Laser Sight Pro MT4

레이저 시력

BackTest 및 뉴스로 최적화 :D

하나의 팩에 5가지 전략의 조합.

1. 고통과 이득 ~ 2019

2. 가청 스캘퍼 ~ 2019

3. 스마트 포렉스 시스템 ~ 2022

4. 웨이브 ~ 2021

5. 윅스오프 ~2021

보류 위치 전략(PPS) 및 고급 민감 알고리즘.

레이저 - 내장된 "스파이크 알고리즘 시스템"과 함께 내장된 맞춤형 지표 및 다음과 같은 전략 분석의 몇 가지 조합:

1. 추세선 분석 항목.

2. 지원 및 저항 수준,

3. 변동성 분석.

4. 전파 분석.

5. 횡보 시장 탐지.

6. 트렌드 시장 감지.

7. 기울기 편차 및 제한.

문의-t.me/ask4abusaidu

경고 --->> 모든 세부 사항을 주의 깊게 읽으십시오

                --->> 기본 설정을 사용하지 마십시오.

설정 파일은 댓글 상자에서 확인할 수 있습니다.

위험 경고:

LASER SIGHT PRO를 구입하기 전에 관련된 위험을 인지하십시오.

과거 실적은 미래 수익성을 보장하지 않습니다(EA도 손실을 입을 수 있음).

표시된 백 테스트(예: 스크린샷)는 최상의 매개변수를 찾기 위해 고도로 최적화되어 있지만 결과를 실시간 거래로 전송할 수 없습니다.

이 전략은 항상 손절매를 사용하지만 여전히 SL의 실행은 브로커에 따라 다릅니다.



신호

1. 거래 유형.

핍 오프셋 -- 중지 주문 오프셋.
2. 메인 신호.

시리즈당 한 번 -- 신호당 하나의 시리즈.
직렬 신호 -- 신호당 직렬 재설정.
3. 신호 분석.

S1-역방향 -- 거래는 역방향으로 이루어집니다.

S2-Direct -- 거래가 Direct에 배치됩니다.

연속 진입 -- 거래가 수없이 이루어집니다.

분석 -- 분석 유형.
신호 편차 -- 민감한 편차.
변동성 신호 -- 내장된 모든 지표의 변동성 비율.
필터 편차 -- 모든 내장 지표의 편차.
필터 시프트 -- 시프트.
특징

코드는 번개 속도 백테스트 및 최적화에 최적화되어 있습니다.

99.9틱 데이터로,

가장 적합한 세트를 위해 자유롭게 최적화하십시오.

돈 관리.


1. 로트 또는 위험 %. Auto_MM이 false인 경우 고정 LotSize가 사용됩니다.

Use_AutoMM -- AutoMM을 사용하는 옵션입니다.
위험 퍼센트 -- 위험 퍼센트.
FixedLot -- 사용할 고정 로트.
2. 다음 해당 순서.
Lot 지수 -- 총 거래의 LotSize 승수.
거리 편차 -- 마지막 대응 순서로부터의 거리.
제한 사항.

1. 최대치.


MaxSpread --
미끄러짐 --
2. 고정 TP 및 SL.

테이크프로핏 --
손절매 --
2x 후행 기능.


1. 시간

Hrec_T_Start -
Hrec_T_Stop -
Hrec_T_Step -
2. 기록

후행 시작 -
후행 정지 -
후행단계 -

시간, 세션 및 뉴스 필터.

참고: 시간 및 세션 필터는 거래를 제외한 다른 기능을 방해하지 않습니다.

3x 내장 시간 및 세션 제어

1. 글로벌 시간 필터.

Use_Time - 활성화 또는 비활성화
StartTrade - 시작 시기
EndTrade - 종료 시점
2. 일별 시간 필터.

시작 시간_
시작종료시간_
3. 세션 트레이더.

시간 - GMT 시간, 현지 시간 또는 서버 시간을 선택합니다.
아시아를 사용하시겠습니까? - Trade In Asia 세션.
런던 사용 - 런던 세션에서 거래.
NewYork 사용 - NewYork 세션에서 거래하십시오.
3. 뉴스 필터.



뉴스 필터 사용 - 뉴스 활성화 또는 비활성화.
뉴스 필터 유형 - 뉴스 또는 외부 뉴스 중 거래.
낮은 뉴스 활성화 ::
매체 뉴스 활성화 ::
하이 뉴스 활성화 ::
뉴스 전 이벤트 - 몇 분 안에 뉴스 전 이벤트.
이벤트 후 뉴스 - 몇 분 안에 뉴스 후 이벤트.
특정 뉴스 확인 - 특정 뉴스만 필터링합니다.
Upadte News to Day - 뉴스 날짜를 다음 날로 업데이트 및 다운로드합니다.
업데이트 후 뉴스 - 몇 분 안에 _ 이후 업데이트를 확인하십시오.
뉴스 라인 설정 - 뉴스 라인 옵션을 그립니다.
뉴스 차트 설정 - 차트에 뉴스 정보를 표시합니다.
마진을 기반으로 한 계정 보호 기능이 내장되어 있습니다.

참고: 마진이 설정 값 아래로 떨어지면.. 모든 거래가 닫힙니다. 그리고 거래는 다음 날까지 비활성화됩니다. 이것은 PropFirm 거래에 중요합니다.

계정 보호 사용 - AP를 활성화 또는 비활성화합니다.
여유 증거금 - 최대 여유 증거금
Smart Forex의 DD 감소 알고리즘 내장.

수동 주문 지원 - 수동 거래를 확인하는 옵션도 있습니다.
DD 감소 - DD 감소를 활성화 또는 비활성화합니다.
DD 거래 수 - DD 알고리즘의 특정 수.
DD의 퍼센트 이익 - DD 거래의 특정 이익 %.
필터:
mirku85
32
mirku85 2023.01.30 12:03 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Vadim Gorodetskii
290
Vadim Gorodetskii 2022.12.01 05:37 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Abubakar Abu Saidu
18399
개발자의 답변 Abubakar Abu Saidu 2022.12.03 10:34
You are currently running out of update!!.. Be careful and always seek for assistance in other to be on track.. you can't just ride a boat without learning how to!!.. As mentioned.. You just don't decide in a short period of time.. refer back to comment section..
Just wait!!.. Time will tell!
SERGEI STOVBA
557
SERGEI STOVBA 2022.11.30 17:38 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Abubakar Abu Saidu
18399
개발자의 답변 Abubakar Abu Saidu 2022.12.03 10:39
You cant expect a good result in under a small period of time.. this week hasn't been good not only yours.
Even from testing and forward test shows equity downtrend before the big equity uptrend..
Why Didn't you analyze and give it enough space to prove the strategy?
Why not trade it during high market volatility as mentioned in comment section?
Note: This is a Static Advisor!!.. becareful and read carefully!!
Yang Yang Kuang
155
Yang Yang Kuang 2022.11.30 07:40 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Abubakar Abu Saidu
18399
개발자의 답변 Abubakar Abu Saidu 2022.11.30 10:12
Hi.. if you are facing trouble.. please send me a DM so i can help resolve it!!
Damir Hadzic
279
Damir Hadzic 2022.11.28 12:50 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

fullbio kine.
34
fullbio kine. 2022.11.24 23:40 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Jignesh Maisuriya
23
Jignesh Maisuriya 2022.11.18 17:57 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Riyazahmed Gulamnabi Mansur
143
Riyazahmed Gulamnabi Mansur 2022.11.17 18:33 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Mansuri Parvez
2331
Mansuri Parvez 2022.11.16 11:44 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

리뷰 답변