preis hinterherzulaufen, und die Zahl der Fehleinstiege wird reduziert.

Handelsausstieg
Stop Loss und Take Profit werden anhand der Marktvolatilität berechnet.
Der EA kann einen Teil eines Handels vorzeitig schließen, um den Gewinn zu sichern und den Rest laufen zu lassen.

Risikomanagement

Das Risiko wird bei jedem Handel kontrolliert.
Die Losgröße wird automatisch auf der Grundlage des Kontostands berechnet.
Bei größeren Konten wird das Risiko reduziert.
Der EA beinhaltet auch
Maximales Handelslimit
Tägliches Verlustlimit
Spread-Filter zur Vermeidung schlechter Marktbedingungen

Kein Martingal
Kein Raster
Kein Hedging

Empfohlene Einstellungen für XAUUSD

Zeitrahmen M5
Risiko pro Handel 1 bis 2 Prozent
Am besten während aktiver Marktsitzungen verwenden
Große Nachrichtenveröffentlichungen vermeiden

Einrichtung

Öffnen Sie MetaTrader
Gehen Sie auf Datei und öffnen Sie den Datenordner
Öffnen Sie den Ordner Experts
Kopieren Sie die EA-Datei in den Ordner
Starten Sie die Plattform neu
Hängen Sie den EA an einen XAUUSD M5-Chart an
Aktivieren Sie AutoTrading

Wichtiger Hinweis

Der Handel mit Gold ist mit einem hohen Risiko verbunden.
Es kann zu Verlusten kommen.
Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie echtes Geld einsetzen.
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.


Auswahl:
Alton1
15
Alton1 2025.12.28 21:50 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension