Laser Sight Pro MT4

Mira laser

BackTest e Optimize com notícias :D

Uma combinação de 5 estratégias em um pacote.

1. Dor e Ganho ~ 2019

2. Scalper Audível ~ 2019

3. Sistema Forex Inteligente ~ 2022

4. Ondas ~ 2021

5. Wicks Off ~2021

Estratégia de Posição Pendente (PPS) e um Algoritmo Sensível Avançado.

Laser - um "Sistema de algoritmo de pico" embutido, juntamente com poucas combinações de indicadores personalizados incorporados e análise de estratégia, como:

1. Entrada de Análise de Linha de Tendência.

2. Níveis de suporte e resistência,

3. Análise de Volatilidade.

4. Análise de ondas eletromagnéticas.

5. Detecção de Mercado Lateral.

6. Detecção de tendências de mercado.

7. Desvio e Limitação de Inclinação.

Contato- t.me/ask4abusaidu

ATENÇÃO --->> LEIA ATENTAMENTE TODOS OS DETALHES

                --->> Não use configuração padrão.

SET FILE ESTÃO DISPONÍVEIS NA CAIXA DE COMENTÁRIOS.

Aviso de risco:

Antes de comprar o LASER SIGHT PRO esteja ciente dos riscos envolvidos.

Desempenho passado não é garantia de lucratividade futura (a EA também pode causar perdas).

Os testes anteriores mostrados (por exemplo, nas capturas de tela) são altamente otimizados para encontrar os melhores parâmetros, mas, portanto, os resultados não podem ser transferidos para negociação ao vivo.

Essa estratégia sempre usará um stop loss, mas ainda assim a execução do SL depende do seu corretor.



SINAL

1. Tipo de Negociação.

Deslocamento de pip -- Deslocamento de ordem de parada.
2. Sinal Principal.

Uma vez por série -- Uma série por sinal.
Sinal de série -- Reinicialização de série por sinal.
3. Análise de sinal.

S1-Reverse -- As negociações são colocadas no reverso.

S2-Direct -- O comércio é colocado no Direct.

Entrada Contínua -- O comércio é colocado continuamente.

Análise -- Tipo de Análise.
Desvio de Sinal -- Desvio Sensível.
Sinal de Volatilidade -- Índice de Volat de Todos os Indicadores Integrados.
Desvio do filtro -- Dev de todos os indicadores integrados.
Mudança de filtro -- Mudança.
RECURSOS

Os códigos são otimizados para backtests e otimizações de velocidade relâmpago.

Com dados de 99,9 ticks,

Sinta-se à vontade para otimizar para o melhor conjunto adequado.

Gestão de Dinheiro.


1. Lote ou %. Se Auto_MM for false LotSize Fixo será Usado.

Use_AutoMM -- Opção para usar AutoMM.
Porcentagem de Risco -- Porcentagem de Risco.
FixedLot -- Lote Fixo a ser usado.
2. Próxima Ordem Correspondente.
Lot Exponent -- Multiplicador de LotSize do Total de Negociações.
Distance Dev -- Distância do último pedido correspondente.
Limitações.

1. Máximos.


MaxSpread --
Deslizamento --
2. TP e SL fixos.

Obter lucros --
Parar a perda de   --
2x Função de arrasto.


1. Hrec.

Hrec_T_Start -
Hrec_T_Stop -
Hrec_T_Step -
2. Rec.

TrailingStart -
TrailingStop -
TrailingStep -

Filtro de Tempo, Sessão e Notícias.

Nota: O Filtro de Tempo e Sessão Não Interfere Outras Funções Exceto Negociações Não Serão Colocadas

3x Controle de tempo e sessão integrado

1. Filtro de tempo global.

Use_Time - Habilitar ou desabilitar
StartTrade - Quando começar
EndTrade - Quando terminar
2. Filtro de tempo por dia.

Hora de início_
StartEndTime_
3. Operador de sessão.

Selecione Hora - Hora GMT, Hora Local ou Hora do Servidor.
Usar a Ásia? - Sessão de Comércio na Ásia.
Use London - Trade in London Session.
Use NewYork - Trade in NewYork Session.
3. Filtro de notícias.



Use o Filtro de Notícias - Habilitar ou Desabilitar Notícias.
Tipo de filtro de notícias - Negocie durante notícias ou notícias externas.
Ativar notícias baixas ::
Ativar notícias médias ::
Ativar Altas Notícias ::
Evento Antes das Notícias - Evento Antes das Notícias em Minutos.
Evento Após Notícias - Evento Após Notícias em Minutos.
Verificar notícias específicas - Filtre apenas notícias específicas.
Upadte News to Day - Atualizar e baixar a data de notícias para o próximo dia/dias.
Atualizar notícias após - Verifique se há atualização após _ em minutos.


Produtos recomendados
Gold Ultimate bs
Miracle Obinna Okafor
Experts
Gold Ultimate_bs represents a sophisticated MT4 forex indicator designed for trading XAUUSD, encompassing various strategies and management techniques, including the Martingale strategy. This indicator operates autonomously, selecting trades during specific times of the day after undergoing multiple checks and filters. It incorporates robust risk management protocols, automatically closing trades upon reaching predefined profit or loss thresholds to safeguard capital. Moreover, it features a bre
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Experts
Introducing News scalp: The Premier News Scalping Expert Advisor And Arbitrage In the realm of forex trading, seizing fleeting opportunities amid market turbulence demands precision and speed. Enter News scalp, the pinnacle of news scalping Expert Advisors (EAs) designed to excel in the high-stakes arena of news-driven trading. With its innovative features tailored specifically for rapid-fire scalping strategies,   News scalp   promises to revolutionize how traders navigate volatile market con
Gold Go Goal
Kittipong Runganotipanich
Experts
GOLD GO GOAL ( GGG SYSTEM ) NEW RELEASES..!! Updated June 2020 Pure Indicator Technical Not  Martingale Not  Hedging Not  Grid Less  risk / More  reward Lots Size : 200 $ / 0.01 standard lots Currency : best on GOLD (XAUUSD) & SILVER (XAGUSD) **********  : ( not recommended ) NZD , JPY , CHF  Time Frame : H1 ( recommended ) or higher Survive on Sideway / Strong gain on Trend / Lower Drawdown ( less than 30% )
Trend rider pro
Okezie Ojimadu
Experts
Live Result:  https://www.mql5.com/en/signals/1924716 Download set file for EURUSD Trend Rider Pro V2 is a trading robot that works on all forex pair and helps you trade automatically. It is uniquely coded to manage your forex investments and optimize the best result from the complexities of the forex market. Whether you’re just getting started or are a full-time trader, Trend Rider Pro V2 is the perfect choice for optimized growth and verifiable result. This EA utilizes a sophisticated combinat
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Experts
Hungry for Japanese style? Thirsty for samurai action? Behold! Ichimoku Super Swift Ease Pro is an expert advisor that has an Ichimoku indicator with a moderate lot size. It is recommended that you use this EA for JPY pairs like USDJPY, EURJPY, etc. If you enjoy using Ichimoku, this EA may be what you are looking for. According to the details of this expert advisor, it has an ATR to allow traders to see the line with the flow of the Japanese Yen along with another currency pair with it. Only use
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Arda
Evgeniy Zhdan
Experts
2 copy of 10 left at this price.  Next 10 copies $549. Arda is a trading Expert Advisor based on the dissonance of technical indicators  and price patterns. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter The Expert Advisor was tested on real historical data of EURUSD, GBPUSD and XAUUSD (Gold). You can download a demo version of any program (for example, tickstory - there is a free version) that provides quotes with 99.9% quality and check it yourself. The trading strategy does not cont
MT4 Arbor Nova
Rudy Tanureja
Experts
Note : - Merry Christmas 25 December 2025 & Happy New Year 1 January 2026. -   40% off until end of year . Normal introductory price 450 USD. - Live signal  is  here .  The live signal is live! I’m now expanding to additional accounts on regulated brokers across different regions to offer you more consistent, verifiable performance data over time. - Beside your investment of Arbor, you need to register to DeepSeek and top up min 5 dollar for having your own api key. Don't worry this 5 dollar top
