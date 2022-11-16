Laser Sight Pro MT4

3
Vista laser

BackTest e ottimizza con le notizie :D

Una combinazione di 5 strategie in un pacchetto.

1. Dolore e guadagno ~ 2019

2. Scalper udibile ~ 2019

3. Sistema Forex intelligente ~ 2022

4. Onde ~ 2021

5. WicksOff ~ 2021

Pending Position Strategy (PPS) e un algoritmo sensibile avanzato.

Laser: un "sistema di algoritmi Spike" integrato insieme a poche combinazioni di indicatori personalizzati integrati e analisi della strategia come:

1. Voce dell'analisi della linea di tendenza.

2. Livelli di supporto e resistenza,

3. Analisi della volatilità.

4. Analisi Ewaves.

5. Rilevamento del mercato laterale.

6. Rilevamento del mercato di tendenza.

7. Deviazione e limitazione della pendenza.

ATTENZIONE --->> LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTI I DETTAGLI

                --->> Non utilizzare l'impostazione predefinita.

I SET FILE SONO DISPONIBILI NELLA CASELLA DEI COMMENTI.

Avviso di rischio:

Prima di acquistare LASER SIGHT PRO, essere consapevoli dei rischi connessi.

La performance passata non è garanzia di redditività futura (EA potrebbe anche subire perdite).

I back test mostrati (ad es. negli screenshot) sono altamente ottimizzati per trovare i parametri migliori, ma quindi i risultati non possono essere trasferiti al trading dal vivo.

Questa strategia utilizzerà sempre uno stop loss, ma l'esecuzione della SL dipende comunque dal tuo broker.



SEGNALE

1. Tipo di negoziazione.

Pip Offset -- Arresta l'offset dell'ordine.
2. Segnale principale.

Una volta per serie: una serie per segnale.
Segnale serie -- Reset serie per segnale.
3. Analisi del segnale.

S1-Reverse -- Gli scambi vengono piazzati su Reverse.

S2-Direct -- Gli scambi sono piazzati su Direct.

Entrata continua -- Gli scambi sono piazzati in modo continuo.

Analisi -- Tipo di analisi.
Deviazione del segnale -- Deviazione sensibile.
Segnale di volatilità -- Rapporto di volatilità da tutti gli indicatori integrati.
Deviazione filtro -- Dev da tutti gli indicatori integrati.
Filtro Shift -- Shift.
CARATTERISTICHE

I codici sono ottimizzati per alleggerire la velocità di backtest e ottimizzazioni.

Con 99,9 tick di dati,

Sentiti libero di ottimizzare per il miglior set adatto.

Gestione del denaro.


1. Lotto o % di rischio Se Auto_MM è false, verrà utilizzata la dimensione del lotto fissa.

Use_AutoMM -- Opzione per utilizzare AutoMM.
Percentuale di rischio -- Percentuale di rischio.
FixedLot -- Lotto fisso da utilizzare.
2. Prossimo ordine corrispondente.
Esponente del lotto -- Moltiplicatore LotSize del totale degli scambi.
Distanza Dev -- Distanza dall'ultimo ordine corrispondente.
Limitazioni.

1. Massimi.


MaxSpread --
Slippage --
2. TP e SL fissi.

Avere un profitto --
StopLoss --
2x funzione di trascinamento.


1. Hrec.

Hrec_T_Start -
Hrec_T_Stop -
Hrec_T_Step -
2. Rec.

TrailingStart -
TrailingStop -
Fase finale -

Filtro tempo, sessione e notizie.

Nota: il filtro del tempo e della sessione non interferisce con altre funzioni ad eccezione degli scambi non verranno inseriti

3x Controllo integrato di tempo e sessione

1. Filtro orario globale.

Use_Time - Abilita o disabilita
StartTrade - Quando iniziare
EndTrade - Quando finire
2. Filtro orario al giorno.

Ora di inizio_
InizioOraFine_
3. Operatore di sessione.

Selezionare Ora - Ora GMT, Ora locale o Ora del server.
Usi l'Asia? - Sessione di commercio in Asia.
Usa Londra - Scambi a Londra Sessione.
Usa NewYork - Permuta in sessione NewYork.
3. Filtro notizie.



Usa filtro notizie - Abilita o disabilita le notizie.
Tipo di filtro per le notizie - Fai trading durante le notizie o per le notizie esterne.
Abilita notizie basse ::
Abilita notizie medie ::
Abilita notizie alte ::
Evento prima delle notizie - Evento prima delle notizie in pochi minuti.
Evento dopo le notizie - Evento dopo le notizie in pochi minuti.
Controlla notizie specifiche - Filtra solo notizie specifiche.
Aggiorna le notizie al giorno - Aggiorna e scarica la data delle notizie al giorno/giorni successivi.


Filtro:
mirku85
32
mirku85 2023.01.30 12:03 
 

terribile, soldi buttati, lasciate stare.

Vadim Gorodetskii
290
Vadim Gorodetskii 2022.12.01 05:37 
 

do not buy this Expert Advisor. you will pick up the parameters yourself, and you will not pick up. such stuff is posted on the Internet

Abubakar Abu Saidu
18401
Risposta dello sviluppatore Abubakar Abu Saidu 2022.12.03 10:34
You are currently running out of update!!.. Be careful and always seek for assistance in other to be on track.. you can't just ride a boat without learning how to!!.. As mentioned.. You just don't decide in a short period of time.. refer back to comment section..
Just wait!!.. Time will tell!
SERGEI STOVBA
557
SERGEI STOVBA 2022.11.30 17:38 
 

Terrible performance, this product is rubbish.

Abubakar Abu Saidu
18401
Risposta dello sviluppatore Abubakar Abu Saidu 2022.12.03 10:39
You cant expect a good result in under a small period of time.. this week hasn't been good not only yours.
Even from testing and forward test shows equity downtrend before the big equity uptrend..
Why Didn't you analyze and give it enough space to prove the strategy?
Why not trade it during high market volatility as mentioned in comment section?
Note: This is a Static Advisor!!.. becareful and read carefully!!
Yang Yang Kuang
155
Yang Yang Kuang 2022.11.30 07:40 
 

今天安装了但却无法运行，作者麻烦给我一个邮件地址，或者发邮件给我 我的邮箱地址：724629231@qq.com 名叫：就这么懒

Abubakar Abu Saidu
18401
Risposta dello sviluppatore Abubakar Abu Saidu 2022.11.30 10:12
Hi.. if you are facing trouble.. please send me a DM so i can help resolve it!!
Damir Hadzic
280
Damir Hadzic 2022.11.28 12:50 
 

I am very positively surprised about this EA and the work of Abubakar Saidu. Helps very quickly with problems and Aktualiesiert the EA constantly. Great work.

fullbio kine.
34
fullbio kine. 2022.11.24 23:40 
 

se ve prometedor

Jignesh Maisuriya
23
Jignesh Maisuriya 2022.11.18 17:57 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Riyazahmed Gulamnabi Mansur
143
Riyazahmed Gulamnabi Mansur 2022.11.17 18:33 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Mansuri Parvez
2322
Mansuri Parvez 2022.11.16 11:44 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione