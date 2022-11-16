Laser Sight Pro MT4

레이저 시력





BackTest 및 뉴스로 최적화 :D





하나의 팩에 5가지 전략의 조합.





1. 고통과 이득 ~ 2019





2. 가청 스캘퍼 ~ 2019





3. 스마트 포렉스 시스템 ~ 2022





4. 웨이브 ~ 2021





5. 윅스오프 ~2021





보류 위치 전략(PPS) 및 고급 민감 알고리즘.





레이저 - 내장된 "스파이크 알고리즘 시스템"과 함께 내장된 맞춤형 지표 및 다음과 같은 전략 분석의 몇 가지 조합:





1. 추세선 분석 항목.





2. 지원 및 저항 수준,





3. 변동성 분석.





4. 전파 분석.





5. 횡보 시장 탐지.





6. 트렌드 시장 감지.





7. 기울기 편차 및 제한.





경고 --->> 모든 세부 사항을 주의 깊게 읽으십시오





--->> 기본 설정을 사용하지 마십시오.





설정 파일은 댓글 상자에서 확인할 수 있습니다.





위험 경고:





LASER SIGHT PRO를 구입하기 전에 관련된 위험을 인지하십시오.





과거 실적은 미래 수익성을 보장하지 않습니다(EA도 손실을 입을 수 있음).





표시된 백 테스트(예: 스크린샷)는 최상의 매개변수를 찾기 위해 고도로 최적화되어 있지만 결과를 실시간 거래로 전송할 수 없습니다.





이 전략은 항상 손절매를 사용하지만 여전히 SL의 실행은 브로커에 따라 다릅니다.













신호





1. 거래 유형.





핍 오프셋 -- 중지 주문 오프셋.

2. 메인 신호.





시리즈당 한 번 -- 신호당 하나의 시리즈.

직렬 신호 -- 신호당 직렬 재설정.

3. 신호 분석.





S1-역방향 -- 거래는 역방향으로 이루어집니다.





S2-Direct -- 거래가 Direct에 배치됩니다.





연속 진입 -- 거래가 수없이 이루어집니다.





분석 -- 분석 유형.

신호 편차 -- 민감한 편차.

변동성 신호 -- 내장된 모든 지표의 변동성 비율.

필터 편차 -- 모든 내장 지표의 편차.

필터 시프트 -- 시프트.

특징





코드는 번개 속도 백테스트 및 최적화에 최적화되어 있습니다.





99.9틱 데이터로,





가장 적합한 세트를 위해 자유롭게 최적화하십시오.





돈 관리.









1. 로트 또는 위험 %. Auto_MM이 false인 경우 고정 LotSize가 사용됩니다.





Use_AutoMM -- AutoMM을 사용하는 옵션입니다.

위험 퍼센트 -- 위험 퍼센트.

FixedLot -- 사용할 고정 로트.

2. 다음 해당 순서.

Lot 지수 -- 총 거래의 LotSize 승수.

거리 편차 -- 마지막 대응 순서로부터의 거리.

제한 사항.





1. 최대치.









MaxSpread --

미끄러짐 --

2. 고정 TP 및 SL.





테이크프로핏 --

손절매 --

2x 후행 기능.









1. 시간





Hrec_T_Start -

Hrec_T_Stop -

Hrec_T_Step -

2. 기록





후행 시작 -

후행 정지 -

후행단계 -





시간, 세션 및 뉴스 필터.





참고: 시간 및 세션 필터는 거래를 제외한 다른 기능을 방해하지 않습니다.





3x 내장 시간 및 세션 제어





1. 글로벌 시간 필터.





Use_Time - 활성화 또는 비활성화

StartTrade - 시작 시기

EndTrade - 종료 시점

2. 일별 시간 필터.





시작 시간_

시작종료시간_

3. 세션 트레이더.





시간 - GMT 시간, 현지 시간 또는 서버 시간을 선택합니다.

아시아를 사용하시겠습니까? - Trade In Asia 세션.

런던 사용 - 런던 세션에서 거래.

NewYork 사용 - NewYork 세션에서 거래하십시오.

3. 뉴스 필터.













뉴스 필터 사용 - 뉴스 활성화 또는 비활성화.

뉴스 필터 유형 - 뉴스 또는 외부 뉴스 중 거래.

낮은 뉴스 활성화 ::

매체 뉴스 활성화 ::

하이 뉴스 활성화 ::

뉴스 전 이벤트 - 몇 분 안에 뉴스 전 이벤트.

이벤트 후 뉴스 - 몇 분 안에 뉴스 후 이벤트.

특정 뉴스 확인 - 특정 뉴스만 필터링합니다.

Upadte News to Day - 뉴스 날짜를 다음 날로 업데이트 및 다운로드합니다.

업데이트 후 뉴스 - 몇 분 안에 _ 이후 업데이트를 확인하십시오.

뉴스 라인 설정 - 뉴스 라인 옵션을 그립니다.

뉴스 차트 설정 - 차트에 뉴스 정보를 표시합니다.

마진을 기반으로 한 계정 보호 기능이 내장되어 있습니다.





참고: 마진이 설정 값 아래로 떨어지면.. 모든 거래가 닫힙니다. 그리고 거래는 다음 날까지 비활성화됩니다. 이것은 PropFirm 거래에 중요합니다.





계정 보호 사용 - AP를 활성화 또는 비활성화합니다.

여유 증거금 - 최대 여유 증거금

Smart Forex의 DD 감소 알고리즘 내장.





수동 주문 지원 - 수동 거래를 확인하는 옵션도 있습니다.

DD 감소 - DD 감소를 활성화 또는 비활성화합니다.

DD 거래 수 - DD 알고리즘의 특정 수.

DD의 퍼센트 이익 - DD 거래의 특정 이익 %.