MA turn and 1 to 6 MA trend and 3 SL and RSI EA
Klein Gyula
Experts
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. https://www.mql5.com/en/market/product/54925 Első felvétel.   https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Második felvétel. A videóban csak a 3 SL számít a végén magyarázatnak. A robotban nem ez a kereskedési vásárlás működik. Hanem amit fent mutattam. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=9s   Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=i2
Bossman EA Marti
Farabi Aminy
Experts
Bossman EA Ver 1.1 Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Bossman EA Ver 1.1 Working on Timeframes (M5) Bossman EA Ver 1.1 Best Trigger Setting on Pair EURUSD or USDCHF Bossman EA Ver 1.1 Calculation is based of Envelopes indicator ///////////////////////////////////////////////////////////// (I N D O N E S I A (ID) (Rakyat +62)) Bossman EA Ver 1.1 Adalah Penasihat Ahli Scalping Forex untuk MT4 Bossman EA Ver 1.1 Bekerja pada Jangka Waktu (M5) Bossman EA Ver 1.1 Pengaturan Pemicu Terbaik
Fx Lion Gold Trading
Mr Viwat Kongthon
Experts
... *** Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/1743955 EA Fx Lion Gold Trading is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold (XAUUSD) work process will calculate support and resistance including the highest and lowest price of each candlestick  The EA will calculate pending orders at the highest or lowest price after the support/resistance level. and will close the pending order on the next day if not in use -EA does not martingale  -EA  have Stop Loss and Take Profit to prote
Whoosh
Agus Santoso
Experts
WHOOSH – Expert Advisor de Grelha Inteligente Heiken Ashi Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/142798 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/142799 O WHOOSH é um Expert Advisor (EA) inteligente e multi-timeframe baseado em Heiken Ashi, concebido para captar rapidamente o momentum do mercado, gerir posições de forma dinâmica e proteger contas com uma gestão de risco abrangente. Este EA combina o poder da filtragem de tendências, da média de grelha controlada e da ges
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experts
Bfxenterprise RSI Inspired and optimized RSI indicator is the focus of this Expert Advisor (EA). Designed with the use of RSI to perform optimal transactions. Reading trends and price reversals is done by the RSI whose functions have been sorted. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. So this version does not always make transactions, unlike the Expert Advisor version in general. This version relies on accuracy
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Falcon Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Falcon Gold is a high-frequency EA with relatively low risk. The scalping algorithm is designed to detect high-probability entry and exit points, ensuring that each trade is executed with the highest chance of success. The optimal currency pair to work with this scalping robot is XAUUSD (Gold vs. US Dollar). It is ideal for traders who prefer an active trading environment. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller MT4 version Key features:
Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao
5 (1)
Experts
Aureus Quantum Surge-H1: Desbloqueie o potencial da negociação automatizada de ouro Limited Time Offer: Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next price: $899 Sinal de Conta Real: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site +Perfil+Vendedor Visão geral Aureus Quantum Surge-H1 é um Expert Advisor de última geração projetado para negociar XAUUSD (Gold) no período H1. Integra vários indicadores técnicos com técnicas robustas de gerenciamento de risco para oferecer desempenh
Market Trast
Snanislav Nagornyuk
Experts
Предлагаю ознакомиться с первым моим советником. Много писать не буду. Советник простой. Скриншот тестирования есть под описанием. Рекомендации: Работает на паре EURUSD Таймфрейм - М1. Торговый терминал - MetaTrader4. Минимальный рекомендованный депозит - $10000 для лота 0.01. Минимальное рекомендованное кредитное плечо торгового счёта - 1:500. Параметры - по умолчанию. Но при желании можно экспериментировать на демо-счёте.
ORB Williams FPO
Jaime Ynzenga Gimeno
Experts
O robô de negociação ORB-Williams FPO é o resultado da combinação de diferentes estratégias Opening Range Breakout (ORB), incluindo Toby Crabel, juntamente com indicadores de tendência adicionais para um melhor sinal de entrada, com a estratégia de saída do primeiro. Abertura lucrativa (FPO) de Larry Williams. Você pode ver o resultado da minha negociação automatizada real em sinais: https://www.mql5.com/en/signals/1481106?source=Site +Signals+Favorites O Opening Range Breakout (ORB) é um int
Ego ea
Victor Chukwuebuka Okeke
4.67 (3)
Experts
Title: EGO ea - MQL4 Expert Advisor Description: Unlock the full potential of automated trading with Ego ea, a powerful MQL4 Expert Advisor designed to enhance your trading experience. Developed by experienced traders and programmers, this EA incorporates advanced algorithms and smart risk management to optimize your trading strategy. Key Features: Intelligent Trading Logic: Ego EA utilizes a sophisticated trading algorithm that adapts to various market conditions, ensuring consistent performanc
FREE
Elirox Trading EA
Gerry Rios
Experts
Welcome, Trader!  Are you looking for an EA that trades with the precision of a seasoned investor and the intelligence of advanced automation? Introducing Elirox Trading EA — a next-generation Expert Advisor designed for traders who demand accuracy, consistency, and long-term growth . Built on cutting-edge AI Reversal Intelligence , Elirox Trading EA meticulously analyzes market structures, identifies critical turning points, and executes trades only under the most favorable conditions . Specifi
Chefs Arbitrage
Emmanuel Chukwudi Offor
Experts
Chefs Arbitrage is the Professional EA that uses Bollinger band RSI and stochastic to determine price Action. I have implemented a lot of features and systems in this EA in order to improve its overall performance. MACD as optional filter to boost the  3 additional trading strategies in the Chefs Arbitrage which increase the total profit. The EA has optional features like Advanced Time Management system, Notification System, Friday Exit System, Advanced News Filter and i have added additional p
Bird Onix Bot4
Yvan Musatov
Experts
Professional expert   Bird Onix   analyzes the market using a special algorithm. The basic principle is that the bot takes the specified prices for a certain period of time and calculates the strength and amplitude of the price by comparing it with its own indication system based on actual data. The moment when the trend loses strength and reverses is recorded, and then the previous series is closed and a new one is prepared. The bot also analyzes its own overbought/oversold signals in its algo
OsMa TrendSurfer
Augustine Kamatu
Experts
This is a free version of the EA  TrendSurfer OsMa  https://www.mql5.com/en/market/product/104264   TrendSurfer OsMa   receives signals from a technical analysis of in-built MetaTrader 4 indicator Oscillator of a Moving Average (OsMA) and then implements   The Quantum Forex Trading System   to generate positive results. Discover: The Quantum Forex Trading System _Mastering the Market with Advanced Algorithms & Multifaceted Strategies_ --- Redefining Forex Trading: In the vast realm of forex, wh
FREE
Multi Timeframe Cash MT4
Obinna Stanley Osuji
Experts
Multi Timeframe Cash   This Expert Advisor (Multi Timeframe Cash - MTCash) can be used to trade most currency pairs. Significantly high profits were recorded with GBPJPY, XAUUSD(Gold) and GBPAUD pairs. Generally, the EA is recommended for trading GBPJPY, XAUUSD(Gold), GBPAUD, GBPUSD, GBPNZD, AUDUSD, EURCAD, EURJPY, USDCAD, USDCHF and NZDUSD. Get the MT5 version here . Kindly connect with our  Telegram Group  for regular updates. The signals of this Expert Advisor are derived from the interacti
Battle Bot
Meinrik Sikuvi Sipahu
Experts
This robot is designed to trade based on supply and demand, It trades currency pairs.  Use this robot on the m1 and m5 timeframe. avoid using the robot during news as this can have a negative affect on the performance of this EA. This robot uses the alligator indicator with the RSI indicator to get its entries. Its aim is to catch the lowest and highest points of a market trend during the specific time period.
