Laser Sight Pro MT4

3
Visée laser

Backtester et optimiser avec les news :D

Une combinaison de 5 stratégies dans un seul pack.

1. Douleur & Gain ~ 2019

2. Scalpeur audible ~ 2019

3. Système Forex intelligent ~ 2022

4. Vagues ~ 2021

5. Mèches off ~ 2021

Stratégie de position en attente (PPS) et algorithme sensible avancé.

Laser - un "système d'algorithme de pointe" intégré aux côtés de quelques combinaisons d'indicateurs personnalisés intégrés et d'analyse de stratégie tels que :

1. Entrée d'analyse de la ligne de tendance.

2. Niveaux de support et de résistance,

3. Analyse de volatilité.

4. Analyse des ondes électroniques.

5. Détection latérale du marché.

6. Détection des tendances du marché.

7. Déviation et limitation de la pente.

AVERTISSEMENT --->> LISEZ ATTENTIVEMENT TOUS LES DÉTAILS

                --->> Ne pas utiliser le paramètre par défaut.

SET FILE SONT DISPONIBLES DANS LA BOITE DE COMMENTAIRES.

Avertissement de risque :

Avant d'acheter LASER SIGHT PRO, soyez conscient des risques encourus.

Les performances passées ne sont pas une garantie de rentabilité future (EA pourrait également subir des pertes).

Les back tests affichés (par exemple dans les captures d'écran) sont hautement optimisés pour trouver les meilleurs paramètres, mais les résultats ne peuvent donc pas être transférés au trading en direct.

Cette stratégie utilisera toujours un stop loss, mais l'exécution du SL dépend toujours de votre courtier.



SIGNAL

1. Type de négociation.

Décalage du pip - Décalage de l'ordre d'arrêt.
2. Signal principal.

Une fois par série -- Une série par signal.
Signal de série -- Réinitialisation de série par signal.
3. Analyse des signaux.

S1-Reverse -- Les transactions sont placées au revers.

S2-Direct -- Les transactions sont placées sur Direct.

Entrée continue - Les échanges sont placés de manière continue.

Analyse -- Type d'analyse.
Déviation du signal -- Déviation sensible.
Signal de volatilité -- Volat Ratio de tous les indicateurs intégrés.
Déviation du filtre - Dev à partir de tous les indicateurs intégrés.
Décalage du filtre -- Décalage.
CARACTÉRISTIQUES

Les codes sont optimisés pour les backtests et les optimisations de vitesse éclair.

Avec 99,9 données de tick,

N'hésitez pas à optimiser pour le meilleur ensemble approprié.

Gestions d'argent.


1. Lot ou pourcentage de risque Si Auto_MM est faux, la taille de lot fixe sera utilisée.

Use_AutoMM -- Option pour utiliser AutoMM.
Pourcentage de risque -- Pourcentage de risque.
FixedLot -- Lot fixe à utiliser.
2. Prochaine commande correspondante.
Exposant de lot -- Multiplicateur de la taille de lot du nombre total de transactions.
Distance Dev -- Distance depuis la dernière commande correspondante.
Limites.

1. Maximums.


MaxSpread --
Glissement --
2. TP et SL fixes.

Tirer profit --
StopLoss --
2x Fonction de fin.


1. Rec.

Hrec_T_Start -
Hrec_T_Stop -
Hrec_T_Step -
2. Enr.

TrailingStart -
TrailingStop -
TrailingStep -

Heure, session et filtre de nouvelles.

Remarque : le filtre d'heure et de session n'interfère pas avec d'autres fonctions, à l'exception des échanges qui ne seront pas placés

3x contrôle de temps et de session intégré

1. Filtre horaire global.

Use_Time - Activer ou désactiver
StartTrade - Quand commencer
EndTrade - Quand mettre fin
2. Filtre horaire par jour.

Heure de début_
Heure de début et de fin_
3. Trader de session.

Sélectionnez Heure - Heure GMT, Heure locale ou Heure du serveur.
Utiliser l'Asie ? - Séance sur le commerce en Asie.
Utilisez London - Trade in London Session.
Utilisez NewYork - Trade in NewYork Session.
3. Filtre de nouvelles.




Utiliser le filtre d'actualités - Activer ou désactiver les actualités.
Type de filtre d'actualités - Négociez pendant les actualités ou en dehors des actualités.
Activer les nouvelles basses ::
Activer les actualités moyennes ::
Activer High News ::


Filtrer:
mirku85
32
mirku85 2023.01.30 12:03 
 

terribile, soldi buttati, lasciate stare.

Vadim Gorodetskii
290
Vadim Gorodetskii 2022.12.01 05:37 
 

do not buy this Expert Advisor. you will pick up the parameters yourself, and you will not pick up. such stuff is posted on the Internet

Abubakar Abu Saidu
18401
Réponse du développeur Abubakar Abu Saidu 2022.12.03 10:34
You are currently running out of update!!.. Be careful and always seek for assistance in other to be on track.. you can't just ride a boat without learning how to!!.. As mentioned.. You just don't decide in a short period of time.. refer back to comment section..
Just wait!!.. Time will tell!
SERGEI STOVBA
557
SERGEI STOVBA 2022.11.30 17:38 
 

Terrible performance, this product is rubbish.

Abubakar Abu Saidu
18401
Réponse du développeur Abubakar Abu Saidu 2022.12.03 10:39
You cant expect a good result in under a small period of time.. this week hasn't been good not only yours.
Even from testing and forward test shows equity downtrend before the big equity uptrend..
Why Didn't you analyze and give it enough space to prove the strategy?
Why not trade it during high market volatility as mentioned in comment section?
Note: This is a Static Advisor!!.. becareful and read carefully!!
Yang Yang Kuang
155
Yang Yang Kuang 2022.11.30 07:40 
 

今天安装了但却无法运行，作者麻烦给我一个邮件地址，或者发邮件给我 我的邮箱地址：724629231@qq.com 名叫：就这么懒

Abubakar Abu Saidu
18401
Réponse du développeur Abubakar Abu Saidu 2022.11.30 10:12
Hi.. if you are facing trouble.. please send me a DM so i can help resolve it!!
Damir Hadzic
280
Damir Hadzic 2022.11.28 12:50 
 

I am very positively surprised about this EA and the work of Abubakar Saidu. Helps very quickly with problems and Aktualiesiert the EA constantly. Great work.

fullbio kine.
34
fullbio kine. 2022.11.24 23:40 
 

se ve prometedor

Jignesh Maisuriya
23
Jignesh Maisuriya 2022.11.18 17:57 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Riyazahmed Gulamnabi Mansur
143
Riyazahmed Gulamnabi Mansur 2022.11.17 18:33 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Mansuri Parvez
2322
Mansuri Parvez 2022.11.16 11:44 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis