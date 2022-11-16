Laser Sight Pro MT4

Lazer görüşü





Geri Test Et ve Haberlerle Optimize Et :D





Bir Pakette 5 stratejinin birleşimi.





1. Acı ve Kazanç ~ 2019





2. Sesli Scalper ~ 2019





3. Akıllı Forex Sistemi ~ 2022





4. Dalgalar ~ 2021





5. WicksKapalı ~2021





Bekleyen Konum Stratejisi (PPS) ve Gelişmiş Hassas Algoritma.





Lazer - Yerleşik Özel Göstergeler ve Strateji Analizinin Birkaç Kombinasyonunun Yanında Yerleşik Bir "Spike Algoritma Sistemi":





1. Trend Çizgisi Analiz Girişi.





2. Destek & Direnç seviyeleri,





3. Volatilite Analizi.





4. Ewaves Analizi.





5. Yan Pazar Tespiti.





6. Trend Pazar Tespiti.





7. Eğim Sapması ve Sınırlaması.





İletişim- t.me/ask4abusaidu





UYARI --->> TÜM DETAYLARI DİKKATLİCE OKUYUN





--->> Varsayılan ayarı Kullanmayın.





SET DOSYASI YORUM KUTUSUNDA MEVCUTTUR.





Risk Uyarısı:





LASER SIGHT PRO'yu satın almadan önce ilgili risklerin farkında olun.





Geçmiş Performans, Gelecekteki Karlılığın Garantisi değildir (EA ayrıca zarar verebilir).





Gösterilen geriye dönük testler (örneğin ekran görüntülerinde) en iyi parametreleri bulmak için oldukça optimize edilmiştir, ancak bu nedenle sonuçlar canlı ticarete aktarılamaz.





Bu strateji her zaman bir stop loss kullanır, ancak yine de SL'nin yürütülmesi komisyoncunuza bağlıdır.













SİNYAL





1. Ticaret Türü.





Pip Ofseti -- Emir Ofsetini Durdur.

2. Ana Sinyal.





Seri Başına Bir Kez -- Sinyal Başına Bir Seri.

Seri Sinyal -- Sinyal Başına Seri Sıfırlama.

3. Sinyal Analizi.





S1-Ters -- Ticaret Tersine Yerleştirilir.





S2-Direct -- Ticaret Direkt olarak yapılır.





Sürekli Giriş -- Ticaret Sayısız Yerleştirilir.





Analiz -- Analiz Türü.

Sinyal Sapması -- Hassas Sapma.

Volatilite Sinyali -- Tüm Yerleşik Göstergelerden Gelen Volat Oranı.

Filtre Sapması -- Tüm Yerleşik Göstergelerden Dev.

Filtre Kaydırma -- Kaydır.

ÖZELLİKLERİ





Kodlar, Aydınlatma Hızı Geri Testleri ve Optimizasyonları için Optimize Edilmiştir.





99.9 tik verisi ile,





En Uygun Set için Optimize Etmekten çekinmeyin.





Para Yönetimleri.









1. Lot veya Risk Yüzdesi. Auto_MM false ise Sabit LotSize kullanılacaktır.





Use_AutoMM -- AutoMM Kullanma Seçeneği.

Risk Yüzdesi -- Risk Yüzdesi.

Sabit Lot -- Kullanılacak Sabit Lot.

2. Sonraki İlgili Sipariş.

Lot Üssü -- Toplam İşlemlerin LotSize Çarpanı.

Uzaklık Dev -- Son Karşılık Gelen Düzenden Uzaklık.

Sınırlamalar.





1. Maksimumlar.









MaxSpread --

kayma --

2. Sabit TP & SL.





Kar almak --

Kaybı durdurmak --

2x Sürükleme İşlevi.









1. Hrek.





Hrec_T_Start -

Hrec_T_Stop -

Hrec_T_Adım -

2. Kayıt





TakipBaşlangıç ​​-

İzleyenDurdur -

İzleyenAdım -





Saat, Oturum ve Haber Filtresi.





Not: Zaman ve Oturum Filtresi, İşlemler Dışındaki Diğer Fonksiyonlara Müdahale Etmez.





3x Dahili Zaman ve Oturum Kontrolü





1. Küresel Zaman Filtresi.





Use_Time - Etkinleştir veya devre dışı bırak

StartTrade - Ne Zaman Başlamalı

EndTrade - Ne Zaman Bitmeli

2. Günlük Zaman Filtresi.





Başlangıç ​​saati_

BaşlangıçBitiş Zamanı_

3. Oturum Tüccarı.





Saat - GMT Saati, Yerel Saat veya Sunucu Saati'ni seçin.

Asya kullan? - Asya Oturumunda Ticaret.

Londra'yı kullanın - Londra'da Ticaret Oturumu.

NewYork'u kullanın - NewYork Oturumunda İşlem Yapın.

3. Haber Filtresi.









Haber Filtresini Kullan - Haberleri Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak.

Haber Filtre Türü - Haber Sırasında veya Dış Haberlerde İşlem Yapın.

Düşük Haberleri Etkinleştir ::

Medium Haberlerini Etkinleştir ::

Yüksek Haberleri Etkinleştir ::

Haberden Önce Olay - Dakikalar İçinde Haberden Önce Olay.

Haber Sonrası Olay - Dakikalar İçinde Haber Sonrası Olay.

Belirli Haberleri Kontrol Edin - Yalnızca Belirli Haberleri Filtreleyin.

Haberleri Güne Güncelle - Haber Tarihini Sonraki Güne/Günlere Güncelleyin ve İndirin.

Haberleri Sonra Güncelle - Dakikalar İçinde _ Sonrası Güncellemeyi Kontrol Edin.

Haber Hattı Ayarları - Haber Hattı Seçeneğini çizin.

Haber Tablosu Ayarları - Haber Bilgilerini Grafikte görüntüleyin.

Marja dayalı yerleşik hesap koruması.