Wave Rider EA
Andri Maulana
Experts
Introducing the Wave Rider EA: Your Gold Trading Powerhouse! Are you ready to elevate your Gold (XAUUSD) trading to the next level? Meet the Wave Rider EA , a sophisticated, fully automated Expert Advisor designed to capture powerful moves in the gold market with a smart, volatility-aware strategy. Forget emotional trading and complex manual analysis. The Wave Rider EA is engineered for peak performance by focusing on identifying the beginning of strong trend waves and managing your risk
News Robot MT4
Andrey Tatarinov
4.48 (42)
Experts
News Robot 4.0  Durante o lançamento de notícias econômicas, o preço pode superar dezenas de pontos apenas no primeiro minuto após o lançamento. Negociar manualmente durante alta volatilidade é muito arriscado, pois é difícil responder rapidamente às cotações que mudam rapidamente e aos indicadores de notícias atuais. Para negociar com base nas notícias, você precisa preparar um cenário com antecedência, prescrever o risco máximo. Use um robô profissional especializado para negociar com base
Shaiane
Helder Castro
Experts
ShaianeEA is an advanced automated trading system developed entirely using artificial intelligence for MetaTrader 4. This expert advisor employs a sophisticated multi-layer strategy based on EMA crossover signals with dynamic position sizing. The AI engine utilizes adaptive ATR-based distance calculation between orders, automatically adjusting to market volatility conditions. It features intelligent risk management with automatic breakeven activation, partial position closing upon reaching profi
Gold Bullion
Armin Heshmat
Experts
Gold Bullion EA   is   VIP ,   It    was developed by   ENZOFXEA   team in Germany with experienced traders with   more than 15 years   of trading experience.The indicators used in expert have nothing to do with the standard indicators in the market and are completely derived from strategy. All Trade Have StopLoss Always Behind Order An expert based on    (GOLD , XAUUSD   ) This Expert  is Day Trader and  Breakout strategy NOTE Default EA setting is correct    Time Frame :  Daily  D1 first depo
Hedgeuptodown
Hafis Mohamed Yacine
Experts
What Is Hedging as It Relates to Forex Trading? Hedging with forex is a strategy used to protect one's position in a currency pair from an adverse move. It is typically a form of short-term protection when a trader is concerned about news or an event triggering volatility in currency markets. There are two related strategies when talking about Hedge forex pairs in this way. One is to place a hedge by taking the opposite position in the same currency pair, and the second approach is to buy forex
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experts
EvoTrade: O Primeiro Sistema de Trading Autoaprendizado do Mercado Permita-me apresentar o EvoTrade, um consultor de trading único desenvolvido com tecnologias de ponta em visão computacional e análise de dados. Este é o primeiro sistema de trading autoaprendizado no mercado, operando em tempo real. O EvoTrade analisa as condições do mercado, ajusta estratégias e se adapta dinamicamente às mudanças, oferecendo precisão excepcional em qualquer ambiente. O EvoTrade utiliza redes neurais avançadas,
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experts
O       Opening Range Breakout Master   é um sistema de negociação algorítmica profissional projetado para capitalizar conceitos de negociação institucional, como       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) e estratégias baseadas em liquidez   . Este consultor especialista automatiza a detecção e execução de       rompimentos de intervalo de abertura (ORB)       nas principais sessões globais de Forex, incluindo       Londres, Nova York, Tóquio e Midnight Killzones   , permitindo
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experts
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
Forjado a partir da perda. Aperfeiçoado com dor. Lançado com propósito. ️ ESTRUTURA. NÃO ESPECULAÇÃO. O Three Little Birds EA não é apenas mais um robô de negociação. É um motor forjado em batalha, criado ao longo de anos de fracassos reais e projetado para uma missão:   proteger, recuperar e aumentar seu patrimônio — quando o mercado se torna cruel. Ele combina   três estratégias poderosas   em perfeita sincronia: Grade de Perdas com Martingale   : absorve perdas e constrói em dir
