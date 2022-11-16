Laser Sight Pro MT4

Mira laser





BackTest e Optimize com notícias :D





Uma combinação de 5 estratégias em um pacote.





1. Dor e Ganho ~ 2019





2. Scalper Audível ~ 2019





3. Sistema Forex Inteligente ~ 2022





4. Ondas ~ 2021





5. Wicks Off ~2021





Estratégia de Posição Pendente (PPS) e um Algoritmo Sensível Avançado.





Laser - um "Sistema de algoritmo de pico" embutido, juntamente com poucas combinações de indicadores personalizados incorporados e análise de estratégia, como:





1. Entrada de Análise de Linha de Tendência.





2. Níveis de suporte e resistência,





3. Análise de Volatilidade.





4. Análise de ondas eletromagnéticas.





5. Detecção de Mercado Lateral.





6. Detecção de tendências de mercado.





7. Desvio e Limitação de Inclinação.





Contato- t.me/ask4abusaidu





ATENÇÃO --->> LEIA ATENTAMENTE TODOS OS DETALHES





--->> Não use configuração padrão.





SET FILE ESTÃO DISPONÍVEIS NA CAIXA DE COMENTÁRIOS.





Aviso de risco:





Antes de comprar o LASER SIGHT PRO esteja ciente dos riscos envolvidos.





Desempenho passado não é garantia de lucratividade futura (a EA também pode causar perdas).





Os testes anteriores mostrados (por exemplo, nas capturas de tela) são altamente otimizados para encontrar os melhores parâmetros, mas, portanto, os resultados não podem ser transferidos para negociação ao vivo.





Essa estratégia sempre usará um stop loss, mas ainda assim a execução do SL depende do seu corretor.













SINAL





1. Tipo de Negociação.





Deslocamento de pip -- Deslocamento de ordem de parada.

2. Sinal Principal.





Uma vez por série -- Uma série por sinal.

Sinal de série -- Reinicialização de série por sinal.

3. Análise de sinal.





S1-Reverse -- As negociações são colocadas no reverso.





S2-Direct -- O comércio é colocado no Direct.





Entrada Contínua -- O comércio é colocado continuamente.





Análise -- Tipo de Análise.

Desvio de Sinal -- Desvio Sensível.

Sinal de Volatilidade -- Índice de Volat de Todos os Indicadores Integrados.

Desvio do filtro -- Dev de todos os indicadores integrados.

Mudança de filtro -- Mudança.

RECURSOS





Os códigos são otimizados para backtests e otimizações de velocidade relâmpago.





Com dados de 99,9 ticks,





Sinta-se à vontade para otimizar para o melhor conjunto adequado.





Gestão de Dinheiro.









1. Lote ou %. Se Auto_MM for false LotSize Fixo será Usado.





Use_AutoMM -- Opção para usar AutoMM.

Porcentagem de Risco -- Porcentagem de Risco.

FixedLot -- Lote Fixo a ser usado.

2. Próxima Ordem Correspondente.

Lot Exponent -- Multiplicador de LotSize do Total de Negociações.

Distance Dev -- Distância do último pedido correspondente.

Limitações.





1. Máximos.









MaxSpread --

Deslizamento --

2. TP e SL fixos.





Obter lucros --

Parar a perda de --

2x Função de arrasto.









1. Hrec.





Hrec_T_Start -

Hrec_T_Stop -

Hrec_T_Step -

2. Rec.





TrailingStart -

TrailingStop -

TrailingStep -





Filtro de Tempo, Sessão e Notícias.





Nota: O Filtro de Tempo e Sessão Não Interfere Outras Funções Exceto Negociações Não Serão Colocadas





3x Controle de tempo e sessão integrado





1. Filtro de tempo global.





Use_Time - Habilitar ou desabilitar

StartTrade - Quando começar

EndTrade - Quando terminar

2. Filtro de tempo por dia.





Hora de início_

StartEndTime_

3. Operador de sessão.





Selecione Hora - Hora GMT, Hora Local ou Hora do Servidor.

Usar a Ásia? - Sessão de Comércio na Ásia.

Use London - Trade in London Session.

Use NewYork - Trade in NewYork Session.

3. Filtro de notícias.













Use o Filtro de Notícias - Habilitar ou Desabilitar Notícias.

Tipo de filtro de notícias - Negocie durante notícias ou notícias externas.

Ativar notícias baixas ::

Ativar notícias médias ::

Ativar Altas Notícias ::

Evento Antes das Notícias - Evento Antes das Notícias em Minutos.

Evento Após Notícias - Evento Após Notícias em Minutos.

Verificar notícias específicas - Filtre apenas notícias específicas.

Upadte News to Day - Atualizar e baixar a data de notícias para o próximo dia/dias.

Atualizar notícias após - Verifique se há atualização após _ em minutos.



