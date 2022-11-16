Laser Sight Pro MT4

Visée laser





Backtester et optimiser avec les news :D





Une combinaison de 5 stratégies dans un seul pack.





1. Douleur & Gain ~ 2019





2. Scalpeur audible ~ 2019





3. Système Forex intelligent ~ 2022





4. Vagues ~ 2021





5. Mèches off ~ 2021





Stratégie de position en attente (PPS) et algorithme sensible avancé.





Laser - un "système d'algorithme de pointe" intégré aux côtés de quelques combinaisons d'indicateurs personnalisés intégrés et d'analyse de stratégie tels que :





1. Entrée d'analyse de la ligne de tendance.





2. Niveaux de support et de résistance,





3. Analyse de volatilité.





4. Analyse des ondes électroniques.





5. Détection latérale du marché.





6. Détection des tendances du marché.





7. Déviation et limitation de la pente.





AVERTISSEMENT --->> LISEZ ATTENTIVEMENT TOUS LES DÉTAILS





--->> Ne pas utiliser le paramètre par défaut.





SET FILE SONT DISPONIBLES DANS LA BOITE DE COMMENTAIRES.





Avertissement de risque :





Avant d'acheter LASER SIGHT PRO, soyez conscient des risques encourus.





Les performances passées ne sont pas une garantie de rentabilité future (EA pourrait également subir des pertes).





Les back tests affichés (par exemple dans les captures d'écran) sont hautement optimisés pour trouver les meilleurs paramètres, mais les résultats ne peuvent donc pas être transférés au trading en direct.





Cette stratégie utilisera toujours un stop loss, mais l'exécution du SL dépend toujours de votre courtier.













SIGNAL





1. Type de négociation.





Décalage du pip - Décalage de l'ordre d'arrêt.

2. Signal principal.





Une fois par série -- Une série par signal.

Signal de série -- Réinitialisation de série par signal.

3. Analyse des signaux.





S1-Reverse -- Les transactions sont placées au revers.





S2-Direct -- Les transactions sont placées sur Direct.





Entrée continue - Les échanges sont placés de manière continue.





Analyse -- Type d'analyse.

Déviation du signal -- Déviation sensible.

Signal de volatilité -- Volat Ratio de tous les indicateurs intégrés.

Déviation du filtre - Dev à partir de tous les indicateurs intégrés.

Décalage du filtre -- Décalage.

CARACTÉRISTIQUES





Les codes sont optimisés pour les backtests et les optimisations de vitesse éclair.





Avec 99,9 données de tick,





N'hésitez pas à optimiser pour le meilleur ensemble approprié.





Gestions d'argent.









1. Lot ou pourcentage de risque Si Auto_MM est faux, la taille de lot fixe sera utilisée.





Use_AutoMM -- Option pour utiliser AutoMM.

Pourcentage de risque -- Pourcentage de risque.

FixedLot -- Lot fixe à utiliser.

2. Prochaine commande correspondante.

Exposant de lot -- Multiplicateur de la taille de lot du nombre total de transactions.

Distance Dev -- Distance depuis la dernière commande correspondante.

Limites.





1. Maximums.









MaxSpread --

Glissement --

2. TP et SL fixes.





Tirer profit --

StopLoss --

2x Fonction de fin.









1. Rec.





Hrec_T_Start -

Hrec_T_Stop -

Hrec_T_Step -

2. Enr.





TrailingStart -

TrailingStop -

TrailingStep -





Heure, session et filtre de nouvelles.





Remarque : le filtre d'heure et de session n'interfère pas avec d'autres fonctions, à l'exception des échanges qui ne seront pas placés





3x contrôle de temps et de session intégré





1. Filtre horaire global.





Use_Time - Activer ou désactiver

StartTrade - Quand commencer

EndTrade - Quand mettre fin

2. Filtre horaire par jour.





Heure de début_

Heure de début et de fin_

3. Trader de session.





Sélectionnez Heure - Heure GMT, Heure locale ou Heure du serveur.

Utiliser l'Asie ? - Séance sur le commerce en Asie.

Utilisez London - Trade in London Session.

Utilisez NewYork - Trade in NewYork Session.

3. Filtre de nouvelles.

















Utiliser le filtre d'actualités - Activer ou désactiver les actualités.

Type de filtre d'actualités - Négociez pendant les actualités ou en dehors des actualités.

Activer les nouvelles basses ::

Activer les actualités moyennes ::

Activer High News ::