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experts
Candle Power EA Carteira de 5 Estratégias de Mean-Reversion para o S&P 500 Por favor, escreva-me após a Compra para receber o Manual em PDF e um link para um Vídeo Explicativo detalhado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descarregue aqui o SETFILE e as instruções   Com medo do próximo Crash? Com o Candle Power EA não precisa. O EA reúne cinco Estratégias complementares de Mean-Reversion ( 5 Definições com diferentes Métodos de Filtro ) sobre o S&P 500 . Ele trata Excessos —
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
O Natal e o Ano Novo chegaram — qual é o seu plano de trading para 2026 ? 40% DE DESCONTO no Dynamic Pips EA — agora apenas $799 com 8 ativações incluídas. E isso não é tudo: Boring Pips EA (MT4 ou MT5) grátis se você ainda não tiver. Mais 10% de desconto extra se você já for cliente. Aja rápido! Esta oferta é limitada aos primeiros 5 compradores ou até 7 de janeiro de 2026 — o que acontecer primeiro. Para mais detalhes ou para participar da oferta, basta me enviar uma me
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experts
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
Extractors MT4
DRT Circle
Experts
Extratores para XAUUSD Extractors for XAUUSD é um Expert Advisor de nível profissional desenvolvido para traders que valorizam precisão, risco controlado e lógica de negociação adaptável ao negociar com ouro (XAUUSD). Ele integra duas estratégias avançadas integradas e cinco modos flexíveis de abordagem de mercado, dando aos traders controle total sobre como o sistema interpreta, insere e gerencia negociações em diferentes estruturas de mercado. Desenvolvido com base em ampla pesquisa e desenv
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Real Miner MT4
M Ardiansyah
Experts
Real Miner EA   is a smart trend detector robot using advanced mathematical and statistical theories. The entry filters have powerful and advanced corrections on the entry points.   All trades are powered by TP/SL to control the risk of the account. Also some smart algorithms inserted inside the EA to adjust some settings based on selected symbols and timeframe automatically. So using the EA is easy for all traders. Only some major settings are added to the EA input parameters. Prop Firm Ready
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experts
GridSync Pro       é um       EA de negociação de grade sofisticada       projetado para       MetaTrader 4       que combina       execução totalmente automatizada       com       flexibilidade de negociação manual   . Isto       EA de rede inteligente       implementa um       estratégia de grade avançada e não martingale       com       controles precisos de gerenciamento de risco   , incluindo       metas de lucro diário, limites de perdas e trailing stops       para proteger o capital duran
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experts
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experts
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Experts
MATrader QuickScalper – Scalping de precisão com o núcleo MATrader MATrader QuickScalper é um Expert Advisor de scalping da Marc Albrecht Trading, criado como uma estratégia independente ao lado do conhecido MATrader AI. Enquanto o MATrader AI foca em lógica adaptativa de ciclos e movimentos maiores do mercado, o MATrader QuickScalper foi projetado para execução rápida, operações curtas e entradas limpas de scalping . Este EA carrega o nome MATrader porque foi construído com a mesma filosofia
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
Experts
SAR Expert Advisor works automatically 24 hours from monday to friday and use VPS so that the robot works 24 hours from Monday to Friday and to get maximum trading results. This ea uses  Scalping , Trend, and Trailing Stop Strategy.  This system uses the Parabolic SAR  indicator to open positions. Live Account Minimum balance required : $100   use cent account,  deposit  $500   use cent account,  deposit  $1000   use micro account SAR Expert Advisor works for this: Currency pairs:  GBP/USD Timef
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experts
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
Mais do autor
Crash And Boom Detector MT5
Abubakar Abu Saidu
Indicadores
An algorithm to detect a spike instantly with zero lag.. Use default settings for "Crash And Boom" This smart algorithm detects a spike, which can be use to filter out market spikes, give entry signals with exit. Trading:-  Booming for Boom and Crashing for Crash Spike Signal:- The less you decrease the more signals Multiplier:- This multiplies the Signal Time Ratio:- For adjusting the Signal AlertProperties = "====== Alert Properties ======"; SendAlertViaAlertWindow:- if set to true it will mak
The Gov Impulse Pro Indicator MT5
Abubakar Abu Saidu
Indicadores
Backtest e otimizar com velocidade O indicador Impulse Pro é um forte indicador de Fibonacci projetado para plotar a Análise de Fibonacci de vários prazos em um único gráfico com função de alertas Os códigos são otimizados para backtesting e otimização mais rápidos em MT4 e MT5 Ambas as direções podem ser negociadas ou analisadas, por exemplo. Um impulso de sinal de compra pode ser negociado na direção oposta, bem como vender. Um impulso de sinal de venda pode ser negociado ou analisado na
HotSpot Ultimate MT5
Abubakar Abu Saidu
Experts
Apresentando "HotSpot Ultimate EA: negociação de nível Elite e sinais de alta Análise" Descrição: HotSpot EA é um expert advisor (EA) excepcional e meticulosamente concebido. Ele aproveita o poder das técnicas de negociação de nível avançado e da análise de alto nível para gerar sinais de negociação altamente precisos e confiáveis. Com acesso a uma vasta e abrangente base de dados, este EA de ponta capacita os comerciantes com uma vantagem estratégica no dinâmico mercado forex. Análise de sin
CobWeb Ultimate Pro MT5
Abubakar Abu Saidu
Experts
Presentando o CobWeb Ultimate Pro: o Expert Advisor mais advanced and required for negociações de uma década Descrição: O CobWeb Ultimate Pro é o culminar de mais de 10 years de envolvimento de expert advisor e extensive experiência commercial. Este EA de ponta combina mais de 10 estratégias, cada uma meticulosamente projected and otimizada. Com uma variedade de sofisticadas técnicas de negociação e metodologias de analise, o CobWeb Ultimate Pro oferece aos traders uma vantagem incomparável no
Filtro:
mirku85
32
mirku85 2023.01.30 12:03 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Vadim Gorodetskii
290
Vadim Gorodetskii 2022.12.01 05:37 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Abubakar Abu Saidu
18401
Resposta do desenvolvedor Abubakar Abu Saidu 2022.12.03 10:34
You are currently running out of update!!.. Be careful and always seek for assistance in other to be on track.. you can't just ride a boat without learning how to!!.. As mentioned.. You just don't decide in a short period of time.. refer back to comment section..
Just wait!!.. Time will tell!
SERGEI STOVBA
557
SERGEI STOVBA 2022.11.30 17:38 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Abubakar Abu Saidu
18401
Resposta do desenvolvedor Abubakar Abu Saidu 2022.12.03 10:39
You cant expect a good result in under a small period of time.. this week hasn't been good not only yours.
Even from testing and forward test shows equity downtrend before the big equity uptrend..
Why Didn't you analyze and give it enough space to prove the strategy?
Why not trade it during high market volatility as mentioned in comment section?
Note: This is a Static Advisor!!.. becareful and read carefully!!
Yang Yang Kuang
155
Yang Yang Kuang 2022.11.30 07:40 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Abubakar Abu Saidu
18401
Resposta do desenvolvedor Abubakar Abu Saidu 2022.11.30 10:12
Hi.. if you are facing trouble.. please send me a DM so i can help resolve it!!
Damir Hadzic
279
Damir Hadzic 2022.11.28 12:50 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

fullbio kine.
34
fullbio kine. 2022.11.24 23:40 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Jignesh Maisuriya
23
Jignesh Maisuriya 2022.11.18 17:57 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Riyazahmed Gulamnabi Mansur
143
Riyazahmed Gulamnabi Mansur 2022.11.17 18:33 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Mansuri Parvez
2324
Mansuri Parvez 2022.11.16 11:44 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Responder ao comentário